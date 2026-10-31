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Rassemblement d’ultradroite devant la mairie du 8e à Lyon : Grégory Doucet et Olivier Berzane saisissent le procureur

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Rassemblement d’ultradroite devant la mairie du 8e à Lyon : Grégory Doucet et Olivier Berzane saisissent le procureur

Grégory Doucet et Olivier Berzane condamnent un rassemblement nocturne et non déclaré présenté comme émanant de l’ultradroite devant la mairie du 8e arrondissement de Lyon. Les deux élus annoncent avoir saisi le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale.

La Ville de Lyon réagit après un rassemblement survenu jeudi soir devant la mairie du 8e arrondissement.

Dans une déclaration commune, le maire de Lyon Grégory Doucet et le maire du 8e arrondissement Olivier Berzane dénoncent un rassemblement nocturne et non déclaré qu’ils attribuent à l’ultradroite.

"Nous condamnons avec la plus grande fermeté les méthodes d’intimidation de l’ultra droite survenues hier soir devant la mairie du 8e arrondissement", déclarent les deux élus.

"Une mairie est un symbole de la République"

Grégory Doucet et Olivier Berzane qualifient ces agissements de tentative d’intimidation. "Une mairie est un symbole de la République, pas un lieu où l’on vient imposer ses idées par la peur", poursuivent-ils.

Les deux maires écologistes annoncent avoir décidé de transmettre les faits à la justice. "Nous avons saisi le procureur de la République au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale pour que toute la lumière soit faite sur ces agissements et que leurs auteurs soient identifiés et poursuivis", indiquent-ils.

Cette saisine doit désormais permettre au parquet d’apprécier les faits signalés et les éventuelles suites à leur donner.

Grégory Doucet et Olivier Berzane concluent leur réaction par un message politique : "À Lyon, nous ne céderons rien aux menaces de l’extrême droite et continuerons de défendre les valeurs républicaines".

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Ultradroite

Grégory Doucet

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Pour info jolie mome le 01/11/2026 à 11:45
Jolie Môme a écrit le 31/10/2026 à 19h31

Vous pouvez vous satisfaire d'une candidate Marine le Pen qui a été condamnée par 2 fois par un tribunal pour une escroquerie d'un montant de 4, 7 millions d'euros ? au parlement européen .
Vous pouvez vous satisfaire d'une présidente de la France qui après avoir escroquée Bruxelles veut réduire la participation de la France .
Vous vous rappelez pas quand Marine le Pen disait que le RN était un parti la" tête haute et les mains propres "
Quand Jordan Bardella dit que le conseil constitutionnel ne pourra pas refuser les demandes de Marine le Pen et que si c'est le cas Marine le Pen fera autrement ! Cela ne vous choque pas ?
Quand Marine le Pen veut se retirer de l'aide à l'Ukraine , vous ne ressentez pas cette honte sur la France . C'est a espérer que nous n'aurons pas besoin un jour d'un pays de l'Union Européenne
Marine le Pen c'est la fin de nos libertés comme avec Orban en Hongrie . J.M

L’Ukraine ne fait pas partie de l’UE et ne le sera jamais pour la sécurité de tous...

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Lapallisse le 01/11/2026 à 10:56

Condamner l'extrême droite avec une grille tarifaire d'indignation variable, c'est beau... mais se souvenir que vous avez fait alliance avec LFI (l'autre côté obscur gauchiste) juste pour gratter la mairie, c'est manifestement trop demander à la mémoire vive de nos élus.
​Mais ne changez rien : continuez de promouvoir vos magnifiques salles de shoot ! rien de tel pour booster l'intellect de votre électorat et rééquilibrer comme par magie le déficit de la Sécu au moment de payer les soins, le sevrage, voir les obsèques puisqu'ils auront tout dépenser en drogue . Au moins on sait ou on va !
Une stratégie d'un génie absolument éblouissant.

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Concrètement ? le 01/11/2026 à 10:50
Rigolo a écrit le 01/11/2026 à 09h35

Ah donc un rassemblement interdit d un mouvement d extreme droite proche de d idee qui ont entaché a vie notre patrie par la honte et le sang n est pour vous pas un problème ? Il est rigolo que des gens qui se revendique plus français que les autres se sentent proches de gens qui ont humiliés notre pays par la collaboration avec une puissance étrangère. Peut etre n ont il pas connaissance de l histoire de notre patrie?

Pourquoi répondre à coté à une question pourtant simple : "Condamner quoi, exactement ? Quelles violences et quels saccages ont été commis lors de ces rassemblements ?
C'est rigolo en effet votre écran de fumée pour rester dans votre déni et vos postures.

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DeepFist le 01/11/2026 à 10:46
Rigolo a écrit le 01/11/2026 à 09h35

Ah donc un rassemblement interdit d un mouvement d extreme droite proche de d idee qui ont entaché a vie notre patrie par la honte et le sang n est pour vous pas un problème ? Il est rigolo que des gens qui se revendique plus français que les autres se sentent proches de gens qui ont humiliés notre pays par la collaboration avec une puissance étrangère. Peut etre n ont il pas connaissance de l histoire de notre patrie?

Ce sont les militants écolos qui jugent d'ultradroite ce rassemblement ? Pour ces militants écolos, des commerçants qui veulent défendre leur commerce c'est facho aussi ? Les écologistes prônent la désobéissance civile. Mais seraient-ils incapables de l’accepter lorsqu’elle ne sert pas leur propre cause ? La liberté de désobéir serait-elle à géométrie variable ?
Et ce sont eux qui déclarent qu'une "mairie est un symbole de la République" alors que ce sont des activistes écolos qui s'attaquent et brulent, saccagent des mairies et biens publics....

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Tartufferie le 01/11/2026 à 10:39
Rigolo a écrit le 01/11/2026 à 09h35

Ah donc un rassemblement interdit d un mouvement d extreme droite proche de d idee qui ont entaché a vie notre patrie par la honte et le sang n est pour vous pas un problème ? Il est rigolo que des gens qui se revendique plus français que les autres se sentent proches de gens qui ont humiliés notre pays par la collaboration avec une puissance étrangère. Peut etre n ont il pas connaissance de l histoire de notre patrie?

Quand on a mis comme président un homme ayant collaborer à Vichy, c’est vrai que l’on doit avoir du mal à se regarder dans la glace... peut-être que dans ce sens, cela ne vous dérange guère. Pendant la guerre, ceux qui applaudissaient les américains, étaient les mêmes qui donnaient aux allemands un peu plus tôt. Les justes n'étaient pas si nombreux

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Monpays le 01/11/2026 à 10:31
Rigolo a écrit le 01/11/2026 à 09h35

Ah donc un rassemblement interdit d un mouvement d extreme droite proche de d idee qui ont entaché a vie notre patrie par la honte et le sang n est pour vous pas un problème ? Il est rigolo que des gens qui se revendique plus français que les autres se sentent proches de gens qui ont humiliés notre pays par la collaboration avec une puissance étrangère. Peut etre n ont il pas connaissance de l histoire de notre patrie?

De quelle histoire de la patrie parlez vous ? celle de Mitterand fonctionnaire de Pétain et qui en a reçu la francisque, celles du front populaire qui a mis en place le régime de vichy, et les collaboration de Laval, Belin , Marquet et de la SFIO ? Celle des communistes Maurice Thorez, Waldeck Rochet... proxi de Staline grand dictateur assassin ? Celle des Trotskistes fabriquant de la révolte permanente et mentors de Mélanchon . Collabos vous dites , Rigolo je dis .

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C'est moi le 01/11/2026 à 09:52
Jolie Môme a écrit le 01/11/2026 à 00h11

Bonsoir " C'est moi "
J'espère que les femmes et les hommes ne feront pas cette folie d'élire l'un de ces deux extrêmes que sont le RN et LFI .
Je n'ai pas de religion et encore moins en politique .
Je crois qu'il y a du bon dans chaque homme qui veut bien assumer cette tâche de gouvernance de la France .
Pour cela , il faut un niveau au-dessus de la moyenne , je crois que la politique est un vrai métier
Nous avons pour l'instant eu de la chance de ne pas avoir eu un acteur de cinéma de série B comme Reagan ou un promoteur immobilier véreux comme Trump .
Mais cela pourrait bien nous arriver .
Je n'imagine pas cet homme se réveiller un matin à l'Elysée en se disant comment je pourrais faire pour emmerder les Français .
Sur la durée sincèrement je n'en connais pas un qui est fait 100%de satisfait ! Sommes nous trop exigeant ?
Sûrement que la Présidence est une responsabilité vertigineuse qui peut tromper un bonne volonté .
Le seul Président qui n'est laissé un bon souvenir c'est Giscard d'Estaing mais je venais juste d'avoir
18 ans j'étais toute jeune et je n'ai pas peut-être tout compris à l'époque mais le monde était tellement différent d'aujourd'hui !
Quand j'entends Marine le Pen dire qu'elle est Gaulliste qu'elle HONTE
De Gaulle payait son électricité à l'Elysée Marine le Pen tappe dans la caisse de l'Union Européenne .
Mélenchon rêve d'être un autocrate !
Mélenchon gouvernera la France comme sont parti politique
Mélenchon sera président / premier ministre / ministre de l'intérieur/ et ministre des Finances pour mettre la dette au feu ! Pauvre fou .
Quand on voit ceux qui ont défilé à l'Elysée moyen bon , comment peut-on imaginer que de tels foutraques comme le RN et LFI feront mieux .
Pour eux sûrement ! pour la France NON .
Cordialement J.M

Bonjour et merci pour votre retour.
Je comprend et partage vos inquiétudes, malheureusement ca ne va pas aller en s'améliorant, l'ensemble de la caste politique ne pense qu'a leurs privilèges et leurs carrieres.
Le peuple français merite mieux que la médiocrité et le systeme qu'on nous impose..
Prenez soin de vous et bonne journée !

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Rigolo le 01/11/2026 à 09:35
Concrètement ? a écrit le 01/11/2026 à 08h50

Condamner quoi, exactement ? Quelles violences et quels saccages ont été commis lors de ces rassemblements ?

Ah donc un rassemblement interdit d un mouvement d extreme droite proche de d idee qui ont entaché a vie notre patrie par la honte et le sang n est pour vous pas un problème ? Il est rigolo que des gens qui se revendique plus français que les autres se sentent proches de gens qui ont humiliés notre pays par la collaboration avec une puissance étrangère. Peut etre n ont il pas connaissance de l histoire de notre patrie?

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Paisible le 01/11/2026 à 09:24

L'extrême gauche nous pourrit la vie...au quotidien.
Ce Pseudo deputé de doit avoir aucune salle chez nous, il a assez fait de mal.

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Concrètement ? le 01/11/2026 à 08:50
Condamnation a écrit le 31/10/2026 à 23h11

https://www.lyonmag.com/article/154435/office-de-tourisme-incendie-a-lyon-gregory-doucet-denonce-des-scenes-de-violence-inacceptables. Il condamne toutes les violences. On attend maintenant votre condamnation des rassemblements interdits de l extrême droite

Condamner quoi, exactement ? Quelles violences et quels saccages ont été commis lors de ces rassemblements ?

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Monpays le 01/11/2026 à 08:46

Quels sont les faits répréhensibles, les comportement illégaux, les propos racistes, les pillages ?Les mordus gauchistes des libertés d'expression et de manifestation , ne les envisagent que pour eux mêmes ou leur ressemblants irresponsables , voilà toute leur conception de la démocratie , c'est nous ou le chaos , mais avec eux on à les deux !

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balou 1955 le 01/11/2026 à 08:22

pour mol qui casse qui brûle qui mais le grand bordel ????c'est

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Les mots sur les maux le 01/11/2026 à 08:04
Condamnation a écrit le 31/10/2026 à 23h11

https://www.lyonmag.com/article/154435/office-de-tourisme-incendie-a-lyon-gregory-doucet-denonce-des-scenes-de-violence-inacceptables. Il condamne toutes les violences. On attend maintenant votre condamnation des rassemblements interdits de l extrême droite

A quel moment il évoque et condamne les activistes écolos qui ont brûlé une mairie ? A quel moment il évoque l'extrême gauche violente qui saccage Lyon ? Ce sont les sources demandées pour étayer vos allégations : rien à apporter ? Étonnant.......

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Etonnant non? le 01/11/2026 à 06:31

Depuis 1 semaine et l'évènement de Trappes, notre gauche et extrême gauche française essaye de faire croire que tous les débordements de ses dernières semaines sont la conséquence de l'extrême droite ... un peu drôle tout de même non?
Aider en cela par une masse média complice comme souvent les médias Pigasse et le service public.

Bien sûr lors de sa dernière interview on a confirmé qu'on avait aussi un Président E.Macron menteur (mais cela on le savait déjà depui plusieurs années)... car lui aussi comme les autres charognards détourne le meurtre de Trappes pour le faire porter sur le RN.

On est à 7 mois de la présidentielle les choses s'accélèrent à toute vitesse... je ne suis pas sûr que les gens supporteront cela pendant 7 mois.
Le plus évident serait d'avoir un Président qui démissionne rapidement (ce qu'il aurait du faire depuis plus de 2ans) mais voilà comme Néron il veut que tout crame avant son départ.

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Aveuglement militant le 01/11/2026 à 06:19

Doucet est incapable de comprendre que LFI est un parti politique tellement plus dangereux que le RN. Il suffit pourtant de lire leurs programmes et d'écouter leurs responsables pour s'en convaincre. Mais Doucet écoute t il seulement les responsables RN ? Je ne pense pas.

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Jolie Môme le 01/11/2026 à 00:11
C'est moi a écrit le 31/10/2026 à 20h22

Comme d'habitude vous avez raison JM.
Et quand il faut tailler Marine et Melenchon je vous suis tête baissé

Par contre:
1300 milliards de dette supplémentaires?
JM satisfaite.

Service publics en voie d'extinction ?
JM satisfaite.

Premier discour apres son élection en 2017 "plus personne ne dormira dans la rue à la fin de l'année CECI EST NOTRE PROJEEEEET"
JM satisfaite.

Narco trafic et insécurité qui explose ?
JM satisfaite.

Faire entré et offrir 250 000 visas aux algeriens chaque années?
JM satisfaite.

Avoir tellement diviser le pays que celui ci est au bord d'une guerre civile?
JM satisfaite.
Et elle en redemande !

Et au fait on compte les mis en examen des ministres sous la macronie?
Les voyous sont partout à l'assemblée madame!

Bonsoir " C'est moi "
J'espère que les femmes et les hommes ne feront pas cette folie d'élire l'un de ces deux extrêmes que sont le RN et LFI .
Je n'ai pas de religion et encore moins en politique .
Je crois qu'il y a du bon dans chaque homme qui veut bien assumer cette tâche de gouvernance de la France .
Pour cela , il faut un niveau au-dessus de la moyenne , je crois que la politique est un vrai métier
Nous avons pour l'instant eu de la chance de ne pas avoir eu un acteur de cinéma de série B comme Reagan ou un promoteur immobilier véreux comme Trump .
Mais cela pourrait bien nous arriver .
Je n'imagine pas cet homme se réveiller un matin à l'Elysée en se disant comment je pourrais faire pour emmerder les Français .
Sur la durée sincèrement je n'en connais pas un qui est fait 100%de satisfait ! Sommes nous trop exigeant ?
Sûrement que la Présidence est une responsabilité vertigineuse qui peut tromper un bonne volonté .
Le seul Président qui n'est laissé un bon souvenir c'est Giscard d'Estaing mais je venais juste d'avoir
18 ans j'étais toute jeune et je n'ai pas peut-être tout compris à l'époque mais le monde était tellement différent d'aujourd'hui !
Quand j'entends Marine le Pen dire qu'elle est Gaulliste qu'elle HONTE
De Gaulle payait son électricité à l'Elysée Marine le Pen tappe dans la caisse de l'Union Européenne .
Mélenchon rêve d'être un autocrate !
Mélenchon gouvernera la France comme sont parti politique
Mélenchon sera président / premier ministre / ministre de l'intérieur/ et ministre des Finances pour mettre la dette au feu ! Pauvre fou .
Quand on voit ceux qui ont défilé à l'Elysée moyen bon , comment peut-on imaginer que de tels foutraques comme le RN et LFI feront mieux .
Pour eux sûrement ! pour la France NON .
Cordialement J.M

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Rigolo le 31/10/2026 à 23:13
Math a écrit le 31/10/2026 à 18h51

Il a condamné le dimanche matin devant les ruines de l'office du tourisme en effet. Tout comme, il a déclaré que les commerçants seraient soutenus? Et après, qu’a t il fait? Refusé une aide aux mêmes commerçants. Ce ne sont pas des déclarations qu'attendent les gens des politiciens mais des actes. Et je ne suis pas commerçants. Faire de grandes phrases ne sert à rien, par contre sa tête apeurés devant la gronde des habitants le dimanche matin n'avait pas besoin de discours. Tout comme les visages arrogants de ses amis en arrière plan lors de ses déclarations

Vous dites que condamner c est facile mais vous semblez avoir des difficultés a condamner les rassemblements d extrême droite.... Pas si facile donc?

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Condamnation le 31/10/2026 à 23:11
Intolérables intolérants a écrit le 31/10/2026 à 20h00

Il a condamné les activistes écolos qui ont brûlé un mairie ? Vous avez des sources pour étayer vos allégations ?

https://www.lyonmag.com/article/154435/office-de-tourisme-incendie-a-lyon-gregory-doucet-denonce-des-scenes-de-violence-inacceptables. Il condamne toutes les violences. On attend maintenant votre condamnation des rassemblements interdits de l extrême droite

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Une femme présidente , pourquoi pas le 31/10/2026 à 22:25

Mais une élue ne fait pas tout
Faut coordonnées une équipe, et c'est le choix du Premier Ministre qui compte beaucoup, Bardella présente bien , mais une coquille vide, moi je verrai bien Chenut, il semble compétent et sérieux
Mélanchon , très bon tribun, mais economiquement les exemples de Cuba et du Vénézuela non merci, la faible valeur d'une grande partie des députés LFI est stupéfiante, la palme à Mathilde Panot, juste bonne à essayer de vendre du poisson pas frais, au marché
Les socialiste, qui abandonne l'Egalité au profit de l'Egalitarisme, une thèorie de plus pour abaisser le niveau de vie de ceux abonnés aux allocs en tous genre

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La guyane lève, lève 2017... le 31/10/2026 à 21:28
SheikYerbouti a écrit le 31/10/2026 à 16h22

Ah que la vie va devenir monotone quand on aura récupéré le pouvoir et que tout les universitaires présents ici seront à Cayenne en train de casser du caillou with love from Kourou !

Petite rectification, le bagne était a st Laurent du Maroni, a la frontière du Surinam...
Le tri se faisait la bas, on n y défrichait la forêt et cassait peu de cailloux. Et la bas c est l amazonie pas le parc de la tête d'or.!!!😜
De kourou, vous en avez pour 2h 30 de voiture.
Allez y la bas c est la vraie Guyane, Kourou c est zoreille land de Guyane ...🤣🤣

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Arguments . . . le 31/10/2026 à 21:10
JobiJoba a écrit le 31/10/2026 à 20h26

Autant je comprends qu'on ne veuille pas confier le pays à une bande de voleurs qui ne savent même pas compter, autant faut calmer vos paniques morales.
Y'a pas 50 voies pour que ça change et la France ne va pas devenir le Venezuela (faut dire on n'a pas de pétrole).
Glucksmann, Attal, Philippe et compagnie, ça sera la même chose que Macron.
Retailleau ou Lisnard pareil, mais avec une pincée supplémentaire d'islamophobie.
Pour changer, il n'y a qu'une seule possibilité.

Ah oui laquelle ?

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Votre argument ne tient pas le 31/10/2026 à 20:54
Jolie Môme a écrit le 31/10/2026 à 19h31

Vous pouvez vous satisfaire d'une candidate Marine le Pen qui a été condamnée par 2 fois par un tribunal pour une escroquerie d'un montant de 4, 7 millions d'euros ? au parlement européen .
Vous pouvez vous satisfaire d'une présidente de la France qui après avoir escroquée Bruxelles veut réduire la participation de la France .
Vous vous rappelez pas quand Marine le Pen disait que le RN était un parti la" tête haute et les mains propres "
Quand Jordan Bardella dit que le conseil constitutionnel ne pourra pas refuser les demandes de Marine le Pen et que si c'est le cas Marine le Pen fera autrement ! Cela ne vous choque pas ?
Quand Marine le Pen veut se retirer de l'aide à l'Ukraine , vous ne ressentez pas cette honte sur la France . C'est a espérer que nous n'aurons pas besoin un jour d'un pays de l'Union Européenne
Marine le Pen c'est la fin de nos libertés comme avec Orban en Hongrie . J.M

Marine ne s’est pas enrichit personnellement comme certains certaines élus de LFI condamnés pour vol. C’était de l’argent alloués aux partis politiques de l’époque pour payer leurs assistants parlementaires...Mélenchon l’a fait, Bayrou l’a fait mais la justice ne se presse pas pour ouvrir leur dossier...

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JobiJoba le 31/10/2026 à 20:26
Jolie Môme a écrit le 31/10/2026 à 16h20

Vous avez un petit aperçu de l'après élection présidentielle !
Si , Marine le Pen arrive au pouvoir !
Non seulement c'est une menteuse et une voleuse mais maintenant le RN à du sang sur les mains .
Tout comme LFI !
Quand à Mélenchon avec son mouvement du chao il va pourrir la Présidence de Marine le Pen !
Bon courage !! On va compter les morts de chaque côté. Le populisme du RN c'est la fin de la France libre tout comme LFI le mouvement du chao pour une France Créole et ça sixième république des frères musulmans . J.M

Autant je comprends qu'on ne veuille pas confier le pays à une bande de voleurs qui ne savent même pas compter, autant faut calmer vos paniques morales.
Y'a pas 50 voies pour que ça change et la France ne va pas devenir le Venezuela (faut dire on n'a pas de pétrole).
Glucksmann, Attal, Philippe et compagnie, ça sera la même chose que Macron.
Retailleau ou Lisnard pareil, mais avec une pincée supplémentaire d'islamophobie.
Pour changer, il n'y a qu'une seule possibilité.

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C'est moi le 31/10/2026 à 20:22
Jolie Môme a écrit le 31/10/2026 à 19h31

Vous pouvez vous satisfaire d'une candidate Marine le Pen qui a été condamnée par 2 fois par un tribunal pour une escroquerie d'un montant de 4, 7 millions d'euros ? au parlement européen .
Vous pouvez vous satisfaire d'une présidente de la France qui après avoir escroquée Bruxelles veut réduire la participation de la France .
Vous vous rappelez pas quand Marine le Pen disait que le RN était un parti la" tête haute et les mains propres "
Quand Jordan Bardella dit que le conseil constitutionnel ne pourra pas refuser les demandes de Marine le Pen et que si c'est le cas Marine le Pen fera autrement ! Cela ne vous choque pas ?
Quand Marine le Pen veut se retirer de l'aide à l'Ukraine , vous ne ressentez pas cette honte sur la France . C'est a espérer que nous n'aurons pas besoin un jour d'un pays de l'Union Européenne
Marine le Pen c'est la fin de nos libertés comme avec Orban en Hongrie . J.M

Comme d'habitude vous avez raison JM.
Et quand il faut tailler Marine et Melenchon je vous suis tête baissé

Par contre:
1300 milliards de dette supplémentaires?
JM satisfaite.

Service publics en voie d'extinction ?
JM satisfaite.

Premier discour apres son élection en 2017 "plus personne ne dormira dans la rue à la fin de l'année CECI EST NOTRE PROJEEEEET"
JM satisfaite.

Narco trafic et insécurité qui explose ?
JM satisfaite.

Faire entré et offrir 250 000 visas aux algeriens chaque années?
JM satisfaite.

Avoir tellement diviser le pays que celui ci est au bord d'une guerre civile?
JM satisfaite.
Et elle en redemande !

Et au fait on compte les mis en examen des ministres sous la macronie?
Les voyous sont partout à l'assemblée madame!

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C'est moi le 31/10/2026 à 20:07
Waouh a écrit le 31/10/2026 à 19h52

C’est limite pathologique ce que vous pouvez imaginer et prêter à une personne à partir d’une simple phrase.

Oui sûrement, je n'ai jamais nier mes problemes psychologiques vous savez?

Et que dire de quelqu'un qui vient me parler de ma satisfaction de faire du vélo, alors que je vient de répondre à quelqu'un d'autre sur un sujet totalement different?

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Intolérables intolérants le 31/10/2026 à 20:00
RienADire a écrit le 31/10/2026 à 16h15

Avez vous lu les déclarations du maire ? Il a condamné les violences du 17. Il semble que cela soit plus dure pour vous quand il s agit d un extrême

Il a condamné les activistes écolos qui ont brûlé un mairie ? Vous avez des sources pour étayer vos allégations ?

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Infection mentale le 31/10/2026 à 19:53
BRAVO Doucet !!! a écrit le 31/10/2026 à 19h15

Grégory Doucet et Olivier Berzane concluent leur réaction par un message politique :

"À Lyon, nous ne céderons rien aux menaces de l’extrême droite, DE L ULTRA GAUCHE ET DE LFI, et continuerons de défendre les valeurs républicaines".

Ah FLUTE, mon doigt a fourché sur un copier coller !!!!

Ils ne condamnent pas les militants dont ils partagent un bon nombre de "valeurs" et qui ont la même mentalité.

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Waouh le 31/10/2026 à 19:52
C'est moi a écrit le 31/10/2026 à 19h07

Mdr et oui il en faut peu pour etre heureux..

Et bien sur que c'est satisfaisant de traverser Lyon en 30 min gratuitement, en constatant que toute les voitures et les bus sont à l'arret.

C'est à la fois bénéfique pour le portefeuille et aussi pour la santé et par les temps qui courent les économies ca me semble important quand on a un petit salaire comme le mien..

C'est paradoxal ce que vous dites quand on constate ici même vos jérémeriades perpétuelle sur l'etat de Lyon (donc du pays gouverner par macron) ces dernieres années non?

Et du coup dans le meme temp qu'avez vous apprécié ?
Les services publics en ruine?
L'inflation ?
La dette qui s'est accentué de 1300 milliards?
Le narco trafic?

C’est limite pathologique ce que vous pouvez imaginer et prêter à une personne à partir d’une simple phrase.

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Jolie Môme le 31/10/2026 à 19:31
Le chaos ne sera pas pire a écrit le 31/10/2026 à 17h23

Avec Marine qu’avec 10 ans de Macron. Le RN aura vraiment la volonté de changer les choses avec le référendum si nécessaire et un soutien total à la police et l’armée en cas de nécessité...

Vous pouvez vous satisfaire d'une candidate Marine le Pen qui a été condamnée par 2 fois par un tribunal pour une escroquerie d'un montant de 4, 7 millions d'euros ? au parlement européen .
Vous pouvez vous satisfaire d'une présidente de la France qui après avoir escroquée Bruxelles veut réduire la participation de la France .
Vous vous rappelez pas quand Marine le Pen disait que le RN était un parti la" tête haute et les mains propres "
Quand Jordan Bardella dit que le conseil constitutionnel ne pourra pas refuser les demandes de Marine le Pen et que si c'est le cas Marine le Pen fera autrement ! Cela ne vous choque pas ?
Quand Marine le Pen veut se retirer de l'aide à l'Ukraine , vous ne ressentez pas cette honte sur la France . C'est a espérer que nous n'aurons pas besoin un jour d'un pays de l'Union Européenne
Marine le Pen c'est la fin de nos libertés comme avec Orban en Hongrie . J.M

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BRAVO Doucet !!! le 31/10/2026 à 19:15

Grégory Doucet et Olivier Berzane concluent leur réaction par un message politique :

"À Lyon, nous ne céderons rien aux menaces de l’extrême droite, DE L ULTRA GAUCHE ET DE LFI, et continuerons de défendre les valeurs républicaines".

Ah FLUTE, mon doigt a fourché sur un copier coller !!!!

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C'est moi le 31/10/2026 à 19:07
Délice délectable dilué a écrit le 31/10/2026 à 17h44

On se satisfait avec ce qu’on peut. D’autres se délectent sur leurs pistes cyclables en se prenant pour des âmes supérieures, avouez qu’ils leur en faut peu!

Mdr et oui il en faut peu pour etre heureux..

Et bien sur que c'est satisfaisant de traverser Lyon en 30 min gratuitement, en constatant que toute les voitures et les bus sont à l'arret.

C'est à la fois bénéfique pour le portefeuille et aussi pour la santé et par les temps qui courent les économies ca me semble important quand on a un petit salaire comme le mien..

C'est paradoxal ce que vous dites quand on constate ici même vos jérémeriades perpétuelle sur l'etat de Lyon (donc du pays gouverner par macron) ces dernieres années non?

Et du coup dans le meme temp qu'avez vous apprécié ?
Les services publics en ruine?
L'inflation ?
La dette qui s'est accentué de 1300 milliards?
Le narco trafic?

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YES and NO le 31/10/2026 à 19:02

On va faire une manif pour le pleureur eelv/lfi . A part se plaindre? ?

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Math le 31/10/2026 à 18:51
RienADire a écrit le 31/10/2026 à 16h15

Avez vous lu les déclarations du maire ? Il a condamné les violences du 17. Il semble que cela soit plus dure pour vous quand il s agit d un extrême

Il a condamné le dimanche matin devant les ruines de l'office du tourisme en effet. Tout comme, il a déclaré que les commerçants seraient soutenus? Et après, qu’a t il fait? Refusé une aide aux mêmes commerçants. Ce ne sont pas des déclarations qu'attendent les gens des politiciens mais des actes. Et je ne suis pas commerçants. Faire de grandes phrases ne sert à rien, par contre sa tête apeurés devant la gronde des habitants le dimanche matin n'avait pas besoin de discours. Tout comme les visages arrogants de ses amis en arrière plan lors de ses déclarations

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Délice délectable dilué le 31/10/2026 à 17:44
C'est moi a écrit le 31/10/2026 à 16h58

Oui mais la conséquence de ce que vous décrivez c'est les 10 ans qu'on vient de passer et qui vous ont pleinement satisfait..

On se satisfait avec ce qu’on peut. D’autres se délectent sur leurs pistes cyclables en se prenant pour des âmes supérieures, avouez qu’ils leur en faut peu!

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CQQFD69! le 31/10/2026 à 17:29
C'est moi a écrit le 31/10/2026 à 16h58

Oui mais la conséquence de ce que vous décrivez c'est les 10 ans qu'on vient de passer et qui vous ont pleinement satisfait..

Vous avez bien répondu, j'ajoute qu'il suffit d'écouter les anticipations dans les discours de Jean Marie Le Pen (INA), lors des émissions TV, la majorité du peuple était convaincu qu'il était en exagération, Bernard Tapie s'opposait à la noirceur que Le Pen annonçait, jusqu'au jour où il a été séquestré avec sa femme et j'imagine qu'il a du bien se rendre à l'évidence que le vivre ensemble va être très compliqué sans l'assimilation à nos valeurs lumineuses et bienveillantes...

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Le chaos ne sera pas pire le 31/10/2026 à 17:23
Jolie Môme a écrit le 31/10/2026 à 16h20

Vous avez un petit aperçu de l'après élection présidentielle !
Si , Marine le Pen arrive au pouvoir !
Non seulement c'est une menteuse et une voleuse mais maintenant le RN à du sang sur les mains .
Tout comme LFI !
Quand à Mélenchon avec son mouvement du chao il va pourrir la Présidence de Marine le Pen !
Bon courage !! On va compter les morts de chaque côté. Le populisme du RN c'est la fin de la France libre tout comme LFI le mouvement du chao pour une France Créole et ça sixième république des frères musulmans . J.M

Avec Marine qu’avec 10 ans de Macron. Le RN aura vraiment la volonté de changer les choses avec le référendum si nécessaire et un soutien total à la police et l’armée en cas de nécessité...

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C'est moi le 31/10/2026 à 16:58
Jolie Môme a écrit le 31/10/2026 à 16h20

Vous avez un petit aperçu de l'après élection présidentielle !
Si , Marine le Pen arrive au pouvoir !
Non seulement c'est une menteuse et une voleuse mais maintenant le RN à du sang sur les mains .
Tout comme LFI !
Quand à Mélenchon avec son mouvement du chao il va pourrir la Présidence de Marine le Pen !
Bon courage !! On va compter les morts de chaque côté. Le populisme du RN c'est la fin de la France libre tout comme LFI le mouvement du chao pour une France Créole et ça sixième république des frères musulmans . J.M

Oui mais la conséquence de ce que vous décrivez c'est les 10 ans qu'on vient de passer et qui vous ont pleinement satisfait..

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ortho! le 31/10/2026 à 16:55
Jolie Môme a écrit le 31/10/2026 à 16h20

Vous avez un petit aperçu de l'après élection présidentielle !
Si , Marine le Pen arrive au pouvoir !
Non seulement c'est une menteuse et une voleuse mais maintenant le RN à du sang sur les mains .
Tout comme LFI !
Quand à Mélenchon avec son mouvement du chao il va pourrir la Présidence de Marine le Pen !
Bon courage !! On va compter les morts de chaque côté. Le populisme du RN c'est la fin de la France libre tout comme LFI le mouvement du chao pour une France Créole et ça sixième république des frères musulmans . J.M

môme, chaos prend un s et ça n'égale pas sa !

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Fifa le 31/10/2026 à 16:51

Bizarre comme c'est bizarre

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Pas de Parcours Sup ou idem le 31/10/2026 à 16:36
Je veux, je veux.....mais c'est ce que tu peux ? a écrit le 31/10/2026 à 16h19

Moi je veux être chirurgien, mais j ai pas les compétences. ...
Si LFI me promet une équivalence avec CAP boucher, je mets mes baskets et j arrive ...
D abord je vais me faire opérer des oreilles par un gars compétent qui a bossé, et qui a l heure actuelle sauve des vies.....,
Réfléchir ça peut vous sauver la vie....

Le Wikipédia pour les nuls est en vente, en bande déssinée
Moi je serai pilote d'avion, si j'arrive à décoller au moins 1 fois , les passagers seront à moitié dontent
Mélenchon prendra les meilleurs des nuls, joli gouvernement

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SheikYerbouti le 31/10/2026 à 16:22

Ah que la vie va devenir monotone quand on aura récupéré le pouvoir et que tout les universitaires présents ici seront à Cayenne en train de casser du caillou with love from Kourou !

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Jolie Môme le 31/10/2026 à 16:20

Vous avez un petit aperçu de l'après élection présidentielle !
Si , Marine le Pen arrive au pouvoir !
Non seulement c'est une menteuse et une voleuse mais maintenant le RN à du sang sur les mains .
Tout comme LFI !
Quand à Mélenchon avec son mouvement du chao il va pourrir la Présidence de Marine le Pen !
Bon courage !! On va compter les morts de chaque côté. Le populisme du RN c'est la fin de la France libre tout comme LFI le mouvement du chao pour une France Créole et ça sixième république des frères musulmans . J.M

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Je veux, je veux.....mais c'est ce que tu peux ? le 31/10/2026 à 16:19
lyon est une ville de gauche a écrit le 31/10/2026 à 15h24

UNE FOULE IMPORTANTE MANIFESTE À Lyon ! Une forte mobilisation est signalée ce samedi 31 octobre dans les rues de Lyon contre la politique d’Emmanuel Macron. Les manifestants réclament notamment une hausse des salaires, le blocage des prix et la suppression de Parcoursup.

Moi je veux être chirurgien, mais j ai pas les compétences. ...
Si LFI me promet une équivalence avec CAP boucher, je mets mes baskets et j arrive ...
D abord je vais me faire opérer des oreilles par un gars compétent qui a bossé, et qui a l heure actuelle sauve des vies.....,
Réfléchir ça peut vous sauver la vie....

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RienADire le 31/10/2026 à 16:15
Math a écrit le 31/10/2026 à 15h11

Les crasseux abreuvés de 8.6 et de cotisations sociales brûlent les mairies. Bizarrement Ahuri 1er ne trouve rien à dire

Avez vous lu les déclarations du maire ? Il a condamné les violences du 17. Il semble que cela soit plus dure pour vous quand il s agit d un extrême

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Guignols le 31/10/2026 à 16:01

Les rois de la désobéissance civile qui saisissent le procureur... C'est assez croquignolet......

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Ricolajazz le 31/10/2026 à 15:54

Ils sont toujours là à montrer les muscles quand ils sont sûrs de rencontrer personne. Ils attaquent des manifestants pacifistes en se planquant derrière les flics. Et ils disent défendre des commerçants quand il n'y a plus de pillages.
De vrais (z)'héros de la nation.

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Moua le 31/10/2026 à 15:29

J'ai pas souvenir qu'ils aient saisis le procureur pour le meurtre de Quentin ......

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lyon est une ville de gauche le 31/10/2026 à 15:24

UNE FOULE IMPORTANTE MANIFESTE À Lyon ! Une forte mobilisation est signalée ce samedi 31 octobre dans les rues de Lyon contre la politique d’Emmanuel Macron. Les manifestants réclament notamment une hausse des salaires, le blocage des prix et la suppression de Parcoursup.

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Math le 31/10/2026 à 15:11

Les crasseux abreuvés de 8.6 et de cotisations sociales brûlent les mairies. Bizarrement Ahuri 1er ne trouve rien à dire

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Anti gauchosphere le 31/10/2026 à 14:52
non a lepen et a zemmour a écrit le 31/10/2026 à 13h05

Il faut dégager l’extrême droite de l’espace public, audiovisuel et politique ! comme en Belgique

Je pense que la gauchosphere va dégager pour très longtemps, tu courres vite ? 🤣

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