17 octobre à Lyon : Jérémie Bréaud attaque Grégory Doucet et accuse LFI d’avoir alimenté le "chaos"

Le ton monte encore entre responsables politiques lyonnais après les violences et pillages du 17 octobre.

Jérémie Bréaud, maire de Bron et vice-président de la Métropole de Lyon délégué à la Sécurité globale, à la Tranquillité publique et à la Coordination avec les polices municipales, s’en prend directement au maire de Lyon Grégory Doucet dans un long message publié sur les réseaux sociaux.

"Quelle tristesse ! La capitale des Gaules brûle et Grégory Doucet préfère accuser ceux qui se battent au milieu des flammes plutôt que l’incendiaire", lance l’élu LR.

LFI directement désignée

Jérémie Bréaud reproche au maire de Lyon de ne pas mettre suffisamment en cause l’extrême gauche après les événements.

"Le maire de Lyon détourne le regard et n’a toujours pas le courage politique de désigner l’extrême-gauche et La France insoumise comme principaux responsables de ce chaos", affirme-t-il.

Il attaque également l’accord politique conclu par Grégory Doucet avec LFI lors des dernières élections municipales, estimant qu’il "coûte vraiment très cher à la Ville de Lyon et aux Lyonnais".

Des "moyens probablement insuffisants" pour la police

Le vice-président métropolitain chargé de la sécurité reconnaît parallèlement que les événements du 17 octobre peuvent susciter des interrogations sur les moyens engagés.

"Si les débordements de samedi laissent à penser qu’il y a eu des manques, la préfecture et la police nationale font surtout avec les moyens du bord, probablement insuffisants", estime-t-il.

Selon Jérémie Bréaud, la responsabilité doit davantage être recherchée du côté de l’État et d’Emmanuel Macron, qu’il accuse de ne pas répondre suffisamment aux demandes des policiers.

Et la police municipale lyonnaise ?

L’élu de Bron défend également le principe d’un "continuum" entre les différents acteurs de la sécurité et reproche au maire de Lyon ses critiques envers certains d’entre eux. "Lorsque l’on inscrit son action dans le "continuum" de sécurité, eh bien on se serre les coudes entre acteurs", écrit-il.

Jérémie Bréaud interpelle surtout Grégory Doucet sur l’action de la police municipale lyonnaise durant la nuit ayant suivi les violences : "Vous êtes nombreux à vous demander légitimement où était sa police municipale dans la nuit de samedi à dimanche pour surveiller les commerces ?"

"Il y a urgence"

Le maire de Bron estime enfin que l’alliance politique entre les écologistes et LFI constitue un frein à une évolution de la politique de sécurité lyonnaise.

Il juge toutefois "bénéfique" l’aide financière proposée par la Métropole de Lyon pour renforcer la protection des Lyonnais, "à condition qu’il l’accepte", en référence au maire de Lyon.

Et Jérémie Bréaud de conclure par une mise en garde à l’approche d’une nouvelle mobilisation annoncée : "Il y a urgence, samedi on remet ça."