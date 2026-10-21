Violences du 17 octobre : le maire de Lyon reçu jeudi à Matignon avec les maires de Paris et Marseille

Au lendemain des violences et dégradations qui ont touché plusieurs grandes villes françaises, les maires de Lyon, Paris et Marseille avaient réclamé un rendez-vous avec le Premier ministre. Les élus réclament surtout des explications sur les conditions dans lesquelles les violences ont pu prendre une telle ampleur.
"Face à l’ampleur des dégâts et à la gravité de la situation, nous demandons à être reçus par le Premier ministre dès le début de la semaine prochaine, en présence des maires des communes touchées", avaient-ils déclaré conjointement.
Grégory Doucet, Emmanuel Grégoire et Benoit Payan demandent également "qu’un diagnostic précis et transparent soit établi afin de comprendre l’enchaînement des événements qui a conduit à cette situation", alors que de nouvelles manifestations sont annoncées pour la journée de samedi.
Et la paire de basket Nike pointure 50 vendues ? ? ?Signaler Répondre
Sauf que les trois faut vraiment avoir envie de les avoir à sa table ...Signaler Répondre
Les charlots seraient plus représentatifs
À Bobigny, quatorze mois de prison ferme requis contre un homme qui a ramassé une boîte de lait infantile en passant devant une pharmacie en cours de pillage. Le parquet a également demandé la confiscation de son véhicule. À ce compte-là, Le Pen aurait dû prendre perpétuité.Signaler Répondre
Les maires de PLM vont demander la charité sécuritaire auprès de Sébastien Leporc-nu, mais en réalité, ces 3 mousquetaires là, vont ce faire grave dépouiller 😂😂😂Signaler Répondre
Les explications il faut qu'il les demande à ses alliés LFI et à ses amis gauchistesSignaler Répondre
Greg, n'oublie pas de lui parler de la désobéissance civile, c'est très il il important.Signaler Répondre
PLM en PLS...😂😂😂 allo maman bobo, les autres ils font rien qu a m embêter !!!Signaler Répondre
la photo n’est vraiment pas d’actualité Foucet est angoissé le visage torture maintenant…ceux qui l’ont croisé en ville dimanche l’ont vu en vrai pas comme la photo retouchée des équipe de com de la mairie …. il est angoissé il l’a dit et il a peur car il roule en voiture maintenant entouré de gros bras comme dimanche pour les 100 m qu’il a fait en ville … accompagné d’un « conseiller » qui avait beaucoup fume à 9h du matin et qui ne savait dire que « l’écologie c’est trop bien à la campagne » pas étonnant que ça se passe mal à Lyon entouré de zombies comme çaSignaler Répondre
Pourvu que DOUDOU ne nous ramène son copain ARCHENAULT pour le planquer.....😱😱😱Signaler Répondre
Exactement bien dit !Signaler Répondre
Doucet. va aller se prendre deux paires de claques chez le premier ministre qui sait très bien qu’il ne représente pas la majorité des lyonnais… juste un profiteur aux ordres de Melenchon et qui de plus soutient officiellement les casseurs et les extrémistes de gauche « les partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » comme les appelaient ses équipes il n’y a pas si longtemps… pas sûr que Le Cornu apprécie ….Signaler Répondre
Et les photos et bandes sons ne font aucune mention de propos racistes ...Signaler Répondre
Chez LFI c est une tradition reconnue de mentir en plus de collectionner les condamnations.
Dédicace RIMA HAMAS 👍👍👍, juste pour la dernière....
Pour une fois CALAHAN, je serais d'accord , mais a la fin ils paraîtront encore plus cons contrairement au film...Signaler Répondre
Un remake 2026 bien goûteux....
Attention au buffet les petits fours ne seront pas vegans ;-)Signaler Répondre
Il va y avoir de l'alcool pour leur faire passer la pilule qu'ils n'auront rien de plus, mais pas de jus de betterave fermenté pour le Doudou.
Merci au banquier de ROTCHILD qui a permis au RN d’être au pouvoir l’année prochaine . Ses Amis des marchés financiers nous attendent au tournant.Signaler Répondre
La Génération Z dans l’Europe appelle à sortir manifester le 31 octobre. Des groupes Telegram se créent et se remplissent de milliers de personnes en très peu de temps. La France a ouvert la boîte de Pandore. À mon avis, le 31 octobre sera un jour très sombre pour toute l’Europe. À suivre…..Signaler Répondre
Paris lyon Marseille Les 3 gauchos sont de sortie !Signaler Répondre
Le clasico.......Signaler Répondre
Et oui quand je penses qu’au lieu d’aller piller les commerçants qui travaillent il aurait suffit d’être tous solidaire pour faire tomber tous ces clowns.Signaler Répondre
Mais pour les opportunistes l’appel du Lacoste gratuit était trop fort
Chacun ses priorités visiblement.
Quand on prone, la désobéissance civile, tu es coupable en tant qu'éluSignaler Répondre
Dans certains pays tu serais passé par les armes
Vous ne savez que bruler des poubelles, mais vous allez bientôt les ramasserSignaler Répondre
Quand on se plaint de la porte des chiots que tu as cassé, n'attends aucun soutien de la part de ceux qui travaille , qui paie des impots, pour que tu te permettes de cassé des collèges tout neuf, l'absence des profs, parlons-en , c'est de la fainéantise de cette corporation et de l'administration, qui a le plus fort taux d'abstenteisme
Moi à la ferme je suis là tout les matins, mes vaches n'attendent pas
Parcoursup, faut bien trier les idiots, les cons, et ceux qui arriveront à faire quelque chose
Moi je trie les légumes aussi , pour que tu manges, t'aimes pas les fraises pourries je pense
Le 1er ministre va recevoir aussi tous les syndicats.... de gauche. Ceux plus ou moins alliés à LFI et à la gauche radicale.Signaler Répondre
Donc le gouvernement cherche des solutions auprès des commanditaires et des penseurs des crises actuelles.
C'est un peu original non?
Contre l entrisme islamiste il va prendre conseil auprès de L'Iran je suppose ?
mais les LFI ne le traiteraient-ils pas aujourd'hui de fasciste?Signaler Répondre
Lecornu ne sera plus là dans 6 mois, qu est ce qu'il peut promettre, rien, de toute manière c'est le show man médiatique qui décide de tout mais n assume rien . officiellement il est au moyen Orient pour parler énergie un peu et surtout pour demander du pognon aux Etats milliardaires pour boucler sa fin de règne et laisser l ardoise au suivant.Signaler Répondre
Dans notre France moderne, qu’est-ce donc que la République ? C’est un grand acte de confiance. Instituer la République, c’est proclamer que des millions d’hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action ; qu’ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l’ordre ; qu’ils sauront se combattre sans se déchirer Jean Jaurès Extrait discours à la jeunesse juillet 1903Signaler Répondre
Où sont les 10 milliards d'euros pour la jeunesse ! Lecornu peut se défausser, créer le chaos, attaquer LFI La jeunesse n'est pas dupe. Elle se bat pour son avenir. Elle sera ce samedi dans la rue.Signaler Répondre
Ça sent un peu comme le " Dîner de Cons " !Signaler Répondre
Ils peuvent se le garder le doucet si ils veulentSignaler Répondre
Le préfet du Rhône a saisie la justice après des "propos islamophobes et xénophobes" tenus lundi soir lors d'un défilé d'un groupe d'ultradroite à Lyon, toujours pas aucune arrestation pourtant des caméras sont sur le parcours et été à visage non couvert sur la place bellecourSignaler Répondre
Le 17 octobre est juste un petit avertissement pour l’année prochaine je pense le soir de la victoire du ~RN à l’Elysée .Signaler Répondre
- tu voles deux pulls à 15€ : tu prends du sursis et une amende - tu détournes presque 3 MILLIONS d'€ : t'as le droit de te présenter aux élections présidentielles tu insultes les musulmans et les noirs et tu condamnes par la justice et tu est invité sur les plateaux télésSignaler Répondre
On a surtout 40 ans d'un modèle social qui nous ruine d'année en année. Un moment il va falloir reconnaître que nous avons plus les moyens de le financer.Signaler Répondre
Comme d'habitude ira t'il faire son show sur BFM(erde) ?Signaler Répondre
Les pieds nickelés, j’ai nommé Filochard, Ribouldingue et Croquignol, vont rencontrer le soumis LecornuSignaler Répondre
Quel sommet !!!
Le maire de Lyon pourra donc contempler un bureau, celui du premier ministre, qu'il n'occupera jamais.Signaler Répondre
Greg expliquera au 1er ministre à quel point lui et son parti ont eu raison de s'allier avec les Soulèvements de la Terre contre la dissolution de ce sympathique mouvement écolo ...!Signaler Répondre
Dommage que le maire de Limoges ne soit pas invité pour profiter des lumières de notre grand défenseur de la démocratie....
En tous cas Lecornu va recevoir une sacrée leçon ! Une leçon de morale bien sur (on est pas de gauche pour rien) , mais aussi de courage et d'humanisme !
Le macronisme est en train de s’effondrer sous nos yeux. Ils nous ont vendu le Mozart de la finance, on aura eu la faillite économique, les couvre-feux, l’armée dans la rue, la censure des opposants et un système médiatique en phase terminale.Signaler Répondre
Doucet qui rencontre Macron, ces deux géants, c'est l'équivalent de la rencontre d'Hector et Achille, Brigitte étant un Patrocle plus viril.Signaler Répondre
Dans 1000 on fera des sagas sur ces monuments que nous avons la chance de côtoyer.
Seul Xavier Bertrand....