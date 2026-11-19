Les manifestations, cortèges et rassemblements revendicatifs seront interdits samedi 21 novembre, de 12 h à 22 h, dans une partie du centre de Lyon. Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a annoncé cette mesure jeudi 19 novembre, en réponse aux appels circulant sur les réseaux sociaux pour un acte VI contre la vie chère.
L’interdiction concerne le périmètre fixé par l’arrêté préfectoral.
La préfecture redoute des violences en Presqu’île
Les services de l’État font état d’appels à des cortèges non déclarés et affirment que des militants radicaux veulent en prendre le contrôle. Selon leur évaluation, ces mobilisations pourraient réunir plusieurs milliers de participants, parmi lesquels des centaines d’individus susceptibles de commettre des violences.
La préfecture cite notamment des appels à "prendre la Presqu’Île de Lyon". Elle estime que certains militants cherchent à gagner l’hypercentre pour perturber l’activité des commerces à l’approche des fêtes et s’en prendre aux forces de l’ordre.
Pour prévenir ces risques, un millier de policiers et gendarmes nationaux doivent être mobilisés, avec des unités de forces mobiles, des réservistes et des moyens spécialisés, notamment des drones, des hélicoptères et des équipes cynophiles. Des policiers municipaux protégeront également les édifices publics et les unités Sentinelle seront engagées.
Des restrictions sur les artifices et les carburants dans tout le Rhône
D’autres interdictions sont annoncées à l’échelle du département. Elles portent sur l’achat, la vente, la détention, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques, ainsi que sur la distribution, l’achat, la vente à emporter et le transport de carburants en jerrican.
Le port et le transport d’armes, de munitions et d’objets pouvant servir d’armes sont également interdits sans motif légitime. La préfecture interdit aussi les équipements de protection individuelle destinés à se prémunir de l’action des forces de l’ordre.
Sur réquisition du procureur de la République, les policiers et gendarmes pourront procéder à des contrôles d’identité et inspecter les sacs et les coffres de véhicules. Des contrôles sur les flux de déplacement sont annoncés dès le jeudi soir.
Les commerçants invités à protéger leurs vitrines
La préfecture recommande aux commerçants de vérifier leurs alarmes et leur vidéoprotection, de protéger leurs vitrines, de rentrer leurs terrasses et d’adapter leurs horaires, jusqu’à avancer leur fermeture si nécessaire.
Une cellule de crise réunissant les chambres de commerce et de métiers doit relayer les informations en temps réel, en lien avec la police nationale. Les collectivités ont aussi été sollicitées pour retirer de la voie publique les objets susceptibles d’être utilisés comme projectiles ou comme armes.
mais vous suggérez donc de diminuer la paye des fonctionnaires des retraités et des élus ? car qui dit moins de recettes , dit moins de dépenses ; non ?Signaler Répondre
Il existe une solution pour augmenter son niveau de vie.Signaler Répondre
Se sortir les doigts du cul.
Par ce que l’énergie pour aller faire les guignols tous les samedis ils l’a trouve,en revanche quand il faut bosser c’est plus compliqué.
De faire un minimum d'effort sur l'orthographe, la grammaire etc ...Signaler Répondre
Faire des fautes c'est pas grave, mais à un moment faut pas en abuser non plus, sur chaques coms ..
Manifestations non déclarées donc interdites. Bien au premier regroupement arrosage abondant de gaz lacrymogènes sur ces hors la loi, finition au sirop de matraquine. Ils sont prévenus ces traines savates, il ne faut pas ensuite venir pleurer, j'ai des bosses, des fracture , un œil qui sort de son orbite, une main arrachée. Force reste à la loi. Et puis SVP ne venez plus à J.Mace, le quartier est déjà pourri au quotidien par une partie de sa population.Signaler Répondre
Bonsoir,Signaler Répondre
2 ministres sont fautifs .
1 Lionel Jospin
2 M Jean-Luc MELENCHON.
dès 1995.
Vérifier votre HISTOIRE de FRANCE.
sinon vous devenez des ignares et des ignorants et encore plus des incultes.
Vos descendants grâce à ces 2 mannteurs et 2 coquins O.C.I.
Vous ont fait perdre le sens du devoir envers la FRANCE.
il a votre avis que peux faire l'état contre la vie chère ? diminuer les taxes et impots ? il va manquer 150 milliards pour boucler le budget 2026 ; 150 milliards qui vont se cumuler au 3600 milliards de la dette déja existanteSignaler Répondre
Tout à fait, l'école publique à part apprendre à trier ses déchets et savoir si on est fille ou garçon...Signaler Répondre
La vie est chère pour tout le monde, à quoi bon demander des augmentations de salaires si les commerçants nous refont à chaques fois le coup du 1er janvier 2002 sur les prix...à rien ! absolument rien du tout si ce n'est augmenter le coût du travail et par conséquant le nombre de chômeurs et de précaires. L'essence est chère je limite mes deplacements; le chauffage est cher je m'équipe de vêtements chauds; les fruits sont chers, je mange salades de fruits en conserve; le tabac est cher je m'achète une vapoteuse; le coiffeur est cher je m'achète une tondeuse à cheveux; les vêtements sont chers j'achète mes vêtements dans les brocantes et je peux continuer ainsi de suite pendant des heures...je ne gagne pas assez eh bien je travaille plus et ainsi je ne claque pas mon argent pendant mes longues journées de travail et ne suis pas attiré par le vice...C'est toute une discipline de vie a laquelle les gens doivent désormais s'adapter...Signaler Répondre
si vous comptez sur l'école publique pour apprendre a lire et a écrire , vous risquez de tomber de très haut ; colossale désillusion garantieSignaler Répondre
L'école est gratuite, y a pas d'âge pour apprendre à écrireSignaler Répondre
l’ETA passe son temps à interdire au lieu de réfléchir par exemple à diminuer les taxes sur le gaz et l’essenceSignaler Répondre
La libération du presqu'île pour la création de la forêt urbaine poursuit son chemin. Après l'abandon résigné de toutes les boutiques, tous les bureaux et les cabinets du hypercentre les propriétaires des lieux partiront sans demander contrepartie. Unesco ou non tous ces édifices récents (seulement du dix-neuviéme siècle seront rasés pour céder la place à la nouvelle plantation. Les promesses d'un nouveau paradis à Lyon !Signaler Répondre
pour une fois, je suis d’accord avec M. Doucet, oui une réduction sur l’abonnement TCL serait justeSignaler Répondre
Vie chère ouai y ont tous été acheté GTA 6 ps5 mais y vont manifesté contre la vie chère quand on voit les gens a pardieu black friday la vie chèreSignaler Répondre
Et que fait l'État pour trouver des solutions sur la vie chère. Eh Ben on envoie la police et tout le reste. Ils attendent que ça pète vraiment. Là par contre ça va être le b..... Mais bon.Signaler Répondre
MarreSignaler Répondre
Marre
Marre
Jusqu’à quand ?