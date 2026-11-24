L'affaire Quentin Deranque continue d'agiter le débat politique national. Ce jeune homme, décrit par Jean-Luc Mélenchon comme un "néonazi" mais "avant tout un jeune homme", est mort à Lyon lors d'un affrontement entre militants d'ultradroite et d'ultragauche. Les circonstances exactes de sa mort restent au cœur de vives controverses.
Le 20 novembre, lors d'une conférence à Sciences Po, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole sur cette affaire. Il a dénoncé "des bandes fascistes" qui "errent dans les rues et frappent les gens". Le leader de La France Insoumise a ensuite affirmé que "dans le cas, en particulier de Raphaël Arnault et des camarades, un traquenard a été monté, qui s'est terminé malheureusement par la mort d'un néonazi, mais qui est avant tout un jeune homme". Cette version des faits, qui présente les militants d'ultragauche comme des victimes d'une embuscade, est celle que LFI et ses alliés ont largement diffusée depuis les premiers jours de l'affaire.
Le renseignement territorial dit autre chose
Une note rédigée par les agents du renseignement territorial offrirait une lecture sensiblement différente de l'enchaînement des événements. Selon ce document, Quentin Deranque et plusieurs de ses proches étaient présents en soutien au collectif d'extrême droite Némésis, venu protester contre la tenue de la conférence de Rima Hassan. Les agents du renseignement territorial privilégient l'hypothèse d'une action coordonnée impliquant des individus issus de la Jeune Garde.
Le rapport met notamment en cause Jacques-Élie Favrot, collaborateur du député insoumis Raphaël Arnault au moment des faits, auquel les enquêteurs attribuent un rôle de meneur. "L'objectif était de se battre", estime notamment le renseignement territorial dans cette note, qui évoque également des éléments susceptibles de caractériser une volonté homicide. Ces constatations alimentent ainsi la question d'une éventuelle préméditation, sans toutefois constituer à ce stade des conclusions judiciaires définitives.
Lors d'un interrogatoire devant la juge d'instruction, Guillaume A., membre de la Jeune Garde placé en détention provisoire, avait par ailleurs reconnu l'existence d'une conversation sur la messagerie Signal. Interrogé sur les raisons de leur présence ce jour-là, l'intéressé avait évoqué l'organisation de services d'ordre lors de rassemblements politiques.
Ces dernières demeurent présumées innocentes.
"Allez faire un tour au Groupama Stadium un jour de match contre Marseille et vous verrez que les hordes d''extreme droite existent belle et bien.."Signaler Répondre
N'importe quoi, ca s'appele du hooliganisme à la limite et y en a quasi dans tous les stades des grandes villes en Europe, rien n'avoir avec une soit disant extreme droite. Ces mecs du Groupama tu les vois semer la terreur à Lyon ? Faire la chasse à une certaine categorie de la population niveau politique ou origine ? Non. Donc faut arreter de raconter n'importe quoi.
L'extreme gauche par contre elle a bien des milices qui mettent le boxon à Lyon ou ailleurs.
"Des bastons de groupes qui font des morts y’en a tjrs eu avec moins de bruit, celle de Quentin a été instrumentalisée pour créer un martyr alors que lyonnais savons que le GUD et autres n’ont jamais été des nounours innocents, notre ville est le siège de groupes ultraviolents."
Ahhh le GUD, 3 pelés et tendus dans un bar dans le vieux lyon dont ils ne sortent pas d'ailleurs, sacré danger dis donc. J'ai jamais vu le GUD sortir faire la milice dans les rues et encore moins venir affronter la police à chaque manif ou cramer des mobiliers dans la rue. Donc non le danger c'est pas le GUD, le GUD est meme insignifiant. Le vrai danger c'est l'extreme gauche, c'est eux qui sont violents, qui tuent et s'improvisent comme milice ou semment la terreur dans les facs.
, c’est juste Quentin qui se présentait comme çaSignaler Répondre
Ce qui est incroyable, c'est d'être si pitoyable...Signaler Répondre
Tout ce qui est à droite de LFI est considéré comme d’extrême droite ... par LFI.Signaler Répondre
Melenchon et son toutou DOUCET toujours prêts à n’importe quels mensonges intentionnels pour masquer les dérives violentes et extrémistes de son parti qui bafoue les principes même des droits de l’homme en bloquant le libre accès à l’instruction,l’éducation et le savoir comme la liberté d’expression et la liberté de la presse … chez’LFI/lesVERTS c’est le principe de la pensée unique : celle du vieux gourou !Signaler Répondre
On inverse les choses en se victimisant et en traitant les victimes de nazis alors que les pires fascistes sont eux...Signaler Répondre
Vraiment du martelage de crâne avec votre Quentin !! Incroyable !Signaler Répondre
Le "député".Signaler Répondre
Les éléments se resserrent toujours plus autour de lui, et il semble qu'on n'attende plus qu'une nouvelle découverte judiciaire décisive au train où se dévoilent les choses.
Allez faire un tour au Groupama Stadium un jour de match contre Marseille et vous verrez que les hordes d''extreme droite existent belle et bien..Signaler Répondre
Des hordes d'extrême droite ? Si elles existent ailleurs que dans les délires de LFI, on n'en voit pas beaucoup à Lyon en ce moment ! Encore une arlésienne qui a même réussi à entraîner le maire de Lyon à dénoncer une menace qui n'existe pas.Signaler Répondre
Priez d’arrêter de recracher des bêtises partisanes totalement fausses. Notre pays se déplace tellement vers l’extreme droite que vous avez l’impression que Mélenchon c’est Che Guevara c’est vraiment fou. Des bastons de groupes qui font des morts y’en a tjrs eu avec moins de bruit, celle de Quentin a été instrumentalisée pour créer un martyr alors que lyonnais savons que le GUD et autres n’ont jamais été des nounours innocents, notre ville est le siège de groupes ultraviolents.Signaler Répondre
Les nervis d'extrême gauche tels des lâches ont massacré un jeune homme sans défense parce qu'il n'avait pas leurs idées.Signaler Répondre
Historiquement ce sont les méthodes stalinienne, maoïstes, khmers rouges qui ont massacré plusieurs millions d'êtres humains qui ont commencé par un puis massivement.
Les incapables qui dirigent le pays depuis 50 ans , qui pour rester au pouvoir ont fait des concessions irréversibles à l'extrême gauche.
L'Armée mélenchonienne est en marche avec la complaisance des nos élus du centre mou.Signaler Répondre
Les bataillons de magistrats étoufferont l'affaire,
Les Bataillons des médias retourneront les faits,
etc
etc
Et je le redis avec la complicité du "centre mou" qui a laissé se constituer cette "armée" mélenchonienne.
Bah oui je suis tout à fait d'accord avec vous que dans une société normal toute personne a le droit de manifester ses opinions..Signaler Répondre
Sauf que notre société à nous et dans un climat d'insurection au bord de la guerre civile..
Je regrette mais ce jour la c'était véritablement très très dangereux d'aller manifester contre la venu de Rima en sous effectif, en allant au contact de mecs qui n'attendais que cela et qui etait préparé, ya eu un mort ou pas?
Pour moi ce n'est pas une surprise, je sais très bien que Bidochon ment comme il respire, H24, 7/7.Signaler Répondre
Seuls les dégénérés incultes peuvent le croire.
Mélenchon fait régulièrement des appels a la violence, il avait notamment dit lors d'une conf dans une fac que les militants de la jeune garde devaient "muscler leur jeu", et aussi de lui ramener le scalp de Némésis, c'est clairement des appels a la violences.Signaler Répondre
Donc je me demande jusqu'à quand lui et son parti vont passer à traverser les mailles du filet, déjà que Rima Hassan est passée au tribunal pour apologie de terrorisme et que Arnault lui a été condamné pour violences en plus d'être fiché S. Je parle même pas du reste entre les dérapages antisemites, les députés qui achètent de la drogue a des mineurs (coucou Andy Kerbrat) en restant députés, ceux qui se vantent d'avoir été dealers comme Boyard ou les autres qui incitent à la violence comme Delogu, Portes etc.
Ce parti se croit en 1958 en Chine sous Mao, Mao étant Mélenchon et la jeune garde les Gardés Rouges.
Du grand Cmoi qui a encore perdu une belle occasion de tourner sa langue dans sa bouche. Que voulez vous, il a un besoin pathologique de faire la leçon à la masse ignare que nous sommesSignaler Répondre
moi j attends avec impatience que ceux incarcérés balancent Archenault pour ne pas prendre trop cher , et confirmer qu'il était parfaitement au courant. L amitié ok mais il y a des limites quand tu risques tout et l autre rien .Signaler Répondre
Ceux qui boivent les paroles de Jean Luc Melenchon sont prêt à tout entendre sans penser une seule seconde que demain les milices de la jeune garde feront l'ordre à la façon LFI contre ceux qui ont voté pour lui et plus d'accord avec ses méthodes.Signaler Répondre
C'est le roi pour instrumentaliser les débats quitte à raconter les mensonges que les sympathisants veulent entendre. Il est même capable de dire que ses parents nécessiteux ont été enterrés dans une fosse commune alors que lui a du pognon plein les fouilles.
C'est dommage que le politologue Blachier parle du beaujolais et non de ce qui peut se passer en cas d'élection de Melanchon.
On ne peut pas balayer d'un revers de main ce qui est dit par melenchon qui veut faire croire que nous sommes dans une dictature policière soutenue par des hordes de fascistes.
Ce que nous promet le leader Maximo c'est justement ce qu'il dénonce.
Il est plus que vrai que c'est bien lfi qui est à l'origine de cette violence suivie du lynchage de Quetin Deranque défendant la Nation et la République; donc tout l'inverse du père melenchon mettant toutes ses tripes pour protéger des voyous lfi.Signaler Répondre
Ces voyous ont commis des actes meurtiers, et doivent être lourdement condamné. Quant au melenchon, il doit retirer sa candidature. Le père melenchon n'a pas évoqué le meurtre dun fêtard à Crépol, meurtre perpétré par des voyous lfi....
Melenchon, silence radio ????
Lfi : La France Imbécile, lfi : La France Idiote, lfi : La France ignorante
Non, juste de protéger des militantes armées d'une banderole agressées par une meute de sauvages enragés...Signaler Répondre
Pouvez-vous indiquez où vous avez lu que "lyonmag défend des activistes nazis" ? Vous faites comme Mélenchon vous inventez ? Pouvez-vous préciser sur quoi se base votre propos précisément ?Signaler Répondre
Les militants de LFI qui inventent leur réalité en contradiction avec le réel....Que c'est surprenant venant de ces militants dans l'inversion des valeurs.Signaler Répondre
Du moment où touts ceux qui ne vont pas dans votre sens sont considérés comme des néonazis, il y a de quoi s'inquiéter oui.Signaler Répondre
Si je comprends bien votre raisonnement on n’a pas le droit d’être présents à certains endroits ou de défendre ses idées lorsque des barbares meurtriers (les gauchistes antifas) sont présents sur zone. Interessant comme raisonnement…. De quel que soit le bord d’où vient la violence elle n’a pas sa place en politique et entre citoyens d’un même pays. Toute personne justifiant cette violence devrait être mise à l’écart d’une société qui aspire à la paix.Signaler Répondre
on sait que l'on a eu une victoire culturelle quand lyonmag défend des activistes nazis.Signaler Répondre
et c’est cette cette « jeune garde » et ses membres violents et criminels que le maire de Lyon DOUCET à apporter un soutien sans faille militant activement contre la décision de dissolution du ministère de l’intérieur suite à plusieurs affaires de violences qui m’était en cause ceux que Melenchon appelle « nos amis » et que l’équipe municipale de DOUCET considère comme « les partenaires privilégiés de la mairie pour lutter contre la droite » on peut aussi penser que ces responsables politiques ont aussi une certaine responsabilité dans le crime car leurs encouragements répétés et affirmés devaient sans doute compter dans les motivations de la milice violente … Des positions et des choix d’actions totalement anti républicains dans la politique de l’alliance LFI/lesVERTs… ça rappelle de triste heures de l’histoire…Signaler Répondre
Exact, laissons les enquêteurs fairent leur travail. Le dossier en sera d autant plus solide pour poursuivre..Signaler Répondre
Espérons que la pêche sera bonne avant le début de l année et qu ainsi seront neutralisés les islamogauchistes , antidémocratiques , racistes , antisémites, séditieux, qui sement le chaos, le bruit et la fureur ....
"Les antisémites en ont une toute petite.....🎶🎵🎶...." Excellent mon Pierrot ..👏👏
Quentin , Lyon ne t oublie pas 🙏
Que justice soit rendue a tes dignes parents ..
C'est grave, ce que vous dites. Ce "on" represente qui ? Les partisans du Grand Gourou dont vous semblez faire partie, qui dispose de sa milice personnelle prête à tuer, et qu'il a mise au service de Doucet ? On, c'est aussi l'ensemble des coupables et leurs soutiens (médias, magistrats....) qui se sont empressés de salir la victime pour justifier son lynchage ? Non, personne ne s'en fout, car c'est ce qui nous attend si Mélenchon prend le pouvoir d'une façon ou d'une autre.Signaler Répondre
Euh, en parlant de "pensée", sur quels éléments concrets et factuels vous établissez un rapport avec "neonazi" dans votre "pensée" ?Signaler Répondre
Les propos JLMé..sont scandaleux, l'agression a été filmé en image et son, on entend clairement un agresseur en appeler un autre par son prénom, devinez lequel, si traquenard il y à c'est clairement les nervis sympatisants LFi, Mr Mélanchon c'est Bozzo le clown de la politique..mais un clown triste et haineux..franchement dommage..Signaler Répondre
Encore cette histoire ?!? Mais depuis le temps qu'on vous le dis qu'on s'en fout !!Signaler Répondre
C’est vrai que neonazi c’est un sacré courant de penséeSignaler Répondre
Mélenchon en faisant son malin devant ses sympathisants vient d'avouer à la France entière donc aux enquêteurs (du syndicat de la magistrature ?) que Raphaël Archenault alias Raphaël Arnault était concerné par le meurtre "prémédité" de Quentin.Signaler Répondre
Tout ceci est confirmé par des éléments factuels comme la présence de Raphaël Arnault sur des boucles cryptées concernant les préparatifs, l'exécution, les cavales tel des groupes terroristes.
Où était Raphaël Arnault ce jour là ?
A partir de quelles informations une liste de militants d'extrême droite avec moults données et habitudes a-t-elle été constitué illégalement (Doucet une idée) ?
Il est étrange que des suspects à l'organisation de ce meurtre n'ait jamais été interrogés dès le début de l'enquête.
Il serait intéressant de connaître les affiliations syndicales des magistrats en charge de ce dossier.
Même les vidéos montraient les copains de Archenault venir attaquer les nationalistes.... Même avec la vérité sous les yeux, les gauchistes continuent de nier. D'ailleurs ça vaut pour plein d'autres sujets...gauchisme= CSC en permanenceSignaler Répondre
La politique tue !Signaler Répondre
Pas besoin d'être au RG pour comprendre que quand tu va manifester contre la venu de Rima Hassan sous la bannière identitaires de Nemesis ca comporte des risques de croiser des antifas qui voudront en découdre..Signaler Répondre
Ce jour la soit ils y allaient à 150 et ils étaient parés à toutes éventualité, soit ils n'auraient jamais du y aller, surtout si la police s'est conduite en mode "17 octobre" à regarder en laissant faire.
La question est à présent de savoir qui a financé la Jeune Garde. Pigasse ou des fonds étrangers ? L'enquête suit son cours.Signaler Répondre
dites le !! LFI c’est la dictature !Signaler Répondre
Les collaborateurs de Archenault surnommé du nom d emprunt Arnault vont bien finir par balancer car ils ne voudront pas prendre plusieurs années en taule alors que le chef au courant de tout est tranquillement dehors.Signaler Répondre
C’est vrai qu’en face l’objectif n’était pas de se battreSignaler Répondre
Et dans tout cela qui pense à la famille de ce jeune homme ? Que ces LFI ne soient pas encore en prison ce n’est pas normal. Justice lente et injuste !Signaler Répondre
*d'une action coordonnée impliquant des individus issus de la Jeune Garde."Signaler Répondre
Bref des miliciens agissant dans le cadre d'une milice....
Le Bataillon des Magistrats de l'armée de JLM va se mettre en ordre de bataille pour alléger les sanctions et maquiller l'affaire.... Ils sont déjà très actifs pour bloquer depuis plusieurs années les articles 40 pour antisémitisme des partisans LFI.Signaler Répondre
C'est un maillage assez complet que cette "armée" mélenchonienne, connue de tous et validée par les différents politiques au pouvoir depuis des années.
Puis vous aurez le bataillon des médias mélenchoniens qui retourneront les faits.
Autre affaire qui monte, le bataillon des "associations mélenchoniennes" s'en prennent à P.Perret en ce moment... par contre très silencieuses sur les rappeurs qui ont appelés aux viols de Marion Maréchal ou de MLP... silencieuses aussi pour les chants glorifiants l'assassin des enfants juifs à Toulouse etc etc
OUI OUI une "armée mélenchonienne" en action, la JG qui existe toujours est en gros le "service d'ordre" un peu comme les SS à une autre époque pour faire peser la terreur. Mais cela nos politiques au pouvoir le savent parfaitement depuis des années et ont laissé faire. Se demander pourquoi ?
c'est la vraie question actuelle en réalité: pourquoi nos politiques au pouvoir (donc le centre mou) ont laissé se constituer en France une "armée intérieure d'extrême gauche", pourquoi ils sont laissé les liens se créer entre l'extrême gauche, les islamistes et les narcos ? Pourquoi ? (même question dans d'autres pays ou le centre mou est au pouvoir comme en Allemagne ou la SPD et la CDU ont laissé Die Linke s'allier aux palestinistes islamistes).
Pourquoi nos politiques du centre mou ont été les "complices volontaires" de cette coalition nauséabonde, pourquoi ils ont volontairement laisseer exploser l'antisémitisme en France. Se poser la question des raisons de cette complicité est assez vertigineux car on croit discerner dans cette complaisance uniquement un but "pécunier" au détriment de la sécurité des citoyens (quand j'entend le discours actuel d'un Copé je comprend parfaitement le cheminement de la pensée de ses gens).
On a donc sacrifié des pays entiers aux carriérisme de quelques hauts élus qui je pense ont déjà planifié leurs solutions de replis pour leurs familles quand les situations deviendront intenables dans ses pays (voir ils ont déjà envoyé leurs gamins faire des études dans d'autres pays plus sécurisés)... sachant que certaines monarchies du Golfe arrosent depuis des décennies notre classe politique occidentale on comprend aussi le but financier de tout cela (voir un ancien 1er ministre chiraquien qui se fait passer pour un gaulliste alors qu'il bouffe à tous les râteliers).
Oui les faits actuels ne sont possible que par la complicité volontaire de nos dirigeants actuels et passés (donc en gros le parti unique UMPS).
Les éléments rapportés disent que Quentin Deranque regagnait son domicile lorsqu'ils lui sont tombés dessus. Il aurait été repéré par une personne en scooter qui le suivait et qui a donné l'information de là où il était. Qui sont donc les agresseurs ? Celui qui marche dans la rue ou ceux qui le recherche pour le déglinguer ? Lorsque l'on voit le niveau de haine des nervis de Mélanchon on ne peut pas douter de cet assassinat commandité par les chefs de la Jeune Garde. Espérons que la justice soit rendue lourdement.Signaler Répondre
Dans un monde vu par lfi, c'est juste le sort réservé aux opposants de sa pensée, les sections d'assaut de la jeune garde y veilleront.Signaler Répondre
et bien j'espère que ce rapport sera largement diffusé et une fois de plus lfi et son dictateur sont des menteurs!! a 6 mois des élections j'espère que les gens vont enfin prendre conscience ce qu'est vraiment lfiSignaler Répondre
tout à fait d’accord !!! inimaginable : qu’ils quittent la France et vite !!!!Signaler Répondre
Nos héros découvrent en ce moment la diversité à Corbas, ce qui doit les changer de la Croix-Rousse et Lyon II... C’est le principal.Signaler Répondre
Une pensée pour tous ceux qui ont passé des mois à répéter comme des perroquets que la jeune garde était victime d'une embuscade.Signaler Répondre
Comme ils aiment le répéter, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier !