Rassemblement d'ultradroite à Bellecour : le préfet, "furieux", dénonce une tentative de récupération

Le rassemblement s’était déroulé sans incident. Mais sa dispersion provoque la colère du préfet du Rhône.

Lundi soir, des commerçants, des habitants et plusieurs élus portant leur écharpe tricolore se sont retrouvés place Bellecour à Lyon pour apporter leur soutien aux professionnels touchés par les violences du 17 octobre ainsi qu’aux forces de l’ordre.

Le rendez-vous avait notamment circulé sur les réseaux sociaux et auprès des habitants et commerçants du 2e arrondissement.

Avant l’entrée en vigueur du couvre-feu à 21h, la police a pris contact avec les participants. Le rassemblement s’est alors dispersé afin de respecter la mesure préfectorale.

Des individus "identifiés a posteriori" comme appartenant à l’ultradroite

Selon le récit communiqué par le préfet du Rhône Étienne Guyot, des individus qui s’étaient auparavant mêlés au rassemblement se sont constitués en groupe au moment de la dispersion.

Ils ont été "identifiés a posteriori comme appartenant à l’ultradroite", indique la préfecture, qui considère qu’ils avaient rejoint le rassemblement de manière "insidieuse" dans l’objectif de le récupérer.

Rapidement pourtant, des slogans nationalistes ont été entonnés, sur la place Bellecour.

Le groupe a ensuite emprunté la rue Victor-Hugo, en direction de la sortie du périmètre soumis au couvre-feu, et déployé une banderole.

À Lyon ce soir !! il y’a un couvre feu depuis 21h et comment se fait il, que les fachos et l’extrême droite défilent tranquillement dans les rues de Lyon !! Y’a pas du foutage de gueule là 😡 #lyon #extremedroite #couvrefeu https://t.co/EQ5lhrMaUp — oumse-dia (@oumsedia69) October 19, 2026

Dispersion place Carnot vers 21h

Les individus se sont finalement dispersés aux alentours de 21h place Carnot, un secteur qui n’était pas inclus dans le périmètre du couvre-feu.

La préfecture précise qu’aucun trouble à l’ordre public n’a été signalé durant cette courte déambulation.

Étienne Guyot se dit toutefois "furieux" de cette tentative de récupération d’un rassemblement initialement organisé en soutien aux commerçants et aux forces de l’ordre.

Le représentant de l’État prévient désormais qu’il n’acceptera "aucune expression qui tombe sous le coup de la loi parce qu’elle constituerait un appel à la haine".

Il assure également que tout attroupement susceptible de provoquer un trouble à l’ordre public fera l’objet d’une réponse des autorités.

Cette réaction intervient alors qu’un couvre-feu était appliqué lundi soir sur une partie de la Presqu’île, après les violences et pillages ayant marqué Lyon le 17 octobre. On ignore encore s'il sera reconduit ce mardi.