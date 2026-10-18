Violences du 17 octobre à Lyon : "Hier, j’ai eu peur, j’étais angoissé", reconnaît Grégory Doucet

L’heure est au bilan au lendemain d’une journée de violences et de dégradations à Lyon.

Ce dimanche matin, le maire Grégory Doucet et le préfet du Rhône Étienne Guyot ont tenu une conférence de presse à proximité de l’Office de tourisme de la place Bellecour, incendié la veille. Cette prise de parole commune était annoncée dès le début de la matinée.

Face aux dégâts, Grégory Doucet, pris à partie par de nombreux passants, n’a pas caché son émotion.

"Quand je vois dans quel état se trouve l’Office de tourisme, ce bâtiment emblématique de notre ville, c’est un crève-cœur", a déclaré le maire.

"Hier, j’ai eu peur, j’étais angoissé"

Grégory Doucet est également revenu sur les inquiétudes qui l’ont accompagné pendant les heures les plus tendues de samedi.

"Hier, j’ai eu peur, j’étais angoissé. J’ai eu peur pour nos agents, les Lyonnais, qu’il y ait des blessés graves", a-t-il confié, alors que l'Hôtel de Ville a été pris pour cible en début de soirée.

Le maire a tenu à saluer "le travail des forces de l’ordre, des agents de la police municipale qui ont sécurisé l’hôtel de ville toute la nuit".

"Ils n’ont pas pu empêcher les pillages, mais leur priorité était la protection des personnes", a-t-il poursuivi.

Pour l’élu écologiste, la séquence qui s’ouvre désormais doit être celle de la reconstruction : "C’est une catastrophe ce qui s’est passé, le chaos qui a régné dans la ville pendant plusieurs heures. Il va falloir tirer les leçons de tout ça. Il va falloir réparer, il va falloir reconstruire."

Étienne Guyot : "La police a été partout le plus possible"

À ses côtés, le préfet du Rhône a défendu l’action des forces de l’ordre, alors que les pillages de nombreux commerces ont alimenté les interrogations sur le dispositif de sécurité.

Étienne Guyot distingue notamment les groupes à l’origine des violences des personnes venues profiter de la situation pour commettre des vols.

"Aux émeutiers se sont greffés des pilleurs, des voleurs qui ont méthodiquement pillé un certain nombre de magasins. Je pense aux montres, jeux vidéo, magasins de luxe. Et là, ça n’a rien à voir avec des revendications", a-t-il déclaré.

Le préfet assure que les effectifs mobilisés ont dû intervenir sur de très nombreux points simultanément.

"La police a été partout le plus possible avec un gros dispositif mais nous avions une manifestation d’une ampleur inédite partout en France. La priorité a été de protéger les vies", a-t-il expliqué.

Étienne Guyot a également rappelé qu’aucune manifestation n’avait été déclarée en préfecture pour cette journée à Lyon. Une réponse peu convaincante pour justifier le faible dispositif déployé au regard des très nombreux black blocs faisant face aux forces de l'ordre. "Des centaines" de policiers et gendarmes ont souvent eu du mal à contenir des milliers de jeunes belliqueux et déterminés à en découdre.

160 gardes à vue annoncées

Le bilan présenté dimanche matin fait état de 160 personnes placées en garde à vue, dont 124 majeures.

Une centaine de blessés parmi les forces de l’ordre a également été évoquée lors de cette conférence de presse.

Après l’urgence de samedi, la Ville et les services de l’État doivent désormais évaluer précisément les dégâts et revenir sur le déroulement d’une journée qui a vu l’Office de tourisme incendié et de nombreux commerces de la Presqu’île pillés. Les commerçants seront reçus prochainement par l'adjoint Eric Lambert a indiqué Grégory Doucet.