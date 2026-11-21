Un nouvel appel à la grève est lancé pour le 5 décembre à Lyon.

Dans un communiqué, la CGT TCL Mode Lourd accuse la direction de maintenir son "refus persistant […] d'ouvrir de véritables négociations" sur le pouvoir d’achat et les conditions de travail des salariés. Les agents sont invités à se déclarer grévistes dès à présent.

Une hausse de 200 euros brut par mois revendiquée

Pour appuyer sa demande salariale, le syndicat met en avant une annonce concernant la ligne C. Selon la CGT, la direction a annoncé une augmentation de 70 millions d’euros du plan pluriannuel d’investissement consacré à cette ligne, afin de répondre aux dysfonctionnements rencontrés.

Le syndicat y voit la preuve que des marges de manœuvre financières existent. D’après son calcul, une enveloppe de 70 millions d’euros sur dix ans correspond au financement de sa principale revendication, une augmentation générale de 200 euros brut par mois pour l’ensemble des salariés.

"Des moyens financiers existent : la CGT exige qu'ils profitent aussi aux salariés", affirme l’organisation.

Davantage de grévistes le 20 novembre

Cet appel intervient après les journées d’action des 5 et 20 novembre. La CGT fait état d’une hausse de 20 % du nombre de grévistes entre les deux mobilisations, avec les métros à l'arrêt, ainsi que les funiculaires et quelques tramways.

Elle estime qu’une amélioration des salaires est indispensable pour "éviter aux agents d'avoir recours aux heures supplémentaires au détriment de leur vie personnelle et familiale".

Faute d’ouverture des négociations, le syndicat appelle à une nouvelle mobilisation le 5 décembre et envisage de poursuivre le mouvement au-delà de cette date, en pleine Fête des Lumières à Lyon.