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Lyon : Grégory Doucet explique pourquoi il s’est abstenu sur le plan de 10 millions d’euros pour les commerçants

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Lyon : Grégory Doucet explique pourquoi il s’est abstenu sur le plan de 10 millions d’euros pour les commerçants

Vivement critiqué après son abstention lors du vote du plan d’urgence de 10 millions d’euros de la Métropole de Lyon en faveur des commerçants victimes des pillages du 17 octobre, Grégory Doucet s’explique. Le maire de Lyon assure ne pas être opposé au principe de l’aide, mais conteste notamment un dispositif qu’il juge inéquitable entre les communes.

Grégory Doucet répond aux critiques.

Jeudi dernier, le maire de Lyon s’était abstenu, comme le reste du groupe écologiste tandis que LFI ne prenait pas part à la séance, lors du vote par la Métropole de Lyon d’un plan d’urgence de 10 millions d’euros destiné aux commerçants victimes des pillages du 17 octobre.

Une position qui avait suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

"Une abstention n'est pas un vote contre, cela signifie que nous ne validons pas le dispositif tel qu'il est proposé", explique désormais Grégory Doucet.

Une aide jugée inéquitable selon les secteurs

Le maire de Lyon ne remet pas en cause le principe même d’une intervention métropolitaine.

"Le développement économique relève des compétences de la Métropole, il était donc logique d'avoir cette aide", souligne-t-il.

C’est en revanche l’un des critères du dispositif qui concentre ses critiques.

Selon Grégory Doucet, la Métropole prévoit une aide plus importante pour les commerces situés dans des secteurs équipés de vidéosurveillance.

"Une mesure parfaitement injuste. Tous les commerçants victimes de pillages méritent le même soutien, quels que soient leur adresse et les choix politiques de leur commune", estime-t-il.

"Aucune caméra dans les rues n'a empêché les pillages"

Le maire écologiste conteste également l’efficacité d’un tel critère au regard des événements du 17 octobre.

"Le 17 octobre, aucune caméra dans les rues n'a empêché les pillages par dizaines", affirme Grégory Doucet, englué dans ce débat dogmatique de la vidéoprotection depuis le début de son premier mandat.

Les élus écologistes avaient ainsi proposé plusieurs amendements au plan présenté par la Métropole.

Ils souhaitaient notamment "garantir des aides équitables quelle que soit la commune". Ou encore "donner la priorité aux petits commerces les plus fragilisés". Le "même soutien pour tous" donc, mais avec des priorités.

Grégory Doucet présente donc son abstention non comme un refus de soutenir les commerçants touchés, mais comme une opposition aux modalités retenues pour répartir une partie des aides. Et à la vue des commentaires qui pullulent sous son post sur les réseaux sociaux, le message n'est pas franchement bien passé.

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Grégory Doucet

16 commentaires
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jeanfifouxxxx le 03/11/2026 à 08:11

Laissez moi deviner.... il veut plutôt faire payer les casseurs ? Ha non zut.....

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en fait le 03/11/2026 à 08:10

mais quelle bouse ce type, il n'a vraiment honte de rien...

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vraiment le 03/11/2026 à 08:06

tout ce qui sort de la bouche de ce monsieur est infecte....

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Poli le 03/11/2026 à 07:53
D'où c'est ? a écrit le 03/11/2026 à 05h58

C'est pas ma faute à moi, moi Lolita........

Menteur
Il a réfléchi un moment pour se justifier et il se raccroche aux branches....
Nul comme dab

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Vélotaf le 03/11/2026 à 07:37

Apparemment l’équité et probablement l’égalité et la fraternité n’est pas la philosophie des personnes qui commentent ici!
Vous ne pensez qu’à votre petite gueule ! Ça donne juste envie de vous la casser…

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AntiLFI le 03/11/2026 à 07:36

LFI est contre, donc il s'abstient.

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Doucetl’elu le 03/11/2026 à 07:35

Il apparaît difficile, incompréhensible, inaudible pour certains que ces choix d’abstentions soient en réalité une nouvelle fois , une preuve d intelligence des plus grandes, d’une maîtrise des plus certaines et une connaissance des strates etatiques des plus pertinente

En tant que petit commerçant du centre ville, je vous remercie de nouveau. En effet, de base je suis moins indemnisé en tant qu indépendant qu’un Hugo Boss.. fou non ? Mes salariés ne sont pas payés au smic , je les considère et enfin je suis en circuit européen d appro. Je n’ai rien contre Hugo Boss , même si c’est ce couturier qui a dessiné et conçu les uniformes SS

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Mamie48 le 03/11/2026 à 07:30

Ce maire n’a rien compris, il s’accroche à son dogmatisme… si la Région dit « blanc », lui dit « noir »… l’intérêt général dans cette géguerre de papier ? Perdu de vue

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Douchiasse le 03/11/2026 à 07:24

Doucet est un fasciste.
Il a en horreur la ville de Lyon.

Et oui c'est ça les Fachos adoubé par LFI...
IL EST PIEDS ET MAINS LIES PAR LES NAZIS LFSTES

Quel manque de courage ce bonhomme !!!

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couragepol le 03/11/2026 à 07:21

l'abstention c'est lorsque l'on ne possède pas assez d'éléments permettant d'emettre un vote. dire que le dispositif est mal conçu c'est être compte donc il est contre mais comme cela serait mal vu il s'abstient... les politiques et le courage

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bonberos18 le 03/11/2026 à 07:09

Un maire en bois ! il est nul et incompétent ! une quiche •

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Obsdu9 le 03/11/2026 à 07:01
mdr a écrit le 03/11/2026 à 06h36

arrêtez de taper sur Doucet ! les Lyonnais ont voté pour lui ! laissez les dans leur caca ! si vous êtes des investisseurs , investissez ailleurs ! leur ville est déjà perdu ! et pas besoin d aller trop loin , les villes limitrophes attendent. Lyon est déjà perdu .

pas TOUS les lyonnais, il n'a "gagné" qu'à une très, très courte avance, il faudrait s'en souvenir !

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Obsdu9 le 03/11/2026 à 06:48

Comme le chantait Brassens: "Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con !"
Tout est passé au filtre de l'idéologie, chez cet homme, Doucet est incapable de raisonner par lui-même... D'où les "résultats" !

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indécis le 03/11/2026 à 06:44
inaudible erreur a écrit le 03/11/2026 à 06h09

Doucet saute à pieds joints dans les pièges tendus pas son opposition, et fini par prendre des décisions incompréhensibles et surtout inexplicables. C'est à se demander s'il a un conseiller politique ou pas.

j'aurais pas aimé être son patient quand il hésitait à poser un diagnostique précis dans son bouclar humanitaire :faut -il amputer ou mettre un sparadrap?

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mdr le 03/11/2026 à 06:36

arrêtez de taper sur Doucet ! les Lyonnais ont voté pour lui ! laissez les dans leur caca ! si vous êtes des investisseurs , investissez ailleurs ! leur ville est déjà perdu ! et pas besoin d aller trop loin , les villes limitrophes attendent. Lyon est déjà perdu .

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HardRockeuse le 03/11/2026 à 06:28

dans ce cas de pillage en groupe les caméras n’ont pas servis mais elles sont très utiles lors d’agressions isolées

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videosurveillance le 03/11/2026 à 06:13

Doucet dit que “aucune caméras n’a empêché les pillages” mais 80 pour cent des enquêtes s’appuient sur les caméras et bon nombres de pilleurs arrêtés grâce à la vidéosurveillance

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inaudible erreur le 03/11/2026 à 06:09

Doucet saute à pieds joints dans les pièges tendus pas son opposition, et fini par prendre des décisions incompréhensibles et surtout inexplicables. C'est à se demander s'il a un conseiller politique ou pas.

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D'où c'est ? le 03/11/2026 à 05:58

C'est pas ma faute à moi, moi Lolita........

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Bref mais tellement vrai.... le 03/11/2026 à 05:50

- "Doudou, on peut se tutoyer ?"
- "oui"
- " ta gueule !"

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