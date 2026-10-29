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Meurtre de Quentin Deranque à Lyon : le député LFI Raphaël Arnault entendu par la police antiterroriste

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Meurtre de Quentin Deranque à Lyon : le député LFI Raphaël Arnault entendu par la police antiterroriste

Le député La France insoumise Raphaël Arnault a été entendu mardi par les enquêteurs de la police antiterroriste dans le cadre de l'enquête sur la mort de Quentin Deranque, militant nationaliste tué en février dernier à Lyon.

Nouvelle étape dans l'enquête sur la mort de Quentin Deranque à Lyon. Selon les informations du Parisien, le député LFI du Vaucluse, Raphaël Arnault, a été auditionné librement mardi 27 octobre par les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste (SDAT).

Le parlementaire de 31 ans avait été convoqué dans les locaux de ce service de police, situés à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Cette audition intervient dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte après la mort du militant nationaliste, violemment agressé en février dernier à Lyon.

Plusieurs anciens membres de la Jeune Garde mis en examen

Depuis les faits, 14 personnes ont été mises en examen dans ce dossier. Parmi elles figurent notamment d'anciens membres de la Jeune Garde, mouvement antifasciste cofondé en 2018 à Lyon par Raphaël Arnault, avant sa dissolution par décret en juin 2025.

L'audition du député intervient également dans un contexte de tensions avec La France insoumise. Une semaine plus tôt, le parti de Jean-Luc Mélenchon avait dénoncé une "tentative d'interpellation policière planifiée" visant son parlementaire.

Cette fois, Raphaël Arnault a été entendu dans le cadre d'une audition libre. Cette procédure ne constitue pas une mise en examen et ne signifie pas, à elle seule, que le député est soupçonné d'avoir participé aux faits.

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Raphaël Arnault

Quentin Deranque

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Révisetonsujet le 30/10/2026 à 17:20
C'est moi a écrit le 29/10/2026 à 23h05

Chiffres farfelue??

Vous oubliez les 11000€ par mois pour ses collaborateurs..
Et les 7000€ de frais annexes...
Donc 6000+11000+7000=24 000€ de notre poche à chaque deputés

Ps 7000€ de frais annexes (manger, se vêtir, loger) quand on gagne deja 6000€ c'est beaucoup non?

#renseignetoimieux

1 - tu es surement un gros jaloux
2 - se mefiez des dires des personnes qui ralent en pleurant qu'ils payent pour les autres. Ils payent souvent seulement la TVA sur leur consommation.
c'est comme les frites, ce n'est pas ceux qui en parlent le plus qui ....

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Hips le 30/10/2026 à 17:13
Et hop.... a écrit le 29/10/2026 à 18h24

Dans quoi ?..
D en connaître, merci, mais facile, c est DANS le Bescherelle.🤪🤪

Finalement tu n' a rien à dire .

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Mme de R. le 30/10/2026 à 15:29

Quand on n'a rien dans le citron 🍋 on est violent, on va en taule et on attend les oranges.

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Jérémy le 30/10/2026 à 10:34
Solidarité 69 a écrit le 29/10/2026 à 21h11

Certains ont même évoqué l'organisation meurtrière qui avait été mise en place le jour du meurtre de Quentin.
L'assistant parlementaire de Raphaël Archenault prenait des indications au téléphone, une première rangée devait aller au contact du groupe en face et tenter d'isoler des membres pour que la seconde rangée puisse leur tomber dessus à plusieurs et les massacrer.
Il faut reconnaître que la tactique mise en œuvre par Raphaël Archenault a été efficace et fêté dans les milieux d'extrême gauche.

L'association de malfaiteurs en crime organisé se précise de jours en jours.

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WIKIPEDIA l info du blabla... le 30/10/2026 à 09:43
Tant qu'à rire... a écrit le 29/10/2026 à 20h26

... rions de bon coeur. Explique-moi avec des mots SENSÉS ton problème avec Wikipédia.
Et trouve-nous une autre encyclopédie qui nous donne une explication exactement inverse, démontrant ainsi que Wikipédia s'est planté.
Chiche ?

WIKIPEDIA est "une encyclopédie" mise a jour par ses utilisateurs.... Il est donc facile de l orienter avec une stratégie d attaque massive....
Facile, tape un sujet que tu maîtrises vraiment bien, et tu vas te marrer.
Toute personne soucieuse de vouloir avoir une vision réelle, complète et objective se renseigne sur plusieurs sites et recoupe les infos.

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Les Fachos Incultes le 30/10/2026 à 01:00

Complicité de meurtre ?

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C'est moi le 29/10/2026 à 23:05
Révisetonsujet a écrit le 29/10/2026 à 17h39

On peut comprendre que tu sois en colère, mais arrêtes de sortir tes chiffres farfelus .
Pour infos : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/synthese/deputes-groupes-parlementaires/la-situation-materielle-du-depute

Chiffres farfelue??

Vous oubliez les 11000€ par mois pour ses collaborateurs..
Et les 7000€ de frais annexes...
Donc 6000+11000+7000=24 000€ de notre poche à chaque deputés

Ps 7000€ de frais annexes (manger, se vêtir, loger) quand on gagne deja 6000€ c'est beaucoup non?

#renseignetoimieux

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Solidarité 69 le 29/10/2026 à 21:11
Jérémy a écrit le 29/10/2026 à 17h22

Si certains emprisonnés préféraient garder le silence au début, ils sont beaucoup plus prolixes désormais au vu de l'attitude de leur chef qui les a lâchement abandonné limite, je ne les connais pas.
Attendons.

Certains ont même évoqué l'organisation meurtrière qui avait été mise en place le jour du meurtre de Quentin.
L'assistant parlementaire de Raphaël Archenault prenait des indications au téléphone, une première rangée devait aller au contact du groupe en face et tenter d'isoler des membres pour que la seconde rangée puisse leur tomber dessus à plusieurs et les massacrer.
Il faut reconnaître que la tactique mise en œuvre par Raphaël Archenault a été efficace et fêté dans les milieux d'extrême gauche.

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Et alors ? le 29/10/2026 à 20:41
danger public a écrit le 29/10/2026 à 19h02

Attentat raciste de Trappes : malgré les démentis de l’extrême droite, l’enquête confirme le soutien de l’accusé au RN

Pourtant tout le monde connaît la réponse :
PAS D'AMALGAME.
Demande aux gauchos, ils sont tous d’accord. Enfin quand c’est un islamiste qui tue...

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Silence les enquêteurs travaillent.. le 29/10/2026 à 20:40
danger public a écrit le 29/10/2026 à 19h02

Attentat raciste de Trappes : malgré les démentis de l’extrême droite, l’enquête confirme le soutien de l’accusé au RN

La justice ne se rend pas dans la rue ni sur les réseaux sociaux..les enquêtes sont longues...
Tant que le jugement n a pas eu lieu, personne ne dispose de l ensemble des éléments....
Il est malsain et dangereux de lancer des jugements hâtifs et péremptoires, avec le risque que l enquête finale prouve le contraire de ce que les hurleurs précoces avancent...
En général les démentis sont plus discrets voire absents...
En attendant, chut, pour ne pas avoir a passer pour un mythomane après...les réseaux n oublient rien ....

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Tant qu'à rire... le 29/10/2026 à 20:26
Jacques20 a écrit le 29/10/2026 à 12h59

Et votre source d'instruction, c'est Wikipedia ??? Trop drôle.

... rions de bon coeur. Explique-moi avec des mots SENSÉS ton problème avec Wikipédia.
Et trouve-nous une autre encyclopédie qui nous donne une explication exactement inverse, démontrant ainsi que Wikipédia s'est planté.
Chiche ?

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jmpaléboloss le 29/10/2026 à 20:23
maxPTT a écrit le 29/10/2026 à 12h54

papyrebel (votre pseudo me tue de rire), toujours à côté de la plaque.

Celui qui est responsable de la mort de Quentin Deranque, c'est Quentin Deranque. Il s'est préparé, s'est armé (visible sur les vidéos) et est allé en groupe agresser une quinzaine de militants de la Jeune Garde, qui étaient déjà sur place pour protéger une conférence.

Vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais les faits sont désormais connus et visibles.

Quentin était un néo-nazi, assumé, revendiqué, et enrôlé dans plusieurs groupes violents et fachistes, comme les Luminis, qui ont publié à un texte à sa mémoire.
D'ailleurs leur petit hommage (visible sur leur instagram) se termine par ces lignes :

"comme lui, la lutte à mort nous rend joyeux"

Donc ne chialez pas trop sur ce jeune nostalgique du Reich, non seulement il est mort comme il le voulait, mais en plus, c'est bien lui a provoqué sa mort (lui et les mecs qui l'ont frappé, ainsi que ses potes qui ne l'ont absolument pas secouru)

Ici on est en France, et on pleure pas les nazis !

Je suis tout à fait d'accord et je dirais meme plus, quand on est taillé dans un os de banane et qu'on ne sait pas se battre, on évite de jouer les gros bras !!

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La sagesse des anciens. ...... le 29/10/2026 à 19:42
sans surprises a écrit le 29/10/2026 à 18h21

Attentat de Trappes : révélations sur les antécédents violents du tueur. Trois jours avant de tirer sur des personnes noires et arabes, Kevin T. a agressé violemment sur un parking un homme noir. Il avait aussi menacé de mort plusieurs connaissances racisées de son quartier.

C est ben vrai ça, c est mon pepe qui me l a dit......bon il a 75 ans, pas très frais aussi. ...

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Hibiscus 1er le 29/10/2026 à 19:41
danger public a écrit le 29/10/2026 à 19h02

Attentat raciste de Trappes : malgré les démentis de l’extrême droite, l’enquête confirme le soutien de l’accusé au RN

Et.....

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L inculpé tournait des rap de droite a TRAPPES. ? le 29/10/2026 à 19:38
danger public a écrit le 29/10/2026 à 19h02

Attentat raciste de Trappes : malgré les démentis de l’extrême droite, l’enquête confirme le soutien de l’accusé au RN

Sérieux, vous le tenez de Mediapart, du monde, de la petite souris espionne dans le bureau du procureur ou de la copine de votre cousine amie du frère au père du veilleur de nuit au tribunal ? Vite des précisions, nous avons soifs de vérité 😜

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L inculpé tournait des rap de droite a TRAPPES. ? le 29/10/2026 à 19:35
danger public a écrit le 29/10/2026 à 19h02

Attentat raciste de Trappes : malgré les démentis de l’extrême droite, l’enquête confirme le soutien de l’accusé au RN

Le procureur et l inculpé sont contents d apprendre qu ils sont de l extrême droaaaate😂😂

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Si c est bidon c'est MELENCHIN.. le 29/10/2026 à 19:13

Info du jour :
Le député de la Creuse confirme bien que je plateau des mille vaches, dans sa circonscription, est bien une zone de repli et de radicalisation des groupes d extrême gauche comme ceux de ste Soline et de la jeune garde de ARCHENAULT.
Le maire de Limoges et M David LISNARD l avaient dénonce eux aussi...
MELENCHON , lui a dit que non et qu'il s y rendait uniquement pour rendre un hommage aux combattants de la grande guerre sur un monument aux morts...
Il se foutrait pas un peu de notre gueule le gourou ?

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danger public le 29/10/2026 à 19:02

Attentat raciste de Trappes : malgré les démentis de l’extrême droite, l’enquête confirme le soutien de l’accusé au RN

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Enigme intellectuelle... le 29/10/2026 à 18:58
maxPTT a écrit le 29/10/2026 à 12h54

papyrebel (votre pseudo me tue de rire), toujours à côté de la plaque.

Celui qui est responsable de la mort de Quentin Deranque, c'est Quentin Deranque. Il s'est préparé, s'est armé (visible sur les vidéos) et est allé en groupe agresser une quinzaine de militants de la Jeune Garde, qui étaient déjà sur place pour protéger une conférence.

Vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais les faits sont désormais connus et visibles.

Quentin était un néo-nazi, assumé, revendiqué, et enrôlé dans plusieurs groupes violents et fachistes, comme les Luminis, qui ont publié à un texte à sa mémoire.
D'ailleurs leur petit hommage (visible sur leur instagram) se termine par ces lignes :

"comme lui, la lutte à mort nous rend joyeux"

Donc ne chialez pas trop sur ce jeune nostalgique du Reich, non seulement il est mort comme il le voulait, mais en plus, c'est bien lui a provoqué sa mort (lui et les mecs qui l'ont frappé, ainsi que ses potes qui ne l'ont absolument pas secouru)

Ici on est en France, et on pleure pas les nazis !

Quelqu un pourrait il m expliquer comment peut on être catholique traditionaliste et neo nazi ?
Cela me semble aussi contradictoire que se revendiquer végétarien en mangeant une entrecôte ?
Quentin était un catholique pratiquant, religion a laquelle il tenait beaucoup, tenant cette foi de sa famille émigrée d Amerique du sud.
Si vous aviez voyage, observe et respecte les populations vous le sauriez...d autant que les prêtres la bas furent les premiers a être massacres par les généraux des dictatures. .

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Quand tu es civilisé... le 29/10/2026 à 18:49
kestionss a écrit le 29/10/2026 à 17h06

et l'extreme droite n'est jamais interrogée ??

Si :
" ça va ?", " oui, merci", " bonne soirée", "prenez soin de vous "
Interrogation finie, quand tu te comportes bien, ça va vite, avec élégance et courtoisie..

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La performance, j hallucine... le 29/10/2026 à 18:45
l’extrême droite a écrit le 29/10/2026 à 12h21

est ce que nous avons reçu un retour de la préfecture ou DGSE suite au défilé de l’extrême droite dans les rues de lyon malgré le couvre-feu et samedi dernier des extrêmes droites on tape des français dans la rue Macron a choisi son camp

Et tout ça sans respirer!!?.....allez Jacques MAYOL, tu es le meilleur....🤣🤣🤣🤣

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Ça pique Monique..... le 29/10/2026 à 18:43
Encore a écrit le 29/10/2026 à 17h44

Tu devrais arrêter de répéter sans arrêt la même chanson , çà sonne faut !

Ça sonne fauX. C est pourquoi c est vrai.!!!

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eh dis donc le 29/10/2026 à 18:36
Encore a écrit le 29/10/2026 à 17h44

Tu devrais arrêter de répéter sans arrêt la même chanson , çà sonne faut !

Faux avec un X , pas avec un T ! ! ! !

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Arnault, Archenault, Artichaut, Grosmytho ..... le 29/10/2026 à 18:33
Encore a écrit le 29/10/2026 à 17h44

Tu devrais arrêter de répéter sans arrêt la même chanson , çà sonne faut !

Et pourtant c est vrai, il s en est meme explique disant que compte tenu de ses activités il ne voulait pas porter préjudice a sa mère dont il porte le nom ARCHENAULT...
Ce qui interpelle, c est que si ses activités étaient vraiment saines il ne chercherait pas a embrouiller les services.....
Le gars il se prend pour OSS, mais a l heure du numérique, tu es suivis a la trace par qui veut te suivre...Une vraie quiche, ce gars qui se la joue l aventurier, robin des bois....
Version gauchiasse le Robin, je prends aux riches et je redistribue......a moi...

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Et hop.... le 29/10/2026 à 18:24
Hips a écrit le 29/10/2026 à 17h43

En tant que branleurs tu à l'air dans connaitre un rayon.

Dans quoi ?..
D en connaître, merci, mais facile, c est DANS le Bescherelle.🤪🤪

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sans surprises le 29/10/2026 à 18:21

Attentat de Trappes : révélations sur les antécédents violents du tueur. Trois jours avant de tirer sur des personnes noires et arabes, Kevin T. a agressé violemment sur un parking un homme noir. Il avait aussi menacé de mort plusieurs connaissances racisées de son quartier.

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Pas de sa faute le 29/10/2026 à 18:03
Catalan a écrit le 29/10/2026 à 11h36

Raphaël, Arnault, même pas capable d agir sous son vrai nom, Raphaël Archenault pour l état civil.

Si ça ressemble à artichaut en même temps

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Encore le 29/10/2026 à 17:44
Catalan a écrit le 29/10/2026 à 11h36

Raphaël, Arnault, même pas capable d agir sous son vrai nom, Raphaël Archenault pour l état civil.

Tu devrais arrêter de répéter sans arrêt la même chanson , çà sonne faut !

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Hips le 29/10/2026 à 17:43
Les ch tis avec nous .... a écrit le 29/10/2026 à 15h42

Je pense surtout que c est une bonne bande de branleurs pas trop enclin a travailler.
Ma préférée : " arrête donc de parler, ta langue sera usée que tes bras n auront pas encore servis "👍👍💪💪

En tant que branleurs tu à l'air dans connaitre un rayon.

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Révisetonsujet le 29/10/2026 à 17:39
C'est moi a écrit le 29/10/2026 à 16h49

Quand je vois les commentaires des gauchers s'en prendre aux droitier (et vice versa) en se traitant de fasciste, j'aime beaucoup rappeler que c'est nous tous peuple de France qui payons tout ces députés que vous traiter de facho...

24 000€ par mois..
Avec TGV gratuit...
Et 12 voyages par an en avion ...
Et oui ici on paye tous Raphaël Arnault 24 000€ par mois.
Et oui ici on paye tous Jean Philippe Tanguy 24 000€ par mois.
Et oui ici on paye tous Gabriel Attal 24 000€ par mois..

Ils sont presque 600 pour un pays de 68 millions d'habitants..
Ils sont 400 aux USA pour un pays de 350 millions d'habitants..
Et ces gens la nous méprise.
Peu importe le president ca ne change rien pour eux..

Par ici la monnaie..

On peut comprendre que tu sois en colère, mais arrêtes de sortir tes chiffres farfelus .
Pour infos : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/synthese/deputes-groupes-parlementaires/la-situation-materielle-du-depute

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Jérémy le 29/10/2026 à 17:22
Solidarité 69 a écrit le 29/10/2026 à 14h59

Ses subordonnés emprisonnés confirment désormais la lâcheté de l'individu qui les a abandonné à leur triste sort.

Si certains emprisonnés préféraient garder le silence au début, ils sont beaucoup plus prolixes désormais au vu de l'attitude de leur chef qui les a lâchement abandonné limite, je ne les connais pas.
Attendons.

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va-t-il être loquace? le 29/10/2026 à 17:12

ou alors il faudra le loquacer assez..

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kestionss le 29/10/2026 à 17:06

et l'extreme droite n'est jamais interrogée ??

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Bientôt libéré... le 29/10/2026 à 16:56

Patience , dens quelques mois tous ces députés fascistes de LFI devront chercher un travail.....
Nicolas ne les nourrira plus, et de plus l immunité parlementaire ne fonctionnera plus..
On comprend mieux pourquoi ils deviennent de plus en plus hargneux et menaçants.....
Reste a savoir si il y aura de la place pour tout le monde chez Mediapart, le monde, liberation ou tout secteur de PIGASSE et autres financements étrangers occultes.....

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C'est moi le 29/10/2026 à 16:49

Quand je vois les commentaires des gauchers s'en prendre aux droitier (et vice versa) en se traitant de fasciste, j'aime beaucoup rappeler que c'est nous tous peuple de France qui payons tout ces députés que vous traiter de facho...

24 000€ par mois..
Avec TGV gratuit...
Et 12 voyages par an en avion ...
Et oui ici on paye tous Raphaël Arnault 24 000€ par mois.
Et oui ici on paye tous Jean Philippe Tanguy 24 000€ par mois.
Et oui ici on paye tous Gabriel Attal 24 000€ par mois..

Ils sont presque 600 pour un pays de 68 millions d'habitants..
Ils sont 400 aux USA pour un pays de 350 millions d'habitants..
Et ces gens la nous méprise.
Peu importe le president ca ne change rien pour eux..

Par ici la monnaie..

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Hibiscus 1er le 29/10/2026 à 16:41

Entre les nazillons d'extrême droite et les fachos d'extrême gauche, la France est devenue ingouvernable

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CQQFD69! le 29/10/2026 à 16:35

Quelle que soit l'appellation : "jeune garde" ou autre, les milices ne devraient jamais pouvoir légalement se constituer. Elles sont par essence anti-démocratique puisque violente.

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anti meskin le 29/10/2026 à 16:30
Jean Meskina a écrit le 29/10/2026 à 14h26

si tu parles de la jeune garde, ils furent un temps proches du NPA, puis ils se sont recentrés en se rapprochant de la NUPES, puis LFI, et aussi du mouvement syndical (CGT, Solidaires)
Absolument pas d'ultragauche, donc.
Mais tu dois être le genre d'hurluberlu qui pense qu'Edouard Philippe c'est la gauche et que Eric Ciotti c'est le centre.

c'est une blague ?

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Les ch tis avec nous .... le 29/10/2026 à 15:42
Jean Meskina a écrit le 29/10/2026 à 14h26

si tu parles de la jeune garde, ils furent un temps proches du NPA, puis ils se sont recentrés en se rapprochant de la NUPES, puis LFI, et aussi du mouvement syndical (CGT, Solidaires)
Absolument pas d'ultragauche, donc.
Mais tu dois être le genre d'hurluberlu qui pense qu'Edouard Philippe c'est la gauche et que Eric Ciotti c'est le centre.

Je pense surtout que c est une bonne bande de branleurs pas trop enclin a travailler.
Ma préférée : " arrête donc de parler, ta langue sera usée que tes bras n auront pas encore servis "👍👍💪💪

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ffff le 29/10/2026 à 15:26
Louis Le Franc a écrit le 29/10/2026 à 14h31

pour rectification: néonazis en déambulation

Mais qui n'ont tué personne

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Solidarité 69 le 29/10/2026 à 14:59
Anti Lfi a écrit le 29/10/2026 à 11h55

La lâcheté de ce fasciste de gauche va jusqu’à cacher sa véritable identité. A t-il honte de ses origines ? Ce qui est sûr, c que j’aurais honte d’avoir ce déchet de la démocratie dans ma famille.

Ses subordonnés emprisonnés confirment désormais la lâcheté de l'individu qui les a abandonné à leur triste sort.

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saco697 le 29/10/2026 à 14:42

un des fameux « partenaires privilégiés de la mairie » de Doucet …ça confirme que Doucet à toujours été aux ordres de Melenchon depuis le début bien loin de l’écologie

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Pourquoi donc ???? le 29/10/2026 à 14:41
Louis Le Franc a écrit le 29/10/2026 à 14h31

pour rectification: néonazis en déambulation

je n'ai pas reçu des nouvelles non plus du pillage et caillassage faits par l'extrême gauche !!!

a mon avis les 2 s'annulent ??

+ et - ça fait zéro ?

et 0 + 0 = ça fait quoi ?? eh ben ça fait la tête à TOTO

poils au dos !!!

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saco697 le 29/10/2026 à 14:36

un chef de bande d’une organisation criminelle député de LFI … la France en est arrivée là … on entre dans une ère de mafia politique …

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Louis Le Franc le 29/10/2026 à 14:31
l’extrême droite a écrit le 29/10/2026 à 12h21

est ce que nous avons reçu un retour de la préfecture ou DGSE suite au défilé de l’extrême droite dans les rues de lyon malgré le couvre-feu et samedi dernier des extrêmes droites on tape des français dans la rue Macron a choisi son camp

pour rectification: néonazis en déambulation

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Jean Meskina le 29/10/2026 à 14:26
Je me renseigne... a écrit le 29/10/2026 à 12h15

En clair et poliment, ils aiment quoi et qui ?

si tu parles de la jeune garde, ils furent un temps proches du NPA, puis ils se sont recentrés en se rapprochant de la NUPES, puis LFI, et aussi du mouvement syndical (CGT, Solidaires)
Absolument pas d'ultragauche, donc.
Mais tu dois être le genre d'hurluberlu qui pense qu'Edouard Philippe c'est la gauche et que Eric Ciotti c'est le centre.

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Vouais le 29/10/2026 à 14:22
Instruis toi une fois dans ta vie a écrit le 29/10/2026 à 11h04

il n'est absolument pas anarchiste ni d'ultragauche, triple buse..
L'ultragauche n'aime pas les trotskystes, ni LFI (puisque l'ultragauche ce sont les anti léninistes opposés a l'autoritarisme des Bolcheviks)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultragauche

Mouais, enfin, s'instruire avec Wikipedia ... On a vu mieux comme impartialité ;-))))

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Jean Meskina le 29/10/2026 à 14:20
Je me renseigne... a écrit le 29/10/2026 à 12h15

En clair et poliment, ils aiment quoi et qui ?

Les gens dits "d'ultragauche" aiment Marx, Rosa Luxembourg, Otto Ruhle, George Orwell, Guy Debord.. et surtout ils aiment les gens, ils voudraient libérer les travailleurs de l'aliénation et du travail forcé.
Les gens d'ultragauche n'ont rien a voir avec LFI, Doucet, le parti socialiste, les trotskystes ou les stals puisqu'ils prônent la démocratie directe (les conseils ouvriers) pour saisir, socialiser puis gérer ensemble les moyens de production.
Mais de nos jours les journalistes télévisuels et les hommes politiques utilisent des mots qu'ils ne comprennent pas.
Ce sont des ignares qui n'ont pas le niveau de culture générale qu'on attendrait d'un élève en première année de SciencePo

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Je pose la question le 29/10/2026 à 14:02
papyrebel a écrit le 29/10/2026 à 12h16

Raphaël Arnault , de son vrai nom Archenault , créateur d'une milice ayant sévit à maintes reprises et responsable de la mort du jeune Quentin , proche de Monsieur le Maire , avait ses entrées et pouvait surveiller et intervenir sur des regroupements ou manifestations dont les slogans et allaient à l'encontre des idées du Maire Lyonnais et des partis politiques qu'il soutient. toujours . Sa responsabilité ainsi que celle du Maire dans le meurtre du jeune Quentin se devrait être engagée ...

Responsables involontaires de l'AVC du jeune néonazi Quentin ?
https://www.arretsurimages.net/articles/pas-vu-au-jt-les-tweets-neonazis-de-quentin-deranque

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Chris6969699 le 29/10/2026 à 13:38
l’extrême droite a écrit le 29/10/2026 à 12h21

est ce que nous avons reçu un retour de la préfecture ou DGSE suite au défilé de l’extrême droite dans les rues de lyon malgré le couvre-feu et samedi dernier des extrêmes droites on tape des français dans la rue Macron a choisi son camp

Ils ont cassé, pillé, incendié ou lynché quelqu'un eux ?

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