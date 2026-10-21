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Violences du 17 octobre : le maire de Lyon reçu jeudi à Matignon avec les maires de Paris et Marseille

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Violences du 17 octobre : le maire de Lyon reçu jeudi à Matignon avec les maires de Paris et Marseille

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, sera reçu ce jeudi à Matignon par le Premier ministre Sébastien Lecornu, aux côtés de ses homologues de Paris et Marseille. Une rencontre sollicitée quelques jours plus tôt par les trois élus.

Au lendemain des violences et dégradations qui ont touché plusieurs grandes villes françaises, les maires de Lyon, Paris et Marseille avaient réclamé un rendez-vous avec le Premier ministre. Les élus réclament surtout des explications sur les conditions dans lesquelles les violences ont pu prendre une telle ampleur.

"Face à l’ampleur des dégâts et à la gravité de la situation, nous demandons à être reçus par le Premier ministre dès le début de la semaine prochaine, en présence des maires des communes touchées", avaient-ils déclaré conjointement.

Grégory Doucet, Emmanuel Grégoire et Benoit Payan demandent également "qu’un diagnostic précis et transparent soit établi afin de comprendre l’enchaînement des événements qui a conduit à cette situation", alors que de nouvelles manifestations sont annoncées pour la journée de samedi.

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Grégory Doucet

violences du 17 octobre

33 commentaires
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précisément le 21/10/2026 à 19:16
Calahann a écrit le 21/10/2026 à 17h44

Ça sent un peu comme le " Dîner de Cons " !

Et la paire de basket Nike pointure 50 vendues ? ? ?

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Gabin69 le 21/10/2026 à 19:15
Calahann a écrit le 21/10/2026 à 17h44

Ça sent un peu comme le " Dîner de Cons " !

Sauf que les trois faut vraiment avoir envie de les avoir à sa table ...
Les charlots seraient plus représentatifs

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chaque jour une histoire horrible le 21/10/2026 à 19:08

À Bobigny, quatorze mois de prison ferme requis contre un homme qui a ramassé une boîte de lait infantile en passant devant une pharmacie en cours de pillage. Le parquet a également demandé la confiscation de son véhicule. À ce compte-là, Le Pen aurait dû prendre perpétuité.

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Calahann le 21/10/2026 à 19:07

Les maires de PLM vont demander la charité sécuritaire auprès de Sébastien Leporc-nu, mais en réalité, ces 3 mousquetaires là, vont ce faire grave dépouiller 😂😂😂

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Citoyen1 le 21/10/2026 à 19:01

Les explications il faut qu'il les demande à ses alliés LFI et à ses amis gauchistes

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lolotoooôooo le 21/10/2026 à 18:59

Greg, n'oublie pas de lui parler de la désobéissance civile, c'est très il il important.

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Ceux qui m aiment prendront le train a t on dit a PARID.. le 21/10/2026 à 18:54
Doucet en velo a écrit le 21/10/2026 à 18h20

Paris lyon Marseille Les 3 gauchos sont de sortie !

PLM en PLS...😂😂😂 allo maman bobo, les autres ils font rien qu a m embêter !!!

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saco697 le 21/10/2026 à 18:52

la photo n’est vraiment pas d’actualité Foucet est angoissé le visage torture maintenant…ceux qui l’ont croisé en ville dimanche l’ont vu en vrai pas comme la photo retouchée des équipe de com de la mairie …. il est angoissé il l’a dit et il a peur car il roule en voiture maintenant entouré de gros bras comme dimanche pour les 100 m qu’il a fait en ville … accompagné d’un « conseiller » qui avait beaucoup fume à 9h du matin et qui ne savait dire que « l’écologie c’est trop bien à la campagne » pas étonnant que ça se passe mal à Lyon entouré de zombies comme ça

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Lyon n est pas Doucet ..pour moitié.. le 21/10/2026 à 18:51

Pourvu que DOUDOU ne nous ramène son copain ARCHENAULT pour le planquer.....😱😱😱

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Calahann le 21/10/2026 à 18:50
Le film de la rentrée.. a écrit le 21/10/2026 à 18h31

Pour une fois CALAHAN, je serais d'accord , mais a la fin ils paraîtront encore plus cons contrairement au film...
Un remake 2026 bien goûteux....

Exactement bien dit !

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saco697 le 21/10/2026 à 18:48

Doucet. va aller se prendre deux paires de claques chez le premier ministre qui sait très bien qu’il ne représente pas la majorité des lyonnais… juste un profiteur aux ordres de Melenchon et qui de plus soutient officiellement les casseurs et les extrémistes de gauche « les partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » comme les appelaient ses équipes il n’y a pas si longtemps… pas sûr que Le Cornu apprécie ….

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Bla bla bla , du bruit de la fureur, du néant.. le 21/10/2026 à 18:41
choix politique a écrit le 21/10/2026 à 17h41

Le préfet du Rhône a saisie la justice après des "propos islamophobes et xénophobes" tenus lundi soir lors d'un défilé d'un groupe d'ultradroite à Lyon, toujours pas aucune arrestation pourtant des caméras sont sur le parcours et été à visage non couvert sur la place bellecour

Et les photos et bandes sons ne font aucune mention de propos racistes ...
Chez LFI c est une tradition reconnue de mentir en plus de collectionner les condamnations.
Dédicace RIMA HAMAS 👍👍👍, juste pour la dernière....

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Le film de la rentrée.. le 21/10/2026 à 18:31
Calahann a écrit le 21/10/2026 à 17h44

Ça sent un peu comme le " Dîner de Cons " !

Pour une fois CALAHAN, je serais d'accord , mais a la fin ils paraîtront encore plus cons contrairement au film...
Un remake 2026 bien goûteux....

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Ex Précisions le 21/10/2026 à 18:29

Attention au buffet les petits fours ne seront pas vegans ;-)
Il va y avoir de l'alcool pour leur faire passer la pilule qu'ils n'auront rien de plus, mais pas de jus de betterave fermenté pour le Doudou.

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Wall street et Game over . le 21/10/2026 à 18:28

Merci au banquier de ROTCHILD qui a permis au RN d’être au pouvoir l’année prochaine . Ses Amis des marchés financiers nous attendent au tournant.

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genZ europe le 21/10/2026 à 18:21

La Génération Z dans l’Europe appelle à sortir manifester le 31 octobre. Des groupes Telegram se créent et se remplissent de milliers de personnes en très peu de temps. La France a ouvert la boîte de Pandore. À mon avis, le 31 octobre sera un jour très sombre pour toute l’Europe. À suivre…..

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Doucet en velo le 21/10/2026 à 18:20

Paris lyon Marseille Les 3 gauchos sont de sortie !

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Kassos le 21/10/2026 à 18:19

Le clasico.......

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Et oui le 21/10/2026 à 18:18
le mozart du finance a écrit le 21/10/2026 à 17h33

- tu voles deux pulls à 15€ : tu prends du sursis et une amende - tu détournes presque 3 MILLIONS d'€ : t'as le droit de te présenter aux élections présidentielles tu insultes les musulmans et les noirs et tu condamnes par la justice et tu est invité sur les plateaux télés

Et oui quand je penses qu’au lieu d’aller piller les commerçants qui travaillent il aurait suffit d’être tous solidaire pour faire tomber tous ces clowns.
Mais pour les opportunistes l’appel du Lacoste gratuit était trop fort
Chacun ses priorités visiblement.

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Le procureur t'attends le 21/10/2026 à 18:15

Quand on prone, la désobéissance civile, tu es coupable en tant qu'élu
Dans certains pays tu serais passé par les armes

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Que 10 ? le 21/10/2026 à 18:12
la jeunesse dans la rue a écrit le 21/10/2026 à 17h44

Où sont les 10 milliards d'euros pour la jeunesse ! Lecornu peut se défausser, créer le chaos, attaquer LFI La jeunesse n'est pas dupe. Elle se bat pour son avenir. Elle sera ce samedi dans la rue.

Vous ne savez que bruler des poubelles, mais vous allez bientôt les ramasser
Quand on se plaint de la porte des chiots que tu as cassé, n'attends aucun soutien de la part de ceux qui travaille , qui paie des impots, pour que tu te permettes de cassé des collèges tout neuf, l'absence des profs, parlons-en , c'est de la fainéantise de cette corporation et de l'administration, qui a le plus fort taux d'abstenteisme
Moi à la ferme je suis là tout les matins, mes vaches n'attendent pas
Parcoursup, faut bien trier les idiots, les cons, et ceux qui arriveront à faire quelque chose
Moi je trie les légumes aussi , pour que tu manges, t'aimes pas les fraises pourries je pense

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Titus69 le 21/10/2026 à 18:11

Le 1er ministre va recevoir aussi tous les syndicats.... de gauche. Ceux plus ou moins alliés à LFI et à la gauche radicale.

Donc le gouvernement cherche des solutions auprès des commanditaires et des penseurs des crises actuelles.

C'est un peu original non?

Contre l entrisme islamiste il va prendre conseil auprès de L'Iran je suppose ?

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beau rappel le 21/10/2026 à 17:58
jean jaures a écrit le 21/10/2026 à 17h45

Dans notre France moderne, qu’est-ce donc que la République ? C’est un grand acte de confiance. Instituer la République, c’est proclamer que des millions d’hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action ; qu’ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l’ordre ; qu’ils sauront se combattre sans se déchirer Jean Jaurès Extrait discours à la jeunesse juillet 1903

mais les LFI ne le traiteraient-ils pas aujourd'hui de fasciste?

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Catalan le 21/10/2026 à 17:55

Lecornu ne sera plus là dans 6 mois, qu est ce qu'il peut promettre, rien, de toute manière c'est le show man médiatique qui décide de tout mais n assume rien . officiellement il est au moyen Orient pour parler énergie un peu et surtout pour demander du pognon aux Etats milliardaires pour boucler sa fin de règne et laisser l ardoise au suivant.

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jean jaures le 21/10/2026 à 17:45

Dans notre France moderne, qu’est-ce donc que la République ? C’est un grand acte de confiance. Instituer la République, c’est proclamer que des millions d’hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action ; qu’ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l’ordre ; qu’ils sauront se combattre sans se déchirer Jean Jaurès Extrait discours à la jeunesse juillet 1903

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la jeunesse dans la rue le 21/10/2026 à 17:44

Où sont les 10 milliards d'euros pour la jeunesse ! Lecornu peut se défausser, créer le chaos, attaquer LFI La jeunesse n'est pas dupe. Elle se bat pour son avenir. Elle sera ce samedi dans la rue.

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Calahann le 21/10/2026 à 17:44

Ça sent un peu comme le " Dîner de Cons " !

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Gabin69 le 21/10/2026 à 17:42

Ils peuvent se le garder le doucet si ils veulent

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choix politique le 21/10/2026 à 17:41

Le préfet du Rhône a saisie la justice après des "propos islamophobes et xénophobes" tenus lundi soir lors d'un défilé d'un groupe d'ultradroite à Lyon, toujours pas aucune arrestation pourtant des caméras sont sur le parcours et été à visage non couvert sur la place bellecour

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1789 ,2027 . le 21/10/2026 à 17:39

Le 17 octobre est juste un petit avertissement pour l’année prochaine je pense le soir de la victoire du ~RN à l’Elysée .

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le mozart du finance le 21/10/2026 à 17:33

- tu voles deux pulls à 15€ : tu prends du sursis et une amende - tu détournes presque 3 MILLIONS d'€ : t'as le droit de te présenter aux élections présidentielles tu insultes les musulmans et les noirs et tu condamnes par la justice et tu est invité sur les plateaux télés

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Watt le 21/10/2026 à 17:29
pourquoi les rencontrees a écrit le 21/10/2026 à 17h04

Le macronisme est en train de s’effondrer sous nos yeux. Ils nous ont vendu le Mozart de la finance, on aura eu la faillite économique, les couvre-feux, l’armée dans la rue, la censure des opposants et un système médiatique en phase terminale.

On a surtout 40 ans d'un modèle social qui nous ruine d'année en année. Un moment il va falloir reconnaître que nous avons plus les moyens de le financer.

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Gnafron 1er le 21/10/2026 à 17:21

Comme d'habitude ira t'il faire son show sur BFM(erde) ?

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Bellota le 21/10/2026 à 17:18

Les pieds nickelés, j’ai nommé Filochard, Ribouldingue et Croquignol, vont rencontrer le soumis Lecornu
Quel sommet !!!

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Boiseries dorees le 21/10/2026 à 17:05

Le maire de Lyon pourra donc contempler un bureau, celui du premier ministre, qu'il n'occupera jamais.

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Greg va tout leur expliquer ! le 21/10/2026 à 17:05

Greg expliquera au 1er ministre à quel point lui et son parti ont eu raison de s'allier avec les Soulèvements de la Terre contre la dissolution de ce sympathique mouvement écolo ...!
Dommage que le maire de Limoges ne soit pas invité pour profiter des lumières de notre grand défenseur de la démocratie....

En tous cas Lecornu va recevoir une sacrée leçon ! Une leçon de morale bien sur (on est pas de gauche pour rien) , mais aussi de courage et d'humanisme !

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pourquoi les rencontrees le 21/10/2026 à 17:04

Le macronisme est en train de s’effondrer sous nos yeux. Ils nous ont vendu le Mozart de la finance, on aura eu la faillite économique, les couvre-feux, l’armée dans la rue, la censure des opposants et un système médiatique en phase terminale.

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XavierBertrand le 21/10/2026 à 17:01

Doucet qui rencontre Macron, ces deux géants, c'est l'équivalent de la rencontre d'Hector et Achille, Brigitte étant un Patrocle plus viril.
Dans 1000 on fera des sagas sur ces monuments que nous avons la chance de côtoyer.
Seul Xavier Bertrand....

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