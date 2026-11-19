Les automobilistes pourront de nouveau parcourir l’avenue des Frères-Lumière sans être détournés à l’intersection des rues Gélibert et Saint-Maurice. La présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a annoncé ce jeudi 19 novembre la suppression du filtre modal installé en septembre 2025 sur cet axe du 8e arrondissement. Le dispositif, qui laisse passer les vélos mais interrompt le passage des voitures, sera retiré pour rétablir la continuité automobile.

La Métropole justifie cette décision par les détours imposés aux conducteurs et les reports de trafic qu’elle constate dans les rues résidentielles voisines. "On ne peut pas améliorer la circulation sur une avenue en reportant les difficultés et les nuisances dans les rues voisines", défend Véronique Sarselli.

Des feux tricolores sur trois carrefours

Le retrait du filtre s’accompagnera du réaménagement de trois carrefours, où des feux tricolores seront réinstallés. La collectivité indique s’appuyer sur une étude de ses services pour organiser le retour du passage automobile et adapter les intersections.

"Nous rétablissons la continuité automobile, mais avec une circulation mieux organisée et régulée grâce au retour des feux tricolores sur trois carrefours", précise la présidente LR de la Métropole. Ces équipements doivent notamment faciliter les mouvements depuis les rues perpendiculaires et sécuriser les traversées piétonnes.

La collectivité attend aussi de cette modification un accès plus direct aux commerces de Monplaisir et à l’hôpital Édouard-Herriot. Elle invoque également les conditions de circulation des secours, notamment des pompiers intervenant depuis la caserne de la Madeleine.

Le double sens maintenu pour les vélos

Les cyclistes conserveront la possibilité de traverser l’avenue dans les deux sens. D’est en ouest, la bande cyclable à contresens sera maintenue. D’ouest en est, les vélos continueront de partager la chaussée avec les véhicules.

"L’avenue restera accessible à vélo dans les deux sens, comme cela était prévu dès le départ", insiste Véronique Sarselli. Le réaménagement porte donc sur le passage des voitures et la régulation des intersections, avec une cohabitation entre vélos et circulation automobile dans le sens ouest-est.

Les interventions doivent être synchronisées avec celles de Dalkia, programmées au premier semestre 2027 pour le déploiement du réseau de chaleur urbain à Monplaisir. Le communiqué ne fixe pas de date précise pour la suppression du filtre et le rétablissement du passage automobile.

Après l'avenue Rockefeller, c'est un nouveau geste en faveur des automobilistes de la part de la Métropole.