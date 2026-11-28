Mise à jour à 18h20 : La préfecture annonce 6000 participants à la manifestation autorisée ce samedi. Des débordements ont eu lieu sur le parcours, avec 11 interpellations, dont 8 pour participations à un attroupement après sommation à dispersion.
Article initial : Lyon se prépare à une nouvelle journée sous haute surveillance. Un appel à manifester place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière, circule actuellement sur les réseaux sociaux, sans avoir fait l'objet d'une déclaration auprès des services de l'État.
Une situation qui inquiète la préfecture du Rhône, un peu plus d'un mois après les importantes violences urbaines du 17 octobre.
"Des militants radicaux sont susceptibles à nouveau de chercher à faire dégénérer des cortèges spontanés, comptant plusieurs milliers de participants dont des centaines d'individus hostiles", préviennent les autorités, qui redoutent de nouvelles dégradations.
Des véhicules blindés Centaure et des hélicoptères déployés
Pour prévenir ces risques, le préfet du Rhône Étienne Guyot a pris un arrêté interdisant les manifestations et rassemblements revendicatifs sur la voie publique dans une partie de Lyon, samedi de 12h à 22h.
🔴 #Sécurité | Mobilisations du samedi 28 novembre à Lyon Un appel à rassemblement place Gabriel Péri circule sur les réseaux sociaux. Il n'a pas été déclaré. Pour prévenir les risques de troubles à l'ordre public, le préfet a pris plusieurs mesures : 🚫 Interdiction de toute manifestation, cortège et rassemblement revendicatif dans une partie de la ville de Lyon, de 12h à 22h. ⚠️ Dans tout le département, sont temporairement interdits : • les artifices de divertissement et articles pyrotechniques ; • l'achat et le transport de carburant en jerrican ; • le port et le transport sans motif légitime d'armes et d'objets pouvant servir d'arme ; • les équipements de protection contre l'action des forces de l'ordre. 👮 Plusieurs centaines de policiers et gendarmes seront mobilisés. Des contrôles d'identité et des inspections de sacs et de coffres sont possibles. 🏪 Commerçants : vérifiez vos alarmes et votre vidéoprotection, baissez vos rideaux, rentrez vos terrasses et gardez le moins de liquidités possible. ✅ La manifestation déclarée par le Collectif Droits des Femmes du Rhône peut se tenir : rassemblement place Bellecour avec un départ à 15h vers la place Jean Macé, par un parcours défini en lien avec les services de l'État. L’arrêté préfectoral prévoit que cette manifestation puisse passer par le périmètre d’interdiction de 14h30 à 16h30 par un itinéraire précis. Une cellule d'information en temps réel est activée avec la CCI et la CMA.— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 26, 2026
Le dispositif policier s'annonce particulièrement important.
Policiers et gendarmes seront mobilisés, avec le renfort d'unités de forces mobiles, de véhicules blindés Centaure, de drones, d'hélicoptères et d'équipes cynophiles.
La police municipale et les militaires de l'opération Sentinelle participeront également à la sécurisation de la ville.
Des contrôles d'identité, de sacs et de coffres de véhicules pourront être réalisés sur réquisitions du procureur de la République. Certaines opérations de contrôle ont débuté dès jeudi soir.
Une manifestation autorisée entre Bellecour et Jean-Macé
Toutes les mobilisations ne sont cependant pas interdites.
Le Collectif Droits des Femmes du Rhône a déclaré une manifestation qui pourra se dérouler samedi après-midi.
Le départ est prévu à 15h, place Bellecour, avec une arrivée place Jean-Macé. Le cortège empruntera notamment la place Antonin-Poncet, le pont de la Guillotière, le quai Claude-Bernard et l'avenue Berthelot.
Une dérogation à l'arrêté préfectoral permettra aux participants de se rassembler et de traverser le périmètre concerné entre 14h30 et 16h30, en suivant l'itinéraire convenu avec les organisateurs.
Les commerçants appelés à protéger leurs vitrines
Les autorités invitent également les commerçants lyonnais à anticiper d'éventuelles difficultés.
Il leur est recommandé de protéger leurs vitrines, de rentrer les terrasses et, si nécessaire, d'avancer la fermeture de leurs établissements.
Une cellule de crise sera activée par la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre de métiers et de l'artisanat, en lien avec la police nationale, pour informer les professionnels de l'évolution de la situation.
Enfin, des restrictions concernant notamment les artifices pyrotechniques, le transport de carburant en jerrican et certains équipements de protection seront appliquées à l'échelle du département du Rhône.
"Les manifestations non autorisées seront interdites dans une partie de la ville". Il y a de quoi se tordre de rire... Les éléments de langage des journalistes sont désopilant... Tout ça pour dire quoi ? Que des manifestations non autorisées seront autorisées ailleurs ? Les cancres ont vraiment imprégné tous les cercles du pouvoir et des contre-pouvoirs, en France :o)Signaler Répondre
Votons pour le RN, le partit des très riches ! Grâce au RN, on aura plus de problème de gaz, ni d'électricité, ni de carburant, on aura plus les moyens d'avoir un logements ou une voiture. On bossera pour moins que le SMIC toute notre vie. Plus de problème de retraite, ni de sécu. Vive le RN, vive les riches !Signaler Répondre
Oui depuis plus de trois ans, les mêmes manifestent tous les samedis, hormis pendant les périodes de vacances (il faut croire qu'ils ont eu les moyens de partir hors de Lyon). Une minorité qui a décidé de pourrir la vie de la majorité des français.Signaler Répondre
je suis bien d'accord, depuis que la gauche est au pouvoir tout fout le camp !Signaler Répondre
Forcément on a décidé qu’on pouvait se passer du gaz russe.Signaler Répondre
On produit absolument rien on a pas de ressources mais on se permet de faire les fines bouches.
Jean-Michel Aulas qui partage une vidéo de Sarah Knafo sur Twitter pour demander la supression des droits de succession. Le 1er VP avec l'extrême droite et contre la solidarité ceux qui avez un doute sur Aulas rappelez vous que pendant le débat sur bfm pendant la compagne municipale le RN a passé son temps à défendre AulasSignaler Répondre
En effet il a un sacré boulot à faire pour les droits des femmes en Palestine, entre le patriarcat et les mentalités réactionnaires.Signaler Répondre
Des milliers de personnes à Lyon pour la marche féministe dommage que Lyonmag n’a pas fait de live comme d’habitude tout les samedis les manifestants sans casse ni violence n’attirent pas les médiasSignaler Répondre
ils ont aussi préparés le sous marin atomique dans le Rhône !Signaler Répondre
Quand la jeunesse du pays de la révolution de 89 se bougent , les autres jeunesses européennes réagissent sur leur problèmes spécifiques ou communs.Signaler Répondre
La jeunesse serbe a fait tomber un régime pro Poutine au bout de nombreux mois. C 'est un encouragement pour les jeunesses européennes , aussi .
Vous en avez pas marre de vos conneries et de vos fantasmes ...Signaler Répondre
il s 'était , entre autre , engagé devant les européens , qui se portaient par ailleurs garants de la sécurité de l' Ukraine , en échange de la dite dénucléarisation militaire de l Ukraine à ne pas les agresser militairement .Signaler Répondre
Il est à la tête d 'une mafia oligarchique qui a fait régressé le pays d'un Gorbatchev "miterrandien" à une Le Pen "suprémaciste grand russe" et qui nous fait une guerre hybride depuis des années . Pas qu 'à la France d'ailleurs . En Espagne , il encourageait , par des milliers de trolls les plus ultra des fascistes
espagnols , en même que les partisans de l'indépendance catalane la moins conciliante .
et ce que les gens ignorent y compris les personnels edf et gdf c'est que sur nos factures il y a une taxe de 4,71/100 la CT A qui sert a payer depuis 2004 la retraite du personnel. Un cadeau de Chirac .Signaler Répondre
tu te foutrais pas un peu de notre gueu...... par hasard ????Signaler Répondre
Suivez mes conseils et ma méthodologie :Signaler Répondre
1. N'allumez pas le chauffage à gaz cet hiver. Vous serez moins impacté par cette augmentation désagréable ;
2. Fermez-la et assumez la situation avec résignation et stoïcisme. Le style russe qui a fait ses épreuves depuis des siècles.
Tensions à Lyon : les forces de l’ordre chargent un cortège sauvage pour le disperser.Signaler Répondre
Lyon, Bellecour La manifestation à peine commencé que ça gaze déjàSignaler Répondre
Le chaos éclate dans la capitale de l'Albanie alors que des manifestants antigouvernementaux s'affrontent avec la police antiémeute à Tirana, lançant des fusées éclairantes et des bombes fumigènes dans les rues. Cette confrontation violente fait suite à des semaines de troubles croissants dans toute la ville qui ont laissé des banques, des tribunaux et des bâtiments gouvernementaux en flammes. Désormais, les manifestants étudiants appellent à des manifestations encore plus massives à Tirana alors qu'ils accentuent la pression sur le Premier ministre Edi Rama pour qu'il démissionne.Signaler Répondre
En cette 7e journée de mobilisation, des milliers de manifestants se retrouvent sur la place Bellecour. Deux manifestations ont convergé en une : celle contre les violences faites aux femmes, autorisée, et celle « des Gilets jaunes », non-déclarée.Signaler Répondre
Elles parle des femmes en Palestine elle doit même pas savoir de quoi elle parle ou savoir et la Palestine mdrSignaler Répondre
Vous avez un problème avec Vladimir Poutine ? Développez s'il vous plaît.Signaler Répondre
Les samedis se suivent…et se ressemblent. Rien de nouveau sous le soleil des contestataires du samedi…Signaler Répondre
LE PRIX DU GAZ AUGMENTE DE 5,8 pourcents AU 1ER DÉCEMBRE. Le gouvernement annonce une hausse du prix repère du gaz, qui passera de 194,90 € à 206,26 € TTC/MWh. Une nouvelle augmentation qui risque de peser sur le pouvoir d’achat des Français, en plein hiver. la faute A Mélenchon et LFISignaler Répondre
Les gays pour Gaza seront-ils dans le cortège Palestine aujourd'hui ? :)Signaler Répondre
Comme il est parti , il faut lui dire que même si c 'est des moins que rien ,cela ne se fait pas ! Devos nous disait déjà que rien c 'est déjà quelque chose , même dans une gare .Signaler Répondre
Il veut nous faire croire qu 'il est français , celui là ! Méfions nous , un troll de Poutine sans doute !Signaler Répondre
La France n’a jamais connu un tel niveau d’inégalités. 10 millions de personnes sont pauvres et 8 millions ont recours à l’aide alimentaire. 300 000 personnes n’ont plus de toit. 3000 enfants dorment dans la rue. Nous sommes censés être la 7ᵉ puissance économique du monde ! la Métropole de Lyon ouvre des rues soit disant pour que les français retrouvent un pouvoir d’achat et consomment plusSignaler Répondre
En espérant qu'on verra des banderoles en soutien à Parastoo Ahmadi, en condamnation des coups de fouet des islamistes iraniens, à moins que les femmes iraniennes n'intéressent pas les féministes.Signaler Répondre
En espérant que les activistes haineux et violents d'extrême gauche ne cassent pas ni ne saccagent encore une fois le centre de Lyon, c'est à craindre avec leur mentalité totalitaire.Signaler Répondre
Dites nous en plus sur les droits de la femme en Palestine !?Signaler Répondre
Samedi 28 novembre 2026 : Manifestation pour la journée internationale contre les violences sexuelles et sexistes : rejoignez le cortège Palestine départ place Bellecour 15h Palestine vivra Palestine vaincraSignaler Répondre
10 ans de Macron. Mais la récession c'est Mélenchon et la gaucheSignaler Répondre
... Tout en tapant ses messages sur son I.Phone à 2000 balles, payé par maman.Signaler Répondre
Manifestation ou pas, cet après-midi, je vais faire mes courses de Noël dans le centre. Les commerces restent ouverts : c’est le moment de les soutenir !Signaler Répondre
Très bien le cache-cou quand on passe du temps, ou travaille, dehors.Signaler Répondre
Accessoirement, ça caille.. donc quand on porte le cache-cou la bière n'est jamais tiède, enfin si on peut appeler la 8.6 comme ça.
Notez que le "cache-cou/8.6" ne mange pas au McDo, c'est trop cher.
Histoire sans, depuis trois mois, bientôt Noël 🤶 🎅, un message d apaisement serait le bienvenu, moins de violence des blacks blocks et de la police.Signaler Répondre
Ah, le rituel du samedi après-midi à Lyon : pendant que tout le monde veut juste profiter de son week-end, voilà Kévin-Anarchie, cache-cou Decathlon et 8.6 tiède à la main, qui débarque hurler "ACABEEEUUUU !" devant une boulangerie barricadée.Signaler Répondre
Convaincu de faire la révolution entre deux poubelles renversées et un tram bloqué, notre Che Guevara de supérette pourrit la journée des commerçants et des passants avant de rentrer chez maman à 20h pétantes pour tweeter qu'il a vaincu le système et que la répression policière l'a empêché d'aller acheter son McDo.
Allez les gauchos continuez votre cirque chaque week end et faire passer la France pour un pays du tiers monde à l'international, les gens rigolent bien sur youtube ou les réseaux sociaux.Signaler Répondre
Ils jouent l' usure ?Signaler Répondre
A ce rythme les forces de police seront H.S. au moment des présidentielles.
Tout cela est calculé ?
Une sorte de Canon Français, mais pour collabos. Instinct grégaire, quand tu nous tiens...Signaler Répondre
vous continuez les manifs ............... pour quoi faire ?????????Signaler Répondre
si vous allez à l'hosto vous ne viendrez pas vous plaindre
une manif autorisée en centre ville pour dissuader les lyonnais d’aller y faire leurs courses de Noël …et couler un peu plus les commerces.. encore une magouille de Doucet et l’extrême gauche ..qui ont fait pression sur le préfet en sortant l’argumentaire des femmesSignaler Répondre
Un président fantôme un gouvernement invisible vivement mai 2027 le changement c est maintenant comme disait HollandeSignaler Répondre
Veuillez s'il vous plaît arrêter vos agissements.Signaler Répondre
La déférence envers l'autorité est toujours préférable. La violence n'apporte rien. Soyez sages.
Le cirque Bouglione défile avec son cortège de clowns.Signaler Répondre
Si ces sales manifestants ne sont pas contents de leurs sorts, qu'ils quittent la France. Notre France n'a pas besoin de ses sales parasites, aussi fainéants qu'indedirables. Idem pour ces saloperies de voyous casseurs (Aucun n'est français).Signaler Répondre
Exactement : ça ne signifie rien ces manif ! Juste pour inciter a casser ! Et mobiliser les forces de l’ordre coûte cher à la France ! Argent gaspillé a cause d’une poignée d’abrutis …Signaler Répondre
Plein le c.l de vos manifs ! Restez donc chez vous ,ou aller à la pêche aux moulesSignaler Répondre