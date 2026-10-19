Violences et pillages à Lyon : près de 200 commerces touchés, un fonds de 10 millions d'euros débloqué

Le bilan est lourd. Ce week-end, entre 150 et 200 commerces ont été attaqués et pillés en Presqu'île de Lyon en marge de la manifestation du 17 octobre.
C'est le bilan réalisé par la CCI, la Chambre des Métiers et la Métropole de Lyon ce lundi matin. La collectivité présidée par Véronique Sarselli a également annoncé avoir débloqué un fonds de 10 millions d'euros pour aider les commerçants. Un guichet unique, accessible au 04 72 40 59 59 et solidarite@lyon-metropole.cci.fr, a aussi été ouvert par la CCI pour les accompagner dans leurs démarches avec les assurances et leur apporter un soutien psychologique.
Pour Philippe Valentin, président de la CCI de Lyon, "c'est atroce. Là, c'est mettre la tête sur le billaud. On a vu une commerçante, je ne peux pas dire son nom parce que ça serait indécent, en pleurs, en disant 'c'est fini, je n'y arriverai pas'".
"Le commerçant il y a passé ses économies, c'est toute sa vie derrière et ça s'écroule. Donc quelque part, la colère (des manifestants ndlr)... moi je suis en colère, je trouve ça honteux et abject. On voit bien la différence entre ceux qui manifestent, ce qui est légitime, et ceux qui sont là uniquement pour piller", a-t-il poursuivi.
Des actions en commun
La présidente de la Métropole donne le ton : "Ce qui m'anime depuis 48h en tant que présidente de la Métropole, c'est répondre à nos commerçants dont la vie a été en danger. La priorité est de sécuriser les commerces et nos rues pour la mise en place d'actions rapides à court, moyen et long terme. On travaille sur la sécurité publique dans un premier temps. Puis, il doit y avoir un travail autour de la relance de la consommation locale". Le sujet de la suppression de la ZTL est aussi abordé afin de "libérer l'activité commerciale et rendre à nouveau accessible Lyon et ses commerces".
Cette dynamique est également partagé par Fabrice Rosay, préfet et secrétaire général de la préfecture du Rhône : "L'objectif d'hier et d'aujourd'hui est de travailler avec la plus grande réactivité, efficacité et simplicité." "Le mot d'ordre est la rapidité", appuie Véronique Sarselli. Un accompagnement facilité concernant les dépôts de plainte et les déclarations d'assurance sera proposé par la Préfecture aux commerçants.
Concrètement, les commerçants touchés peuvent donc recevoir, de façon cumulative, une aide d'urgence à la sécurisation et à l'investissement de la Métropole jusqu'à 3 000 € ainsi que des avances remboursables de trésorerie sur-mesure, mais également une aide d'un fonds de solidarité de la Chambre des métiers et de l'artisanat à hauteur de 1 500 € à destination des entreprises artisanales. Les critères d'éligibilité restent à établir.
Oh Pu.... !Signaler Répondre
Les militants d'ultra-gauche sont donc des barbouzes à la solde du grand capital ?
Ils vont être contents de l'apprendre !
Ce ne sont pas les contribuables qui devront payer, mais bel et bien ces foutus casseurs de merdes. Les autorités doivent prendre l'argent des allocs et ceux du RSA versés aux étrangers.Signaler Répondre
50000 euros par mois, c'est ce que reçoit un père de famille nombreuse étrangère. Cet argent devra servir à réparer les dégâts de ces foutus salopiaux.
CQFD
Y a surtout de la dette qui court...Signaler Répondre
visiblement pas un centime du maire de Lyon il réserve les milliers de subventions à ses amis choisis qui ont évité de brûlé son ombriereSignaler Répondre
Ne reconstruisez pas trop vites ils annoncent la même samedi 24.Signaler Répondre
Ou alors équipez vous et protégez vous même vos magasins car c’est pas l’état qui vous protègera.
Envoyez la facture à LFISignaler Répondre
Le maire de Marseille, il dénonce lolSignaler Répondre
Le maire de Marseille, il avait 750 policiers municipaux qui voulaient aller sécuriser et il leur a ordonné de rester au chaud
Alors, le maire de Marseille, qui s'allie aux incendiaires, il se TAIT !!!
Y a qu'à prendre sur le budget de la CAFSignaler Répondre
"Le sénile" ?Signaler Répondre
Mais quelle méchanceté ... !
Quand qqun pense différemment de vous, vous l'insultez ? ça fait avancer le débat ...
En attendant, le sénile il a raison pour les taxes
Qui n'a jamais jeté des pavés et des mortiers sur la police, qui n'a jamais incendié et pillé des boutiques, qui dites le moi ?Signaler Répondre
"Pourquoi les FDO ont gazés les cortèges de manifestants tranquilles et laisser les pilleurs en libertés ?"Signaler Répondre
Vous y étiez ou vous croyez encore leurs discours ?
Qui a pillé d'après vous, leurs petits protégés qu'ils nomment "Chances pour la France" ?
Si, cet argent existe, mais c'est de l'argent qui ne sera pas mis dans les écoles, transports, infrastructures ou autre.Signaler Répondre
Il n'y a plus d'argent, donc ces sommes vont êtres ponctionnées sur divers budget de la ville, de la région. Et oui, c'est vos impôts notamment locaux qui sont dans ces budgets donc vous allez indirectement payer, enfin comme moi d'ailleurs.
Voila on débloque des millions (ce qui dans ce cas est nécessaire) mais l'argent est sortie de nulle part. Encore les mêmes travailleurs qui suivent les regles et payent leurs impôts qui vont payer les dégâts faits par des sauvages.Signaler Répondre
je n'ai pas vu de policiers municipaux ????Signaler Répondre
il me semble qu'il y a une Police Municipale ?? elle est payée ou bénévole ??
Comme quoi y a de l'argent qui dort ! Mais pas pour les jeunes, ni pour l'hôpital.Signaler Répondre
Si on était aussi con qu'eux, ont irait faire bruler leur voiture, leur appartement ou maison, insulter leurs femme, enfants famille, mais nous nous sommes civilisés et pas idiotsSignaler Répondre
La racaille va comprendre dans peu de temps , la douleur du retour au pays, au bled quoi
Le danger mortifère, c’est quand des adultes raisonnent comme des enfants de 5 ans.Signaler Répondre
"Les critères d'éligibilité restent à établir", j'espère qu'ils ne vont pas donner aux kebabs et autres barbers shops.Signaler Répondre
Qui sème la Haine récolte la guerre ..Signaler Répondre
Pourquoi les FDO ont gazés les cortèges de manifestants tranquilles et laisser les pilleurs en libertés ? Ce que dénonce le maire de MARSEILLE, qui a les preuves par les caméras de la ville de la complicité de la police a laisser les casseurs pilleurs cassés et dévalisé les commerces à Marseille et qui a gazé les manifestants des cortèges qui EUX ne cassaient rien !Signaler Répondre
Whatever.Signaler Répondre
Comment discréditer un mouvement populaire ? Des barbouzes qui cassent pour l’état français et des voix qui iront au RN ! Le BUT ? C’Est de laisser les clés au RN avec une France 🇫🇷 en guerre civile et en faillite économique, car les marchés financiers nous ont prévenu ! Comme la Grèce , les français pleureront quand une partie d’entre eux iront rejoindre les SDF ! Fonctionnaires et retraités vont voir leur salaire et retraite divisé par 2 . Il faut juste regarder ce qu’il c’est passé en Grèce pour vois ce qui ce passera en France 🇫🇷..Signaler Répondre
L’Élysée 2027 ´ le cadeau 🎁 empoisonné ´ ..Macron en jubile déjà ..
Bof. De toute façon le commerce traditionnel sent déjà le cadavre depuis quelques années. Les tentations plus économiques se trouvent en ligne ainsi la force du choix. Accès de plus en plus difficile au centre ville. Enfin le pouvoir d'achat de plus en plus réduit des gens qui optent de plus en plus pour l'économie circulaire.Signaler Répondre
Imaginons qu'au lieu de 200 commerces, on se soit attaqué et qu'on ait dévasté 200 habitations de particuliers...Signaler Répondre
Un commerce est la même chose.
Peut-être qu'un jour la légitime défense de ses biens éclatera d'un coup lors d'événements de ce type.
Qu'elle deviendra l'évidence.
L'abandon et la lâcheté de l'Etat tel que dirigé depuis trop de décennies est sans nom...
Et pourtant c'est encore ce qui va se passer et ce n'est pas fini.Signaler Répondre
Pour cela il faut des preuves ....Signaler Répondre
Après tout cela , la conclusion qui s impose est bien que LFI est hélas le danger mortifère de notre République !Signaler Répondre
" Collecté au moyen de taxes diverses , donc d' impôts déguisés".Signaler Répondre
Explique-nous ça, le sénile. Les taxes seraient donc des impôts "déguisés" ? Tu fumes quoi, papy pour écrire de telles stupidités ? Et ça change quoi à la sortie ta distinction, parce que l'argent de la Métro viendrait d'où alors ?
Les commerces qui sont encore en presqu'île.....il va falloir les soutenir en faisant nos achats chez eux .. c’est le seul moyen !Signaler Répondre
Il faut préciser que ce fond de 10 millions d'Euros , c' est l'argent du contribuable ! Collecté au moyen de taxes diverses , donc d' impôts déguisés ; Lyonnais , c'est vous qui payez la (les) casses.Signaler Répondre
"entre 150 et 200 commerces ont été attaqués et pillés en Presqu'île de Lyon en marge de la manifestation du 17 octobre."Signaler Répondre
Merci LFI..
Vous payez ?
Bien entendu, il faut soutenir les commerçants.Signaler Répondre
Mais à voir, dès dimanche matin, les équipes à l'oeuvre pour ranger, nettoyer, puis enfin la collectivité payer pour tout réparer...
Oui, il faut que les magasins puissent rouvrir rapidement.
Et d'un autre côté, c'est comme si on effaçait tout ce qui s'est passé. Et Nicolas va encore payer pour la casse et le pillage.
Samedi prochain, tout sera fin prêt pour que ça recommence.
hors de question que les Lyonnais paient l’incompétence et le lâcheté des haut fontctionnaires chargés du maintien l’ordre. Ils ont une responsabilité personnelle engagée comme chaque travailleur en France. Ce n’est is à nous d’être les dindons.Signaler Répondre
La recette est simple: application de l'Art 412-6 du Code Pénal pour Mélenchon et sa clique de factieux et dissolution de LFI !Et puis la Constitution de la Vème République prévoit ce qu'il faut via l'Art 16. Mais pour cela, il faudrait du courage politique, ce dont Macron n'aura jamais fait preuve !Signaler Répondre
Je n'ai pas envie de rire de l'immense majorité de ces personnes qui déplorent les effets dont ils ont chéri les causes en votant à 2 reprises pour Emmanuel Macron.Signaler Répondre
Mais j'en ai marre de payer encore pour des électeurs irresponsables.