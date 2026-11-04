Lyon : le conseil du 8e arrondissement évacué après des tensions autour de Raphaël Arnault

La séance du conseil d'arrondissement du 8e arrondissement de Lyon a pris une tournure particulièrement agitée ce mardi soir.
À l'origine des tensions : l'annulation de la conférence que devait donner le député LFI du Vaucluse Raphaël Arnault, jeudi 5 novembre, autour de son livre "Antifasciste".
Alors que les élus insoumis intervenaient sur cette décision, une cinquantaine de militants LFI présents dans le public ont commencé à scander "Siamo tutti antifascisti", un slogan antifasciste italien.
Face à ces protestations, le maire écologiste Olivier Berzane a décidé de faire évacuer la salle du conseil.
Une conférence devenue source de tensions politiques
La venue de Raphaël Arnault à Lyon fait polémique depuis une semaine.
Le député avait initialement réservé une salle municipale dans le 8e arrondissement pour présenter son ouvrage. Mais Olivier Berzane avait finalement annulé cette mise à disposition.
Une décision vivement critiquée par les Insoumis lyonnais, notamment par la députée Anaïs Belouassa Chérifi.
À l'inverse, cette annulation avait été saluée par des militants nationalistes de l'organisation "Union et défense de la jeunesse", qui avaient manifesté vendredi soir devant la mairie du 8e arrondissement.
La rencontre avec Raphaël Arnault pourra désormais être organisée à Villeurbanne, vendredi, au Bieristan.
Une séance "prise d'assaut"
Présent lors du conseil d'arrondissement, l'élu UDR Alexandre Dupalais a vivement réagi aux événements.
"La démocratie lyonnaise prise d'assaut ! Ce soir, les milices antifa ont envahi le conseil du 8e", a-t-il dénoncé, affirmant avoir dû quitter les lieux sous escorte policière.
🔴 La démocratie lyonnaise prise d’assaut ! Ce soir, les milices antifa ont envahi le conseil du 8e. Évacués par la police, moi sous escorte. Ils veulent me faire taire car j’ai obtenu l’annulation de la conférence de leur gourou Arnault ! L’État fermera-t-il encore les yeux ? https://t.co/PaxJdWmWyF— Alexandre Dupalais (@a_dupalais) November 3, 2026
L'élu revendique également un rôle dans l'annulation de la conférence et interpelle les autorités sur leur réaction face aux militants présents.
Cette polémique intervient dans un contexte particulièrement sensible, neuf mois après la mort du militant d'extrême droite Quentin Deranque, affaire dans laquelle des proches de Raphaël Arnault sont mis en cause.
Le parlementaire est notamment le cofondateur de la Jeune Garde, organisation antifasciste d'extrême gauche aujourd'hui dissoute.
Énième version de l'arroseur arrosé , mais cette fois-ci dans l'arrondissement des frères Lumière ...Signaler Répondre
N'oubliez jamais que si ce "personnage" est la c'est qu'il a été ELU par des citoyens.Signaler Répondre
Ces citoyens ont fait le choix conscient de lui permettre d'infiltrer nos institutions.
Et il se sent très bien au chaud dans ce système qu'il exècre.
Un remerciement chaleureux a ces "citoyens" qui n'ont pas hésité a propulser un condamné pour violence en réunion
sur les banc de l'Assemblée Nationale.
C'est comme ça que ça commencé dans les années 30 en Italie et en Allemagne.Signaler Répondre
L'histoire serait elle comme la mode un éternel recommencement
Les électeurs auront tout oublié d'ici les élections présidentielles...Signaler Répondre
Ces gens-là ne vivent pas dans le réel, ils vivent dans leurs fantasmes où il seraient entourés de fascistes à chaque coin de rue.Signaler Répondre
S'ils s'habillent de mauvais goût c'est pour se repérer entre eux.
Qu'on remette les choses au clair, la mort de Quentin n'est pas un assassinat et ne l'a jamais été. Vous passez assez de tmeps sur Lyon Mag pour lire les articles correctement, mêmes si ceux ci sont biaisés par l'ideologie des journalistes.Signaler Répondre
Ensuite sans fasciste il n'y a pas d'antifa, donc arrétés de l'être et on aura plus d'antifa...
Que LFI garde dans ses rangs un voyou OQTF prouve bien que cette secte doit être dissoute au plus vite.Signaler Répondre
Sur les lieux (la ville) où tant de proches de sa mouvance ont assassiné Quentin Deranque.Signaler Répondre
L'assassin revient toujours sur les lieux de son crime.Signaler Répondre
LFI adresse tous ses remerciement à tous ceux qui ont participés au Front Républicain aux dernières législatives et qui ont permis l'élection d'un groupe parlementaireSignaler Répondre
LFI remercie particulièrement tous les membres du groupe Horizons qui ont suivi et milité derrière les consignes d'Edouard Philippe
LFI remercie particulièrement la Fédération du Rhône Horizons qui a été extrêmement assidue.
Au vu de l'assassinat de Quentin Deranque, Raphaël Archenault ne devrait même pas pouvoir venir à LyonSignaler Répondre
C'est une honte, et c'est scandaleux !!!
Sur YouTube j'écoute des développements sur des thématiques de différents philosophes faits par un prof de philo.Signaler Répondre
Ce prof est loin d'être un conservateur il est plutôt de gauche.
Mais il détaille les mécaniques à l'œuvre pour orienter en masse les opinions. C'est assez effrayant surtout quand on voit en temps réel s'appliquer ce qu'il dit.
Pour 2027 il est très pessimiste car les forces à l'œuvre sont trop puissantes pour faire face.
On le voit dans nos médias depuis longtemps on est dans un monde alternatif de post vérité.
Les journalistes mentent les politiques mentent les universitaires mentent etc etc
Ok Macron est une farce et un menteur compulsif mais ceux qui étaient avant aussi non?
Tout le monde sait parfaitement que le palestinisme reprend à lui des mécaniques nazi mais ce mouvement obscurantiste est soutenu par les gauches et les Progressistes partout dans le monde.
Les mêmes étudiants qui bloquent les facs en ce moment en criant "facho" sont les mêmes qui harcèlent et chassent les étudiants juifs sous le regard bienveillant des Presidences d'université et des politiques.
Mensonges, post vérités à l'échelle planétaire.
Moi souvent je résume tout à une seule notion propre à l'avidité de l'homme : comment se faire facilement le max de Pognon ?
La cupidité a toujours dirigée ce Monde.
Quand un vert évacue un rouge alors qu'ils ont fait pratiquement campagne ensemble c'est a se tordre de rire.Signaler Répondre
Moi je préfère un bon rouge dans un verre et je levacue fissa 😂
un gars dont les attachés parlementaires sont incarcéré pour assassinat, ça ne leur pose aucun problème. imaginons l inverse.Signaler Répondre
Il vous en faut peu.Signaler Répondre
Qui aurait pu prédire qu'en s'alliant avec LFI pour gratter un second mandat, Grégory Doucet allait nous concocter un chef-d'œuvre de stabilité ? Un vrai coup de génie stratégique.Signaler Répondre
Le « ver est dans la pomme » Voyons le bon côté des choses : la pomme était déjà bien compostée par nos cher·es vert·es.
Grâce à cette union sacrée, LFI = Lyon Foutoir Infernal tient enfin toutes ses promesses de campagne.
Un grand merci aux écologistes pour avoir apporté l'engrais idéal à ce magnifique champ de ruines. De l'artisanat politique de haut vol !
Merci aux verts car lfi continue de semer la m.... e.
Désolé mais de partout où LFI passe c'est la bordelisation et des tentatives de sa normalisation.Signaler Répondre
Ce n'est pas ça que les français veulent.
Qualifier l'antifascisme d'extrême gauche est une oxymore !Signaler Répondre
Merci d'essayer d'embellir ces fachos d'extrême gauche. Pour le coup c'est un pléonasme.
Venir en milice, faire du tapage et intimider un conseil d'arrondissement pour imposer sa loi, c'est L'A-B-C du fascisme !Signaler Répondre
Le totalitarisme en survêt', la bêtise en bandoulière.
Ils se croient dans la résistance alors qu'ils vont juste sécher leurs larmes de bourgeois au Bieristan devant une bière à 9 balles.
Les écolos se chient dessus devant leurs alliés LFI et le citoyen paie la note.
La seule chose que combat cette clique, c'est la démocratie et le travail.
Posez vos mégaphones, retournez vivre chez vos mères et dissolvez-vous dans votre propre bêtise : la démocratie n'a pas besoin de petits fascistes en pyjama qui puent la défaite et la lâcheté !
quand LFI passe quelque part c’est toujours pour mettre le bordel … on voit bien ce qu’est devenu Lyon avec un maire aux ordres de Melenchon à qui il doit son poste et ses avantages…Signaler Répondre
L'autre arnaut (9000 € de salaire de député) est indésirable partout en France et plus personne ne veut le voir, y compris sa propre famille. On ne peut pas tuer et rester député. Il faut que la Présidente de l'Assemblée Nationale s'occupe de son cas, en le chassant de son siège de députation.Signaler Répondre
HONTE À LFI, PARTI DE BONS À RIEN ET DE VIOLENTS. C'EST ÇA, L'EXTRÊME GAUCHE.
Le rapport avec le commentaire en question ? Pouvez-vous en dire plus ?Signaler Répondre
En revanche avec votre mépris caricatural et votre puéril morgue, je vois le rapport direct avec une mentalité et un positionnement politique du même niveau que ces activistes qui viennent perturber un conseil d'arrondissement.
C'est plus qu'un proche c'est son assistant parlementaire, un meurtre ce n'est pas rien, encore plus pour des raisons politiques.Signaler Répondre
Et arnault est un délinquant condamné: https://www.lyonmag.com/article/148734/le-depute-lfi-raphael-arnault-definitivement-condamne-pour-violences-volontaires-en-reunion-a-lyon
Encore à picoler avec ton pote général salan au café du commerce.Signaler Répondre
n'oublie pas les poireaux pour Simone.
Le totalitarisme et l'intolérance de ces activistes qui s'expriment encore et encore....Le vrai péril, le véritable danger pour la démocratie est bien d'un seul côté : cette extrême gauche haineuse et violente.Signaler Répondre
En avril 2027 , faisons le front anti LFI. Il en va de l'avenir de notre nation.Signaler Répondre
Votre source svp? Ça ne m'étonnerait pas mais ça prouverait qu'ils se cautionnent tous à la barbe et au nez des gens qui sont encore là à se poser la question.Signaler Répondre
Ça fait du bien de lire une opinion basée sur des arguments étayés et pertinents. Malheureusement nos concitoyens sont victimes de lavage de cerveau à un point tel qu'ils n'ont même plus conscience de leur absence d'honnêteté intellectuelle.Signaler Répondre
Ces gens là ne maîtrisent pas l'italien, sinon ils scanderaient "Siamo tutti assassini"Signaler Répondre
comme par hasard, des militants insoumis prévenus à l avance. LFI est en train de bouffer complètement les soit disant ecolos.Signaler Répondre
On voit ce qui se passera si LFI est élu, ce sera un conseil municipal normal...Signaler Répondre
Peut-être même des règlements de comptes entre bandes.
Au vue de ces événements, Le préfet ne peut il pas tout simplement interdire cette dédicace ?Signaler Répondre
Prenez les USA, les démocrates s'en servent pour revenir au pouvoirSignaler Répondre
Dans le monde les mouvements des "progressistes" dont fait parti Macron s'en servent aussi pour écarter les "conservateurs souverainistes" car en réalité ses Progressistes veulent anéantir les "peuples" au profit de consommateur. Ils cassent les sociétés, font disparaitre progressivement les classes moyennes en ubérisant les métiers.
Les mouvements d'extrême gauche et donc les Antifa sont les outils très utiles de ses tendances d'ubérisation.
Oui en effet vous avez énormément d'enfants de CSP+ ... ils s'agitent mais dans quelques années ils feront comme les parents il iront exploiter du smicard en les virant pour faire plus de marge et se verser plus de primes.
Mai 68 cela a été la trahison des ouvriers les anciens étudiants bourgeois de 68 les ont fait progressivement disparaitre... et on voit des faux syndicats CGT, CFTD qui connaissent parfaitement cette histoire mais lancent des "innocents" dans la bataille alors qu'ils seront les futurs victimes de ses pseudo manifestants bourgeois.
La Révolution a toujours profité à la Bourgeoisie et ses extrême gauche (ici Antifa) ont toujours facilité la mise en place d'Oligarchies qui ont asservies les peuples.
Paradoxal ? pas vraiment ... le communisme permet l'enrichissement de nombreuses personnes sur la souffrance des autres.
Un Pigasse qui agite les foules avec ses médias... alors qu'il s'est gavé lors des crises des dettes et via son réseau d'ancien énarque pompe un fric fou d'argent public avec ses contrats dans les médias publics ... les fameux milliardaires "rouges" ont fait fortune sur le dos des peuples. Et en parlant de "bourgeois" ils ont leur gourou le multimillionnaire JLM
Trois pelés et un tondu, à peine capables de scander leur bêtise à l'unisson, et qui se laissent raccompagner.. c'est une "prise d'assaut", et "milices", et "gourou".. "les milices" carrément. Un partout, la balle au centre.Signaler Répondre
En fait plus personne ne touche terre..
Barrage à tout mouvement LFI obligatoire !!!Signaler Répondre
C'est ça la France que veut nous imposer LFI : la censure, la restriction des libertés, la violence permanente, les taxes et les impôts, la haine de la France,...Signaler Répondre
Le fascisme est de retour.
Vont ils faire un signalement au procureur et parler d'intimadation voire de fascisme ou c'est moins grave que d'afficher une banderole devant la mairie du 8e?Signaler Répondre
Est ce que selon le Monde et Mediapart des tracts RN ont été retrouvés sur place 😂?Signaler Répondre
Fils de notables et de profs, vous n'allez pas pouvoir les toucher comme ça. Et oui, ils sont utilisés par le pouvoir pour toutes sorte de travaux dégueulasses: intimidations, décrédibilisation des mouvements sociaux mais aussi de leur propre camp parce que tant que ces clowns s'agitent, ils font passer ce qui aurait pu être une gauche normale pour des tarés.Signaler Répondre
Le Bieristan n'appartient t il pas à Bruno Bernard ?Signaler Répondre
ce qu’il me fait rire, suite aux sondages, ils se voient déjà vainqueur !! cela me rappel une certaine équipe de foot Italienne !Signaler Répondre
Tout le monde sait depuis très très longtemps que ses antifa ne sont en réalité que des mouvements d'extrême gauche seditieux et fascistes qui menacent notre république car bras armés de certains partis politiques.Signaler Répondre
Alors pourquoi ne sont ils pas classés comme organisation terroristes comme l'a fait Trump aux USA? Ses organisations Antifa sont-elles protégées par certains dirigeants pour s'en servir dans leur maintien au pouvoir : Président, Conseil d'état et autre... très probablement car ce sont le genre de personne prêtent à tout pour garder le pouvoir.
Ses mouvements d'extrême gauche servent en réalité les pouvoir en place ils sont dépendant les uns des autres.
Bonjour,Signaler Répondre
Je vous remercie, lyonmag, de relater cette scène honteuse qui s'est déroulée hier. Perturber un conseil, c'est tout sauf démocratique.
Pour avoir suivi le CA en live, il convient de préciser que ces énergumènes sont, tout de même, sortis dans le calme, et la séance a pu reprendre sans les élus LFI (ils n'ont pas voulu reprendre la séance de leur plein gré). Ils n'ont donc pas assister aux délibérations pour l'arrondissement, et à mon sens, je crois que le quotidien de leurs voisins n'est pas leur priorité.
A. Dupalais était effectivement présent, pour la première fois. Il a passé son temps à couper la parole, quand il arrivait à ouvrir son micro... Et après les chants scannés par les militants, il a été évacué comme tout le monde. Pas d'escorte spécifique (@lyonmag la séance était filmée, je vous invite à vérifier). Je déplore que votre rédaction attache trop d'importance à cet élu-imposteur.
Enfin, je serai curieux de connaître la position d'O. Berzane. Ce dernier n'a pas condamné, hier soir, la scène ubuesque provoqué par ses alliés-techniques.