Meurtre de Quentin Deranque à Lyon : le député LFI Raphaël Arnault entendu par la police antiterroriste

Nouvelle étape dans l'enquête sur la mort de Quentin Deranque à Lyon. Selon les informations du Parisien, le député LFI du Vaucluse, Raphaël Arnault, a été auditionné librement mardi 27 octobre par les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste (SDAT).
Le parlementaire de 31 ans avait été convoqué dans les locaux de ce service de police, situés à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Cette audition intervient dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte après la mort du militant nationaliste, violemment agressé en février dernier à Lyon.
Plusieurs anciens membres de la Jeune Garde mis en examen
Depuis les faits, 14 personnes ont été mises en examen dans ce dossier. Parmi elles figurent notamment d'anciens membres de la Jeune Garde, mouvement antifasciste cofondé en 2018 à Lyon par Raphaël Arnault, avant sa dissolution par décret en juin 2025.
L'audition du député intervient également dans un contexte de tensions avec La France insoumise. Une semaine plus tôt, le parti de Jean-Luc Mélenchon avait dénoncé une "tentative d'interpellation policière planifiée" visant son parlementaire.
Cette fois, Raphaël Arnault a été entendu dans le cadre d'une audition libre. Cette procédure ne constitue pas une mise en examen et ne signifie pas, à elle seule, que le député est soupçonné d'avoir participé aux faits.
1 - tu es surement un gros jalouxSignaler Répondre
2 - se mefiez des dires des personnes qui ralent en pleurant qu'ils payent pour les autres. Ils payent souvent seulement la TVA sur leur consommation.
c'est comme les frites, ce n'est pas ceux qui en parlent le plus qui ....
Finalement tu n' a rien à dire .Signaler Répondre
Quand on n'a rien dans le citron 🍋 on est violent, on va en taule et on attend les oranges.Signaler Répondre
L'association de malfaiteurs en crime organisé se précise de jours en jours.Signaler Répondre
WIKIPEDIA est "une encyclopédie" mise a jour par ses utilisateurs.... Il est donc facile de l orienter avec une stratégie d attaque massive....Signaler Répondre
Facile, tape un sujet que tu maîtrises vraiment bien, et tu vas te marrer.
Toute personne soucieuse de vouloir avoir une vision réelle, complète et objective se renseigne sur plusieurs sites et recoupe les infos.
Complicité de meurtre ?Signaler Répondre
Chiffres farfelue??Signaler Répondre
Vous oubliez les 11000€ par mois pour ses collaborateurs..
Et les 7000€ de frais annexes...
Donc 6000+11000+7000=24 000€ de notre poche à chaque deputés
Ps 7000€ de frais annexes (manger, se vêtir, loger) quand on gagne deja 6000€ c'est beaucoup non?
#renseignetoimieux
Certains ont même évoqué l'organisation meurtrière qui avait été mise en place le jour du meurtre de Quentin.Signaler Répondre
L'assistant parlementaire de Raphaël Archenault prenait des indications au téléphone, une première rangée devait aller au contact du groupe en face et tenter d'isoler des membres pour que la seconde rangée puisse leur tomber dessus à plusieurs et les massacrer.
Il faut reconnaître que la tactique mise en œuvre par Raphaël Archenault a été efficace et fêté dans les milieux d'extrême gauche.
Pourtant tout le monde connaît la réponse :Signaler Répondre
PAS D'AMALGAME.
Demande aux gauchos, ils sont tous d’accord. Enfin quand c’est un islamiste qui tue...
La justice ne se rend pas dans la rue ni sur les réseaux sociaux..les enquêtes sont longues...Signaler Répondre
Tant que le jugement n a pas eu lieu, personne ne dispose de l ensemble des éléments....
Il est malsain et dangereux de lancer des jugements hâtifs et péremptoires, avec le risque que l enquête finale prouve le contraire de ce que les hurleurs précoces avancent...
En général les démentis sont plus discrets voire absents...
En attendant, chut, pour ne pas avoir a passer pour un mythomane après...les réseaux n oublient rien ....
... rions de bon coeur. Explique-moi avec des mots SENSÉS ton problème avec Wikipédia.Signaler Répondre
Et trouve-nous une autre encyclopédie qui nous donne une explication exactement inverse, démontrant ainsi que Wikipédia s'est planté.
Chiche ?
Je suis tout à fait d'accord et je dirais meme plus, quand on est taillé dans un os de banane et qu'on ne sait pas se battre, on évite de jouer les gros bras !!Signaler Répondre
C est ben vrai ça, c est mon pepe qui me l a dit......bon il a 75 ans, pas très frais aussi. ...Signaler Répondre
Et.....Signaler Répondre
Sérieux, vous le tenez de Mediapart, du monde, de la petite souris espionne dans le bureau du procureur ou de la copine de votre cousine amie du frère au père du veilleur de nuit au tribunal ? Vite des précisions, nous avons soifs de vérité 😜Signaler Répondre
Le procureur et l inculpé sont contents d apprendre qu ils sont de l extrême droaaaate😂😂Signaler Répondre
Info du jour :Signaler Répondre
Le député de la Creuse confirme bien que je plateau des mille vaches, dans sa circonscription, est bien une zone de repli et de radicalisation des groupes d extrême gauche comme ceux de ste Soline et de la jeune garde de ARCHENAULT.
Le maire de Limoges et M David LISNARD l avaient dénonce eux aussi...
MELENCHON , lui a dit que non et qu'il s y rendait uniquement pour rendre un hommage aux combattants de la grande guerre sur un monument aux morts...
Il se foutrait pas un peu de notre gueule le gourou ?
Attentat raciste de Trappes : malgré les démentis de l’extrême droite, l’enquête confirme le soutien de l’accusé au RNSignaler Répondre
Quelqu un pourrait il m expliquer comment peut on être catholique traditionaliste et neo nazi ?Signaler Répondre
Cela me semble aussi contradictoire que se revendiquer végétarien en mangeant une entrecôte ?
Quentin était un catholique pratiquant, religion a laquelle il tenait beaucoup, tenant cette foi de sa famille émigrée d Amerique du sud.
Si vous aviez voyage, observe et respecte les populations vous le sauriez...d autant que les prêtres la bas furent les premiers a être massacres par les généraux des dictatures. .
Si :Signaler Répondre
" ça va ?", " oui, merci", " bonne soirée", "prenez soin de vous "
Interrogation finie, quand tu te comportes bien, ça va vite, avec élégance et courtoisie..
Et tout ça sans respirer!!?.....allez Jacques MAYOL, tu es le meilleur....🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Ça sonne fauX. C est pourquoi c est vrai.!!!Signaler Répondre
Faux avec un X , pas avec un T ! ! ! !Signaler Répondre
Et pourtant c est vrai, il s en est meme explique disant que compte tenu de ses activités il ne voulait pas porter préjudice a sa mère dont il porte le nom ARCHENAULT...Signaler Répondre
Ce qui interpelle, c est que si ses activités étaient vraiment saines il ne chercherait pas a embrouiller les services.....
Le gars il se prend pour OSS, mais a l heure du numérique, tu es suivis a la trace par qui veut te suivre...Une vraie quiche, ce gars qui se la joue l aventurier, robin des bois....
Version gauchiasse le Robin, je prends aux riches et je redistribue......a moi...
Dans quoi ?..Signaler Répondre
D en connaître, merci, mais facile, c est DANS le Bescherelle.🤪🤪
Attentat de Trappes : révélations sur les antécédents violents du tueur. Trois jours avant de tirer sur des personnes noires et arabes, Kevin T. a agressé violemment sur un parking un homme noir. Il avait aussi menacé de mort plusieurs connaissances racisées de son quartier.Signaler Répondre
Si ça ressemble à artichaut en même tempsSignaler Répondre
Tu devrais arrêter de répéter sans arrêt la même chanson , çà sonne faut !Signaler Répondre
En tant que branleurs tu à l'air dans connaitre un rayon.Signaler Répondre
On peut comprendre que tu sois en colère, mais arrêtes de sortir tes chiffres farfelus .Signaler Répondre
Pour infos : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/synthese/deputes-groupes-parlementaires/la-situation-materielle-du-depute
Si certains emprisonnés préféraient garder le silence au début, ils sont beaucoup plus prolixes désormais au vu de l'attitude de leur chef qui les a lâchement abandonné limite, je ne les connais pas.Signaler Répondre
Attendons.
ou alors il faudra le loquacer assez..Signaler Répondre
et l'extreme droite n'est jamais interrogée ??Signaler Répondre
Patience , dens quelques mois tous ces députés fascistes de LFI devront chercher un travail.....Signaler Répondre
Nicolas ne les nourrira plus, et de plus l immunité parlementaire ne fonctionnera plus..
On comprend mieux pourquoi ils deviennent de plus en plus hargneux et menaçants.....
Reste a savoir si il y aura de la place pour tout le monde chez Mediapart, le monde, liberation ou tout secteur de PIGASSE et autres financements étrangers occultes.....
Quand je vois les commentaires des gauchers s'en prendre aux droitier (et vice versa) en se traitant de fasciste, j'aime beaucoup rappeler que c'est nous tous peuple de France qui payons tout ces députés que vous traiter de facho...Signaler Répondre
24 000€ par mois..
Avec TGV gratuit...
Et 12 voyages par an en avion ...
Et oui ici on paye tous Raphaël Arnault 24 000€ par mois.
Et oui ici on paye tous Jean Philippe Tanguy 24 000€ par mois.
Et oui ici on paye tous Gabriel Attal 24 000€ par mois..
Ils sont presque 600 pour un pays de 68 millions d'habitants..
Ils sont 400 aux USA pour un pays de 350 millions d'habitants..
Et ces gens la nous méprise.
Peu importe le president ca ne change rien pour eux..
Par ici la monnaie..
Entre les nazillons d'extrême droite et les fachos d'extrême gauche, la France est devenue ingouvernableSignaler Répondre
Quelle que soit l'appellation : "jeune garde" ou autre, les milices ne devraient jamais pouvoir légalement se constituer. Elles sont par essence anti-démocratique puisque violente.Signaler Répondre
c'est une blague ?Signaler Répondre
Je pense surtout que c est une bonne bande de branleurs pas trop enclin a travailler.Signaler Répondre
Ma préférée : " arrête donc de parler, ta langue sera usée que tes bras n auront pas encore servis "👍👍💪💪
Mais qui n'ont tué personneSignaler Répondre
Ses subordonnés emprisonnés confirment désormais la lâcheté de l'individu qui les a abandonné à leur triste sort.Signaler Répondre
un des fameux « partenaires privilégiés de la mairie » de Doucet …ça confirme que Doucet à toujours été aux ordres de Melenchon depuis le début bien loin de l’écologieSignaler Répondre
je n'ai pas reçu des nouvelles non plus du pillage et caillassage faits par l'extrême gauche !!!Signaler Répondre
a mon avis les 2 s'annulent ??
+ et - ça fait zéro ?
et 0 + 0 = ça fait quoi ?? eh ben ça fait la tête à TOTO
poils au dos !!!
un chef de bande d’une organisation criminelle député de LFI … la France en est arrivée là … on entre dans une ère de mafia politique …Signaler Répondre
pour rectification: néonazis en déambulationSignaler Répondre
si tu parles de la jeune garde, ils furent un temps proches du NPA, puis ils se sont recentrés en se rapprochant de la NUPES, puis LFI, et aussi du mouvement syndical (CGT, Solidaires)Signaler Répondre
Absolument pas d'ultragauche, donc.
Mais tu dois être le genre d'hurluberlu qui pense qu'Edouard Philippe c'est la gauche et que Eric Ciotti c'est le centre.
Mouais, enfin, s'instruire avec Wikipedia ... On a vu mieux comme impartialité ;-))))Signaler Répondre
Les gens dits "d'ultragauche" aiment Marx, Rosa Luxembourg, Otto Ruhle, George Orwell, Guy Debord.. et surtout ils aiment les gens, ils voudraient libérer les travailleurs de l'aliénation et du travail forcé.Signaler Répondre
Les gens d'ultragauche n'ont rien a voir avec LFI, Doucet, le parti socialiste, les trotskystes ou les stals puisqu'ils prônent la démocratie directe (les conseils ouvriers) pour saisir, socialiser puis gérer ensemble les moyens de production.
Mais de nos jours les journalistes télévisuels et les hommes politiques utilisent des mots qu'ils ne comprennent pas.
Ce sont des ignares qui n'ont pas le niveau de culture générale qu'on attendrait d'un élève en première année de SciencePo
Responsables involontaires de l'AVC du jeune néonazi Quentin ?Signaler Répondre
https://www.arretsurimages.net/articles/pas-vu-au-jt-les-tweets-neonazis-de-quentin-deranque
Ils ont cassé, pillé, incendié ou lynché quelqu'un eux ?Signaler Répondre