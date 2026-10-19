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Violences et pillages à Lyon : près de 200 commerces touchés, un fonds de 10 millions d'euros débloqué

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Violences et pillages à Lyon : près de 200 commerces touchés, un fonds de 10 millions d'euros débloqué

Ce lundi matin, le bilan est à la hauteur des craintes suscitées par les images de désolation de la Presqu'île de Lyon. CCI et Métropole ont annoncé qu'entre 150 et 200 commerces avaient dégradés ou pillés. Un fonds de soutien a été débloqué par la collectivité.

Le bilan est lourd. Ce week-end, entre 150 et 200 commerces ont été attaqués et pillés en Presqu'île de Lyon en marge de la manifestation du 17 octobre.

C'est le bilan réalisé par la CCI, la Chambre des Métiers et la Métropole de Lyon ce lundi matin. La collectivité présidée par Véronique Sarselli a également annoncé avoir débloqué un fonds de 10 millions d'euros pour aider les commerçants. Un guichet unique, accessible au 04 72 40 59 59 et solidarite@lyon-metropole.cci.fr, a aussi été ouvert par la CCI pour les accompagner dans leurs démarches avec les assurances et leur apporter un soutien psychologique.

Pour Philippe Valentin, président de la CCI de Lyon, "c'est atroce. Là, c'est mettre la tête sur le billaud. On a vu une commerçante, je ne peux pas dire son nom parce que ça serait indécent, en pleurs, en disant 'c'est fini, je n'y arriverai pas'".

"Le commerçant il y a passé ses économies, c'est toute sa vie derrière et ça s'écroule. Donc quelque part, la colère (des manifestants ndlr)... moi je suis en colère, je trouve ça honteux et abject. On voit bien la différence entre ceux qui manifestent, ce qui est légitime, et ceux qui sont là uniquement pour piller", a-t-il poursuivi.

Des actions en commun

La présidente de la Métropole donne le ton : "Ce qui m'anime depuis 48h en tant que présidente de la Métropole, c'est répondre à nos commerçants dont la vie a été en danger. La priorité est de sécuriser les commerces et nos rues pour la mise en place d'actions rapides à court, moyen et long terme. On travaille sur la sécurité publique dans un premier temps. Puis, il doit y avoir un travail autour de la relance de la consommation locale". Le sujet de la suppression de la  ZTL est aussi abordé afin de "libérer l'activité commerciale et rendre à nouveau accessible Lyon et ses commerces".

Cette dynamique est également partagé par Fabrice Rosay, préfet et secrétaire général de la préfecture du Rhône : "L'objectif d'hier et d'aujourd'hui est de travailler avec la plus grande réactivité, efficacité et simplicité." "Le mot d'ordre est la rapidité", appuie Véronique Sarselli. Un accompagnement facilité concernant les dépôts de plainte et les déclarations d'assurance sera proposé par la Préfecture aux commerçants.

Concrètement, les commerçants touchés peuvent donc recevoir, de façon cumulative, une aide d'urgence à la sécurisation et à l'investissement de la Métropole jusqu'à 3 000 € ainsi que des avances remboursables de trésorerie sur-mesure, mais également une aide d'un fonds de solidarité de la Chambre des métiers et de l'artisanat à hauteur de 1 500 € à destination des entreprises artisanales. Les critères d'éligibilité restent à établir.

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17 octobre

pillage

métropole de Lyon

34 commentaires
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The scoop le 19/10/2026 à 15:28
Bon chance a écrit le 19/10/2026 à 12h15

Comment discréditer un mouvement populaire ? Des barbouzes qui cassent pour l’état français et des voix qui iront au RN ! Le BUT ? C’Est de laisser les clés au RN avec une France 🇫🇷 en guerre civile et en faillite économique, car les marchés financiers nous ont prévenu ! Comme la Grèce , les français pleureront quand une partie d’entre eux iront rejoindre les SDF ! Fonctionnaires et retraités vont voir leur salaire et retraite divisé par 2 . Il faut juste regarder ce qu’il c’est passé en Grèce pour vois ce qui ce passera en France 🇫🇷..
L’Élysée 2027 ´ le cadeau 🎁 empoisonné ´ ..Macron en jubile déjà ..

Oh Pu.... !
Les militants d'ultra-gauche sont donc des barbouzes à la solde du grand capital ?

Ils vont être contents de l'apprendre !

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 19/10/2026 à 15:23

Ce ne sont pas les contribuables qui devront payer, mais bel et bien ces foutus casseurs de merdes. Les autorités doivent prendre l'argent des allocs et ceux du RSA versés aux étrangers.
50000 euros par mois, c'est ce que reçoit un père de famille nombreuse étrangère. Cet argent devra servir à réparer les dégâts de ces foutus salopiaux.
CQFD

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pissenlit le 19/10/2026 à 15:21
Petite Ortie a écrit le 19/10/2026 à 13h00

Comme quoi y a de l'argent qui dort ! Mais pas pour les jeunes, ni pour l'hôpital.

Y a surtout de la dette qui court...

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saco697 le 19/10/2026 à 14:52

visiblement pas un centime du maire de Lyon il réserve les milliers de subventions à ses amis choisis qui ont évité de brûlé son ombriere

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Attendez encore un peu le 19/10/2026 à 14:24

Ne reconstruisez pas trop vites ils annoncent la même samedi 24.
Ou alors équipez vous et protégez vous même vos magasins car c’est pas l’état qui vous protègera.

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Casseur payeur le 19/10/2026 à 14:09

Envoyez la facture à LFI

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Ouais le 19/10/2026 à 14:08
Barbouzes. a écrit le 19/10/2026 à 12h23

Pourquoi les FDO ont gazés les cortèges de manifestants tranquilles et laisser les pilleurs en libertés ? Ce que dénonce le maire de MARSEILLE, qui a les preuves par les caméras de la ville de la complicité de la police a laisser les casseurs pilleurs cassés et dévalisé les commerces à Marseille et qui a gazé les manifestants des cortèges qui EUX ne cassaient rien !

Le maire de Marseille, il dénonce lol
Le maire de Marseille, il avait 750 policiers municipaux qui voulaient aller sécuriser et il leur a ordonné de rester au chaud
Alors, le maire de Marseille, qui s'allie aux incendiaires, il se TAIT !!!

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Enzo enzo le 19/10/2026 à 14:07

Y a qu'à prendre sur le budget de la CAF

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Heu le 19/10/2026 à 14:06
La vieillesse est vraiment un naufrage a écrit le 19/10/2026 à 11h58

" Collecté au moyen de taxes diverses , donc d' impôts déguisés".
Explique-nous ça, le sénile. Les taxes seraient donc des impôts "déguisés" ? Tu fumes quoi, papy pour écrire de telles stupidités ? Et ça change quoi à la sortie ta distinction, parce que l'argent de la Métro viendrait d'où alors ?

"Le sénile" ?
Mais quelle méchanceté ... !
Quand qqun pense différemment de vous, vous l'insultez ? ça fait avancer le débat ...

En attendant, le sénile il a raison pour les taxes

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Moumou Merzouk le 19/10/2026 à 14:04

Qui n'a jamais jeté des pavés et des mortiers sur la police, qui n'a jamais incendié et pillé des boutiques, qui dites le moi ?

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Chris6969699 le 19/10/2026 à 13:53
Barbouzes. a écrit le 19/10/2026 à 12h23

Pourquoi les FDO ont gazés les cortèges de manifestants tranquilles et laisser les pilleurs en libertés ? Ce que dénonce le maire de MARSEILLE, qui a les preuves par les caméras de la ville de la complicité de la police a laisser les casseurs pilleurs cassés et dévalisé les commerces à Marseille et qui a gazé les manifestants des cortèges qui EUX ne cassaient rien !

"Pourquoi les FDO ont gazés les cortèges de manifestants tranquilles et laisser les pilleurs en libertés ?"

Vous y étiez ou vous croyez encore leurs discours ?

Qui a pillé d'après vous, leurs petits protégés qu'ils nomment "Chances pour la France" ?

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Clark le 19/10/2026 à 13:32

Si, cet argent existe, mais c'est de l'argent qui ne sera pas mis dans les écoles, transports, infrastructures ou autre.
Il n'y a plus d'argent, donc ces sommes vont êtres ponctionnées sur divers budget de la ville, de la région. Et oui, c'est vos impôts notamment locaux qui sont dans ces budgets donc vous allez indirectement payer, enfin comme moi d'ailleurs.

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De la dette en plus le 19/10/2026 à 13:14

Voila on débloque des millions (ce qui dans ce cas est nécessaire) mais l'argent est sortie de nulle part. Encore les mêmes travailleurs qui suivent les regles et payent leurs impôts qui vont payer les dégâts faits par des sauvages.

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Polices Municipales le 19/10/2026 à 13:04

je n'ai pas vu de policiers municipaux ????

il me semble qu'il y a une Police Municipale ?? elle est payée ou bénévole ??

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Petite Ortie le 19/10/2026 à 13:00

Comme quoi y a de l'argent qui dort ! Mais pas pour les jeunes, ni pour l'hôpital.

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Loi du Tallion le 19/10/2026 à 12:55
Chris6969699 a écrit le 19/10/2026 à 11h44

"entre 150 et 200 commerces ont été attaqués et pillés en Presqu'île de Lyon en marge de la manifestation du 17 octobre."

Merci LFI..

Vous payez ?

Si on était aussi con qu'eux, ont irait faire bruler leur voiture, leur appartement ou maison, insulter leurs femme, enfants famille, mais nous nous sommes civilisés et pas idiots
La racaille va comprendre dans peu de temps , la douleur du retour au pays, au bled quoi

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Synapses le 19/10/2026 à 12:52
roco a écrit le 19/10/2026 à 12h02

Après tout cela , la conclusion qui s impose est bien que LFI est hélas le danger mortifère de notre République !

Le danger mortifère, c’est quand des adultes raisonnent comme des enfants de 5 ans.

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Ex Précisions le 19/10/2026 à 12:48

"Les critères d'éligibilité restent à établir", j'espère qu'ils ne vont pas donner aux kebabs et autres barbers shops.

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Bien fait le 19/10/2026 à 12:26

Qui sème la Haine récolte la guerre ..

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Barbouzes. le 19/10/2026 à 12:23
Chris6969699 a écrit le 19/10/2026 à 11h44

"entre 150 et 200 commerces ont été attaqués et pillés en Presqu'île de Lyon en marge de la manifestation du 17 octobre."

Merci LFI..

Vous payez ?

Pourquoi les FDO ont gazés les cortèges de manifestants tranquilles et laisser les pilleurs en libertés ? Ce que dénonce le maire de MARSEILLE, qui a les preuves par les caméras de la ville de la complicité de la police a laisser les casseurs pilleurs cassés et dévalisé les commerces à Marseille et qui a gazé les manifestants des cortèges qui EUX ne cassaient rien !

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Le soleil couche le 19/10/2026 à 12:16
Zut a écrit le 19/10/2026 à 11h57

Les commerces qui sont encore en presqu'île.....il va falloir les soutenir en faisant nos achats chez eux .. c’est le seul moyen !

Whatever.

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Bon chance le 19/10/2026 à 12:15

Comment discréditer un mouvement populaire ? Des barbouzes qui cassent pour l’état français et des voix qui iront au RN ! Le BUT ? C’Est de laisser les clés au RN avec une France 🇫🇷 en guerre civile et en faillite économique, car les marchés financiers nous ont prévenu ! Comme la Grèce , les français pleureront quand une partie d’entre eux iront rejoindre les SDF ! Fonctionnaires et retraités vont voir leur salaire et retraite divisé par 2 . Il faut juste regarder ce qu’il c’est passé en Grèce pour vois ce qui ce passera en France 🇫🇷..
L’Élysée 2027 ´ le cadeau 🎁 empoisonné ´ ..Macron en jubile déjà ..

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Les asticots ont un bon sens d'orientation le 19/10/2026 à 12:15

Bof. De toute façon le commerce traditionnel sent déjà le cadavre depuis quelques années. Les tentations plus économiques se trouvent en ligne ainsi la force du choix. Accès de plus en plus difficile au centre ville. Enfin le pouvoir d'achat de plus en plus réduit des gens qui optent de plus en plus pour l'économie circulaire.

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Un commerce, c'est une propriété privée le 19/10/2026 à 12:15

Imaginons qu'au lieu de 200 commerces, on se soit attaqué et qu'on ait dévasté 200 habitations de particuliers...

Un commerce est la même chose.

Peut-être qu'un jour la légitime défense de ses biens éclatera d'un coup lors d'événements de ce type.

Qu'elle deviendra l'évidence.

L'abandon et la lâcheté de l'Etat tel que dirigé depuis trop de décennies est sans nom...

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Solidarité 69 le 19/10/2026 à 12:15
Jérémy a écrit le 19/10/2026 à 11h31

Je n'ai pas envie de rire de l'immense majorité de ces personnes qui déplorent les effets dont ils ont chéri les causes en votant à 2 reprises pour Emmanuel Macron.
Mais j'en ai marre de payer encore pour des électeurs irresponsables.

Et pourtant c'est encore ce qui va se passer et ce n'est pas fini.

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facile a dire le 19/10/2026 à 12:02
pm69 a écrit le 19/10/2026 à 11h31

La recette est simple: application de l'Art 412-6 du Code Pénal pour Mélenchon et sa clique de factieux et dissolution de LFI !Et puis la Constitution de la Vème République prévoit ce qu'il faut via l'Art 16. Mais pour cela, il faudrait du courage politique, ce dont Macron n'aura jamais fait preuve !

Pour cela il faut des preuves ....

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roco le 19/10/2026 à 12:02

Après tout cela , la conclusion qui s impose est bien que LFI est hélas le danger mortifère de notre République !

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La vieillesse est vraiment un naufrage le 19/10/2026 à 11:58
papyrebel a écrit le 19/10/2026 à 11h45

Il faut préciser que ce fond de 10 millions d'Euros , c' est l'argent du contribuable ! Collecté au moyen de taxes diverses , donc d' impôts déguisés ; Lyonnais , c'est vous qui payez la (les) casses.

" Collecté au moyen de taxes diverses , donc d' impôts déguisés".
Explique-nous ça, le sénile. Les taxes seraient donc des impôts "déguisés" ? Tu fumes quoi, papy pour écrire de telles stupidités ? Et ça change quoi à la sortie ta distinction, parce que l'argent de la Métro viendrait d'où alors ?

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Zut le 19/10/2026 à 11:57
Chris6969699 a écrit le 19/10/2026 à 11h44

"entre 150 et 200 commerces ont été attaqués et pillés en Presqu'île de Lyon en marge de la manifestation du 17 octobre."

Merci LFI..

Vous payez ?

Les commerces qui sont encore en presqu'île.....il va falloir les soutenir en faisant nos achats chez eux .. c’est le seul moyen !

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papyrebel le 19/10/2026 à 11:45

Il faut préciser que ce fond de 10 millions d'Euros , c' est l'argent du contribuable ! Collecté au moyen de taxes diverses , donc d' impôts déguisés ; Lyonnais , c'est vous qui payez la (les) casses.

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Chris6969699 le 19/10/2026 à 11:44

"entre 150 et 200 commerces ont été attaqués et pillés en Presqu'île de Lyon en marge de la manifestation du 17 octobre."

Merci LFI..

Vous payez ?

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NicolasPaie le 19/10/2026 à 11:41

Bien entendu, il faut soutenir les commerçants.
Mais à voir, dès dimanche matin, les équipes à l'oeuvre pour ranger, nettoyer, puis enfin la collectivité payer pour tout réparer...
Oui, il faut que les magasins puissent rouvrir rapidement.
Et d'un autre côté, c'est comme si on effaçait tout ce qui s'est passé. Et Nicolas va encore payer pour la casse et le pillage.
Samedi prochain, tout sera fin prêt pour que ça recommence.

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ouf! le 19/10/2026 à 11:35

hors de question que les Lyonnais paient l’incompétence et le lâcheté des haut fontctionnaires chargés du maintien l’ordre. Ils ont une responsabilité personnelle engagée comme chaque travailleur en France. Ce n’est is à nous d’être les dindons.

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pm69 le 19/10/2026 à 11:31

La recette est simple: application de l'Art 412-6 du Code Pénal pour Mélenchon et sa clique de factieux et dissolution de LFI !Et puis la Constitution de la Vème République prévoit ce qu'il faut via l'Art 16. Mais pour cela, il faudrait du courage politique, ce dont Macron n'aura jamais fait preuve !

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Jérémy le 19/10/2026 à 11:31

Je n'ai pas envie de rire de l'immense majorité de ces personnes qui déplorent les effets dont ils ont chéri les causes en votant à 2 reprises pour Emmanuel Macron.
Mais j'en ai marre de payer encore pour des électeurs irresponsables.

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