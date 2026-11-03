Lyon : Grégory Doucet explique pourquoi il s’est abstenu sur le plan de 10 millions d’euros pour les commerçants

Grégory Doucet répond aux critiques.
Jeudi dernier, le maire de Lyon s’était abstenu, comme le reste du groupe écologiste tandis que LFI ne prenait pas part à la séance, lors du vote par la Métropole de Lyon d’un plan d’urgence de 10 millions d’euros destiné aux commerçants victimes des pillages du 17 octobre.
Une position qui avait suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.
"Une abstention n'est pas un vote contre, cela signifie que nous ne validons pas le dispositif tel qu'il est proposé", explique désormais Grégory Doucet.
Une aide jugée inéquitable selon les secteurs
Le maire de Lyon ne remet pas en cause le principe même d’une intervention métropolitaine.
"Le développement économique relève des compétences de la Métropole, il était donc logique d'avoir cette aide", souligne-t-il.
C’est en revanche l’un des critères du dispositif qui concentre ses critiques.
Selon Grégory Doucet, la Métropole prévoit une aide plus importante pour les commerces situés dans des secteurs équipés de vidéosurveillance.
"Une mesure parfaitement injuste. Tous les commerçants victimes de pillages méritent le même soutien, quels que soient leur adresse et les choix politiques de leur commune", estime-t-il.
"Aucune caméra dans les rues n'a empêché les pillages"
Le maire écologiste conteste également l’efficacité d’un tel critère au regard des événements du 17 octobre.
"Le 17 octobre, aucune caméra dans les rues n'a empêché les pillages par dizaines", affirme Grégory Doucet, englué dans ce débat dogmatique de la vidéoprotection depuis le début de son premier mandat.
Les élus écologistes avaient ainsi proposé plusieurs amendements au plan présenté par la Métropole.
Ils souhaitaient notamment "garantir des aides équitables quelle que soit la commune". Ou encore "donner la priorité aux petits commerces les plus fragilisés". Le "même soutien pour tous" donc, mais avec des priorités.
Grégory Doucet présente donc son abstention non comme un refus de soutenir les commerçants touchés, mais comme une opposition aux modalités retenues pour répartir une partie des aides. Et à la vue des commentaires qui pullulent sous son post sur les réseaux sociaux, le message n'est pas franchement bien passé.
Laissez moi deviner.... il veut plutôt faire payer les casseurs ? Ha non zut.....Signaler Répondre
mais quelle bouse ce type, il n'a vraiment honte de rien...Signaler Répondre
tout ce qui sort de la bouche de ce monsieur est infecte....Signaler Répondre
MenteurSignaler Répondre
Il a réfléchi un moment pour se justifier et il se raccroche aux branches....
Nul comme dab
Apparemment l’équité et probablement l’égalité et la fraternité n’est pas la philosophie des personnes qui commentent ici!Signaler Répondre
Vous ne pensez qu’à votre petite gueule ! Ça donne juste envie de vous la casser…
LFI est contre, donc il s'abstient.Signaler Répondre
Il apparaît difficile, incompréhensible, inaudible pour certains que ces choix d’abstentions soient en réalité une nouvelle fois , une preuve d intelligence des plus grandes, d’une maîtrise des plus certaines et une connaissance des strates etatiques des plus pertinenteSignaler Répondre
En tant que petit commerçant du centre ville, je vous remercie de nouveau. En effet, de base je suis moins indemnisé en tant qu indépendant qu’un Hugo Boss.. fou non ? Mes salariés ne sont pas payés au smic , je les considère et enfin je suis en circuit européen d appro. Je n’ai rien contre Hugo Boss , même si c’est ce couturier qui a dessiné et conçu les uniformes SS
Ce maire n’a rien compris, il s’accroche à son dogmatisme… si la Région dit « blanc », lui dit « noir »… l’intérêt général dans cette géguerre de papier ? Perdu de vueSignaler Répondre
Doucet est un fasciste.Signaler Répondre
Il a en horreur la ville de Lyon.
Et oui c'est ça les Fachos adoubé par LFI...
IL EST PIEDS ET MAINS LIES PAR LES NAZIS LFSTES
Quel manque de courage ce bonhomme !!!
l'abstention c'est lorsque l'on ne possède pas assez d'éléments permettant d'emettre un vote. dire que le dispositif est mal conçu c'est être compte donc il est contre mais comme cela serait mal vu il s'abstient... les politiques et le courageSignaler Répondre
Un maire en bois ! il est nul et incompétent ! une quiche •Signaler Répondre
pas TOUS les lyonnais, il n'a "gagné" qu'à une très, très courte avance, il faudrait s'en souvenir !Signaler Répondre
Comme le chantait Brassens: "Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con !"Signaler Répondre
Tout est passé au filtre de l'idéologie, chez cet homme, Doucet est incapable de raisonner par lui-même... D'où les "résultats" !
j'aurais pas aimé être son patient quand il hésitait à poser un diagnostique précis dans son bouclar humanitaire :faut -il amputer ou mettre un sparadrap?Signaler Répondre
arrêtez de taper sur Doucet ! les Lyonnais ont voté pour lui ! laissez les dans leur caca ! si vous êtes des investisseurs , investissez ailleurs ! leur ville est déjà perdu ! et pas besoin d aller trop loin , les villes limitrophes attendent. Lyon est déjà perdu .Signaler Répondre
dans ce cas de pillage en groupe les caméras n’ont pas servis mais elles sont très utiles lors d’agressions isoléesSignaler Répondre
Doucet dit que “aucune caméras n’a empêché les pillages” mais 80 pour cent des enquêtes s’appuient sur les caméras et bon nombres de pilleurs arrêtés grâce à la vidéosurveillanceSignaler Répondre
Doucet saute à pieds joints dans les pièges tendus pas son opposition, et fini par prendre des décisions incompréhensibles et surtout inexplicables. C'est à se demander s'il a un conseiller politique ou pas.Signaler Répondre
C'est pas ma faute à moi, moi Lolita........Signaler Répondre
- "Doudou, on peut se tutoyer ?"Signaler Répondre
- "oui"
- " ta gueule !"