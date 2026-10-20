17 octobre à Lyon : Grégory Doucet accuse les responsables du maintien de l'ordre d'avoir "échoué"

Grégory Doucet et les préfets, c'est une longue histoire de désamour.
Le maire écologiste de Lyon connaît actuellement son troisième représentant de l'Etat, et rien n'a changé.
Conspué et pointé du doigt après les violences du 17 octobre, il décide de rejeter la faute sur le ministère de l'Intérieur, et par ricochet le pensionnaire de la préfecture du Rhône Etienne Guyot.
Dans un entretien accordé au Progrès, le maire estime que les autorités n'ont pas été en mesure de faire face à l'ampleur des violences survenues samedi 17 octobre.
"Il est certain que le dispositif n'était pas en capacité de répondre à la nature des violences", affirme-t-il.
L'élu lyonnais, qui souhaite rencontrer le Premier ministre avec ses homologues de Paris et Marseille, réclame des explications sur les moyens policiers mobilisés et les décisions prises.
"Est-ce qu'il a manqué des policiers ? Très probablement. Est-ce qu'ils étaient au bon endroit ? Probablement pas. Est-ce qu'ils avaient les bonnes consignes ? Je n'en sais rien", reconnaît-il.
Mais pour Grégory Doucet, les violences constatées simultanément dans plusieurs grandes villes interrogent directement la stratégie nationale.
"Si ça se passe de la même façon partout, c'est qu'il y a un problème avec le commandement, il y a un problème avec les consignes qui sont données", considère-t-il.
Et le maire de conclure : "Les responsables du maintien de l'ordre ont échoué."
Grégory Doucet défend sa police municipale
L'édile répond également aux critiques concernant le déploiement des policiers municipaux pendant les pillages.
Il assure que certains agents patrouillaient dans Lyon, tandis que d'autres étaient mobilisés pour protéger l'Hôtel de Ville, lui-même visé par une attaque. Une situation qui n'est pas sans rappeler les émeutes suite à la mort de Nahel, où la police municipale était là encore restée place de la Comédie.
"Le maintien de l'ordre, ça ne fait pas partie de leurs prérogatives. Ils n'ont ni la formation, ni l'équipement, ni la responsabilité", rappelle Grégory Doucet.
Le maire affirme également comprendre la colère des commerçants et des habitants qui l'ont vivement interpellé dimanche lors de son déplacement dans la Presqu'île.
"Il y a un sentiment d'incompréhension face à ce qui s'est passé", reconnaît-il.
Monsieur Doucet aura peut etre une vespasienne à son nom, mais ce n'est pas gagné.Signaler Répondre
il reproche aux responsables du maintien de l'ordre d'avoir échoué, quand à lui, vu l'état de Lyon et la guerre de religion qu'il a déclenché entre voitures et vélos, la gabegie financière, sans parler de ses propos sur la désobéissance civile lors d'émeute, force est de constater que c'est ce triste individu qui a échoué.Signaler Répondre
les forces de l'ordre peut-être mais sa pacification a vraiment échoué !!!!Signaler Répondre
il me semble que Monsieur Doucet qui s’est allié avec le LFI a ses « amis » qui voulaient supprimer toutes les caméras de surveillance…..Signaler Répondre
C'est l'écologiste ou le lfiste qui parle?Signaler Répondre
LFI, un grand bravo pour votre courage légendaire ! Changez de nom, vraiment : vous êtes des champions pour souffler sur les braises, beaucoup moins pour assumer le service après vente quand ça commence à chauffer.Signaler Répondre
Un immense merci au maire de Lyon pour cette alliance visionnaire avec ce parti si brillant. Parce que c'est bien connu : brûler des poubelles et piller des boutiques en cagoule bruler les voitures, c'est le nouveau parcours SUP pour préparer son avenir studieux !
Et petite idée de génie pour nos cher(e)s député(e)s qui rêvent de désarmer la police : un petit stage d'immersion de six mois sur le terrain, sans armes, juste équipés de vos plus beaux discours et d'un rappel à la loi et de quelques peines avec surcis. On a hâte de voir le résultat !
C'est pas moi C'est l'autre .....il ne se remet jamais en question et pourtant ....Signaler Répondre
Petit et lâche , cet homme ne mérite pas sa place !Signaler Répondre
Mr Doucet vous n'avez pas HONTE !!! Facile de cibler d'autres personnes, vous êtes également responsable de ce qui c'est passé !!!Signaler Répondre
Et celà recommence samedi prochain ! Et aucune réaction forte, vous ne voulez pas mettre l'armée ! Et pourtant cela va recommencer dans d'autres quartiers 3e 6e soyez préparés ! 😡😡😡
Au moins l'armée pourrait dissuader, mais non attendons que tout soit détruit 😡😡😡
C'est Melenchon, qui l'a appelé hier et lui a ordonné de dire ça?Signaler Répondre
c'est lui qui a échoué avec ses 2 mandats lui avec son gourou LFI qui voulait moins de force de l'ordre et le désarmement qui ne viennent pas accusé les forces de l'ordre car lui est avec les casseurs et la délinquance. Lyon Mag et favorable avec lui car il mette pas mes commentaires ce sont des faux culSignaler Répondre
Mais qu'il la ferme!!!!Signaler Répondre
Je pense au contraire que les gens ont très bien compris les responsabilités de la gauche radicale à laquelle s'est allié Mr Doucet pour être réélu.Signaler Répondre
J’espère que la commission d’enquête voulue par Yael BRAUNPIVET va vite se mettre en route pour auditionner par exemple le maire de Lyon qui pose ici de légitimes questions sur la « gestion » du maintien de l’ordre. la police et CRS a été déployée pour ouvrir des lycées par contre samedi été en weekend tranquille à la maisonSignaler Répondre
Garder son train de vie....et ses avantages comme toute la gauchiasse qui n a jamais travaille...Signaler Répondre
Tout comme MELENCHON et sa résidence secondaire, Raphael ARNAULT en descendant du train ......Signaler Répondre
Leur incohérence ne les gênent pas tant que tu ne touches pas a leur portefeuille et leur train de vie...
Au fait, je m inquiète, la police protège t elle le bateau de Manon AUBRY ?🤣🤣🤣
Pour un maire qui était contre toutes les caméras dans sa ville, contre la police tout comme son ami Mélanchon, il ne manque pas d'air. C'est vrai les c. osent tout c'est même à ça qu'on les reconnait. Comment peut il encore se regarder dans une glace, un incapable agitateur, comment des Lyonnais ont pu voter pour lui, mais peut être que ce sont les mêmes qui étaient dans la rue samedi et qui y seront encore à tout casser.Signaler Répondre
Pour inverser les responsabilités quand tout les accuse. Rappelons que la gauche et en particulier les amis de Doucet, LFI et lui-même se disent anti police et affichent leur haine contre les flics....Signaler Répondre
Ce militant écolo se retrouve maire avec l'aide de LFI et ça ouvre sa bouche ce militant, ça ose tout ces militants.Signaler Répondre
Et toi greg,tu te moques pas du monde ? Tu as échoué de partout,à la mairie,à la métropole avec ton ami bernard et tes sbires .Signaler Répondre
Hier sur le plateau de bfm dans le débat du soir, la fille d'une enseignante disait que sa mère emportait un paquet de gateau pour midi car elle ne pouvait pas se payer la cantine! La France va mal 🤣🤣🤣Signaler Répondre
La mauvaise fois, l'incompétence! C'est pas moi, c'est lui! Honte a ces politiques!Signaler Répondre
Le “peureux@ maire de Lyon ose encore se justifier… lui, il n’est ni coupable ni responsable!!! Je vous plains les lyonnais😱Signaler Répondre
Je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut aussi se poser la question : si la police était intervenu, et qu'un "casseur" avait été blessé ; que pensez-vous que certains élus, ou habitants ou autres personnes auraient dit : La police charge des jeunes, la police tue ; etc...Signaler Répondre
Donc, pour mon avis "personnel" la police a bien eu raison de ne pas intervenir, je suis désolé pour les commerçants, mais il faut aussi comprendre les policiers, les gendarmes au autres personnes de sécurité ; ne pas intervenir, c'est d'éviter les "procès" les insultes ; etc...
Par contre, il faut faire payer les parents des "petits c..." qui ont tout cassé ; je pense que les assurances de ces personnes "assurance civile" doivent payer les dégâts
Car vous allez voir les primes de nos assurances en 2027
Vous savez la partie "fond de garantie" que l'on vous ponctionne pour chaque assurance en début de contrat ?
Certaines familles se font tout payer en passant par des bons en mairies
Ce Doucet est détestable au plus haut point.Signaler Répondre
Ah bon l’État est responsable??? Et tous ceux qui appellent systématiquement à manifester en jetant de l huile sur le feu en sachant et en espérant que toute la chienlit soit au rendez vous et c’est ce qui arrive systématiquement. ils sont responsables de quoi ??? Inutile de se cacher derrière votre petit doigt!Signaler Répondre
A tout faire je prefere un cheval borgne a un ane aveugle:Signaler Répondre
"Rappelons enfin qu’il dispose de l’une des principales police municipale en termes d’effectifs et armée de France !
Magnifique ! 300 policiers municipaux contre ....20000Manifestants ? 1 contre plusde 60 ?
Allez retourne voir Rambo ...
Doucet qui peste contre l'insuffisance d'effectif, alors qu'à Sainte Soline il pestait contre "le dispositif exceptionnel"...Signaler Répondre
Que veut-il au fond ?
Greg, il y a des responsables et des casseurs .les casseurs sont tes Alliés électoraux, tu leur manges dans la main et ils te mettent la pression a la mairie, tu es otage, tu le sais alors il vaut mieux accuser les autres.Signaler Répondre
"torturés par la faim et la soif d'apprendre" 😂😂😂 j'espère que c'est du second degré ! Parce que les pillars n'avaient pas l'air torturés par la soif d'apprendre....Signaler Répondre
doucet tu as oublier t’on alliance avec lfi, tu est comme les autruche là tête dans le sable . pour moi tu dégage..Signaler Répondre
Greg a raison : le préfet aurait du prendre des conseils auprès de la jeune garde, comme l'avait fait son adjoint à la sécurité.Signaler Répondre
Ce jour là , en disant cela en tant.que maire, il a buggéSignaler Répondre
Le reste en découle
Dans une ville, le maire est partie entière de l'autorité et a des pouvoirs de police ....Signaler Répondre
Doucet et sa bande de gauche voulaient des manifestations, ils ont eu ce qu'ils méritent.... C'était gros comme l'iceberg du Titanic....
De toute façon, entre Renaissances jusqu'à LFI tout est est fait pour que le RN passe aux prochaines élections.... Le chaos profite aux extrêmes. Il suffit de regarder en arrière.... L'histoire se répète inlassablement...
Pour Macron, c'est juste une épidémie d'oisiveté, ils s'ennuient.Signaler Répondre
Bizarrement si sa personne avait été menacée je suis persuadé que sa police municipale aurait pu lui fournir une excellente protection même sans formation adéquate de garde du corps.Signaler Répondre
Samedi j’étais à Lyon pour faire des courses et j’ai été témoin de scènes qui soulèvent de sérieuses questions J’ai vu des commerces saccagés tandis que plusieurs policiers refusaient d’intervenir pour venir en aide aux commerçants au motif qu’ils auraient reçu l’ordre de laisser faire Aujourd’hui une fois la tempête passée tout le monde s’empresse de rejeter la faute sur la gauche Mais avant de désigner des responsables il est indispensable de faire toute la lumière sur les événements et de mener une enquête sérieuse et indépendante Les Français ne sont pas dupes À 6 mois des élections certains cherchent à exploiter cette situation à des fins politiques pour affaiblir un camp adverse La vérité doit primer sur les calculs électoraux et les citoyens ont le droit de savoir ce qui s’est réellement passé à LyonSignaler Répondre
et la corse ?? personne n'en parle !!Signaler Répondre
OUIN OUIN pleure le Doudou . nouveau personnage du théâtre de Guignol . La sécurité est le dernier de ses soucis. Toujours en train de chialer comme Calimero.Signaler Répondre
15 commentaures qui critique Doucet..Signaler Répondre
Alors moi aussi je peux pas le saquer..
Et oui surement qu'on devrait avoir plus de policier municipaux et de caméra si ca vous rassure (moi je voudrais des flics dans les métros et bus a partir de 20h pour rassurer les gens)
Mais désolé quand depuis des semaines tout le monde sais qu'il va yavoir une méga manif à travers toute les villes de France..
Que sur les réseaux sociaux ca appelle au carnage et à la casse, qu'on annonce des black bloc dans les grandes villes, qu'on annonce possiblement 1 millions de personnes et que Nunez deploie 10 000 forces de l'ordre..
Bah vous pouvez mettre toute les cameras du monde! (D'ailleurs elles y étaient les cameras, en presqu'île, dans les magasins et meme tout les gens qui filmait n'avais pas peur) vous pouvez mettre 100 policiers municipaux supplémentaires ca changera rien du tout..
Pendant les gilets jaune ils ont déployer des chars et 90 000 hommes sur le territoire et forcement quand ils ont fait ca ya pas eu de casse..
Critiquer Doucet autant que vous voulez mais il n'est pas meme pas dans les 100 premiers coupable de ce qu'il s'est passé samedi .
On voit la paille dans l'œil de son voisin monsieur l"angoissé et l'apeuré !Signaler Répondre
Comme Macron vous n''avez pas échoué et tout réussi !
Vous êtes comme beaucoup' né avant la honte, handicapé international et idiot utile de LFI que vous êtes
Bizarrement les débordements ont eu lieu en France, Italie (groupuscules ext gauche implantés depuis des décennies), Belgique (un peu similaire à la France)...Signaler Répondre
Rien à signaler en Pologne ou Hongrie, comme c'est curieux :)
Petit bisous chaleureux aux militants et pro gauche qui se disent anti racistes, prônent la diversité sans aucune intégration, mais qui n'habitent jamais ou presque dans des quartiers populaires
Enfin une vrai analyse!! Cela nous change de tous ces commentaires quotidiens en provenance des Ehpad.Signaler Répondre
Mais bien sûr, le petit chanteur nous chante : c'est pas ma faute à moi, moi Lolita...Signaler Répondre
Si ce gland n'avait pas soutenu les fachos de LFI, on n'en serait pas là.
Je suis en accord avec vous, Doucet a été lâché par le préfet, afin de le mettre en difficulté.Signaler Répondre
L'objectif semble atteint, la police à laissé faire, le mouvement lycéen est brisé.
Notre maire a été lâché par l'état sous le diktat de Makron afin de livrer Lyon aux hordes barbares de pauvres lycéens poussés à bout par manque de moyens pour étudier. On comprend mieux alors les pillages quand on sait nos pauvres jeunes torturés par la faim et la soif de connaissance!Signaler Répondre
Ils se posent les questions et réponses comme ça pas de problème avec personneSignaler Répondre
Petit a) le Maire oublié qu’il est légalement représentant de l’état dans la communeSignaler Répondre
Petit b) à ce titre il est responsable du maintien de l’ordre public dans sa ville
Petit c) samedi 17 octobre il y a eu une très grande faute de sa part
Rappelons enfin qu’il dispose de l’une des principales police municipale en termes d’effectifs et armée de France ! Or, ce jour là on ne l’a pas vue 😀😀
Il avait planqué sa police municipale une nouvelle foisSignaler Répondre
Ah oui il avait peur ....poursa petite personne
Et nous on accuse le minable doucet d être une des origines du chaos avec son laxisme, ces incitation à la désobéissance et son alliance avec LFI . il devrait démissionner !Signaler Répondre