Judiciaire

Près de Lyon : 54 kilos de cocaïne et 60 000 euros découverts dans sa planque, un homme condamné à six ans de prison

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Près de Lyon : 54 kilos de cocaïne et 60 000 euros découverts dans sa planque, un homme condamné à six ans de prison

En cavale depuis près de dix ans, un homme de 47 ans a été condamné vendredi 23 octobre à six ans de prison ferme par la justice lyonnaise. Lors de son interpellation dans l'Ain en juillet 2025, les enquêteurs avaient découvert 54 kilos de cocaïne et 60 000 euros en liquide dans un logement qu'il utilisait. Le prévenu assure avoir simplement accepté de garder la drogue contre 3 000 euros.

Sa cavale aura duré près d'une décennie. Recherché depuis 2016 après une condamnation pour blanchiment et association de malfaiteurs, un quadragénaire a finalement été interpellé le 1er juillet 2025 dans un fast-food de Massieux, dans l'Ain.

Mais les policiers ont fait une découverte bien plus importante en perquisitionnant un logement où il avait été repéré, à Saint-Didier-de-Formans.

À l'intérieur de cet appartement, les enquêteurs ont retrouvé 49 pains de cocaïne, représentant un poids total de 54 kilos.

La valeur de cette marchandise était estimée à 1,3 million d'euros à la revente au détail.

Les policiers ont également saisi 60 000 euros en espèces, une balance, une compteuse à billets ainsi que plusieurs téléphones.

Jugé il y a quelques jours à Lyon, le prévenu a reconnu avoir conservé les stupéfiants, tout en minimisant son implication dans le trafic, expliquant avoir servi de nourrice, c'est-à-dire garder la drogue contre 3000 euros par jour.

Interrogé sur l'identité du propriétaire de la drogue, il a refusé de donner un nom.

Treize mentions au casier judiciaire

À l'audience, son passé judiciaire a lourdement pesé dans les débats.

Condamné pour la première fois en 1997, l'individu compte 13 mentions à son casier judiciaire, notamment pour des violences, des vols à main armée et des infractions liées aux stupéfiants.

Le ministère public a requis quatre ans de prison ferme. Mais les juges lyonnais ont eu la main plus lourde, prononçant une peine de six ans ferme.

1 commentaire
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trop drôle le 29/10/2026 à 08:43

Avec des peines pareilles, le traffic est pas près de s'arreter! Dans d'autres pays c'est prison a vie!

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