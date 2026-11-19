Marie-Charlotte Garin passera la nuit de ce jeudi 19 novembre à l’école Gilbert-Dru, dans le 7e arrondissement de Lyon. La députée écologiste de la 3e circonscription du Rhône ouvre une série de trois nuits de mobilisation dans des écoles, annoncée à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant du 20 novembre.
Anaïs Belouassa-Cherifi, députée LFI de la 1re circonscription, prendra le relais le mercredi 2 décembre à l’école Alix, dans le 2e arrondissement. Sandrine Runel, élue PS de la 4e circonscription, dormira ensuite le jeudi 17 décembre à l’école Nove-Josserand, dans le 3e.
Une centaine d’enfants mis à l’abri chaque soir dans les écoles
Les trois parlementaires veulent attirer l’attention sur les enfants pour lesquels l’école devient aussi un lieu où dormir. Leur communiqué estime qu’une centaine d’enfants sans toit sont accueillis chaque soir dans des établissements scolaires de la métropole, faute de logement.
"Passer une nuit dans une école, c’est approcher le temps d’une nuit, la réalité de ces enfants pour qui elle est devenue l’ultime refuge", expliquent-elles. Elles présentent leur démarche comme un geste politique, destiné à rappeler que la protection des enfants engage les pouvoirs publics au quotidien.
En novembre 2023, Marie-Charlotte Garin avait déjà passé la nuit dans le gymnase de l'école Mazenod.
"Les droits de l’enfant ne se célèbrent pas un jour par an"
Dans leur texte, les députées interpellent sur l’écart entre les principes républicains et les conditions de vie des enfants privés de toit. "Cette devise n’est pas un décor de pierre, auquel on rend hommage les jours de commémoration. Elle nous oblige", écrivent-elles à propos des mots "Liberté, Égalité, Fraternité".
Leurs trois rendez-vous s’étaleront sur près d’un mois, au-delà de la journée du 20 novembre. "Les droits de l’enfant ne se célèbrent pas un jour par an : ils se garantissent tous les jours", défendent les parlementaires, pour qui assurer aux enfants "un toit, la sécurité et la dignité" doit être le premier devoir de la société.
Elles peuvent en accueillir un certain nombre dans leurs belles maisons pour donner l'exemple, non ?Signaler Répondre
Ce moment de réalité alternative vous est offert par EELV et le PSSignaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/136243/il-n-y-a-pas-eu-d-expulsion-apres-l-evacuation-du-gymnase-chanfray-la-mairie-de-lyon-se-justifie
Elles ont cas a les accuellir chez ellesSignaler Répondre
Mais pourquoi n’hébergent elles pas ces pauvres malheureux chez elles ?Signaler Répondre
D'autant plus que leur patrimoine immobilier le leur permettrait aisément.
Négociez donc votre adresse avec les trois zéro de la gauchosphere, avec un peu de chance, vous les aurez en garde alternée avant de les raccompagner loin d'ici.Signaler Répondre
Qu'elles n'hébergeront aucun de ces enfants chez elles.Signaler Répondre
Que de l'affichage sur le dos de ces familles.
Si ce n'est pas une fois de plus du racolage électoral, ça y ressemble.Signaler Répondre
il leur suffit de changer de trottoir!Signaler Répondre
Belle action militante en lien avec de belles valeurs humanitaires... Effectivement, des enfants ne DOIVENT PAS dormir dans la rue... C'est pas négociable...Signaler Répondre
tu n'aurais pas une hernie dans ce qui te sert de cerveau ?Signaler Répondre
Ca expliquerait beaucoup de choses
Cela me fait à l'ancien régime ... les nobles et bourgeois qui vont visiter le cloaque des "gueux"Signaler Répondre
J'espère qu'elles se sont pas trop salis leurs robes peut être de créateurs ?
un peu comme Mme Hollande (Julie) qui accompagne son "marquis" voté à Tulle avec son sac Hermès à 25 000 euros.
faites aux femmes!!quel scandale! : n'avez vous jamais souvent entendu parler de madame Hernie ...étranglée?..Signaler Répondre
D'ailleurs ,Victor Hugo,heros capelliste , avait déjà dénoncé ce scandale avec la polémique dite :"la bataille de..Hernie"!
commentaire cultivé et sentencieux de capello dit en provençal :"le capelan"
Plutôt "les 3 cloches" chanté à l'époque par les compagnons de la chanson 😂Signaler Répondre
L'ancienne gauche "caviar" des années 80/90 se déguise en gauche radicale, décoloniale et indigéniste... mais elle reste comme par le passé avide de privilèges et de postes bien rénumérés.Signaler Répondre
Ses anciens électeurs ont compris depuis longtemps la supercherie, donc elle est passée à un nouvel électorat peu cultivé qui suivent les slogans publicitaires de victimisation.
C'est un très bon merchandising, on vise une cible commerciale pour vendre son produit et s'assurer de très bonnes rentrées pécunières.
Mais je pense que leurs nouvelles cibles commerciales a la longue les boufferont car cette stratégie n'est qu'un one shot qui ne peut pas durer longtemps.
Bonne nuit alors...pourquoi ne pas ouvrir votre logement? faite ce que je dis pas ce que je fais...pathétiques ces gensSignaler Répondre
Politique spectacle, coup de comm... cela coute pas cher et rapporte vite ce clientélisme.Signaler Répondre
Une de leur soeur d'extrême gauche a dit une chose vraie dans un conseil municipal vers Paris... elle disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi des élus de cette tendance "gauche radicale" acceptaient de recevoir leurs rénumérations (dans cette municipalité plutôt coco le maire touche plus de 9000 euros tous compris par mois), et ne reversaient pas leurs attributions à un fond collectif.
Les élus de cette gauche radicale (LFI, EELV, PCF etc etc) ils sont comme tous les autres ... ils se montent de très beaux patrimoines (JLM n'est il pas multimillionaires?). La "Révolution" a toujours et restera "Bourgeoise".
C'est l'absurdité absolue connue de tous ... mais on a des millions de débilos qui croient en eux... alors que je le redis ce ne sont que des "comédiens" leurs postures et déclarations ne sont qu'un "travail" et une fois rentrés chez eux ils profitent bien de leurs vies de très gros bourgeois.
codec + hi-han?(merci capelan)Signaler Répondre
-Ha-Hong(chinois et vague cousin de Mao) :de pures coquettes poseuses ...Signaler Répondre
Tunnel celle qui loue des appartements pourris. Belle personne en effet.Signaler Répondre
c'est bien et ensuite elles rentrent chez elles. De véritables warriors prêtes au sacrifice ultime, une nuit parmi une population dont elles aimeraient qu'elle fasse partie de leur electorat. Tiens par la même occasion celle qui loue des appartements insalubres, elles devraient les prendre en charge les loger ses cheri(e(s.Signaler Répondre
des sainnnntes!!.....Signaler Répondre
Tres bien elles me laissent de marbre ces guignolettes !Signaler Répondre
LFI des pitres en puissance
Pas possible, elles vont faire ça !!!!Signaler Répondre
extraordinaire, les bobos se donnent des émotions !!
c'est fantastique
Quand c'est bientôt les élections ou Noël ils où elles sortent...pourtant on ne les a pas vu ou entendu pendant les vacances d'été?Signaler Répondre
"Il ne faut pas se laisser berner par des coups de com', du vernis et des vidéos TikTok"Signaler Répondre
Marie-Charlotte Garin* juillet 2024
* Secrétaire d’Etat au buzz et à la promotion d’Instagram
Une belle brochette de Tartufe......Signaler Répondre
Au théâtre ce soir , trois comiques qui s'ignorent 🤣🤣🤣👍Signaler Répondre
les 3 glorieuses ...Signaler Répondre
3 dindes dans une école 😁😁Signaler Répondre
Faudrait pas qu’elles reviennent enceintes de tous ces enfants de 25-30 ans .Signaler Répondre
Opération dont l’hypocrisie est confirmée ici :Signaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/155008/lyon-six-enfants-menaces-d-expulsion-a-perrache-pour-le-marche-de-noel-des-parents-d-eleves-se-mobilisent
Merci à ces simples citoyens ordinaires.
Entre une députée qui loue un logement insalubre et qui fait expulser des mères sans abris avec enfants, une autre qui essaye de faire passer un appartement dans une résidence cossue pour une colocation misérable… Que va-t-on apprendre sur la troisième ? Qu’elle occupe une HLM hors critères de revenus ?? On savait déjà que les deux premières n’avaient aucune honte. Apparemment, la troisième n’a pas de scrupules à poser à leurs côtés. Ça en dit déjà long sur sa sincérité.Signaler Répondre
En même temps, vu que les migrants ne votent pas, LFI n’a jamais critiqué les expulsions par les élus EELV et PS à Lyon. Contrairement à N. Perrin-Gilbert qu’ils ont tous contribué à… expulser aussi. Et pour cause !
Nous avons donc affaire à une pure opération de marketing politique instrumentalisant les misérables au profit d’appareils politiques.
C’est bien la socialiste qui loue des taudis à des migrants à prix d’or ?Signaler Répondre
pourquoi ne prennent elles pas les enfants chez elles puisqu’elles se sentent si concernéesSignaler Répondre
La belle équipe, histoire qu ont parle, d elles,dormir une fois dans l année avec un duvet, hors de prix, surfer la misère, tel est leurs créneau .Signaler Répondre
une pensée pour les migrants qui respectent les loi, font des demandes de visa et attendent la réponse avant d’entrer légalement en France. Respect à eux et honte à ces 3 politiciens qui les dénigrent.Signaler Répondre
Vite à loger, pour que d'autres prennent leur place, ils sont en attente sur leur radeau.Signaler Répondre
Le social ABRUTIS.
il y avait une chanson s'intitulant Les 3 "bandits de Napoli"..on les retrouvent ici..Signaler Répondre
La triplette de commères lyonnaises..Signaler Répondre
"Les droits de l’enfant ne se célèbrent pas un jour par an"Signaler Répondre
Les enfants ont le droit de ne pas être utilisés par des personnages politiques.
"les triplettes de Belleville", ça c était la classe.....💙Signaler Répondre
des verdatres , la Marine Tondelier vient de faire allégeance a JLM ; pour ceux qui avaient encore des doutes , la pastèque est a nu : rouge vifSignaler Répondre
Elle sont pas belle les 3 qu'elle equipeSignaler Répondre
La république les héberge voire les nourris et tente de les éduquer, et les parents de ces enfant , qui sont-ils, que font ils, où sont ils , comment contribuent-ils ? la république est un havre d'assistance et de droits mais aussi de règles et de devoirs !Signaler Répondre
Une belle brochette de députées LFI. Tout pour le buzz, mais rien pour faciliter et simplifier la construction de logements neufs. Sans construction, la tension immobilière restera maximale.Signaler Répondre
De la communication, toujours de la com'.... !Signaler Répondre
Pour faire parler de soi, dans les médias : rien de nouveau.
Nos couteux politiciens et couteuses politiciennes (pour les contribuables) -de tous les partis - continuent à prendre les français pour des imbéciles, soit avec :
- des promesses, avant les élections, irréalisables,
- des déclarations tonitruantes et stupides,
- des actes ''symboliques'' comme ces 3 personnes 'Marie-Charlotte Garin, Anaïs Belouassa-Cherifi et Sandrine Runel) tout autant stupides.
Réfléchir et agir intelligemment, nos couteux politiciens et couteuses politiciennes -de tous les partis - n'en sont plus capables ... hélas.
et dire que chacune de ces personnes nous coute environ 1 million par an ; quel désastre pour la RépubliqueSignaler Répondre
Ça me rappelle les LFIstes qui a Paris avaient passé une nuit sous une tente .......puis sont vite allés se réchauffer au restaurant du coin ....Signaler Répondre
Quel mépris, ces bourgeoises........c est l aventure de leur vie ....lamentables......
Elle a qu'à aller dormir sous la tente plantée devant le printemps rue de la ré au lieu de la jouer bienfaitriceSignaler Répondre
Retourner dans des écolos élémentaires, avec leur mentalité et attitude, ces militantes en ont l'âge mental avec le mépris et le sectarisme en plus.Signaler Répondre