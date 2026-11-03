Fillette de 4 ans tuée près de Lyon : deux expertises concluent à l'abolition du discernement de sa mère

Le drame avait profondément bouleversé ce village de l'ouest lyonnais. Le 17 novembre 2025, le corps sans vie de Zoé-Mila, âgée de seulement 4 ans, avait été découvert dans un appartement de la résidence de la Madeleine, à Montrottier.

C'est la mère de l'enfant qui avait donné l'alerte auprès d'une voisine.

Les secours et les gendarmes avaient immédiatement été prévenus. La mère de famille, alors âgée de 37 ans, avait été placée en garde à vue avant d'être hospitalisée, son état ne permettant pas aux enquêteurs de l'interroger.

Une information judiciaire avait ensuite été ouverte pour meurtre par ascendant. La suspecte avait été mise en examen, puis placée en détention provisoire.

Deux expertises psychiatriques concordantes

Près d'un an après les faits, les investigations viennent de franchir une étape décisive.

Selon les informations du Progrès, deux expertises psychiatriques ont conclu à une abolition du discernement de la mère au moment du drame.

Cette conclusion signifie que, selon les experts, son état psychique aurait supprimé sa capacité de discernement lors des faits. Une telle situation peut conduire la justice à reconnaître une irresponsabilité pénale.

La mère de famille bénéficiait déjà d'un suivi psychiatrique avant la mort de sa fille.

Le 14 septembre dernier, le juge d'instruction a rendu une ordonnance saisissant la chambre de l'instruction.

Une audience est désormais programmée le 14 janvier 2027, afin de déterminer les conséquences pénales de ces conclusions médicales. La mère reste à ce stade mise en examen pour meurtre d'un mineur de moins de 15 ans.

L'autopsie de Zoé-Mila avait établi que la fillette était décédée par asphyxie.

Elle vivait depuis environ deux ans avec sa mère et sa grande sœur dans cet appartement de Montrottier. La mère avait également une troisième fille, plus âgée.

La disparition de l'enfant avait suscité une forte émotion dans la commune.