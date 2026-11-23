La situation reste au point mort à l'université Lyon 2. Alors que la direction de l'établissement avait annoncé vouloir mettre fin aux blocages et permettre la reprise des cours ce lundi 23 novembre, les campus Berges du Rhône et Porte des Alpes sont une nouvelle fois bloqués. Selon la préfecture du Rhône, une quarantaine d'individus sont arrivés tôt dans la matinée pour empêcher l'accès aux campus.
Dans un mail adressé aux étudiants, la direction de l'université confirme l'impossibilité de reprendre les enseignements en présentiel. "Nous avons appelé à la fin des blocages des campus or nous constatons que ce matin, des blocages ont bien lieu", indique-t-elle. En conséquence, les cours se dérouleront une nouvelle fois à distance ce lundi 23 novembre. Les activités administratives, de recherche et de vie étudiante sont toutefois maintenues.
L'UNI Lyon réclame l'intervention des forces de l'ordre
Cette nouvelle journée de blocage provoque la colère de l'UNI Lyon, qui réclame depuis plusieurs semaines la réouverture des campus. Dimanche, le syndicat étudiant saluait pourtant l'annonce d'une reprise des cours, évoquant "une belle victoire" après plusieurs semaines de mobilisation. Mais ce lundi matin, le ton a radicalement changé. "Malgré l'annonce de la réouverture des campus bloqués depuis deux mois, la présidence cède encore ce lundi matin. Dans un mail envoyé aux étudiants, elle se contente de constater le blocage et d'annoncer des négociations", dénonce l'UNI Lyon dans un communiqué.
L'organisation étudiante évoque "200 bloqueurs face à 27 000 étudiants à Lyon 2" et appelle la présidente de l'université à "cesser le blabla et faire intervenir les forces de l'ordre". Un chiffre de 200 bloqueurs avancé par le syndicat qui diffère toutefois de celui communiqué par la préfecture du Rhône, faisant état d'une quarantaine de personnes présentes tôt dans la matinée.
"Le semestre est fichu"
De son côté, le géographe et enseignant Fabrice Balanche, qui avait déjà dénoncé les blocages de l'université, a également réagi sur le réseau social X. "Et c'est parti pour la huitième semaine de blocage à l'Université Lyon 2... La présidente de l'Université se refuse toujours à faire appel aux forces de l'ordre", écrit-il. L'enseignant se montre particulièrement pessimiste quant aux conséquences de cette situation sur la scolarité des étudiants. "Le semestre est fichu, mais les examens se tiendront en distanciel avec une réussite exceptionnelle grâce à ChatGPT", ironise-t-il.
Après près de deux mois de perturbations, aucune date de reprise effective des cours en présentiel n'est pour l'heure confirmée sur les deux campus concernés.
Les faits semblent vous donner raison.Signaler Répondre
Qui voudra de ces incultes dont le niveau flirte avec les derniers du classement mondial. Même le niveau de nos grandes écoles, qui formaient l’élite de la nation, a chuté avec la facilité d’intégration donnée à tout le monde...Signaler Répondre
On va bien rigoler a l'approche des examens! Bande de feignasses👌👌Signaler Répondre
Malgré qu'ils ont presque tout refait Lyon2 Parilly (résidences étudiantes fait par une filiale de Bouygues, des salles d'ordi avec moquettes et Mac) ce n'est pas assez suffisant?Signaler Répondre
c'est leur métier ...Signaler Répondre
mais ce sont des intellectuels:ils commandent ,ils expliquent sans savoir comment faire ,mais ils ne touchent pas :ils pensent!Signaler Répondre
De faire appel aux forces de l'ordre pour dégager l'accès.Signaler Répondre
La première responsable pour assurer les cours des étudiants qui favorise activement l'impossibilité de faire assurer ces cours...
Les etudiants en grève, futurs gogols sans culture ni cervelleSignaler Répondre
Lyon II... Pour fabriquer des chômeurs et des analphabètes, on a connu moins onéreux. Rien de mieux que l’usine pour tenter l'aventure marxiste.Signaler Répondre
Mais ils en ont pas marre de rien foutre, au bout d'un moment, ces gauchistes dégénérés ?Signaler Répondre
Vous êtes sûr de bien tout comprendre ce qui se passe ?Signaler Répondre
La réussite sans travail, même le père Noël n'y croit pas, le déchet va être spectaculaire,Signaler Répondre
Vous aimez vous amuser à bruler des poubelles, vous allez à avoir plaisir à les ramasser, si le patron veut de vous
Si vous avez une curiosité... regarder en détail les parcours par exemple de S.Rousseau ou encore la Mairie du 1er arrondissement.Signaler Répondre
Directeur de thèse
Membres du jury de soutenance
Etc
Etc
Vous verrez de très beaux exemples du monde universitaire endogame.
Oui les Presidences sous couvert de l'autonomie des Universités détournent des fonds pour assurer le recrutement des "copains et copines" politiques. Elles détournent les fonds de recherche vers certains labo de ses même "copains ".
L'état le sait et ne fait rien. Precresse ex sarkosyste donc de droite et ministre de l'enseignement supérieur a facilité ses détournements .
Ils ont volontairement donné les Facs à l'extrême gauche ... et font semblant d'être étonnés aujourd'hui.
Par contre le contribuable doit il payer pour ce système mafieux ? C'est le racket des mafias non?
Ces blocages sont l'œuvre de parasites indésirables.Signaler Répondre
La matraque enchantée fera des merveilles avec ces récalcitrants made in gauchosphere.Signaler Répondre
Quarante à cinquante gugusses qui bloquent… et on ne peut rien faire! Un sacré bel exemple de démocratie…!!!! Ils auraient bien tort de ne pas continuer. Pas belle la vieSignaler Répondre
Mon fils rentre à l'instant de la fac de STAPS toujours bloqué par 3 pelés et 2 tondus.... Marre de cette minorité qui pourri la vie de la majorité qui veut travaillerSignaler Répondre
L'UNI est un syndicat sérieux qui préfère les études au saccage. Représenté, entre autres, par la talentueuse Louise.Signaler Répondre
LR est passé au centre et donc n'est plus un parti de droite.Signaler Répondre
La droite est maintenant représentée par le RN.(= le RPR d'antan) N.D.A, Zemmour etc
le droit au libre accès a l’éducation et au savoir est un des principes universels des droits de l’homme, et il est notoire que ce sont les partis totalitaires fascisants quis’oppose aux droits de l’homme … en toute logique et sans discussion on peut donc affirmer que l’extrême gauche qui organise ces blocages et qui s’oppose par ailleurs à la liberté de la presse … peut être classée comme extrémiste a tendance fascisante … c’est bien affligeant que des gens adhérent à ces méthode dans le pays des libertés et des droits de l’homme…Signaler Répondre
Au moins jusqu’en 2027 car notre gouvernement ne fait rien et ne fera rien pour rétablir l’ordre...Il faut dégager cette minorité de vermine qui casse et brûle....Signaler Répondre
Marre que des minorités violentes empêchent les majorités sérieuses de travailler.Signaler Répondre
la France est devenue un bateau ivre sans gouvernail à la merci des premiers ecueuilsSignaler Répondre
Je ne pense pas que les membres de l'UNI tapent vraiment sur la police, un petit passage sur Wikipedia ferait du bien avant d'écrire sans savoir.Signaler Répondre
D'un autre côté, qu'attendent les étudiants pour sortir ces parasites d'un coup de pied? Il ne faut plus rien attendre ni de la direction ni de l'état.
De toute façon Lyon 2 est complètement banni dans ma boîte, aucun CV venant de Lyon 2 sera jamais recruté.
Je ne pense pas que l'UNI ait jamais tapé sur les policiers, vu son placement à droite...Signaler Répondre
" Selon la préfecture du Rhône, une quarantaine d'individus sont arrivés tôt dans la matinée pour empêcher l'accès aux campus. "Signaler Répondre
On peut pas les virer ? Bientôt 1000 individus décidés pourront bloquer une ville comme Lyon.
Que fera la préfecture ? Un communiqué !
Une toute petite minorité d'imbéciles empêche aux étudiants de suivre correctement les cours.Signaler Répondre
C'est une grosse connerie de leurs parts. Il faut absolument que la police intervienne pour dégager les accès aux universités. Et aussi pour mettre en garde à vue pour 96h ces débiles imbéciles.
UNI? un 1er ministre ex-LR n'a pas voulu les voir et a accueilli que les syndicats d'extrême gauche ... pour un ex LRSignaler Répondre
Les Présidences des universités? elles sont toutes de mouvance de gauche voir d'extrême gauche... les blocages sont parfoois même facilités par les Présidences pour faire pression sur l'Etat pour ouvrir les vannes des financements publics (car ses Présidences ont mis en faillite les facs via différents détournements de fonds à travers les postes de complaisance par exemple).
Oui ses Présidences jouent sur les étudiants politisés pour maintenir une "terreur" dans les Universités, parfois elles facilitent la casse et même l'islamisation de sites entiers.
tout cela n'est qu'un jeu de dupe que tout le monde connait.
Laissez l'UNI se d'emmerder. On tape sur la police et maintenant on la sollicite.Signaler Répondre
Jeunesse aux abois