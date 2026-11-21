Un nouvel appel à la grève est lancé pour le 5 décembre à Lyon.
Dans un communiqué, la CGT TCL Mode Lourd accuse la direction de maintenir son "refus persistant […] d'ouvrir de véritables négociations" sur le pouvoir d’achat et les conditions de travail des salariés. Les agents sont invités à se déclarer grévistes dès à présent.
Une hausse de 200 euros brut par mois revendiquée
Pour appuyer sa demande salariale, le syndicat met en avant une annonce concernant la ligne C. Selon la CGT, la direction a annoncé une augmentation de 70 millions d’euros du plan pluriannuel d’investissement consacré à cette ligne, afin de répondre aux dysfonctionnements rencontrés.
Le syndicat y voit la preuve que des marges de manœuvre financières existent. D’après son calcul, une enveloppe de 70 millions d’euros sur dix ans correspond au financement de sa principale revendication, une augmentation générale de 200 euros brut par mois pour l’ensemble des salariés.
"Des moyens financiers existent : la CGT exige qu'ils profitent aussi aux salariés", affirme l’organisation.
Davantage de grévistes le 20 novembre
Cet appel intervient après les journées d’action des 5 et 20 novembre. La CGT fait état d’une hausse de 20 % du nombre de grévistes entre les deux mobilisations, avec les métros à l'arrêt, ainsi que les funiculaires et quelques tramways.
Elle estime qu’une amélioration des salaires est indispensable pour "éviter aux agents d'avoir recours aux heures supplémentaires au détriment de leur vie personnelle et familiale".
Faute d’ouverture des négociations, le syndicat appelle à une nouvelle mobilisation le 5 décembre et envisage de poursuivre le mouvement au-delà de cette date, en pleine Fête des Lumières à Lyon.
Qu'ils récupèrent le frics des fraudeurs au lieu de rien dire et de les laisser passer....Signaler Répondre
Dans ce métro il y a déjà une insécurité tellement forte .
Ils veulent quoi d'ailleurs ????
Il n'y a plus d'argent c'est bon Stop !
La meute aboie et mord, attirée par l'odeur du sang.Signaler Répondre
Sytral et Ratp , lien ?Signaler Répondre
Rien de neuf, la confédération générale des traînes savates va encore se tirer une balle dans le pieds, et comme dirait Brassens ; quand on est ...on est ...Signaler Répondre
Des bourgeois gavés à coup de subventions et qui prennent les prolétaires en otage. Et bien voilà, tu habites Venissieux et souhaites profiter d'un beau spectacle (n'en déplaise à beaucoup de lecteurs de Lyon Mag) mais non, les bien pensants de la CGT t'en empêchent. A vomir ce syndicat pourri.Signaler Répondre
4 milliards ... 😂Signaler Répondre
Est-ce que vous pouvez citer vos sources s'il vous plaît ... 😂
la CGT joue au plus debile ? 70 millions d'investissement n'ont rien à voir avec70 millions de salaires. Aucune banque ne prête de l'argent pour payer des rémunérations. Et s'il y a bien une priorité pour TCL , ce sont bien les clients et pas la CGT.Signaler Répondre
Personne pour clouer le bec à ces M...X de syndiqués.Signaler Répondre
Une poignée qui nous emmerdent depuis trop longtemps.
Le 8 décembre, Lyon par ses Lumières honore la vierge Marie, mais certains comme LFI et ses sbires CGT, apparement ne sont pas des LumièresSignaler Répondre
Y vont saoulé LGT a faire des grèves manifs et a faire chié les gens qui travaillent enfin essaiSignaler Répondre
Quelle honte… CGT, LFI, les acronymes du désespoir…Signaler Répondre
L,es entreprises reversent 4 milliards d euros par an aux syndicats.Signaler Répondre
Cela en fait des branles quequettes....
Comme tous les ans! Il faut enquiquiner la vie de toutes et de tous! Les gens modestes n'ont pas droit à un beau spectacle.Signaler Répondre
Et ce syndicat s'appelle encore Confédération des Travailleurs! Quelle honte!
On connait la musique.Signaler Répondre
1. Grêve ded transports
2. Capitulation de la direction
3. Augmentation du titre de transport
4. C'est toujours le c.. de Nicolas qui paie.
comme chaque année on fait grève … ceux qui manifestent et bloquent se foutent du monde . salariés protégés !qu’ils affichent leur fiche de paie et le nombre d heures travaillées réellement !Signaler Répondre
Cette année ils ont fait petits joueurs, d'ordinaire c'est pour le 8 pas pour le 5 ;-)Signaler Répondre
Voilà Kamarad, dit le secrétaire, Aujourd'hui Grêve, demain débat sur la grêve, après réflexion sur notre statégie, puis repos et nouvelle grêve décidé par les travailleurs opposés au grand capital..Ah, le mois est passé sans travail ? Alors Grêve pour être Augmenté..programme CGT..si tous les C..volaient..!!Signaler Répondre
Commité de Gueules de Trompettes ! Jamais là où et quand ils seraient utiles, toujours là pour faire ch... quand c'est facile et la ramener quand c'est sans risques ! A chier, tout simplement.Signaler Répondre
Des glandeurs entretenues par Putin mais le rouble ne paye pas , alors.... même la distribution des aides sociales spécifiques aux syndicats ( honte à eux et aux fonctionnaires distributeurs).Signaler Répondre
Les "Illuminations" c'est quand?Signaler Répondre
et comme disait le grand argentier français Bruno Lemaire : coupez le chauffage, mettez un col roulé et un bonnet ...Signaler Répondre
ils font quoi dans la vie là CGT à part faire grève , représenter personne et emm... tout le monde ?Signaler Répondre
On s'y attendait à celle là...Signaler Répondre
C'est le chienlie décidée par Gourou, JLM, créé la misèreSignaler Répondre
Le syndicat qui ne représente plus rien ou presque rien et qui essaie à chaque occasion de nuire aux français.Signaler Répondre
C’est Bruno Bernard qui est à l'origine...rendre à César...Signaler Répondre
Comme d’habitude la CGT appel à la grève pour la fête des lumières, c’est devenu un rituel pour ces délégués syndicaux qui ne veulent pas bosser ..Signaler Répondre
Triste France…
Ça fait plus de 40 ans que les NANTIS, led BOURGEOIS, de la CGT nous fait le coup...Signaler Répondre
Alors....
La ville où je suis né part en quenouille...Signaler Répondre
Commençons par une loi qui garanti que les services publics soient.. publics, et non privés chargés de mission de service public.Signaler Répondre
On ne peut pas gagner sur les deux tableaux.
On peut réquisitionner un fonctionnaire, un salarié de droit privé non.
Choisis ton camp camarade.
C'est cela oui ! J'en parlerais à mon cheval.Signaler Répondre
Il est urgent d'instaurer une loi de service minimum des services publiques, pour que ces gens jamais content mais qui sont incapables de trouver du travail mieux payé ailleurs ne puissent plus nous prendre en otage.Signaler Répondre
cela se fait déjà de façon inopinée alcool et drogueSignaler Répondre
La CGT me déçoit !Signaler Répondre
Ferme cela le 5 et non le 8 ! La CGT ce n’est plus ce que c’était lol
CGT mode lourd ... et même gros lourds !!!Signaler Répondre
il faut externaliser ces gens avec des portugais ou des chinois, c’est insupportable leurs prises d’otageSignaler Répondre
Annonce de 2024 , 2025 ou 2026 ?Signaler Répondre
Comme c'est la même chose tous les ans...
200 € de plus par mois ?!
Je pense que je ne suis pas là seule à me dire que ce serait drôlement agréable...
Mais il y a des moments où il faut savoir raison garder ...
Allez y bande des glandus !Signaler Répondre
faites carrément çà le 08!c'est même étonnant qu'ils n'y aient pas pensé?Signaler Répondre
Ok pour les 200 de plus mais avec des agents "clean" ; tests de consommation de THC et d'alcool mensuels et obligatoires.Signaler Répondre
ça c’est original !!! c’est chaque année la même chose, comme à Lille la veille de la braderie… chaque année le même scénarioSignaler Répondre
TCL repris par la RATP et la CGT parisienne qui va avec, totalement infiltrée par la confrérie des fréres musulmans, amis de LFI...Signaler Répondre
Ne pas s'énerver, c'est ce qu'ils veulent,, en 2027 ce sera le grand nettoyage ......
Et pourquoi pas 500 euros d augmentation pendant qu ils y sont… si encore on avait un service de qualité….mais ce n est pas le cas…..bus bondés, fréquences non respectées et pas dignes d une grande ville….interruptions incessantes pour un oui ou pour un non ….travaux, manifs….prix élevés…..Signaler Répondre
Prévoir un vélo ou une paire de rollers pour se rendre au travail...ces fils de feignants des tcl vivent dans le monde des bisounours et ne comprennent pas que si vous demandez 200€ de plus à votre employeur c'est la porte de sortie direct.Signaler Répondre
la CGT appelle à la grève, ENCORE mais ils sont sérieux !!! entre les pannes à répétition, les manifestations récurrentes, un site internet TCL trop nul, manque de communication comme des amateurs maintenant encore une gréve pendant les Fêtes, déjà par commencer à bien faire votre boulot avant de vouloir plus d'argent comme par exemple les "agents" de sécurité dans le métro qui sont plus souvent leurs yeux sur leurs portables ou des conversation téléphonique en haut parleur, tranquille, à la place de veiller à la sécurité des usagers pour lequel ils payer.Signaler Répondre
La Confederation des Glandeurs Totalitaires!Signaler Répondre
Comme D’habSignaler Répondre
Tous les ans pareil
Rien de neuf sous le soleil
Bravo vero ! Une bonne idée aussi de l’augmenter dès le premier conseil ça montre le bon exempleSignaler Répondre
C'est bien. Depuis que Monsieur Doucet a confié la gestion des métros, tramway, funiculaires et Rhône express à ses amis Parisien de la RATP, c'est de mieux en mieux à LyonSignaler Répondre
Cette lutte de travailleurs est noble et légitime.Signaler Répondre
A bas les Fêtes de Lumières ! Vulgaires et énergivores !