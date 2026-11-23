Huit mois après son arrivée à la tête de la Métropole de Lyon, la présidente LR Véronique Sarselli a sorti ses grands chiffres. Devant les acteurs économiques du territoire, elle a présenté vendredi 20 novembre un plan baptisé CAP 2035, doté d'une enveloppe annoncée de trois milliards d'euros. Objectif affiché : hisser la Métropole de Lyon parmi les grandes métropoles économiques mondiales d'ici à 2035.

La stratégie repose sur cinq axes : réindustrialiser le territoire et renforcer sa souveraineté économique, faire de l'emploi un moteur du développement, reconquérir l'attractivité, soutenir le commerce et l'artisanat, et simplifier la vie des entreprises pour faciliter leurs investissements.

Parmi les mesures phares figure la création d'un fonds de souveraineté industrielle, destiné à accompagner les entreprises et à soutenir les secteurs jugés essentiels pour l'économie locale. Des "plans commerces" sont aussi annoncés dans les communes, ainsi qu'un rapprochement entre acteurs de l'insertion et entreprises pour répondre aux besoins des filières en tension. La commande publique doit également être davantage mobilisée au profit des entreprises locales. Le plan vise aussi à préparer l'économie lyonnaise aux filières d'avenir, notamment dans l'intelligence artificielle, la cybersécurité et l'innovation.

Trois milliards, mais sur quelle durée ?

L'enveloppe de trois milliards d'euros est le chiffre central de la communication métropolitaine. Mais, comme le relève Lyon Capitale, la Métropole ne détaille pas la durée sur laquelle cette somme serait mobilisée, ni la répartition précise de ces milliards entre les différentes mesures. Un flou qui interroge sur la portée réelle de l'annonce. Sarselli elle-même assume l'ambition dans un communiqué : "Notre Métropole a tous les atouts pour redevenir un grand territoire de croissance et d'innovation. Soutenir la croissance, c'est aussi améliorer concrètement le quotidien des Grands Lyonnais sur des sujets aussi essentiels que l'accès au logement ou le pouvoir d'achat."

CAP 2035 n'est pas encore une réalité institutionnelle. La stratégie doit être examinée lors du conseil métropolitain du lundi 23 novembre. C'est ce vote qui dira si la majorité métropolitaine suit sa présidente sur cette feuille de route — et si les trois milliards annoncés devant les caméras résistent à l'examen des élus.