La situation reste au point mort à l'université Lyon 2. Alors que la direction de l'établissement avait annoncé vouloir mettre fin aux blocages et permettre la reprise des cours ce lundi 23 novembre, les campus Berges du Rhône et Porte des Alpes sont une nouvelle fois bloqués. Selon la préfecture du Rhône, une quarantaine d'individus sont arrivés tôt dans la matinée pour empêcher l'accès aux campus.

Dans un mail adressé aux étudiants, la direction de l'université confirme l'impossibilité de reprendre les enseignements en présentiel. "Nous avons appelé à la fin des blocages des campus or nous constatons que ce matin, des blocages ont bien lieu", indique-t-elle. En conséquence, les cours se dérouleront une nouvelle fois à distance ce lundi 23 novembre. Les activités administratives, de recherche et de vie étudiante sont toutefois maintenues.

L'UNI Lyon réclame l'intervention des forces de l'ordre

Cette nouvelle journée de blocage provoque la colère de l'UNI Lyon, qui réclame depuis plusieurs semaines la réouverture des campus. Dimanche, le syndicat étudiant saluait pourtant l'annonce d'une reprise des cours, évoquant "une belle victoire" après plusieurs semaines de mobilisation. Mais ce lundi matin, le ton a radicalement changé. "Malgré l'annonce de la réouverture des campus bloqués depuis deux mois, la présidence cède encore ce lundi matin. Dans un mail envoyé aux étudiants, elle se contente de constater le blocage et d'annoncer des négociations", dénonce l'UNI Lyon dans un communiqué.

L'organisation étudiante évoque "200 bloqueurs face à 27 000 étudiants à Lyon 2" et appelle la présidente de l'université à "cesser le blabla et faire intervenir les forces de l'ordre". Un chiffre de 200 bloqueurs avancé par le syndicat qui diffère toutefois de celui communiqué par la préfecture du Rhône, faisant état d'une quarantaine de personnes présentes tôt dans la matinée.

"Le semestre est fichu"

De son côté, le géographe et enseignant Fabrice Balanche, qui avait déjà dénoncé les blocages de l'université, a également réagi sur le réseau social X. "Et c'est parti pour la huitième semaine de blocage à l'Université Lyon 2... La présidente de l'Université se refuse toujours à faire appel aux forces de l'ordre", écrit-il. L'enseignant se montre particulièrement pessimiste quant aux conséquences de cette situation sur la scolarité des étudiants. "Le semestre est fichu, mais les examens se tiendront en distanciel avec une réussite exceptionnelle grâce à ChatGPT", ironise-t-il.

Après près de deux mois de perturbations, aucune date de reprise effective des cours en présentiel n'est pour l'heure confirmée sur les deux campus concernés.