Rassemblement d’ultradroite devant la mairie du 8e à Lyon : Grégory Doucet et Olivier Berzane saisissent le procureur

La Ville de Lyon réagit après un rassemblement survenu jeudi soir devant la mairie du 8e arrondissement.

Dans une déclaration commune, le maire de Lyon Grégory Doucet et le maire du 8e arrondissement Olivier Berzane dénoncent un rassemblement nocturne et non déclaré qu’ils attribuent à l’ultradroite.

"Nous condamnons avec la plus grande fermeté les méthodes d’intimidation de l’ultra droite survenues hier soir devant la mairie du 8e arrondissement", déclarent les deux élus.

"Une mairie est un symbole de la République"

Grégory Doucet et Olivier Berzane qualifient ces agissements de tentative d’intimidation. "Une mairie est un symbole de la République, pas un lieu où l’on vient imposer ses idées par la peur", poursuivent-ils.

Les deux maires écologistes annoncent avoir décidé de transmettre les faits à la justice. "Nous avons saisi le procureur de la République au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale pour que toute la lumière soit faite sur ces agissements et que leurs auteurs soient identifiés et poursuivis", indiquent-ils.

DIRECT : Action UDJ devant la mairie de Lyon 8ème contre la venue de Raphaël Arnault le 5 novembre. Il serait à la recherche d'une nouvelle salle. Où que cette réunion se tienne, nous serons au rendez-vous. 😉 https://t.co/d9FQ15J41v — UNION ET DÉFENSE DE LA JEUNESSE (@UDJ_Officiel) October 30, 2026

Cette saisine doit désormais permettre au parquet d’apprécier les faits signalés et les éventuelles suites à leur donner.

Grégory Doucet et Olivier Berzane concluent leur réaction par un message politique : "À Lyon, nous ne céderons rien aux menaces de l’extrême droite et continuerons de défendre les valeurs républicaines".