PFAS à Oullins-Pierre-Bénite : des associations contestent en appel le feu vert préfectoral accordé à Daikin

Un nouveau front judiciaire s’ouvre autour des PFAS dans la Vallée de la chimie.
Les associations Bien Vivre à Pierre-Bénite, Notre Affaire à Tous - Lyon, Eau Bien Commun Lyon-Métropole et LDH Lyon Confluences, ainsi que les Écologistes Rhône-Alpes Pays de Savoie, avec le soutien du collectif PFAS contre Terre, annoncent avoir saisi le 28 septembre la cour administrative d’appel de Lyon.
Leur objectif : obtenir l’annulation d’un arrêté préfectoral autorisant un nouveau procédé de production sur le site de Daikin Chemical France à Oullins-Pierre-Bénite.
Les requérants reprochent notamment à la préfecture d’avoir donné son feu vert sans étude d’impact environnemental.
Le R-1234YF au cœur des inquiétudes
Le nouveau procédé présenté par Daikin repose notamment sur l’utilisation du R-1234YF, décrit par les associations comme un gaz inflammable appartenant à la famille des PFAS.
Elles mettent en avant un risque de vaporisation violente et explosive d’un liquide, appelé phénomène de BLEVE.
Le communiqué cite également les travaux du scientifique Hans Peter Arp, spécialiste des PFAS, selon lequel le R-1234YF se dégraderait dans l’atmosphère en TFA, une molécule PFAS très persistante.
Les associations rappellent que le TFA fait l’objet d’inquiétudes croissantes concernant sa présence dans l’eau potable et évoquent également des soupçons de toxicité pour la reproduction.
Ces éléments sont avancés par les requérants pour contester l’évaluation des risques sanitaires ayant servi de base à l’arrêté préfectoral.
"Incompréhensible et préoccupant que la préfecture n’applique toujours pas le principe de précaution"
Pour Jeanne Fleury, présidente de Notre Affaire à Tous - Lyon, l’autorisation soulève un problème de méthode.
"Il est incompréhensible et préoccupant que la préfecture n’applique toujours pas le principe de précaution face aux risques liés aux PFAS, qui ont profondément choqué le territoire", déclare-t-elle.
Elle estime que les risques liés à l’industrie des PFAS doivent être "correctement évalués" afin que les mesures de protection de la population puissent être décidées "en connaissance de cause".
Les associations s’appuient également sur un passage de l’arrêté préfectoral reconnaissant l’existence de "deux nouveaux phénomènes dangereux susceptibles de produire des effets significatifs à l’extérieur de la plate-forme d’Oullins-Pierre-Bénite".
Le texte précise toutefois que les zones concernées restent comprises dans des zones déjà exposées à des phénomènes dangereux et qu’aucune nouvelle population ne serait concernée.
Une formulation que conteste Lucas Miguel, du collectif PFAS contre Terre.
"Cela signifie-t-il que la vigilance des autorités censées protéger la santé des populations ne serait que relative dans la mesure où le projet ne ferait qu’exposer davantage des populations déjà bien exposées aux risques industriels ?", interroge-t-il.
Le collectif réclame notamment une étude d’impact environnemental.
Une précédente autorisation avait déjà été contestée
Le communiqué rappelle qu’une précédente autorisation accordée à Daikin avait déjà été contestée devant la justice.
En février 2024, le groupe avait obtenu le droit d’exploiter une nouvelle unité de production utilisant notamment du BPAF.
Les associations avaient alors saisi le tribunal administratif de Lyon en référé. Selon leur communiqué, la juridiction avait suspendu le projet en considérant notamment que le site était implanté dans une zone densément peuplée déjà fortement exposée aux émissions historiques de PFAS.
Le tribunal avait estimé qu’une autorisation environnementale, impliquant une évaluation environnementale, était nécessaire.
Daikin avait ensuite décidé de mettre en place des installations de filtration.
Une rencontre jugée davantage "informative" que concertée
Les opposants indiquent également avoir été sollicités en juillet 2026 par le président de Daikin Chemical France pour une rencontre.
Le collectif PFAS contre Terre avait accepté l’échange, expliquant vouloir concilier les enjeux de santé environnementale, de santé au travail et de protection de l’emploi.
Mais les associations disent avoir finalement jugé la rencontre "davantage informative" que réellement concertée.
Avec ce nouveau recours devant la Cour administrative d’appel de Lyon, elles entendent désormais obtenir l’annulation de l’arrêté préfectoral autorisant le nouveau procédé.
Le silence de la métropole de Lyon et du maire d'Oullins est incompréhensible... Sont-ils vraiement des représentants des habitants ?Signaler Répondre
Quoi?Signaler Répondre
Vous dites qu'il y a un "éco" business dans lequel beaucoup de gens se font des vraies couilles en or ...
Un nicolas Hulot ancien ministre multimillionnaire roulant en 4x4 hyper polluant,
un Hugo Clément animateur producteur de France TV ... multimillionnaire avec ses émissions sur l'écologie payées sur argent public,
non vraiment je suis étonné de découvrir cet "éco" business très très profitable à de multiples intervenants... le dindon de la farce étant bien sûr ceux qui en bout de chaine doivent payer pour permettre ses "enrichissements personnels".
Toujours se demander "ou va le pognon" ... et ici on a la réponse assez rapidement.
Je ne dis pas un "secret" tout le monde le sait depuis des années .......Signaler Répondre
C'est un milieu de maximisation des "gains" mais cela est vrai aussi pour d'autres domaines
Il n'y a plus de "vrais" scientifiques dans ses boites (bureau étude, labo) vous avez des financiers qui gèrent des excel entrées/sorties et qui n'ont rien à foutre de la sécurité environnementale ou de la santé.
L'intérêt général et la santé ? c'est oublié depuis très longtemps
Donc oui vous avez des bureaux d'études incompétents qui bossent avec de gros groupes analytiques qui maximisent le pognon et sortent de la merde...
Aller question des ingénieurs de génie sanitaire d'agence régionale ils vous le diront car ils connaissent parfaitement ses boites.
Mais ici c'est le Business des PFAS, mais cela vient après de nombreux Business autres dans lesquels il y a du "fric facile" à faire.
Pour les PFAS ce sont des chiffres à 6 zéros car c'est vraiment très très juteux.
En vrai un "système" ne marche que si vous avez un niveau de "confiance" dans les intervenants. Mais en réalité en démontant ses "systèmes" vous voyez que les "intervenants" sont liés entre eux (lien financier) donc on peut questionner la "confiance". Par exemple les systèmes de "certifications ou accréditations" tout le monde sait bien depuis des décennies qu'il y a des liens financiers en le demandeur et l'organisme (encore plus si vous passez par des auditeurs auto-entrepreneurs).
Un des seul moyen d'avoir un peu confiance c'est de s'extraire du lien financier et donc en effet de passer par de la structure "publique" qui reste tout de même une garantie (même s'il peut y avoir d'autres problèmes... un labo public de Paris ayant été contraint à mentir durant les JO de Paris pour dire que la Seine était conforme pour les compet...).
merci pour ces informations. je vous rejoins sur la crédibilité de certains bureaux d études. l’un des plus gros problèmes, entre autres, il faut toujours aller au moins cher, donc…. les résultats sont en conséquence. bravoSignaler Répondre
Le gaz R-1234YF, ou appelé gaz "écolo", se retrouve dans toutes sortes de climatisations, voitures, maisons, entreprises.Signaler Répondre
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Il est beaucoup moins polluant que l'ancien, et les pseudos résidus de PFAS sont ultra négligeables.
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Son seul défaut c'est sa légère inflammabilité (catégorie A2L), si on en stocke beaucoup il y a quelques mesures de prévention de base à prendre mais rien d'exceptionnel...
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Mais son plus gros problème ce sont les "écolos" à 2 balles, qui n'y connaissent rien, comme en politique ;-)
Ce problème des PFAS a ouvert un business très très très juteux qui profitent énormément à beaucoup d'intervenants qui se font des vraies "couilles en or" sur le dos de l'argent public.Signaler Répondre
Bureau d'études, Laboratoires ils se battent tous pour avoir les appels d'offres qui tombent avec des montants hallucinants parfois.
Mais si vous grattez bien en dessous de cette "farce" vous constatez que rien n'est bien cadré.
Bureau d'études en réalité pas spécialement compétents
Laboratoires avec des méthodes non maitrisées et des raccourcis et donc des faux résultats.
On vous présente des "spécialistes" mais personne ne demande les CV, l'ingénieur est souvent un niveau bac + 2 (car attention Ingénieur ne veut pas dire "vrai Ingénieur" c'est juste une fiche de poste interne, dans certaines boites de ce secteur l'ingénieur est en réalité un simple technicien).
Pour faire des économies des personnels nouveaux, peu formés et parfois même des responsables qui n'y connaissent rien....
Le Business environnemental dans toute sa splendeur en réalité car c'est un "marché" à quelques milliards avec de très nombreux "filoux" qui se tiennent par la barbiche car ils se connaissent tous là dedans.
Tout le monde connait les bureaux d'études de merde, et ses bureaux d'études de merde connaissent bien le labo de merde aux résultats conciliants,
Tout le monde connait les Laboratoires qui trafiquent selon le désir du client et en plus ce sont les moins chers du marché,
Pas de réelle "tutelle" car les surveillances sont infiltrées depuis très longtemps, voir du copinage approfondi.
En lisant un article sur l'économie de ce secteur et de la bioanalyse, on était à 4 milliards dont une partie d'argent public. Et il faut le savoir si on s'intéresse un peu à ce secteur il y a énormément d'intérêts financiers en jeu car ce ne sont plus de "petites structures" mais de très gros groupes dirigés par des financiers qui ne sont plus depuis longtemps des scientifiques... donc forcément le sérieux, l'intérêt sanitaire est perdu depuis des décennies, seul compte la marge opérationnelle et pour cela on peut réellement tout faire même du n'importe quoi ou carrément inventer des résultats.
Ce problème a déjà été soulevé car il y a eu pas mal de scandales déjà par exemple en agro-alimentaire, mais bizarrement aucune réelle réforme ce qui se comprend quand on sait les copinages de ses financiers avec les institutions de surveillance.
Ayant par le passé bosser dans l'immobilier, j'ai connu la même chose au moment des "diagnostics immo". On connaissait les boites "filoux" et on pouvait avoir des diag sans même qu'un technicien viennent dans les appart faire les mesures .... et pas de soucis après la vente de procès pour "faux diag" car pour l'acheteur le parcours pour une reconnaissance de "faux diag" était trop long et complexe
Quand vous avez un nouveau "marché" vous avez tous les arnaqueurs qui se précipitent et ici avec le diag des PFAS vous avez un business très juteux sur le dos des impôts.
C'est parfois dans ce genre de domaine qu'on aurait du garder un vrai "service public" et laisser dehors le "privé financiarisé" .
Bravo a ces associations qui défendent notre santé a la place des pouvoirs publics bien peu regardant !!Signaler Répondre