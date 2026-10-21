Violences du 17 octobre : le maire de Lyon reçu jeudi à Matignon avec les maires de Paris et Marseille

Au lendemain des violences et dégradations qui ont touché plusieurs grandes villes françaises, les maires de Lyon, Paris et Marseille avaient réclamé un rendez-vous avec le Premier ministre. Les élus réclament surtout des explications sur les conditions dans lesquelles les violences ont pu prendre une telle ampleur.

"Face à l’ampleur des dégâts et à la gravité de la situation, nous demandons à être reçus par le Premier ministre dès le début de la semaine prochaine, en présence des maires des communes touchées", avaient-ils déclaré conjointement.

Grégory Doucet, Emmanuel Grégoire et Benoit Payan demandent également "qu’un diagnostic précis et transparent soit établi afin de comprendre l’enchaînement des événements qui a conduit à cette situation", alors que de nouvelles manifestations sont annoncées pour la journée de samedi.