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Rassemblement d'ultradroite à Bellecour : le préfet, "furieux", dénonce une tentative de récupération

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Rassemblement d'ultradroite à Bellecour : le préfet, "furieux", dénonce une tentative de récupération

Un rassemblement de soutien aux commerçants et aux forces de l’ordre s’est tenu lundi soir place Bellecour, quelques minutes avant l’entrée en vigueur du couvre-feu. Étienne Guyot dénonce toutefois une tentative de récupération par des individus qu’il affirme avoir identifiés a posteriori comme appartenant à l’ultradroite.

Le rassemblement s’était déroulé sans incident. Mais sa dispersion provoque la colère du préfet du Rhône.

Lundi soir, des commerçants, des habitants et plusieurs élus portant leur écharpe tricolore se sont retrouvés place Bellecour à Lyon pour apporter leur soutien aux professionnels touchés par les violences du 17 octobre ainsi qu’aux forces de l’ordre.

Le rendez-vous avait notamment circulé sur les réseaux sociaux et auprès des habitants et commerçants du 2e arrondissement.

Avant l’entrée en vigueur du couvre-feu à 21h, la police a pris contact avec les participants. Le rassemblement s’est alors dispersé afin de respecter la mesure préfectorale.

Des individus "identifiés a posteriori" comme appartenant à l’ultradroite

Selon le récit communiqué par le préfet du Rhône Étienne Guyot, des individus qui s’étaient auparavant mêlés au rassemblement se sont constitués en groupe au moment de la dispersion.

Ils ont été "identifiés a posteriori comme appartenant à l’ultradroite", indique la préfecture, qui considère qu’ils avaient rejoint le rassemblement de manière "insidieuse" dans l’objectif de le récupérer.

Rapidement pourtant, des slogans nationalistes ont été entonnés, sur la place Bellecour.

Le groupe a ensuite emprunté la rue Victor-Hugo, en direction de la sortie du périmètre soumis au couvre-feu, et déployé une banderole.

Dispersion place Carnot vers 21h

Les individus se sont finalement dispersés aux alentours de 21h place Carnot, un secteur qui n’était pas inclus dans le périmètre du couvre-feu.

La préfecture précise qu’aucun trouble à l’ordre public n’a été signalé durant cette courte déambulation.

Étienne Guyot se dit toutefois "furieux" de cette tentative de récupération d’un rassemblement initialement organisé en soutien aux commerçants et aux forces de l’ordre.

Le représentant de l’État prévient désormais qu’il n’acceptera "aucune expression qui tombe sous le coup de la loi parce qu’elle constituerait un appel à la haine".

Il assure également que tout attroupement susceptible de provoquer un trouble à l’ordre public fera l’objet d’une réponse des autorités.

Cette réaction intervient alors qu’un couvre-feu était appliqué lundi soir sur une partie de la Presqu’île, après les violences et pillages ayant marqué Lyon le 17 octobre. On ignore encore s'il sera reconduit ce mardi.

Tags :

Étienne Guyot

Ultradroite

28 commentaires
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Zone de non droit le 20/10/2026 à 11:16

Furieux ? Furieux ? Pourquoi ?
Couvre feu respecté, pas de violence, pas de vols, pas de dégradation. Furieux pourquoi alors ?
Ce rassemblement montre combien certains lyonnais ont été ébranlés, consternés, attristés par le pillage et la destruction qui ont frappé notre ville.
Plus grave encore, la colère monte. A tel point que la création de milices est à craindre.

Le Préfet se dit furieux car il pense que certains tentent de récupérer la colère des lyonnais. Mais est-il divin ? La vérité est que ce rassemblement est resté calme et symbolique, et que ces participants refusent l'émeute, la rébellion subies. Ils refusent tout autant la violence et les pillages.
Pourquoi n'a t-il pas saluer l'implication des riverains qui ont sacrifié leur dimanche pour venir ramasser les caillasses, vitres, éclats de verre et gravats aux côtés des services de la mairie et de la métropole ?

Des milliers de personnes pillent et détruisent les commerces. Les Black Block viennent pour brûler l'Office du Tourisme et se fritter aux forces de l'ordre. Et il n'est pas furieux contre eux ?

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Pole emploi le 20/10/2026 à 11:13

Le mec est furieux que d'autres fasse son boulot

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Ehpad le 20/10/2026 à 11:08

C'est à quel age la retraite pour un préfet?

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GAD le 20/10/2026 à 11:07

Cette fureur est bien tardive , et surtout sélective ...

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HS le 20/10/2026 à 11:02

Complément largué le préfet! Demission! Lyon se défendra sans vous!

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1789 le 20/10/2026 à 10:59

Les drapeaux étrangers mettent fin aux recherches des doubles nationaux, qui repartent avant l'appel une fois condamnés.

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fatboy le 20/10/2026 à 10:58

Tout le monde peut noter la réaction du préfet qui se hérisse dès qu'il entend le mot extrême droite. Pathétique après les pillages du 17

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Droit de manif? le 20/10/2026 à 10:58

j'imagine qu'eux n'ont pas le droit de manifester, même s'ils le demandent officiellement en préfecture...

pourtant ils ne cassent rien

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HardRockeuse le 20/10/2026 à 10:56

et pourtant…. l’ultra gauche est bien plus dangereuse

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Le fiasco du 17 octobre le 20/10/2026 à 10:52

Et les lyonnais sont furieux contre vous monsieur le prefet

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Boule et Bil le 20/10/2026 à 10:51

Entre le Préfet et Doucet, on est sacrement bien protégés!!

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Les temps changent... le 20/10/2026 à 10:50
tout le monde les connais a écrit le 20/10/2026 à 10h28

La question est simple : le préfet va-t-il sanctionner les manifestants et leur envoyer des amendes, alors que les images de vidéosurveillance et les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux permettent d’identifier les participants ? Il suffirait de comparer ces images avec celles du virage Nord pour retrouver facilement les personnes concernées. En France, en 2026, est-il acceptable de laisser l’extrême droite défiler dans les rues en scandant des slogans haineux, sans qu’aucune sanction ne soit prise ?

Pour le moment, ils font moins peur que les hordes barbares de LFI et ses allies.....

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C'est nul le 20/10/2026 à 10:50
Macron demission a écrit le 20/10/2026 à 10h29

Manifestation d'extreme-droite à Lyon interdite pour cause de couvre-feu mais la police a laissé faire. La seule manifestation depuis 1 mois en France sur laquelle n'a été lancée aucune grenade, aucune lacrymo. Aucune nasse, aucune garde à vue malgre l'interdiction. Édifiant.

La seule manifestation depuis 1 mois en France où il n'y a eu aucune casse, aucune agression, aucun vol... je comprend que pour un extremiste d'extreme-gauche, c'est scandaleux.

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urgence d’etat le 20/10/2026 à 10:48

La presse a révélé que des groupes d'extrême droite ont participé à des violences le 17 octobre Hier une manifestation néonazie a eu lieu en plein centre de Lyon malgré le couvre-feu L’extrême droite cherche à instaurer un climat de guerre civile pour justifier une dérive fasciste Quand le deuxième personnage de l'État, le président du Sénat, appelle à interdire un parti d'opposition à 20  pourcents dans les sondages il faut se rendre compte de la gravité de la dérive que nous connaissons

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Le pauvre le 20/10/2026 à 10:46

Le préfet est complément dépassé par les événements. Il devrait prendre une retraire bien mérité, partir en camping car, jouer à la pétanque, faire son jardin

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Les copains s amusent... le 20/10/2026 à 10:46
la verite va sortir a écrit le 20/10/2026 à 10h40

LFI a annoncé mardi vouloir poursuivre Laurent Nuñez devant la Cour de justice de la République suite à la publication d'un article de Mediapart selon lequel le gouvernement aurait demandé aux services de renseignement de mettre en cause LFI dans les violences du week-end

LFI veut ceci, LFI veut cela....
Il faudra bien un jour qu ils répondent de leurs actes séditieux.....a moins d' être des copains de la Macronie....ça commence a se voir..

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Corsica3333 le 20/10/2026 à 10:44
policegadget a écrit le 20/10/2026 à 10h40

Cagoule, visage dissimulé, défilé non déclaré, couvre feu,... La loi est applicable pour tous !
Et vous vous vantez d'être les garants de l'ordre... Bravo l'exemple.
Une petite nasse avec distribution d'amende vous aurait fait du bien après un apéro lacrymogène.

Les gauchos collabos au trou!

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Les faits, rien que les faits... le 20/10/2026 à 10:43
tom_miri a écrit le 20/10/2026 à 10h30

Je ne suis pas sympathisant de ce mouvement mais force est de constater que la tolérance depuis des années envers l'Ultra Gauche associée aux racailles de banlieues nous mènent tout droit dans le mur et la violence alors que l'Ultra droite manifeste sans casser

Comme vous..👍👍👍

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Furieux moi non.. le 20/10/2026 à 10:42
Macron demission a écrit le 20/10/2026 à 10h29

Manifestation d'extreme-droite à Lyon interdite pour cause de couvre-feu mais la police a laissé faire. La seule manifestation depuis 1 mois en France sur laquelle n'a été lancée aucune grenade, aucune lacrymo. Aucune nasse, aucune garde à vue malgre l'interdiction. Édifiant.

Oui, mais aussi pas de pillage, pas de violence..
What else ?

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Corsica3333 le 20/10/2026 à 10:42

Ou est moulin....préfet traitre et lache!

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Catalan le 20/10/2026 à 10:41
tout le monde les connais a écrit le 20/10/2026 à 10h28

La question est simple : le préfet va-t-il sanctionner les manifestants et leur envoyer des amendes, alors que les images de vidéosurveillance et les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux permettent d’identifier les participants ? Il suffirait de comparer ces images avec celles du virage Nord pour retrouver facilement les personnes concernées. En France, en 2026, est-il acceptable de laisser l’extrême droite défiler dans les rues en scandant des slogans haineux, sans qu’aucune sanction ne soit prise ?

Et pour le chaos de l extrême gauche ce weekend, quel est ton avis ????.

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la verite va sortir le 20/10/2026 à 10:40

LFI a annoncé mardi vouloir poursuivre Laurent Nuñez devant la Cour de justice de la République suite à la publication d'un article de Mediapart selon lequel le gouvernement aurait demandé aux services de renseignement de mettre en cause LFI dans les violences du week-end

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policegadget le 20/10/2026 à 10:40
pie69 a écrit le 20/10/2026 à 10h23

Fait être plus furieux de rassemblement ultra droit (non casseur et respectueux de la république) que ultra gauche de samedi ???

Cagoule, visage dissimulé, défilé non déclaré, couvre feu,... La loi est applicable pour tous !
Et vous vous vantez d'être les garants de l'ordre... Bravo l'exemple.
Une petite nasse avec distribution d'amende vous aurait fait du bien après un apéro lacrymogène.

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ezName le 20/10/2026 à 10:39

Alors c’était pire avec l’extrême droite hier ou avec l’extrême gauche samedi ? Je crois que la question est vite répondu donc arrêtez ces cris d’orfraie

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tom_miri le 20/10/2026 à 10:33

Appel à la haine??? Mais la haine a changé de camp maintenant : ce sont les gauchos et les racailles qui en sont les dépositaires. Les propos du préfet sont honteux.

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Catalan le 20/10/2026 à 10:32

Bref, le préfet se couvre pour ne pas nuire a sa fin de carrière.De toute manière, nommé par Macron, il sera remplacé après les élections.

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taisez vous le 20/10/2026 à 10:31

"aucune expression qui tombe sous le coup de la loi parce qu’elle constituerait un appel à la haine".

Tiens on l'a pas entendu sur les propos de LFI 🤔🤔
Oups, il est aux ordres de son chef 🤣🤣

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tom_miri le 20/10/2026 à 10:30

Je ne suis pas sympathisant de ce mouvement mais force est de constater que la tolérance depuis des années envers l'Ultra Gauche associée aux racailles de banlieues nous mènent tout droit dans le mur et la violence alors que l'Ultra droite manifeste sans casser

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Macron demission le 20/10/2026 à 10:29

Manifestation d'extreme-droite à Lyon interdite pour cause de couvre-feu mais la police a laissé faire. La seule manifestation depuis 1 mois en France sur laquelle n'a été lancée aucune grenade, aucune lacrymo. Aucune nasse, aucune garde à vue malgre l'interdiction. Édifiant.

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tout le monde les connais le 20/10/2026 à 10:28

La question est simple : le préfet va-t-il sanctionner les manifestants et leur envoyer des amendes, alors que les images de vidéosurveillance et les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux permettent d’identifier les participants ? Il suffirait de comparer ces images avec celles du virage Nord pour retrouver facilement les personnes concernées. En France, en 2026, est-il acceptable de laisser l’extrême droite défiler dans les rues en scandant des slogans haineux, sans qu’aucune sanction ne soit prise ?

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pie69 le 20/10/2026 à 10:23

Fait être plus furieux de rassemblement ultra droit (non casseur et respectueux de la république) que ultra gauche de samedi ???

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