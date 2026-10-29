Meurtre de Quentin Deranque à Lyon : le député LFI Raphaël Arnault entendu par la police antiterroriste

Nouvelle étape dans l'enquête sur la mort de Quentin Deranque à Lyon. Selon les informations du Parisien, le député LFI du Vaucluse, Raphaël Arnault, a été auditionné librement mardi 27 octobre par les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste (SDAT).

Le parlementaire de 31 ans avait été convoqué dans les locaux de ce service de police, situés à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Cette audition intervient dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte après la mort du militant nationaliste, violemment agressé en février dernier à Lyon.

Plusieurs anciens membres de la Jeune Garde mis en examen

Depuis les faits, 14 personnes ont été mises en examen dans ce dossier. Parmi elles figurent notamment d'anciens membres de la Jeune Garde, mouvement antifasciste cofondé en 2018 à Lyon par Raphaël Arnault, avant sa dissolution par décret en juin 2025.

L'audition du député intervient également dans un contexte de tensions avec La France insoumise. Une semaine plus tôt, le parti de Jean-Luc Mélenchon avait dénoncé une "tentative d'interpellation policière planifiée" visant son parlementaire.

Cette fois, Raphaël Arnault a été entendu dans le cadre d'une audition libre. Cette procédure ne constitue pas une mise en examen et ne signifie pas, à elle seule, que le député est soupçonné d'avoir participé aux faits.