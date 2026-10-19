Violences et pillages à Lyon : près de 200 commerces touchés, un fonds de 10 millions d'euros débloqué

Le bilan est lourd. Ce week-end, entre 150 et 200 commerces ont été attaqués et pillés en Presqu'île de Lyon en marge de la manifestation du 17 octobre.

C'est le bilan réalisé par la CCI, la Chambre des Métiers et la Métropole de Lyon ce lundi matin. La collectivité présidée par Véronique Sarselli a également annoncé avoir débloqué un fonds de 10 millions d'euros pour aider les commerçants. Un guichet unique, accessible au 04 72 40 59 59 et solidarite@lyon-metropole.cci.fr, a aussi été ouvert par la CCI pour les accompagner dans leurs démarches avec les assurances et leur apporter un soutien psychologique.

Pour Philippe Valentin, président de la CCI de Lyon, "c'est atroce. Là, c'est mettre la tête sur le billaud. On a vu une commerçante, je ne peux pas dire son nom parce que ça serait indécent, en pleurs, en disant 'c'est fini, je n'y arriverai pas'".

"Le commerçant il y a passé ses économies, c'est toute sa vie derrière et ça s'écroule. Donc quelque part, la colère (des manifestants ndlr)... moi je suis en colère, je trouve ça honteux et abject. On voit bien la différence entre ceux qui manifestent, ce qui est légitime, et ceux qui sont là uniquement pour piller", a-t-il poursuivi.

Des actions en commun

La présidente de la Métropole donne le ton : "Ce qui m'anime depuis 48h en tant que présidente de la Métropole, c'est répondre à nos commerçants dont la vie a été en danger. La priorité est de sécuriser les commerces et nos rues pour la mise en place d'actions rapides à court, moyen et long terme. On travaille sur la sécurité publique dans un premier temps. Puis, il doit y avoir un travail autour de la relance de la consommation locale". Le sujet de la suppression de la ZTL est aussi abordé afin de "libérer l'activité commerciale et rendre à nouveau accessible Lyon et ses commerces".

Cette dynamique est également partagé par Fabrice Rosay, préfet et secrétaire général de la préfecture du Rhône : "L'objectif d'hier et d'aujourd'hui est de travailler avec la plus grande réactivité, efficacité et simplicité." "Le mot d'ordre est la rapidité", appuie Véronique Sarselli. Un accompagnement facilité concernant les dépôts de plainte et les déclarations d'assurance sera proposé par la Préfecture aux commerçants.

Concrètement, les commerçants touchés peuvent donc recevoir, de façon cumulative, une aide d'urgence à la sécurisation et à l'investissement de la Métropole jusqu'à 3 000 € ainsi que des avances remboursables de trésorerie sur-mesure, mais également une aide d'un fonds de solidarité de la Chambre des métiers et de l'artisanat à hauteur de 1 500 € à destination des entreprises artisanales. Les critères d'éligibilité restent à établir.