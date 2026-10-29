Près de Lyon : 54 kilos de cocaïne et 60 000 euros découverts dans sa planque, un homme condamné à six ans de prison

Sa cavale aura duré près d'une décennie. Recherché depuis 2016 après une condamnation pour blanchiment et association de malfaiteurs, un quadragénaire a finalement été interpellé le 1er juillet 2025 dans un fast-food de Massieux, dans l'Ain.

Mais les policiers ont fait une découverte bien plus importante en perquisitionnant un logement où il avait été repéré, à Saint-Didier-de-Formans.

À l'intérieur de cet appartement, les enquêteurs ont retrouvé 49 pains de cocaïne, représentant un poids total de 54 kilos.

La valeur de cette marchandise était estimée à 1,3 million d'euros à la revente au détail.

Les policiers ont également saisi 60 000 euros en espèces, une balance, une compteuse à billets ainsi que plusieurs téléphones.

Jugé il y a quelques jours à Lyon, le prévenu a reconnu avoir conservé les stupéfiants, tout en minimisant son implication dans le trafic, expliquant avoir servi de nourrice, c'est-à-dire garder la drogue contre 3000 euros par jour.

Interrogé sur l'identité du propriétaire de la drogue, il a refusé de donner un nom.

Treize mentions au casier judiciaire

À l'audience, son passé judiciaire a lourdement pesé dans les débats.

Condamné pour la première fois en 1997, l'individu compte 13 mentions à son casier judiciaire, notamment pour des violences, des vols à main armée et des infractions liées aux stupéfiants.

Le ministère public a requis quatre ans de prison ferme. Mais les juges lyonnais ont eu la main plus lourde, prononçant une peine de six ans ferme.