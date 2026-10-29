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Métro A à Lyon : un homme tombe sur les voies à Vaulx-en-Velin, la circulation interrompue en urgence

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Métro A à Lyon : un homme tombe sur les voies à Vaulx-en-Velin, la circulation interrompue en urgence

Un homme d'une trentaine d'années a échappé à un grave accident ce jeudi 29 octobre à la station de métro Vaulx-en-Velin La Soie. Tombé sur les voies peu avant 5h30, il a pu être secouru avant l'arrivée d'une rame. La circulation de la ligne A a été temporairement interrompue.

Une intervention d'urgence a mobilisé les secours ce jeudi matin à Vaulx-en-Velin, dans l'agglomération lyonnaise.

Peu avant 5h30, un homme âgé d'une trentaine d'années a chuté sur les voies du métro A, à la station Vaulx-en-Velin La Soie.

Selon les premières informations, la victime serait tombée accidentellement, à la suite d'une maladresse.

Heureusement, l'alimentation de la ligne a pu être coupée à temps, avant qu'une rame n'arrive à la station.

Le métro A interrompu pendant une trentaine de minutes

Les équipes de secours sont rapidement intervenues pour dégager le trentenaire des voies.

L'homme présentait plusieurs plaies, mais son état ne nécessitait pas une prise en charge en urgence absolue.

Il a été transporté à l'hôpital Édouard-Herriot de Lyon en urgence relative.

Pendant l'intervention, la circulation du métro A a été interrompue entre les stations Vaulx-en-Velin La Soie et Charpennes.

Le trafic a finalement repris normalement peu après 6h, soit environ une demi-heure après l'accident.

Tags :

métro A

1 commentaire
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Astrid Wellington le 29/10/2026 à 08:16

Ce été horrible ! Impossible de avoir métro for go to travail

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