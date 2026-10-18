Violences du 17 octobre à Lyon : "Hier, j’ai eu peur, j’étais angoissé", reconnaît Grégory Doucet

L’heure est au bilan au lendemain d’une journée de violences et de dégradations à Lyon.
Ce dimanche matin, le maire Grégory Doucet et le préfet du Rhône Étienne Guyot ont tenu une conférence de presse à proximité de l’Office de tourisme de la place Bellecour, incendié la veille. Cette prise de parole commune était annoncée dès le début de la matinée.
Face aux dégâts, Grégory Doucet, pris à partie par de nombreux passants, n’a pas caché son émotion.
"Quand je vois dans quel état se trouve l’Office de tourisme, ce bâtiment emblématique de notre ville, c’est un crève-cœur", a déclaré le maire.
"Hier, j’ai eu peur, j’étais angoissé"
Grégory Doucet est également revenu sur les inquiétudes qui l’ont accompagné pendant les heures les plus tendues de samedi.
"Hier, j’ai eu peur, j’étais angoissé. J’ai eu peur pour nos agents, les Lyonnais, qu’il y ait des blessés graves", a-t-il confié, alors que l'Hôtel de Ville a été pris pour cible en début de soirée.
Le maire a tenu à saluer "le travail des forces de l’ordre, des agents de la police municipale qui ont sécurisé l’hôtel de ville toute la nuit".
"Ils n’ont pas pu empêcher les pillages, mais leur priorité était la protection des personnes", a-t-il poursuivi.
Pour l’élu écologiste, la séquence qui s’ouvre désormais doit être celle de la reconstruction : "C’est une catastrophe ce qui s’est passé, le chaos qui a régné dans la ville pendant plusieurs heures. Il va falloir tirer les leçons de tout ça. Il va falloir réparer, il va falloir reconstruire."
Étienne Guyot : "La police a été partout le plus possible"
À ses côtés, le préfet du Rhône a défendu l’action des forces de l’ordre, alors que les pillages de nombreux commerces ont alimenté les interrogations sur le dispositif de sécurité.
Étienne Guyot distingue notamment les groupes à l’origine des violences des personnes venues profiter de la situation pour commettre des vols.
"Aux émeutiers se sont greffés des pilleurs, des voleurs qui ont méthodiquement pillé un certain nombre de magasins. Je pense aux montres, jeux vidéo, magasins de luxe. Et là, ça n’a rien à voir avec des revendications", a-t-il déclaré.
Le préfet assure que les effectifs mobilisés ont dû intervenir sur de très nombreux points simultanément.
"La police a été partout le plus possible avec un gros dispositif mais nous avions une manifestation d’une ampleur inédite partout en France. La priorité a été de protéger les vies", a-t-il expliqué.
Étienne Guyot a également rappelé qu’aucune manifestation n’avait été déclarée en préfecture pour cette journée à Lyon. Une réponse peu convaincante pour justifier le faible dispositif déployé au regard des très nombreux black blocs faisant face aux forces de l'ordre. "Des centaines" de policiers et gendarmes ont souvent eu du mal à contenir des milliers de jeunes belliqueux et déterminés à en découdre.
160 gardes à vue annoncées
Le bilan présenté dimanche matin fait état de 160 personnes placées en garde à vue, dont 124 majeures.
Une centaine de blessés parmi les forces de l’ordre a également été évoquée lors de cette conférence de presse.
Après l’urgence de samedi, la Ville et les services de l’État doivent désormais évaluer précisément les dégâts et revenir sur le déroulement d’une journée qui a vu l’Office de tourisme incendié et de nombreux commerces de la Presqu’île pillés. Les commerçants seront reçus prochainement par l'adjoint Eric Lambert a indiqué Grégory Doucet.
Quelle honte une ville comme lyon un pays comme la France débordée et très peu organisée! Quelle honte ! Comment la police a sous estimée ces manifs?? nous payons un laxisme politique ! Pourquoi en marge de ces manifs la police n’a pas procédé à des arrestations préventives ??Signaler Répondre
Ce n’est pas la droite qui casse et pille… LFI doit être dissoutSignaler Répondre
C'est sûr ils ont le feu vert pour tout casser , ils ne risque rien avec la tenue, consigne à la police pas de contacts, la voie est libre sans action contre les pillards et notre super qui donne sa bénédiction pour la racaille..!!Signaler Répondre
Oh pauvre bichon qui a eu peur dans sa mairie bien gardée.....pfiouuuu on atteint des sommets là.Signaler Répondre
Les ONG vous attendent a bras ouverts. On ne veut plus de vous dans la 3ele ville de France
Il y avait aussi COCQUEREL, député LFI de seine St Denis.......il est venu pour raccompagner ses troupes. .?Signaler Répondre
Tiens aucun ne se pavanait avec leur écharpe en bandoulière, leur totem d immunité...
Des maires de gauche qui s'allient avec LFI l'extrême gauche voir Doucet avec la milice la JG... pour dire après des émeutes d'insurrection qu'ils ont peur ???Signaler Répondre
c'est quoi leur logique à ses maires incompétents ? ils ne savent pas ce qu'est LFI depuis le départ ??
La Guerre Civile on la connait que quand on la vit réellement (pour ceux qui on eu un papi républicain durant la guerre d'Espagne)... verra t'on en France comme durant la guerre espagnole des pendus dans les rues ou des gens éventrés à leur porte ?
c'est ça que prône LFI et rien d'autre
Choupette il a tremblé, il a dû prendre une boisson chaude au soja et à l'avoine pour se remonter...Signaler Répondre
Doucet démission...Doucet dégage.Signaler Répondre
Angoissé ?Signaler Répondre
Il avait peur que son étendoir place Bellecour brûle.
Quel incompétent.
Pas 1 mot pour les commerçants
Mais c'est quoi cette manière insidieuse de se défausser de sa mission de responsabilité ?Signaler Répondre
T'es payé pour avoir des sentiments ?
Bientôt il se mettrait en arrêt-maladie pour stress post-traumatique...
On a besoin de responsables politiques solides, pas de types qui pleurnichent.
Qu’il dégage, retour dans son ONG il sera peut être utile…Signaler Répondre
Une bonne bande de nuls et d’incapablesSignaler Répondre
Il sert à rien l’ancien de BFM Lyon derrière Doucet avec sa grosse moustache… à part chercher la caméra. Cette équipe municipale a été en dessous de tout depuis des années. Aujourd’hui la ville est en lambeaux et il va falloir des mois pour recoller tout ça. Pour ceux qui pourront repartir. Quelle honte!Signaler Répondre
C est pas faux....👍Signaler Répondre
Mais non, voyons, ce n'était qu'un sentiment d'insécurité...Signaler Répondre
Doucet aurait il peur que ces opposants utilisent les mêmes méthodes d intimidation physique que son groupe et ses copains LFI et la jeune garde ?Signaler Répondre
La différence entre eux, et nous c est l éducation, une certaine idée de notre civilisation et un immense respect de nos valeurs pour ne pas s'abaisser a adopter leurs attitudes agressives et méprisantes. .
Mais c est dur, je l avoue....
Il est tant de mettre sur la table le sujet de la police. Ils se font faire tourner en bourrique par des jeunes au cerveau grillé au protoxyde d'azote. Les standards de la police sont tellement bas que n'importe qui peut y entrer. Ca explique pourquoi le narcotrafic à l'air si présent avec des Einstein pareil.Signaler Répondre
Espèce de fumier !Signaler Répondre
Doucet est complice.
Comme lui, les pillards portaient des drapeaux palestiniens.
Comme lui, les pillards dénoncent de prétendues violences policières
Comme lui, les pillards s'accoquinent avec LFI.
Doucet en prison !
" Étienne Guyot : "La police a été partout le plus possible" " Mais taisez vous bandes d'incompétents!Signaler Répondre
40 ans de laxisme, d'immigration a volonté et c'est pas de votre faute?
L'anée prochaine vous allez avoir mal au cul
Il s'enfonce dans sa connerie en plus (j'allais presque dire "le pauvre" mais non aucune empathie pour ce pauvre type)Signaler Répondre
pas crédible le maire a toujours soutenu les groupuscules violents d’extrême gauche. rappelez vous ses prises de positions martelées sans fin contre la dissolution de la milice violente « la nouvelle garde » qui etait considérée officiellement comme un partenaire privilégié de son équipe municipale… depuis son élection il sème la haine et la violence voilà le résultat… un mec dangereux par contre pour augmenter ses frais de bouche de 300% et se bâfrer avec ses copain il est fortSignaler Répondre
"La police a été partout le plus possible avec un gros dispositif" = regardez les images des unités protégeant la préfecture CONTRE celles déployées en presqu’île pour vous faire une idée...Signaler Répondre
En presqu'île aucun camion à eau, pas d'unité spéciale, aucun couvre-feu décrété, et même pas de barrages filtrants sur les ponts (alors que c'est le cas en fête des lumières ou manif gilets jaunes) et que le métro était arrêté donc aucun échappatoire.
Les commerçants qui consentent à l'impôt en échange du droit constitutionnel de protection de leurs biens apprécieront la scène.
Des barbares pillant leur magasin pendant 13h non-stop, faisant leur troc entre eux sur le bas-trottoir et tout ça sans aucune intervention.
Je regardais les directs sur les réseaux sociaux, à 1h du matin des pillards traversaient tranquillement de le pont de l'université pour quitter la presqu'île avec d'énormes sacs remplis de leur butin qu'ils avaient même du mal à porter.
Courage et soutien à nos forces de l'ordre, les seules méritantes dans l'histoire, comme d'habitude.
Doudou a peur. ! Il est sérieux la 😡😡Signaler Répondre
Du cinéma. Les lyonnais eux ont une vraie peur, physique dans ces rues sans sécurité, peur des actes antisémites, peur du saccage de notre belle ville...
Qu il s en aille, et vite, et que LFI et alliés soient juges pour leurs actions mortifères pour notre republique...
Les lyonnais ne veulent pas d'un maire de Lyon qui à peur et qui soit angoissé mais qu'il sorte de son déni pour mettre les mots sur les maux et qu'il sorte de son aveuglement de militant écolo.Signaler Répondre
Qu’il démissionne, il retrouvera tout l’apaisement dont il a besoin.Signaler Répondre
Mais n’oubliez pas : le danger c’est l’extrême droite!Signaler Répondre