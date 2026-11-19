Les automobilistes pourront de nouveau parcourir l’avenue des Frères-Lumière sans être détournés à l’intersection des rues Gélibert et Saint-Maurice. La présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, a annoncé ce jeudi 19 novembre la suppression du filtre modal installé en septembre 2025 sur cet axe du 8e arrondissement. Le dispositif, qui laisse passer les vélos mais interrompt le passage des voitures, sera retiré pour rétablir la continuité automobile.
La Métropole justifie cette décision par les détours imposés aux conducteurs et les reports de trafic qu’elle constate dans les rues résidentielles voisines. "On ne peut pas améliorer la circulation sur une avenue en reportant les difficultés et les nuisances dans les rues voisines", défend Véronique Sarselli.
Des feux tricolores sur trois carrefours
Le retrait du filtre s’accompagnera du réaménagement de trois carrefours, où des feux tricolores seront réinstallés. La collectivité indique s’appuyer sur une étude de ses services pour organiser le retour du passage automobile et adapter les intersections.
"Nous rétablissons la continuité automobile, mais avec une circulation mieux organisée et régulée grâce au retour des feux tricolores sur trois carrefours", précise la présidente LR de la Métropole. Ces équipements doivent notamment faciliter les mouvements depuis les rues perpendiculaires et sécuriser les traversées piétonnes.
La collectivité attend aussi de cette modification un accès plus direct aux commerces de Monplaisir et à l’hôpital Édouard-Herriot. Elle invoque également les conditions de circulation des secours, notamment des pompiers intervenant depuis la caserne de la Madeleine.
Le double sens maintenu pour les vélos
Les cyclistes conserveront la possibilité de traverser l’avenue dans les deux sens. D’est en ouest, la bande cyclable à contresens sera maintenue. D’ouest en est, les vélos continueront de partager la chaussée avec les véhicules.
"L’avenue restera accessible à vélo dans les deux sens, comme cela était prévu dès le départ", insiste Véronique Sarselli. Le réaménagement porte donc sur le passage des voitures et la régulation des intersections, avec une cohabitation entre vélos et circulation automobile dans le sens ouest-est.
Les interventions doivent être synchronisées avec celles de Dalkia, programmées au premier semestre 2027 pour le déploiement du réseau de chaleur urbain à Monplaisir. Le communiqué ne fixe pas de date précise pour la suppression du filtre et le rétablissement du passage automobile.
Après l'avenue Rockefeller, c'est un nouveau geste en faveur des automobilistes de la part de la Métropole.
un p'tit bisou pour un bisounours, ce n'est qd même pas gd chose !!!!Signaler Répondre
mais ils vont sauver la planète avec les trotichiottes et les vélos chinois ; pin pon laissez passer les goldopafs sauveurs de l'universSignaler Répondre
Les clients, c'est moi et je viens à pied. Venir en voiture faire ses courses avenue des Frères Lumière n'a aucun sens.Signaler Répondre
Si je ne peux à nouveau plus traverser sur le trottoir d'en face, eh bien, j'en ferai 2 fois moins.
Tu viens ton appart à Monplaiz et tu déménages à Venissieux, Vaulx ou Saint Fons, avec tes amis LFI.Signaler Répondre
les verdatres ; la masse salariale de la ville de Lyon est passée de 400 a 600 millions par ans en 6 ans ; ca aussi c'est drôlement optimisé pour les 30 a 40 prochaines années ...Signaler Répondre
Perso je trouve qu'il y a moins de bouchons à la c.. à cause des feux réglés spécialement pour les créer.Signaler Répondre
Donc moins de pollution et pas d'impact sur les autres types de circulation (tram, vélos, piétons...)
comment comparer un pays qui a 4 fois moins d'habitants ? De plus, chacun fait se qu'il veut dans son pays et si les Hollandais allait se pendre vous iriez aussi je suppose.Signaler Répondre
Sauf que le refus de Doucet de mettre des caméras ça concerne bien la ville et sans les caméras Doucet sait très bien que pour retrouver ses copains délinquants ce sera mission impossible pour les forces de l'ordre. Doucet fait tout pour mettre des bâtons dans les roues à la police et après il fait semblant de pleurer. On a eu le temps de comprendre le mécanisme des écolos, Lyon, Grenoble kif kif.Signaler Répondre
Doucet a déjà ruiné Lyon bien avant et pour ce qui est du conflit entre Lyonnais Doucet s'en est chargé bien avant. Comme tout ce qui est de gauche on peut leur faire confiance pour ce qui est de ruiné le pays et de générer des conflits entre communauté. Plus anti démocrate que la gauche y a pas, les Lyonnais ont voté pour que ça change mais vous ne l'acceptez pas c'est ça la gauche toujours moi sans les autres.Signaler Répondre
La commerçante de l'avenue des Frères Lumière attend toujours le bisou de la part du Bisounours ..................Signaler Répondre
Plus de procès ?? enterré la hache de guerre, et le hash de la guerre ???
..quand même du confort objectif des usagers,loin des postures policiennes et militantes devenues inconfortables et ridicules.Signaler Répondre
A l'époque ,ces travaux initiés unilatéralement n'avaient pas fait l'unanimité ,sinon celle factice publiée à dessein par les écolos exhibant des consultations biaisées par des avis de sympathisants de leur cause.
N'oublions pas,de plus , que l'usage de la voiture électrique chantée par vos bardes ecologistes chéris ,vantant la circulation apaisée , va se multiplier dans les années qui viennent,au détriment d'autos fumantes haïes par ces derniers.
et s'il n'y avait qu'à Vaise !!Signaler Répondre
Toute la ville est contaminée par cette engeance à pédales !
sans lumiere ,vêtus de noir ,en pleine nuitSignaler Répondre
Et à voir certains cyclistes à Vaise, on dirait qu’ils ont leur propre code de la route. Les stops, les feux rouges, les cédez-le-passage… tout semble facultatif !Signaler Répondre
Et oui comme elle n'a pas de projet, il faut bien qu'elle trouve quelque chose à faireSignaler Répondre
Reste Vaise, Madame, où les rues sont devenues un véritable labyrinthe de sens interdits. Vous tournez dans une rue et vous vous retrouvez sans issue, obligé de faire demi-tour. La rue des Tuileries a été mise en sens unique, et dans le mauvais sens ! Voilà le résultat du plan de circulation de Bruno Bernard et de Grégory Doucet. Un grand foutoir.Signaler Répondre
Ok une optimisation à 750k € minimum ?Signaler Répondre
C’est pas une optimisation c’est une dépense de plus !
Mais c’est incroyable elle a ete élue, oui c’est sur .. il faut simplement regarder ou elle est arrivée en tête ? À Lyon ? Non
Mont du lyonnais et sud .. donc qu’elle aille faire des aménagements là-bas plutôt que modifier 300m dont les voitures peuvent quand même rouler ! Mais moins facilement oui c’est sur , après le but c’est pas de pollué moins en diminuant les voitures ?
Vous avez pas (sur)vécu à la canicule depuis 5 été maintenant ?
La politique de Sarselli c’est faire moins bien en dépensant plus , le nombre de milliers d euros prévu d’être dépensé dans des projets à contre sens de tellement de fait scientifique c’est effarant
Elle va ruiner notre ville
Générer du conflit
Altérer la qualité de vie des habitants résidants
Pourquoi ? Pour détruire ce qui a été fait …
Ah non, elle est top celle-là. Je la prends matin et soir, c'est bien large pour mon vélo non cargo. Si c'est bouché c'est surtout parce que les automobilistes pressés s'entêtent à trop avancer si bien qu'ils bloquent le carrefour lorsque le feu repasse au rouge. De belles symphonies de klaxons en somme, conséquence d'un réflexe archaïque qui les empêche de réfléchir et de comprendre qu'il ne faut pas toujours appuyer sur la pédale d'accélération quand le feu est vert. Après, faut pas trop leur en demander à ceux-là...Signaler Répondre
Moi je l'emprunte tous les jours, c'est large et fluide, un plaisir.Signaler Répondre
DOUCET veut aller faire la bise à la commerçante du 8ème qu'il voulait envoyer au tribunal ?Signaler Répondre
bien doucetement, doucetement votre
d'ici à se qu'ils se mettent ensemble .....
Plus personne en ville, tout le monde à la campagne....rien de neuf touc touc tac tacSignaler Répondre
La racaille c'est le rôle de la police et de la justice de s'en occuper il me semble ?Signaler Répondre
en voilà une chose positive. Enfin!Signaler Répondre
Les commerçants devront encore subir plusieurs mois de travaux. Les automobilistes ne s’arrêteront pas pour faire leurs emplettes avenue Lumière, faute de places de parking. Et lorsqu’il y en aura, elles seront trop chères ; Ils préféreront faire leurs courses au Carrefour de Vénissieux.Signaler Répondre
Les verts ne mangent pas dans le main de LFI ? Les écolos n'ont pas la même mentalité totalitaire ?Signaler Répondre
Moi ca me fait une double bonne nouvelle..Signaler Répondre
La premiere c'est que je pourrais continuer de rouler dans les 2 sens avec mon velo..
Et l'autre bonne nouvelle c'est que je vais pouvoir retourner dans cette belle avenue pour detruire les travaux que j'ai réaliser pour en faire d'autre, j'aime bien ce quartier...
Greg n'habite pas ce quartier. Ça se voit. Ces travaux qui n’en finissent pas les habitants en ont assez.Signaler Répondre
Enfin une personne qui respecte ce pour quoi ELLE A ETE ELU.Signaler Répondre
Merci Mme Sarselli.
Merci Sarseli j'habite le quartier et le retour des feux sera appréciable en tant que piéton même si les vélos ne vont pas les respecter comme d'hab de toute façon, ils respectent pas grand chose les bobos de toute facon. Retour du bon sens.Signaler Répondre
L'autre jour je me suis pris la tête avec un cycliste qui roulait sur le trottoir une rue perpendiculaire il avait la flemme de prendre une rue dans son sens de circulation et roulait donc sur le trottoir. C'est bien la peine qu'on se fasse chier a faire des pistes cyclables.
Vous nous dites au revoir?Signaler Répondre
pas tout en question façon tout casser :elle optimise...simplement..elle corrige..,terminus du prétentieux !mais pas façon freres Volfoni.Signaler Répondre
Et maintenant il faut d'urgence s'attaquer au goulot d'étranglement de l'avenue berthelot après les rails de chemin de fer. Passez à n'importe quelle heure et depuis les brillants travaux voirie de l'ancienne équipe de la métropole c'est complètement bouché. Pollution immense jusqu'apres le cimetière. Dans quelques années on détecteras beaucoup de cancers düs aux conneries de ces ecolos de pacotille..... Merci beaucoup madame la Présidente.Signaler Répondre
Tu n'es pas obligé de vivre avec nous. Par contre nous vous subissons depuis le premier mandat de Doucet. On s'accroche. Maintenant si le traumatisme est trop grand je t'invite à déménager à Grenoble, l'air de la montagne te fera du bien. Bon voyage.Signaler Répondre
Elle va arrêter de dépenser des thunes dans ce genre d’aménagement déjà payé !Signaler Répondre
Y’a pas autre chose à faire non sérieux ?!
C’est vraiment du n’importe quoi cette idéologie de vieux bourgeois qui aime rouler avec europe1 en fond sonore
Bon OK pour l'avenue des frères Lumière mais concrètement vous faites quoi contre la racaille ?Signaler Répondre
Libérez nous des fanatiques, merci Madame SarcelliSignaler Répondre
oui mais un Maire écolo qui s'acoquine avec des députés voyous de L F I ; merci bienSignaler Répondre
pour faire n'importe quoi on n'a pas besoin de lui !!
Pas moins de 2 grammes pour ce champion.Signaler Répondre
T’inquiète : y aura bientôt plus personne dans ta pauvre ville de Lyon. De bagnoles en canicules, le refus du cadre de vie fera fermer le peu de boutiques qui restent, et s’effondrer un immobilier déconnecté de la vie. Et comme Zizi Béton, vous pourrez y faire passer l’autoroute que ça ne changera rien. Tout le monde se barrera dans l’Ouest et dans le Nord et il ne vous restera plus que les pauvres qui sont, malheureusement pour eux, assignés.Signaler Répondre
Merci à la métropole 🙏Signaler Répondre
On va pouvoir retrouver un peu de liberté
l' orthographe ça fait peur! j espere qu au volant c est moins craignos!Signaler Répondre
Bloquer une rue : en quoi cela améliore-t-il concrètement la situation ?Signaler Répondre
Déplacer le trafic vers des rues qui ne sont absolument pas adaptées, en quoi cela contribue-t-il à apaiser un quartier ?
Multiplier les bouchons, augmenter les temps de trajet et reporter les nuisances sur d'autres riverains, en quoi est-ce bénéfique pour la qualité de vie ?
À quel moment prend-on réellement en compte les conséquences pour les habitants ? Finalement, qui est déconnecté des réalités du terrain ?
Quel désastre...
J'envisage une prochaine BD de gros beauf ; merci pour votre témoignage.Signaler Répondre
Défaire des travaux de voirie qui ont déjà été réalisés, simplement pour des raisons politiques, c’est une drôle de conception de la gestion publique : on dépense une première fois pour construire, puis une deuxième fois pour détruire. À ce rythme-là, le seul projet qui avance vraiment, c’est celui du gaspillage de l’argent des contribuables ! Quand la politique prend le dessus sur le bon sens, ce sont toujours les finances publiques qui trinquent.Signaler Répondre
petit bobo pathetiqueSignaler Répondre
Ah c'est pour ça qu'il y avait la grosse caméra sur son trépied juste sur mon passage?Signaler Répondre
750000 € pour ça ? Ils n'ont vraiment pas d'autres idées pour dépenser autant d'argent ?Signaler Répondre
Vous avez racheté le gros V8 diesel de Hulot ( celui qui donne des leçons d'écologie) visiblement 👍🤣Signaler Répondre
Effectivement, la gauchosphere c'est le cauchemar du siècle.Signaler Répondre
Ouah, t'es un vrai mec toi...Signaler Répondre