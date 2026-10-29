Economie

Lyon : après les violences du 17 octobre, Grégory Doucet annonce deux mesures pour soutenir les commerçants

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Lyon : après les violences du 17 octobre, Grégory Doucet annonce deux mesures pour soutenir les commerçants

La Ville de Lyon tente d'atténuer les conséquences économiques des violences du 17 octobre, qui ont touché près de 200 commerces. Le maire Grégory Doucet a annoncé la prolongation des terrasses saisonnières jusqu'au 30 novembre, une mesure qui bénéficiera à 1800 professionnels. Les redevances d'occupation du domaine public seront également gelées en 2027.

Après les dégradations et les pillages qui ont frappé le centre de Lyon, la municipalité veut donner un peu d'air aux commerçants.

Ce mercredi 28 octobre, Grégory Doucet a annoncé le maintien exceptionnel des terrasses saisonnières et des terrasses sur stationnement jusqu'au 30 novembre.

Habituellement, ces installations doivent être retirées au début du mois de novembre.

"Cette autorisation exceptionnelle permettra à 1 800 professionnels de bénéficier de plusieurs semaines supplémentaires d'exploitation pour soutenir leur activité", indique la mairie.

Une décision qui intervient dans un contexte particulièrement difficile pour les commerces lyonnais, notamment ceux de la Presqu'île.

Les tarifs des terrasses n'augmenteront pas en 2027

La Ville a également annoncé une deuxième mesure destinée aux professionnels.

Les redevances d'occupation commerciale du domaine public ne seront pas augmentées en 2027.

Ces tarifs, fixés par le conseil municipal, dépendent notamment de la surface occupée, de la durée d'exploitation et de l'emplacement du commerce.

"Nous souhaitons permettre à nos commerçants et restaurateurs de continuer à faire vivre nos rues et nos quartiers", souligne Éric Lambert, adjoint au maire chargé de l'économie.

L'élu évoque également un "gage de confiance de la municipalité" envers les professionnels.

Ces annonces interviennent alors que les conséquences des violences du 17 octobre continuent de peser sur l'activité économique.

Environ 200 commerces lyonnais ont subi des dégradations ou des pillages lors de cette journée de mobilisation.

Malgré une mobilisation moins violente le week-end suivant, plusieurs établissements de la Presqu'île continuent de protéger leurs vitrines par précaution.

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terrasses

Lyon

17 octobre

2 commentaires
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Solidarité 69 le 29/10/2026 à 08:58

Les 2 mesures de Grégory Doucet :
Retrouver des tracts du RN chez les pilleurs.
Remonter des tweets racistes des pilleurs.

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pffffffff le 29/10/2026 à 08:58

Où va t'il trouver le pognon ,vue l'état des finances ???????????????????????PAROLES ET PROPAGANDE EELV/LFI

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