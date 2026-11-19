Marie-Charlotte Garin passera la nuit de ce jeudi 19 novembre à l’école Gilbert-Dru, dans le 7e arrondissement de Lyon. La députée écologiste de la 3e circonscription du Rhône ouvre une série de trois nuits de mobilisation dans des écoles, annoncée à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant du 20 novembre.

Anaïs Belouassa-Cherifi, députée LFI de la 1re circonscription, prendra le relais le mercredi 2 décembre à l’école Alix, dans le 2e arrondissement. Sandrine Runel, élue PS de la 4e circonscription, dormira ensuite le jeudi 17 décembre à l’école Nove-Josserand, dans le 3e.

Une centaine d’enfants mis à l’abri chaque soir dans les écoles

Les trois parlementaires veulent attirer l’attention sur les enfants pour lesquels l’école devient aussi un lieu où dormir. Leur communiqué estime qu’une centaine d’enfants sans toit sont accueillis chaque soir dans des établissements scolaires de la métropole, faute de logement.

"Passer une nuit dans une école, c’est approcher le temps d’une nuit, la réalité de ces enfants pour qui elle est devenue l’ultime refuge", expliquent-elles. Elles présentent leur démarche comme un geste politique, destiné à rappeler que la protection des enfants engage les pouvoirs publics au quotidien.

En novembre 2023, Marie-Charlotte Garin avait déjà passé la nuit dans le gymnase de l'école Mazenod.

"Les droits de l’enfant ne se célèbrent pas un jour par an"

Dans leur texte, les députées interpellent sur l’écart entre les principes républicains et les conditions de vie des enfants privés de toit. "Cette devise n’est pas un décor de pierre, auquel on rend hommage les jours de commémoration. Elle nous oblige", écrivent-elles à propos des mots "Liberté, Égalité, Fraternité".

Leurs trois rendez-vous s’étaleront sur près d’un mois, au-delà de la journée du 20 novembre. "Les droits de l’enfant ne se célèbrent pas un jour par an : ils se garantissent tous les jours", défendent les parlementaires, pour qui assurer aux enfants "un toit, la sécurité et la dignité" doit être le premier devoir de la société.