Vingt ans après les faits qu'elle dénonce, une femme a décidé de saisir la justice contre Patrick Bruel. Une plainte a été déposée le 19 octobre auprès du doyen des juges d'instruction de Nanterre, révèle Mediapart.

La plaignante, dont le prénom a été modifié pour préserver son anonymat, était âgée de 27 ans au moment des faits présumés.

En février 2006, elle accompagne son compagnon, artiste participant aux Enfoirés, à la Halle Tony-Garnier de Lyon. Après le spectacle, elle retrouve plusieurs personnes à l'hôtel Mercure, où une soirée musicale est organisée.

Selon son récit, Patrick Bruel l'aurait abordée avant de lui proposer de découvrir une chanson inédite dans sa chambre. Admiratrice du chanteur depuis l'adolescence, elle aurait accepté de le suivre.

Elle affirme avoir été victime d'un viol une fois dans la chambre.

Des contacts maintenus pendant plusieurs années

Selon Mediapart, un témoin présent lors de cette soirée confirme avoir vu les deux personnes partir ensemble, puis revenir plusieurs heures plus tard. Il n'a toutefois pas assisté aux faits dénoncés.

La plaignante explique avoir gardé le silence pendant de nombreuses années, tout en maintenant des contacts avec Patrick Bruel.

Elle raconte notamment avoir retrouvé le chanteur en 2012, à l'occasion d'un concert à Lyon, accompagnée de sa fille aînée. Toutes deux auraient été accueillies dans sa loge.

Le témoignage de Flavie Flament comme déclencheur

La femme explique avoir décidé de parler après la publication de plusieurs témoignages mettant en cause Patrick Bruel, notamment celui de l'animatrice Flavie Flament.

Elle se serait alors confiée à sa sœur avant de contacter l'avocate Corinne Herrmann et d'engager des démarches judiciaires.

Cette nouvelle plainte s'ajoute à plusieurs procédures visant le chanteur de 67 ans. Selon nos confrères, Patrick Bruel est déjà mis en examen dans des dossiers de violences sexuelles présumées concernant quatre femmes et bénéficie du statut de témoin assisté dans quatre autres dossiers.

L'artiste conteste fermement les accusations portées contre lui. Interrogés sur cette nouvelle plainte, ses avocats indiquent qu'il répondra aux questions de la justice si celle-ci est saisie.