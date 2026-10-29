Près de Lyon : 54 kilos de cocaïne et 60 000 euros découverts dans sa planque, un homme condamné à six ans de prison

Sa cavale aura duré près d'une décennie. Recherché depuis 2016 après une condamnation pour blanchiment et association de malfaiteurs, un quadragénaire a finalement été interpellé le 1er juillet 2025 dans un fast-food de Massieux, dans l'Ain.
Mais les policiers ont fait une découverte bien plus importante en perquisitionnant un logement où il avait été repéré, à Saint-Didier-de-Formans.
À l'intérieur de cet appartement, les enquêteurs ont retrouvé 49 pains de cocaïne, représentant un poids total de 54 kilos.
La valeur de cette marchandise était estimée à 1,3 million d'euros à la revente au détail.
Les policiers ont également saisi 60 000 euros en espèces, une balance, une compteuse à billets ainsi que plusieurs téléphones.
Jugé il y a quelques jours à Lyon, le prévenu a reconnu avoir conservé les stupéfiants, tout en minimisant son implication dans le trafic, expliquant avoir servi de nourrice, c'est-à-dire garder la drogue contre 3000 euros par jour.
Interrogé sur l'identité du propriétaire de la drogue, il a refusé de donner un nom.
Treize mentions au casier judiciaire
À l'audience, son passé judiciaire a lourdement pesé dans les débats.
Condamné pour la première fois en 1997, l'individu compte 13 mentions à son casier judiciaire, notamment pour des violences, des vols à main armée et des infractions liées aux stupéfiants.
Le ministère public a requis quatre ans de prison ferme. Mais les juges lyonnais ont eu la main plus lourde, prononçant une peine de six ans ferme.
Avec des peines pareilles, le traffic est pas près de s'arreter! Dans d'autres pays c'est prison a vie!Signaler Répondre