Emeutes et pillages à Lyon : FO confirme que les écologistes ont planqué les policiers municipaux

Le ministre de l'Intérieur accusait pourtant le maire de Lyon d'avoir refusé de mettre ses policiers municipaux sur le terrain, notamment pour protéger les commerces des pillages de la Presqu'île vendredi.

Les écologistes avaient crié à la fake news, sans pour autant donner de contre-arguments sinon celui de préciser que des agents avaient été mobilisés à l'Hôtel de Ville, au poste de police voisin du 1er arrondissement et sur le festival Entre Rhône et Saône. Et que des consignes précédentes avaient été données par la préfecture de protéger les bâtiments municipaux.

Dans un entretien au Progrès ce mercredi, le représentant de FO Police municipale de Lyon accuse Grégory Doucet d'avoir planqué les agents, sans leur donner la possibilité d'épauler la police nationale.

"C’était surréaliste, comme l’impression d’être dans le Titanic, en train d’écouter un concert de violons pendant que le bateau coule. On était bloqué, soit à l’Hôtel de ville, soit au Festival, pendant que nos collègues de la police nationale prenaient la foudre. J’ai recueilli des témoignages de policiers nationaux qui étaient débordés. On aurait pu soutenir nos collègues et on ne l’a pas fait", dénonce Bertrand.

"Les commerçants nous demandent ‘’où est-ce qu’on est ?’’ Et nous, on a honte. On sait qu’on aurait pu les défendre mais on était caché à l’Hôtel de Ville", poursuit le représentant syndical, qui reconnait toutefois que cette consigne partait d'une bonne intention de la mairie, celle de protéger ses agents.

Bertrand termine en déplorant que la situation n'a pas été anticipée puisque seulement 8 agents du GOM étaient déployés sur le terrain, un chiffre classique pour un vendredi normal. Or, beaucoup de signaux clairs laissaient entendre que la situation risquait de dégénérer en ville.

Encore de fausses infos qui circulent : la police municipale a été mobilisé 2x fois➕que d'habitude. Les agents étaient au poste de police municipale du 1er, vandalisé et qui a subi une tentative d'incendie. Ils étaient aussi mobilisés en Presqu'île pour aider la Police nationale https://t.co/8w2AxLQ7wR — Gautier Chapuis ⏚ (@ChapuisGautier) July 5, 2023

Interview implacable d’1 policier contre la municipalité lyonnaise. Si le Maire de Lyon avait pris ses responsabilités, la @PoliceNat69 aurait obtenu un réel soutien pour lutter contre les pillards dans le centre-ville. Or M.Doucet a préféré se défausser sur l’Etat. #incompétent https://t.co/YOk9dOVpiR — Thomas Rudigoz (@trudigoz) July 5, 2023