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17 octobre à Lyon : Grégory Doucet accuse les responsables du maintien de l'ordre d'avoir "échoué"

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17 octobre à Lyon : Grégory Doucet accuse les responsables du maintien de l'ordre d'avoir "échoué"

Après les pillages et les violences du 17 octobre à Lyon, Grégory Doucet met directement en cause le dispositif de maintien de l'ordre. Le maire écologiste estime que les moyens policiers n'étaient pas adaptés et réclame des explications au Premier ministre Sébastien Lecornu.

Grégory Doucet et les préfets, c'est une longue histoire de désamour.

Le maire écologiste de Lyon connaît actuellement son troisième représentant de l'Etat, et rien n'a changé.

Conspué et pointé du doigt après les violences du 17 octobre, il décide de rejeter la faute sur le ministère de l'Intérieur, et par ricochet le pensionnaire de la préfecture du Rhône Etienne Guyot.

Dans un entretien accordé au Progrès, le maire estime que les autorités n'ont pas été en mesure de faire face à l'ampleur des violences survenues samedi 17 octobre.

"Il est certain que le dispositif n'était pas en capacité de répondre à la nature des violences", affirme-t-il.

L'élu lyonnais, qui souhaite rencontrer le Premier ministre avec ses homologues de Paris et Marseille, réclame des explications sur les moyens policiers mobilisés et les décisions prises.

"Est-ce qu'il a manqué des policiers ? Très probablement. Est-ce qu'ils étaient au bon endroit ? Probablement pas. Est-ce qu'ils avaient les bonnes consignes ? Je n'en sais rien", reconnaît-il.

Mais pour Grégory Doucet, les violences constatées simultanément dans plusieurs grandes villes interrogent directement la stratégie nationale.

"Si ça se passe de la même façon partout, c'est qu'il y a un problème avec le commandement, il y a un problème avec les consignes qui sont données", considère-t-il.

Et le maire de conclure : "Les responsables du maintien de l'ordre ont échoué."

Grégory Doucet défend sa police municipale

L'édile répond également aux critiques concernant le déploiement des policiers municipaux pendant les pillages.

Il assure que certains agents patrouillaient dans Lyon, tandis que d'autres étaient mobilisés pour protéger l'Hôtel de Ville, lui-même visé par une attaque. Une situation qui n'est pas sans rappeler les émeutes suite à la mort de Nahel, où la police municipale était là encore restée place de la Comédie.

"Le maintien de l'ordre, ça ne fait pas partie de leurs prérogatives. Ils n'ont ni la formation, ni l'équipement, ni la responsabilité", rappelle Grégory Doucet.

Le maire affirme également comprendre la colère des commerçants et des habitants qui l'ont vivement interpellé dimanche lors de son déplacement dans la Presqu'île.

"Il y a un sentiment d'incompréhension face à ce qui s'est passé", reconnaît-il.

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Grégory Doucet

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Soupeur le 20/10/2026 à 11:14

Monsieur Doucet aura peut etre une vespasienne à son nom, mais ce n'est pas gagné.

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c'est plutôt l'échec du maire le 20/10/2026 à 11:11

il reproche aux responsables du maintien de l'ordre d'avoir échoué, quand à lui, vu l'état de Lyon et la guerre de religion qu'il a déclenché entre voitures et vélos, la gabegie financière, sans parler de ses propos sur la désobéissance civile lors d'émeute, force est de constater que c'est ce triste individu qui a échoué.

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le grand devin le 20/10/2026 à 11:05

les forces de l'ordre peut-être mais sa pacification a vraiment échoué !!!!

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HardRockeuse le 20/10/2026 à 10:57

il me semble que Monsieur Doucet qui s’est allié avec le LFI a ses « amis » qui voulaient supprimer toutes les caméras de surveillance…..

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On comprend rien le 20/10/2026 à 10:48

C'est l'écologiste ou le lfiste qui parle?

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Lapallisse le 20/10/2026 à 10:46

LFI, un grand bravo pour votre courage légendaire ! Changez de nom, vraiment : vous êtes des champions pour souffler sur les braises, beaucoup moins pour assumer le service après vente quand ça commence à chauffer.
​Un immense merci au maire de Lyon pour cette alliance visionnaire avec ce parti si brillant. Parce que c'est bien connu : brûler des poubelles et piller des boutiques en cagoule bruler les voitures, c'est le nouveau parcours SUP pour préparer son avenir studieux !
​Et petite idée de génie pour nos cher(e)s député(e)s qui rêvent de désarmer la police : un petit stage d'immersion de six mois sur le terrain, sans armes, juste équipés de vos plus beaux discours et d'un rappel à la loi et de quelques peines avec surcis. On a hâte de voir le résultat !

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chouette le 20/10/2026 à 10:45

C'est pas moi C'est l'autre .....il ne se remet jamais en question et pourtant ....

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Pimmy le 20/10/2026 à 10:28

Petit et lâche , cet homme ne mérite pas sa place !

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Antmar le 20/10/2026 à 10:25

Mr Doucet vous n'avez pas HONTE !!! Facile de cibler d'autres personnes, vous êtes également responsable de ce qui c'est passé !!!
Et celà recommence samedi prochain ! Et aucune réaction forte, vous ne voulez pas mettre l'armée ! Et pourtant cela va recommencer dans d'autres quartiers 3e 6e soyez préparés ! 😡😡😡
Au moins l'armée pourrait dissuader, mais non attendons que tout soit détruit 😡😡😡

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La voix de son maitre le 20/10/2026 à 10:20

C'est Melenchon, qui l'a appelé hier et lui a ordonné de dire ça?

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arkom le 20/10/2026 à 10:15

c'est lui qui a échoué avec ses 2 mandats lui avec son gourou LFI qui voulait moins de force de l'ordre et le désarmement qui ne viennent pas accusé les forces de l'ordre car lui est avec les casseurs et la délinquance. Lyon Mag et favorable avec lui car il mette pas mes commentaires ce sont des faux cul

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Doucet demission le 20/10/2026 à 10:12

Mais qu'il la ferme!!!!

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Aucun rapport le 20/10/2026 à 10:11

Je pense au contraire que les gens ont très bien compris les responsabilités de la gauche radicale à laquelle s'est allié Mr Doucet pour être réélu.

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commission d’enquette le 20/10/2026 à 10:08

J’espère que la commission d’enquête voulue par Yael BRAUNPIVET va vite se mettre en route pour auditionner par exemple le maire de Lyon qui pose ici de légitimes questions sur la « gestion » du maintien de l’ordre. la police et CRS a été déployée pour ouvrir des lycées par contre samedi été en weekend tranquille à la maison

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Doudou aime les sous....comme picsou... le 20/10/2026 à 10:06
il ose tout... a écrit le 20/10/2026 à 09h12

Doucet qui peste contre l'insuffisance d'effectif, alors qu'à Sainte Soline il pestait contre "le dispositif exceptionnel"...

Que veut-il au fond ?

Garder son train de vie....et ses avantages comme toute la gauchiasse qui n a jamais travaille...

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Les gauchos et leur incohérence.. le 20/10/2026 à 10:04
Tartufferie a écrit le 20/10/2026 à 07h44

Par contre, dimanche matin accompagnés de ses sbires hautains, il a apprécié être exfiltré par les FDO

Tout comme MELENCHON et sa résidence secondaire, Raphael ARNAULT en descendant du train ......
Leur incohérence ne les gênent pas tant que tu ne touches pas a leur portefeuille et leur train de vie...
Au fait, je m inquiète, la police protège t elle le bateau de Manon AUBRY ?🤣🤣🤣

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lululaberlue le 20/10/2026 à 10:03

Pour un maire qui était contre toutes les caméras dans sa ville, contre la police tout comme son ami Mélanchon, il ne manque pas d'air. C'est vrai les c. osent tout c'est même à ça qu'on les reconnait. Comment peut il encore se regarder dans une glace, un incapable agitateur, comment des Lyonnais ont pu voter pour lui, mais peut être que ce sont les mêmes qui étaient dans la rue samedi et qui y seront encore à tout casser.

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Le talent de la gauche le 20/10/2026 à 09:48

Pour inverser les responsabilités quand tout les accuse. Rappelons que la gauche et en particulier les amis de Doucet, LFI et lui-même se disent anti police et affichent leur haine contre les flics....

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Vecteur 69 le 20/10/2026 à 09:47

Ce militant écolo se retrouve maire avec l'aide de LFI et ça ouvre sa bouche ce militant, ça ose tout ces militants.

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pfffffffffffffffffffffffffffffff le 20/10/2026 à 09:38

Et toi greg,tu te moques pas du monde ? Tu as échoué de partout,à la mairie,à la métropole avec ton ami bernard et tes sbires .

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causette le 20/10/2026 à 09:35
Je rigole a écrit le 20/10/2026 à 09h07

"torturés par la faim et la soif d'apprendre" 😂😂😂 j'espère que c'est du second degré ! Parce que les pillars n'avaient pas l'air torturés par la soif d'apprendre....

Hier sur le plateau de bfm dans le débat du soir, la fille d'une enseignante disait que sa mère emportait un paquet de gateau pour midi car elle ne pouvait pas se payer la cantine! La France va mal 🤣🤣🤣

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a vomir le 20/10/2026 à 09:32

La mauvaise fois, l'incompétence! C'est pas moi, c'est lui! Honte a ces politiques!

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Minable le 20/10/2026 à 09:21

Le “peureux@ maire de Lyon ose encore se justifier… lui, il n’est ni coupable ni responsable!!! Je vous plains les lyonnais😱

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Ok le 20/10/2026 à 09:19
l’etat est coupable a écrit le 20/10/2026 à 08h46

Samedi j’étais à Lyon pour faire des courses et j’ai été témoin de scènes qui soulèvent de sérieuses questions J’ai vu des commerces saccagés tandis que plusieurs policiers refusaient d’intervenir pour venir en aide aux commerçants au motif qu’ils auraient reçu l’ordre de laisser faire Aujourd’hui une fois la tempête passée tout le monde s’empresse de rejeter la faute sur la gauche Mais avant de désigner des responsables il est indispensable de faire toute la lumière sur les événements et de mener une enquête sérieuse et indépendante Les Français ne sont pas dupes À 6 mois des élections certains cherchent à exploiter cette situation à des fins politiques pour affaiblir un camp adverse La vérité doit primer sur les calculs électoraux et les citoyens ont le droit de savoir ce qui s’est réellement passé à Lyon

Je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut aussi se poser la question : si la police était intervenu, et qu'un "casseur" avait été blessé ; que pensez-vous que certains élus, ou habitants ou autres personnes auraient dit : La police charge des jeunes, la police tue ; etc...
Donc, pour mon avis "personnel" la police a bien eu raison de ne pas intervenir, je suis désolé pour les commerçants, mais il faut aussi comprendre les policiers, les gendarmes au autres personnes de sécurité ; ne pas intervenir, c'est d'éviter les "procès" les insultes ; etc...
Par contre, il faut faire payer les parents des "petits c..." qui ont tout cassé ; je pense que les assurances de ces personnes "assurance civile" doivent payer les dégâts
Car vous allez voir les primes de nos assurances en 2027
Vous savez la partie "fond de garantie" que l'on vous ponctionne pour chaque assurance en début de contrat ?
Certaines familles se font tout payer en passant par des bons en mairies

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Perdu d'avance le 20/10/2026 à 09:15

Ce Doucet est détestable au plus haut point.

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Cherchez bien le 20/10/2026 à 09:15
l’etat est coupable a écrit le 20/10/2026 à 08h46

Samedi j’étais à Lyon pour faire des courses et j’ai été témoin de scènes qui soulèvent de sérieuses questions J’ai vu des commerces saccagés tandis que plusieurs policiers refusaient d’intervenir pour venir en aide aux commerçants au motif qu’ils auraient reçu l’ordre de laisser faire Aujourd’hui une fois la tempête passée tout le monde s’empresse de rejeter la faute sur la gauche Mais avant de désigner des responsables il est indispensable de faire toute la lumière sur les événements et de mener une enquête sérieuse et indépendante Les Français ne sont pas dupes À 6 mois des élections certains cherchent à exploiter cette situation à des fins politiques pour affaiblir un camp adverse La vérité doit primer sur les calculs électoraux et les citoyens ont le droit de savoir ce qui s’est réellement passé à Lyon

Ah bon l’État est responsable??? Et tous ceux qui appellent systématiquement à manifester en jetant de l huile sur le feu en sachant et en espérant que toute la chienlit soit au rendez vous et c’est ce qui arrive systématiquement. ils sont responsables de quoi ??? Inutile de se cacher derrière votre petit doigt!

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enfoncer des portes ouvertes le 20/10/2026 à 09:13
Encore la faute des autres ! a écrit le 20/10/2026 à 08h02

Petit a) le Maire oublié qu’il est légalement représentant de l’état dans la commune
Petit b) à ce titre il est responsable du maintien de l’ordre public dans sa ville
Petit c) samedi 17 octobre il y a eu une très grande faute de sa part
Rappelons enfin qu’il dispose de l’une des principales police municipale en termes d’effectifs et armée de France ! Or, ce jour là on ne l’a pas vue 😀😀

A tout faire je prefere un cheval borgne a un ane aveugle:
"Rappelons enfin qu’il dispose de l’une des principales police municipale en termes d’effectifs et armée de France !
Magnifique ! 300 policiers municipaux contre ....20000Manifestants ? 1 contre plusde 60 ?
Allez retourne voir Rambo ...

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il ose tout... le 20/10/2026 à 09:12

Doucet qui peste contre l'insuffisance d'effectif, alors qu'à Sainte Soline il pestait contre "le dispositif exceptionnel"...

Que veut-il au fond ?

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Catalan le 20/10/2026 à 09:09

Greg, il y a des responsables et des casseurs .les casseurs sont tes Alliés électoraux, tu leur manges dans la main et ils te mettent la pression a la mairie, tu es otage, tu le sais alors il vaut mieux accuser les autres.

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Je rigole le 20/10/2026 à 09:07
Libriste Estuncon a écrit le 20/10/2026 à 08h18

Notre maire a été lâché par l'état sous le diktat de Makron afin de livrer Lyon aux hordes barbares de pauvres lycéens poussés à bout par manque de moyens pour étudier. On comprend mieux alors les pillages quand on sait nos pauvres jeunes torturés par la faim et la soif de connaissance!

"torturés par la faim et la soif d'apprendre" 😂😂😂 j'espère que c'est du second degré ! Parce que les pillars n'avaient pas l'air torturés par la soif d'apprendre....

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neutre04 le 20/10/2026 à 09:07

doucet tu as oublier t’on alliance avec lfi, tu est comme les autruche là tête dans le sable . pour moi tu dégage..

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C'est vrai ça le 20/10/2026 à 09:06

Greg a raison : le préfet aurait du prendre des conseils auprès de la jeune garde, comme l'avait fait son adjoint à la sécurité.

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La désobéissance civile..je la comprends le 20/10/2026 à 08:56

Ce jour là , en disant cela en tant.que maire, il a buggé
Le reste en découle

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cbalokanmeme le 20/10/2026 à 08:55

Dans une ville, le maire est partie entière de l'autorité et a des pouvoirs de police ....

Doucet et sa bande de gauche voulaient des manifestations, ils ont eu ce qu'ils méritent.... C'était gros comme l'iceberg du Titanic....

De toute façon, entre Renaissances jusqu'à LFI tout est est fait pour que le RN passe aux prochaines élections.... Le chaos profite aux extrêmes. Il suffit de regarder en arrière.... L'histoire se répète inlassablement...

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Le tocard de la finance le 20/10/2026 à 08:52

Pour Macron, c'est juste une épidémie d'oisiveté, ils s'ennuient.

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Qu'il se taise le 20/10/2026 à 08:51

Bizarrement si sa personne avait été menacée je suis persuadé que sa police municipale aurait pu lui fournir une excellente protection même sans formation adéquate de garde du corps.

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l’etat est coupable le 20/10/2026 à 08:46

Samedi j’étais à Lyon pour faire des courses et j’ai été témoin de scènes qui soulèvent de sérieuses questions J’ai vu des commerces saccagés tandis que plusieurs policiers refusaient d’intervenir pour venir en aide aux commerçants au motif qu’ils auraient reçu l’ordre de laisser faire Aujourd’hui une fois la tempête passée tout le monde s’empresse de rejeter la faute sur la gauche Mais avant de désigner des responsables il est indispensable de faire toute la lumière sur les événements et de mener une enquête sérieuse et indépendante Les Français ne sont pas dupes À 6 mois des élections certains cherchent à exploiter cette situation à des fins politiques pour affaiblir un camp adverse La vérité doit primer sur les calculs électoraux et les citoyens ont le droit de savoir ce qui s’est réellement passé à Lyon

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continental le 20/10/2026 à 08:42
Pologne et Hongrie a écrit le 20/10/2026 à 08h36

Bizarrement les débordements ont eu lieu en France, Italie (groupuscules ext gauche implantés depuis des décennies), Belgique (un peu similaire à la France)...

Rien à signaler en Pologne ou Hongrie, comme c'est curieux :)

Petit bisous chaleureux aux militants et pro gauche qui se disent anti racistes, prônent la diversité sans aucune intégration, mais qui n'habitent jamais ou presque dans des quartiers populaires

et la corse ?? personne n'en parle !!

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GLOUGLOU 1er le 20/10/2026 à 08:41

OUIN OUIN pleure le Doudou . nouveau personnage du théâtre de Guignol . La sécurité est le dernier de ses soucis. Toujours en train de chialer comme Calimero.

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C'est moi le 20/10/2026 à 08:38

15 commentaures qui critique Doucet..
Alors moi aussi je peux pas le saquer..
Et oui surement qu'on devrait avoir plus de policier municipaux et de caméra si ca vous rassure (moi je voudrais des flics dans les métros et bus a partir de 20h pour rassurer les gens)

Mais désolé quand depuis des semaines tout le monde sais qu'il va yavoir une méga manif à travers toute les villes de France..

Que sur les réseaux sociaux ca appelle au carnage et à la casse, qu'on annonce des black bloc dans les grandes villes, qu'on annonce possiblement 1 millions de personnes et que Nunez deploie 10 000 forces de l'ordre..

Bah vous pouvez mettre toute les cameras du monde! (D'ailleurs elles y étaient les cameras, en presqu'île, dans les magasins et meme tout les gens qui filmait n'avais pas peur) vous pouvez mettre 100 policiers municipaux supplémentaires ca changera rien du tout..

Pendant les gilets jaune ils ont déployer des chars et 90 000 hommes sur le territoire et forcement quand ils ont fait ca ya pas eu de casse..
Critiquer Doucet autant que vous voulez mais il n'est pas meme pas dans les 100 premiers coupable de ce qu'il s'est passé samedi .

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Gnafron 1er le 20/10/2026 à 08:38

On voit la paille dans l'œil de son voisin monsieur l"angoissé et l'apeuré !
Comme Macron vous n''avez pas échoué et tout réussi !
Vous êtes comme beaucoup' né avant la honte, handicapé international et idiot utile de LFI que vous êtes

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Pologne et Hongrie le 20/10/2026 à 08:36

Bizarrement les débordements ont eu lieu en France, Italie (groupuscules ext gauche implantés depuis des décennies), Belgique (un peu similaire à la France)...

Rien à signaler en Pologne ou Hongrie, comme c'est curieux :)

Petit bisous chaleureux aux militants et pro gauche qui se disent anti racistes, prônent la diversité sans aucune intégration, mais qui n'habitent jamais ou presque dans des quartiers populaires

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Masse Média le 20/10/2026 à 08:36
Libriste Estuncon a écrit le 20/10/2026 à 08h18

Notre maire a été lâché par l'état sous le diktat de Makron afin de livrer Lyon aux hordes barbares de pauvres lycéens poussés à bout par manque de moyens pour étudier. On comprend mieux alors les pillages quand on sait nos pauvres jeunes torturés par la faim et la soif de connaissance!

Enfin une vrai analyse!! Cela nous change de tous ces commentaires quotidiens en provenance des Ehpad.

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D'où c'est ? le 20/10/2026 à 08:34

Mais bien sûr, le petit chanteur nous chante : c'est pas ma faute à moi, moi Lolita...

Si ce gland n'avait pas soutenu les fachos de LFI, on n'en serait pas là.

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Bob le 20/10/2026 à 08:25
Libriste Estuncon a écrit le 20/10/2026 à 08h18

Notre maire a été lâché par l'état sous le diktat de Makron afin de livrer Lyon aux hordes barbares de pauvres lycéens poussés à bout par manque de moyens pour étudier. On comprend mieux alors les pillages quand on sait nos pauvres jeunes torturés par la faim et la soif de connaissance!

Je suis en accord avec vous, Doucet a été lâché par le préfet, afin de le mettre en difficulté.
L'objectif semble atteint, la police à laissé faire, le mouvement lycéen est brisé.

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Libriste Estuncon le 20/10/2026 à 08:18

Notre maire a été lâché par l'état sous le diktat de Makron afin de livrer Lyon aux hordes barbares de pauvres lycéens poussés à bout par manque de moyens pour étudier. On comprend mieux alors les pillages quand on sait nos pauvres jeunes torturés par la faim et la soif de connaissance!

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Questions reponses le 20/10/2026 à 08:09

Ils se posent les questions et réponses comme ça pas de problème avec personne

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Encore la faute des autres ! le 20/10/2026 à 08:02

Petit a) le Maire oublié qu’il est légalement représentant de l’état dans la commune
Petit b) à ce titre il est responsable du maintien de l’ordre public dans sa ville
Petit c) samedi 17 octobre il y a eu une très grande faute de sa part
Rappelons enfin qu’il dispose de l’une des principales police municipale en termes d’effectifs et armée de France ! Or, ce jour là on ne l’a pas vue 😀😀

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Bertille le 20/10/2026 à 07:57

Il avait planqué sa police municipale une nouvelle fois
Ah oui il avait peur ....poursa petite personne

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maarrianne le 20/10/2026 à 07:57

Et nous on accuse le minable doucet d être une des origines du chaos avec son laxisme, ces incitation à la désobéissance et son alliance avec LFI . il devrait démissionner !

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