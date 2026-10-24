Politique

24 octobre à Lyon : Grégory Doucet appelle le gouvernement à répondre aux revendications

Suivez-nous sur Google
24 octobre à Lyon : Grégory Doucet appelle le gouvernement à répondre aux revendications

Après une nouvelle journée de tensions à Lyon, Grégory Doucet condamne les dégradations et pillages survenus en marge de la mobilisation du 24 octobre. Le maire écologiste remercie les forces de l’ordre et appelle désormais le gouvernement à apporter "concrètement et rapidement" des réponses aux mouvements sociaux.

Au terme d’un nouveau samedi agité à Lyon, Grégory Doucet a pris la parole à 21h30 pour dresser son bilan de la journée.

Le maire rappelle d’abord que les manifestants lyonnais se sont rassemblés sur la rive gauche du Rhône, en dehors du périmètre où les manifestations avaient été interdites par arrêté préfectoral. Selon lui, les cortèges revendicatifs "n’ont pas pu se déployer" et de nombreuses échauffourées ont ensuite éclaté durant l’après-midi.

Grégory Doucet fait état de cinq magasins dégradés et pillés, ainsi que de mobilier urbain incendié ou endommagé.

"Je condamne ces dégradations"

Le maire de Lyon prend ses distances avec ces violences.

"Je condamne ces dégradations, qui n’ont aucun lien avec les revendications des manifestants", déclare-t-il.
Il précise que les agents municipaux restent mobilisés pour la nuit en coordination avec la préfecture et la police nationale.

Grégory Doucet remercie également "les forces de l’ordre et les agents publics engagés sur le terrain", estimant qu’ils ont permis de "limiter les dégâts" dans la ville.

Un appel au gouvernement

Mais le maire écologiste ne veut pas limiter sa réaction à la réponse sécuritaire.

Après les violences des 17 et 24 octobre, il interpelle directement l’exécutif national : "Nous attendons du gouvernement qu’il réponde concrètement et rapidement aux revendications des mouvements sociaux".

À l’échelle lyonnaise, il promet que la municipalité "tendra la main à toutes les initiatives" susceptibles de favoriser "l’apaisement et la sortie de crise".

Grégory Doucet conclut sa déclaration en appelant à dépasser les affrontements qui ont marqué les deux derniers week-ends. "Notre Nation a besoin de concorde et de perspectives", estime le maire de Lyon, pour qui celles-ci doivent se construire "en apportant de la considération à chacune et chacun et en garantissant l’égalité que notre République s’est donnée comme horizon".

Tags :

Grégory Doucet

24 octobre

Lyon

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.