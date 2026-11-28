Mise à jour à 18h20 : La préfecture annonce 6000 participants à la manifestation autorisée ce samedi. Des débordements ont eu lieu sur le parcours, avec 11 interpellations, dont 8 pour participations à un attroupement après sommation à dispersion.

Article initial : Lyon se prépare à une nouvelle journée sous haute surveillance. Un appel à manifester place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière, circule actuellement sur les réseaux sociaux, sans avoir fait l'objet d'une déclaration auprès des services de l'État.

Une situation qui inquiète la préfecture du Rhône, un peu plus d'un mois après les importantes violences urbaines du 17 octobre.

"Des militants radicaux sont susceptibles à nouveau de chercher à faire dégénérer des cortèges spontanés, comptant plusieurs milliers de participants dont des centaines d'individus hostiles", préviennent les autorités, qui redoutent de nouvelles dégradations.

Des véhicules blindés Centaure et des hélicoptères déployés

Pour prévenir ces risques, le préfet du Rhône Étienne Guyot a pris un arrêté interdisant les manifestations et rassemblements revendicatifs sur la voie publique dans une partie de Lyon, samedi de 12h à 22h.

🔴 #Sécurité | Mobilisations du samedi 28 novembre à Lyon Un appel à rassemblement place Gabriel Péri circule sur les réseaux sociaux. Il n'a pas été déclaré. Pour prévenir les risques de troubles à l'ordre public, le préfet a pris plusieurs mesures : 🚫 Interdiction de toute manifestation, cortège et rassemblement revendicatif dans une partie de la ville de Lyon, de 12h à 22h. ⚠️ Dans tout le département, sont temporairement interdits : • les artifices de divertissement et articles pyrotechniques ; • l'achat et le transport de carburant en jerrican ; • le port et le transport sans motif légitime d'armes et d'objets pouvant servir d'arme ; • les équipements de protection contre l'action des forces de l'ordre. 👮 Plusieurs centaines de policiers et gendarmes seront mobilisés. Des contrôles d'identité et des inspections de sacs et de coffres sont possibles. 🏪 Commerçants : vérifiez vos alarmes et votre vidéoprotection, baissez vos rideaux, rentrez vos terrasses et gardez le moins de liquidités possible. ✅ La manifestation déclarée par le Collectif Droits des Femmes du Rhône peut se tenir : rassemblement place Bellecour avec un départ à 15h vers la place Jean Macé, par un parcours défini en lien avec les services de l'État. L’arrêté préfectoral prévoit que cette manifestation puisse passer par le périmètre d’interdiction de 14h30 à 16h30 par un itinéraire précis. Une cellule d'information en temps réel est activée avec la CCI et la CMA. — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 26, 2026

Le dispositif policier s'annonce particulièrement important.

Policiers et gendarmes seront mobilisés, avec le renfort d'unités de forces mobiles, de véhicules blindés Centaure, de drones, d'hélicoptères et d'équipes cynophiles.

La police municipale et les militaires de l'opération Sentinelle participeront également à la sécurisation de la ville.

Des contrôles d'identité, de sacs et de coffres de véhicules pourront être réalisés sur réquisitions du procureur de la République. Certaines opérations de contrôle ont débuté dès jeudi soir.

Une manifestation autorisée entre Bellecour et Jean-Macé

Toutes les mobilisations ne sont cependant pas interdites.

Le Collectif Droits des Femmes du Rhône a déclaré une manifestation qui pourra se dérouler samedi après-midi.

Le départ est prévu à 15h, place Bellecour, avec une arrivée place Jean-Macé. Le cortège empruntera notamment la place Antonin-Poncet, le pont de la Guillotière, le quai Claude-Bernard et l'avenue Berthelot.

Une dérogation à l'arrêté préfectoral permettra aux participants de se rassembler et de traverser le périmètre concerné entre 14h30 et 16h30, en suivant l'itinéraire convenu avec les organisateurs.

Les commerçants appelés à protéger leurs vitrines

Les autorités invitent également les commerçants lyonnais à anticiper d'éventuelles difficultés.

Il leur est recommandé de protéger leurs vitrines, de rentrer les terrasses et, si nécessaire, d'avancer la fermeture de leurs établissements.

Une cellule de crise sera activée par la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de métiers et de l'artisanat, en lien avec la police nationale, pour informer les professionnels de l'évolution de la situation.

Enfin, des restrictions concernant notamment les artifices pyrotechniques, le transport de carburant en jerrican et certains équipements de protection seront appliquées à l'échelle du département du Rhône.