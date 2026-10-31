Rassemblement d’ultradroite devant la mairie du 8e à Lyon : Grégory Doucet et Olivier Berzane saisissent le procureur

La Ville de Lyon réagit après un rassemblement survenu jeudi soir devant la mairie du 8e arrondissement.
Dans une déclaration commune, le maire de Lyon Grégory Doucet et le maire du 8e arrondissement Olivier Berzane dénoncent un rassemblement nocturne et non déclaré qu’ils attribuent à l’ultradroite.
"Nous condamnons avec la plus grande fermeté les méthodes d’intimidation de l’ultra droite survenues hier soir devant la mairie du 8e arrondissement", déclarent les deux élus.
"Une mairie est un symbole de la République"
Grégory Doucet et Olivier Berzane qualifient ces agissements de tentative d’intimidation. "Une mairie est un symbole de la République, pas un lieu où l’on vient imposer ses idées par la peur", poursuivent-ils.
Les deux maires écologistes annoncent avoir décidé de transmettre les faits à la justice. "Nous avons saisi le procureur de la République au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale pour que toute la lumière soit faite sur ces agissements et que leurs auteurs soient identifiés et poursuivis", indiquent-ils.
DIRECT : Action UDJ devant la mairie de Lyon 8ème contre la venue de Raphaël Arnault le 5 novembre. Il serait à la recherche d'une nouvelle salle. Où que cette réunion se tienne, nous serons au rendez-vous. 😉 https://t.co/d9FQ15J41v— UNION ET DÉFENSE DE LA JEUNESSE (@UDJ_Officiel) October 30, 2026
Cette saisine doit désormais permettre au parquet d’apprécier les faits signalés et les éventuelles suites à leur donner.
Grégory Doucet et Olivier Berzane concluent leur réaction par un message politique : "À Lyon, nous ne céderons rien aux menaces de l’extrême droite et continuerons de défendre les valeurs républicaines".
L’Ukraine ne fait pas partie de l’UE et ne le sera jamais pour la sécurité de tous...Signaler Répondre
Condamner l'extrême droite avec une grille tarifaire d'indignation variable, c'est beau... mais se souvenir que vous avez fait alliance avec LFI (l'autre côté obscur gauchiste) juste pour gratter la mairie, c'est manifestement trop demander à la mémoire vive de nos élus.Signaler Répondre
Mais ne changez rien : continuez de promouvoir vos magnifiques salles de shoot ! rien de tel pour booster l'intellect de votre électorat et rééquilibrer comme par magie le déficit de la Sécu au moment de payer les soins, le sevrage, voir les obsèques puisqu'ils auront tout dépenser en drogue . Au moins on sait ou on va !
Une stratégie d'un génie absolument éblouissant.
Pourquoi répondre à coté à une question pourtant simple : "Condamner quoi, exactement ? Quelles violences et quels saccages ont été commis lors de ces rassemblements ?Signaler Répondre
C'est rigolo en effet votre écran de fumée pour rester dans votre déni et vos postures.
Ce sont les militants écolos qui jugent d'ultradroite ce rassemblement ? Pour ces militants écolos, des commerçants qui veulent défendre leur commerce c'est facho aussi ? Les écologistes prônent la désobéissance civile. Mais seraient-ils incapables de l’accepter lorsqu’elle ne sert pas leur propre cause ? La liberté de désobéir serait-elle à géométrie variable ?Signaler Répondre
Et ce sont eux qui déclarent qu'une "mairie est un symbole de la République" alors que ce sont des activistes écolos qui s'attaquent et brulent, saccagent des mairies et biens publics....
Quand on a mis comme président un homme ayant collaborer à Vichy, c’est vrai que l’on doit avoir du mal à se regarder dans la glace... peut-être que dans ce sens, cela ne vous dérange guère. Pendant la guerre, ceux qui applaudissaient les américains, étaient les mêmes qui donnaient aux allemands un peu plus tôt. Les justes n'étaient pas si nombreuxSignaler Répondre
De quelle histoire de la patrie parlez vous ? celle de Mitterand fonctionnaire de Pétain et qui en a reçu la francisque, celles du front populaire qui a mis en place le régime de vichy, et les collaboration de Laval, Belin , Marquet et de la SFIO ? Celle des communistes Maurice Thorez, Waldeck Rochet... proxi de Staline grand dictateur assassin ? Celle des Trotskistes fabriquant de la révolte permanente et mentors de Mélanchon . Collabos vous dites , Rigolo je dis .Signaler Répondre
Bonjour et merci pour votre retour.Signaler Répondre
Je comprend et partage vos inquiétudes, malheureusement ca ne va pas aller en s'améliorant, l'ensemble de la caste politique ne pense qu'a leurs privilèges et leurs carrieres.
Le peuple français merite mieux que la médiocrité et le systeme qu'on nous impose..
Prenez soin de vous et bonne journée !
Ah donc un rassemblement interdit d un mouvement d extreme droite proche de d idee qui ont entaché a vie notre patrie par la honte et le sang n est pour vous pas un problème ? Il est rigolo que des gens qui se revendique plus français que les autres se sentent proches de gens qui ont humiliés notre pays par la collaboration avec une puissance étrangère. Peut etre n ont il pas connaissance de l histoire de notre patrie?Signaler Répondre
L'extrême gauche nous pourrit la vie...au quotidien.Signaler Répondre
Ce Pseudo deputé de doit avoir aucune salle chez nous, il a assez fait de mal.
Condamner quoi, exactement ? Quelles violences et quels saccages ont été commis lors de ces rassemblements ?Signaler Répondre
Quels sont les faits répréhensibles, les comportement illégaux, les propos racistes, les pillages ?Les mordus gauchistes des libertés d'expression et de manifestation , ne les envisagent que pour eux mêmes ou leur ressemblants irresponsables , voilà toute leur conception de la démocratie , c'est nous ou le chaos , mais avec eux on à les deux !Signaler Répondre
pour mol qui casse qui brûle qui mais le grand bordel ????c'estSignaler Répondre
A quel moment il évoque et condamne les activistes écolos qui ont brûlé une mairie ? A quel moment il évoque l'extrême gauche violente qui saccage Lyon ? Ce sont les sources demandées pour étayer vos allégations : rien à apporter ? Étonnant.......Signaler Répondre
Depuis 1 semaine et l'évènement de Trappes, notre gauche et extrême gauche française essaye de faire croire que tous les débordements de ses dernières semaines sont la conséquence de l'extrême droite ... un peu drôle tout de même non?Signaler Répondre
Aider en cela par une masse média complice comme souvent les médias Pigasse et le service public.
Bien sûr lors de sa dernière interview on a confirmé qu'on avait aussi un Président E.Macron menteur (mais cela on le savait déjà depui plusieurs années)... car lui aussi comme les autres charognards détourne le meurtre de Trappes pour le faire porter sur le RN.
On est à 7 mois de la présidentielle les choses s'accélèrent à toute vitesse... je ne suis pas sûr que les gens supporteront cela pendant 7 mois.
Le plus évident serait d'avoir un Président qui démissionne rapidement (ce qu'il aurait du faire depuis plus de 2ans) mais voilà comme Néron il veut que tout crame avant son départ.
Doucet est incapable de comprendre que LFI est un parti politique tellement plus dangereux que le RN. Il suffit pourtant de lire leurs programmes et d'écouter leurs responsables pour s'en convaincre. Mais Doucet écoute t il seulement les responsables RN ? Je ne pense pas.Signaler Répondre
Bonsoir " C'est moi "Signaler Répondre
J'espère que les femmes et les hommes ne feront pas cette folie d'élire l'un de ces deux extrêmes que sont le RN et LFI .
Je n'ai pas de religion et encore moins en politique .
Je crois qu'il y a du bon dans chaque homme qui veut bien assumer cette tâche de gouvernance de la France .
Pour cela , il faut un niveau au-dessus de la moyenne , je crois que la politique est un vrai métier
Nous avons pour l'instant eu de la chance de ne pas avoir eu un acteur de cinéma de série B comme Reagan ou un promoteur immobilier véreux comme Trump .
Mais cela pourrait bien nous arriver .
Je n'imagine pas cet homme se réveiller un matin à l'Elysée en se disant comment je pourrais faire pour emmerder les Français .
Sur la durée sincèrement je n'en connais pas un qui est fait 100%de satisfait ! Sommes nous trop exigeant ?
Sûrement que la Présidence est une responsabilité vertigineuse qui peut tromper un bonne volonté .
Le seul Président qui n'est laissé un bon souvenir c'est Giscard d'Estaing mais je venais juste d'avoir
18 ans j'étais toute jeune et je n'ai pas peut-être tout compris à l'époque mais le monde était tellement différent d'aujourd'hui !
Quand j'entends Marine le Pen dire qu'elle est Gaulliste qu'elle HONTE
De Gaulle payait son électricité à l'Elysée Marine le Pen tappe dans la caisse de l'Union Européenne .
Mélenchon rêve d'être un autocrate !
Mélenchon gouvernera la France comme sont parti politique
Mélenchon sera président / premier ministre / ministre de l'intérieur/ et ministre des Finances pour mettre la dette au feu ! Pauvre fou .
Quand on voit ceux qui ont défilé à l'Elysée moyen bon , comment peut-on imaginer que de tels foutraques comme le RN et LFI feront mieux .
Pour eux sûrement ! pour la France NON .
Cordialement J.M
Vous dites que condamner c est facile mais vous semblez avoir des difficultés a condamner les rassemblements d extrême droite.... Pas si facile donc?Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/154435/office-de-tourisme-incendie-a-lyon-gregory-doucet-denonce-des-scenes-de-violence-inacceptables. Il condamne toutes les violences. On attend maintenant votre condamnation des rassemblements interdits de l extrême droiteSignaler Répondre
Mais une élue ne fait pas toutSignaler Répondre
Faut coordonnées une équipe, et c'est le choix du Premier Ministre qui compte beaucoup, Bardella présente bien , mais une coquille vide, moi je verrai bien Chenut, il semble compétent et sérieux
Mélanchon , très bon tribun, mais economiquement les exemples de Cuba et du Vénézuela non merci, la faible valeur d'une grande partie des députés LFI est stupéfiante, la palme à Mathilde Panot, juste bonne à essayer de vendre du poisson pas frais, au marché
Les socialiste, qui abandonne l'Egalité au profit de l'Egalitarisme, une thèorie de plus pour abaisser le niveau de vie de ceux abonnés aux allocs en tous genre
Petite rectification, le bagne était a st Laurent du Maroni, a la frontière du Surinam...Signaler Répondre
Le tri se faisait la bas, on n y défrichait la forêt et cassait peu de cailloux. Et la bas c est l amazonie pas le parc de la tête d'or.!!!😜
De kourou, vous en avez pour 2h 30 de voiture.
Allez y la bas c est la vraie Guyane, Kourou c est zoreille land de Guyane ...🤣🤣
Ah oui laquelle ?Signaler Répondre
Marine ne s’est pas enrichit personnellement comme certains certaines élus de LFI condamnés pour vol. C’était de l’argent alloués aux partis politiques de l’époque pour payer leurs assistants parlementaires...Mélenchon l’a fait, Bayrou l’a fait mais la justice ne se presse pas pour ouvrir leur dossier...Signaler Répondre
Autant je comprends qu'on ne veuille pas confier le pays à une bande de voleurs qui ne savent même pas compter, autant faut calmer vos paniques morales.Signaler Répondre
Y'a pas 50 voies pour que ça change et la France ne va pas devenir le Venezuela (faut dire on n'a pas de pétrole).
Glucksmann, Attal, Philippe et compagnie, ça sera la même chose que Macron.
Retailleau ou Lisnard pareil, mais avec une pincée supplémentaire d'islamophobie.
Pour changer, il n'y a qu'une seule possibilité.
Comme d'habitude vous avez raison JM.Signaler Répondre
Et quand il faut tailler Marine et Melenchon je vous suis tête baissé
Par contre:
1300 milliards de dette supplémentaires?
JM satisfaite.
Service publics en voie d'extinction ?
JM satisfaite.
Premier discour apres son élection en 2017 "plus personne ne dormira dans la rue à la fin de l'année CECI EST NOTRE PROJEEEEET"
JM satisfaite.
Narco trafic et insécurité qui explose ?
JM satisfaite.
Faire entré et offrir 250 000 visas aux algeriens chaque années?
JM satisfaite.
Avoir tellement diviser le pays que celui ci est au bord d'une guerre civile?
JM satisfaite.
Et elle en redemande !
Et au fait on compte les mis en examen des ministres sous la macronie?
Les voyous sont partout à l'assemblée madame!
Oui sûrement, je n'ai jamais nier mes problemes psychologiques vous savez?Signaler Répondre
Et que dire de quelqu'un qui vient me parler de ma satisfaction de faire du vélo, alors que je vient de répondre à quelqu'un d'autre sur un sujet totalement different?
Il a condamné les activistes écolos qui ont brûlé un mairie ? Vous avez des sources pour étayer vos allégations ?Signaler Répondre
Ils ne condamnent pas les militants dont ils partagent un bon nombre de "valeurs" et qui ont la même mentalité.Signaler Répondre
C’est limite pathologique ce que vous pouvez imaginer et prêter à une personne à partir d’une simple phrase.Signaler Répondre
Vous pouvez vous satisfaire d'une candidate Marine le Pen qui a été condamnée par 2 fois par un tribunal pour une escroquerie d'un montant de 4, 7 millions d'euros ? au parlement européen .Signaler Répondre
Vous pouvez vous satisfaire d'une présidente de la France qui après avoir escroquée Bruxelles veut réduire la participation de la France .
Vous vous rappelez pas quand Marine le Pen disait que le RN était un parti la" tête haute et les mains propres "
Quand Jordan Bardella dit que le conseil constitutionnel ne pourra pas refuser les demandes de Marine le Pen et que si c'est le cas Marine le Pen fera autrement ! Cela ne vous choque pas ?
Quand Marine le Pen veut se retirer de l'aide à l'Ukraine , vous ne ressentez pas cette honte sur la France . C'est a espérer que nous n'aurons pas besoin un jour d'un pays de l'Union Européenne
Marine le Pen c'est la fin de nos libertés comme avec Orban en Hongrie . J.M
Grégory Doucet et Olivier Berzane concluent leur réaction par un message politique :Signaler Répondre
"À Lyon, nous ne céderons rien aux menaces de l’extrême droite, DE L ULTRA GAUCHE ET DE LFI, et continuerons de défendre les valeurs républicaines".
Ah FLUTE, mon doigt a fourché sur un copier coller !!!!
Mdr et oui il en faut peu pour etre heureux..Signaler Répondre
Et bien sur que c'est satisfaisant de traverser Lyon en 30 min gratuitement, en constatant que toute les voitures et les bus sont à l'arret.
C'est à la fois bénéfique pour le portefeuille et aussi pour la santé et par les temps qui courent les économies ca me semble important quand on a un petit salaire comme le mien..
C'est paradoxal ce que vous dites quand on constate ici même vos jérémeriades perpétuelle sur l'etat de Lyon (donc du pays gouverner par macron) ces dernieres années non?
Et du coup dans le meme temp qu'avez vous apprécié ?
Les services publics en ruine?
L'inflation ?
La dette qui s'est accentué de 1300 milliards?
Le narco trafic?
On va faire une manif pour le pleureur eelv/lfi . A part se plaindre? ?Signaler Répondre
Il a condamné le dimanche matin devant les ruines de l'office du tourisme en effet. Tout comme, il a déclaré que les commerçants seraient soutenus? Et après, qu’a t il fait? Refusé une aide aux mêmes commerçants. Ce ne sont pas des déclarations qu'attendent les gens des politiciens mais des actes. Et je ne suis pas commerçants. Faire de grandes phrases ne sert à rien, par contre sa tête apeurés devant la gronde des habitants le dimanche matin n'avait pas besoin de discours. Tout comme les visages arrogants de ses amis en arrière plan lors de ses déclarationsSignaler Répondre
On se satisfait avec ce qu’on peut. D’autres se délectent sur leurs pistes cyclables en se prenant pour des âmes supérieures, avouez qu’ils leur en faut peu!Signaler Répondre
Vous avez bien répondu, j'ajoute qu'il suffit d'écouter les anticipations dans les discours de Jean Marie Le Pen (INA), lors des émissions TV, la majorité du peuple était convaincu qu'il était en exagération, Bernard Tapie s'opposait à la noirceur que Le Pen annonçait, jusqu'au jour où il a été séquestré avec sa femme et j'imagine qu'il a du bien se rendre à l'évidence que le vivre ensemble va être très compliqué sans l'assimilation à nos valeurs lumineuses et bienveillantes...Signaler Répondre
Avec Marine qu’avec 10 ans de Macron. Le RN aura vraiment la volonté de changer les choses avec le référendum si nécessaire et un soutien total à la police et l’armée en cas de nécessité...Signaler Répondre
Oui mais la conséquence de ce que vous décrivez c'est les 10 ans qu'on vient de passer et qui vous ont pleinement satisfait..Signaler Répondre
môme, chaos prend un s et ça n'égale pas sa !Signaler Répondre
Bizarre comme c'est bizarreSignaler Répondre
Le Wikipédia pour les nuls est en vente, en bande déssinéeSignaler Répondre
Moi je serai pilote d'avion, si j'arrive à décoller au moins 1 fois , les passagers seront à moitié dontent
Mélenchon prendra les meilleurs des nuls, joli gouvernement
Ah que la vie va devenir monotone quand on aura récupéré le pouvoir et que tout les universitaires présents ici seront à Cayenne en train de casser du caillou with love from Kourou !Signaler Répondre
Vous avez un petit aperçu de l'après élection présidentielle !Signaler Répondre
Si , Marine le Pen arrive au pouvoir !
Non seulement c'est une menteuse et une voleuse mais maintenant le RN à du sang sur les mains .
Tout comme LFI !
Quand à Mélenchon avec son mouvement du chao il va pourrir la Présidence de Marine le Pen !
Bon courage !! On va compter les morts de chaque côté. Le populisme du RN c'est la fin de la France libre tout comme LFI le mouvement du chao pour une France Créole et ça sixième république des frères musulmans . J.M
Moi je veux être chirurgien, mais j ai pas les compétences. ...Signaler Répondre
Si LFI me promet une équivalence avec CAP boucher, je mets mes baskets et j arrive ...
D abord je vais me faire opérer des oreilles par un gars compétent qui a bossé, et qui a l heure actuelle sauve des vies.....,
Réfléchir ça peut vous sauver la vie....
Avez vous lu les déclarations du maire ? Il a condamné les violences du 17. Il semble que cela soit plus dure pour vous quand il s agit d un extrêmeSignaler Répondre
Les rois de la désobéissance civile qui saisissent le procureur... C'est assez croquignolet......Signaler Répondre
Ils sont toujours là à montrer les muscles quand ils sont sûrs de rencontrer personne. Ils attaquent des manifestants pacifistes en se planquant derrière les flics. Et ils disent défendre des commerçants quand il n'y a plus de pillages.Signaler Répondre
De vrais (z)'héros de la nation.
J'ai pas souvenir qu'ils aient saisis le procureur pour le meurtre de Quentin ......Signaler Répondre
UNE FOULE IMPORTANTE MANIFESTE À Lyon ! Une forte mobilisation est signalée ce samedi 31 octobre dans les rues de Lyon contre la politique d’Emmanuel Macron. Les manifestants réclament notamment une hausse des salaires, le blocage des prix et la suppression de Parcoursup.Signaler Répondre
Les crasseux abreuvés de 8.6 et de cotisations sociales brûlent les mairies. Bizarrement Ahuri 1er ne trouve rien à direSignaler Répondre
Je pense que la gauchosphere va dégager pour très longtemps, tu courres vite ? 🤣Signaler Répondre