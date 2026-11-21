L'enquête sur le cambriolage du musée de Châtillon-sur-Seine mène jusqu'à Lyon.

Près de quatre mois après le vol d'un exceptionnel bijou archéologique, une importante opération judiciaire a été organisée le lundi 16 novembre dans l'agglomération lyonnaise.

Selon le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy, neuf personnes ont été arrêtées. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à la préparation ou à l'exécution du cambriolage.

Fait particulièrement étonnant : plusieurs suspects auraient été impliqués dans l'organisation de l'opération alors qu'ils se trouvaient déjà en prison.

À l'issue des gardes à vue, six personnes ont été présentées à un juge d'instruction : deux adolescents de 17 ans, trois hommes âgés de 20 à 29 ans et une femme de 27 ans.

Tous ont été mis en examen, notamment pour vol en bande organisée, puis placés en détention provisoire.

Un cambriolage réalisé en quelques minutes

Le 24 juillet dernier, deux individus déguisés avec des perruques, des chapeaux et des lunettes avaient pénétré dans le musée de Châtillon-sur-Seine, peu après son ouverture.

Munis d'une masse et d'un marteau, ils avaient brisé la vitrine protégeant le torque de la princesse de Vix, avant de prendre la fuite. Moins de quatre minutes avaient suffi aux cambrioleurs pour repartir avec le précieux collier.

Malgré les nombreuses interpellations et les investigations menées notamment par les gendarmes de Dijon et l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, le bijou en or n'a toujours pas été retrouvé.