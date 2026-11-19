Les manifestations, cortèges et rassemblements revendicatifs seront interdits samedi 21 novembre, de 12 h à 22 h, dans une partie du centre de Lyon. Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, a annoncé cette mesure jeudi 19 novembre, en réponse aux appels circulant sur les réseaux sociaux pour un acte VI contre la vie chère.

L’interdiction concerne le périmètre fixé par l’arrêté préfectoral.

La préfecture redoute des violences en Presqu’île

Les services de l’État font état d’appels à des cortèges non déclarés et affirment que des militants radicaux veulent en prendre le contrôle. Selon leur évaluation, ces mobilisations pourraient réunir plusieurs milliers de participants, parmi lesquels des centaines d’individus susceptibles de commettre des violences.

La préfecture cite notamment des appels à "prendre la Presqu’Île de Lyon". Elle estime que certains militants cherchent à gagner l’hypercentre pour perturber l’activité des commerces à l’approche des fêtes et s’en prendre aux forces de l’ordre.

Pour prévenir ces risques, un millier de policiers et gendarmes nationaux doivent être mobilisés, avec des unités de forces mobiles, des réservistes et des moyens spécialisés, notamment des drones, des hélicoptères et des équipes cynophiles. Des policiers municipaux protégeront également les édifices publics et les unités Sentinelle seront engagées.

Des restrictions sur les artifices et les carburants dans tout le Rhône

D’autres interdictions sont annoncées à l’échelle du département. Elles portent sur l’achat, la vente, la détention, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques, ainsi que sur la distribution, l’achat, la vente à emporter et le transport de carburants en jerrican.

Le port et le transport d’armes, de munitions et d’objets pouvant servir d’armes sont également interdits sans motif légitime. La préfecture interdit aussi les équipements de protection individuelle destinés à se prémunir de l’action des forces de l’ordre.

Sur réquisition du procureur de la République, les policiers et gendarmes pourront procéder à des contrôles d’identité et inspecter les sacs et les coffres de véhicules. Des contrôles sur les flux de déplacement sont annoncés dès le jeudi soir.

Les commerçants invités à protéger leurs vitrines

La préfecture recommande aux commerçants de vérifier leurs alarmes et leur vidéoprotection, de protéger leurs vitrines, de rentrer leurs terrasses et d’adapter leurs horaires, jusqu’à avancer leur fermeture si nécessaire.

Une cellule de crise réunissant les chambres de commerce et de métiers doit relayer les informations en temps réel, en lien avec la police nationale. Les collectivités ont aussi été sollicitées pour retirer de la voie publique les objets susceptibles d’être utilisés comme projectiles ou comme armes.