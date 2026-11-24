L'affaire Quentin Deranque continue d'agiter le débat politique national. Ce jeune homme, décrit par Jean-Luc Mélenchon comme un "néonazi" mais "avant tout un jeune homme", est mort à Lyon lors d'un affrontement entre militants d'ultradroite et d'ultragauche. Les circonstances exactes de sa mort restent au cœur de vives controverses.

Le 20 novembre, lors d'une conférence à Sciences Po, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole sur cette affaire. Il a dénoncé "des bandes fascistes" qui "errent dans les rues et frappent les gens". Le leader de La France Insoumise a ensuite affirmé que "dans le cas, en particulier de Raphaël Arnault et des camarades, un traquenard a été monté, qui s'est terminé malheureusement par la mort d'un néonazi, mais qui est avant tout un jeune homme". Cette version des faits, qui présente les militants d'ultragauche comme des victimes d'une embuscade, est celle que LFI et ses alliés ont largement diffusée depuis les premiers jours de l'affaire.

Le renseignement territorial dit autre chose

Une note rédigée par les agents du renseignement territorial offrirait une lecture sensiblement différente de l'enchaînement des événements. Selon ce document, Quentin Deranque et plusieurs de ses proches étaient présents en soutien au collectif d'extrême droite Némésis, venu protester contre la tenue de la conférence de Rima Hassan. Les agents du renseignement territorial privilégient l'hypothèse d'une action coordonnée impliquant des individus issus de la Jeune Garde.

Le rapport met notamment en cause Jacques-Élie Favrot, collaborateur du député insoumis Raphaël Arnault au moment des faits, auquel les enquêteurs attribuent un rôle de meneur. "L'objectif était de se battre", estime notamment le renseignement territorial dans cette note, qui évoque également des éléments susceptibles de caractériser une volonté homicide. Ces constatations alimentent ainsi la question d'une éventuelle préméditation, sans toutefois constituer à ce stade des conclusions judiciaires définitives.

Lors d'un interrogatoire devant la juge d'instruction, Guillaume A., membre de la Jeune Garde placé en détention provisoire, avait par ailleurs reconnu l'existence d'une conversation sur la messagerie Signal. Interrogé sur les raisons de leur présence ce jour-là, l'intéressé avait évoqué l'organisation de services d'ordre lors de rassemblements politiques.

Ces dernières demeurent présumées innocentes.