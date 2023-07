Emeutes à Lyon : Gérald Darmanin demande à Grégory Doucet de mobiliser ses policiers municipaux sur le terrain

Alors qu’on pensait que les deux hommes mettraient leurs différends de côté ce week-end puisque le ministre de l’Intérieur a répondu favorablement aux demandes de renforts policiers du maire de Lyon, le premier flic de France a dégainé ce samedi soir.

En visite à Dreux en Eure-et-Loir, Gérald Darmanin a ainsi nommé l’édile écologiste dans son coup de pression réalisé en direct face aux journalistes. Le ministre a réclamé à ce que les maires des grandes villes, et notamment Grégory Doucet, ordonnent à leurs policiers municipaux d’être sur le terrain. Ce qui n'avait pas suffisamment été le cas vendredi soir selon lui.

"Il faut aussi que la police municipale nous aide, a déclaré Gérald Darmanin. Je regrette un certain nombre de décisions, de certains maires qui ont souhaité, c’est le cas à Lyon, de retirer les 300 policiers municipaux. Bien sûr ils ne doivent pas aller au front du combat avec les délinquants mais ils peuvent aider en tenant des gardes statiques dans les commissariats. Les policiers doivent être dehors dans la rue et pas à garder des bâtiments administratifs".

Une remontrance publique sans effet puisque selon Tribune de Lyon, le maire EELV a de nouveau refusé de déployer ses 300 policiers sur le terrain. La CCI a donc été obligée de faire appel à des agents de sécurité pour surveiller les commerces du centre-ville.

Selon la municipalité lyonnaise, l'information distillée par Gérald Darmanin et la préfecture du Rhône est fausse.

L'adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi a ainsi déclaré que "la police municipale était bien là vendredi soir. Elle était notamment présente pour défendre l'Hôtel de Ville qui a subi pendant plusieurs heures des tirs de mortiers ainsi que le poste de police municipal du 1er, victime de vandalisme et de tentative d'incendie. Cette sécurisation des bâtiments publics était une demande la préfecture pour aider la police nationale. Les policiers municipaux étaient mobilisés en Presqu'ile en 2e rideau pour faciliter les interventions. Les polices ont donc bien collaboré sur le terrain. Enfin, la Ville avait précisé que les effectifs étaient aussi renforcés sur les berges du Rhône et à la Guillotière (pour le festival Entre Rhône et Saône maintenu malgré les réticences de la préfecture ndlr) en lien avec la Préfecture".

Et de regretter "cette attitude qui ne cherche pas la concorde dans un moment difficile. Nous devons être ensemble pour ramener le calme à Lyon. Les prochaines nuits peuvent être longues. La confiance, la coordination entre nos services ne doivent pas souffrir de volontés polémiques".

Le ministre en a également profité pour rappeler à Grégory Doucet sa demande initiale, celle qui est à l'origine de leur brouille depuis l'épisode de la fusillade de la Duchère qui avait ciblé des policiers de la BAC en 2021 : "Il faut davantage d’actions, notamment des caméras de vidéosurveillance en nombre. On voit que dans les villes qui ont installé de la vidéosurveillance, on arrive à mieux intervenir et mieux interpeller. Il faut que les maires de Lyon et de Marseille continuent à mettre des caméras".