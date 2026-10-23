Mobilisation à Lyon : les interdictions se précisent pour samedi, voici les secteurs concernés

Alors que la préfecture avait annoncé jeudi son intention d'interdire les manifestations dans la ville, un arrêté publié ce vendredi 23 octobre vient délimiter les secteurs concernés.

Pour rappel, le maire de Lyon, Grégory Doucet, avait exprimé jeudi soir son désaccord avec l'interdiction des manifestations, défendant le droit de manifester et évoquant la possibilité d'autoriser un rassemblement à l'issue d'échanges avec le préfet.

En ce sens, ce samedi 24 octobre, de 10h à 23h, les manifestations, cortèges, défilés et rassemblements à caractère revendicatif seront interdits dans un vaste périmètre du centre-ville lyonnais.

Cette décision intervient une semaine après les violences du 17 octobre, marquées par de nombreux pillages, des incendies et des affrontements avec les forces de l'ordre.L'interdiction concerne notamment la Presqu'île, la place Bellecour, le secteur des Terreaux, une partie du Vieux Lyon, la Guillotière ainsi que plusieurs secteurs situés autour de la Part-Dieu et du 6e arrondissement.

Le périmètre s'étend également jusqu'au quartier de la Confluence, au sud de la Presqu'île.

On ignore encore si les centres commerciaux de la Part-Dieu et de la Confluence devront fermer ou non leurs portes.

Les autorités justifient cette décision par les nombreux appels à rassemblements qui continuent de circuler sur les réseaux sociaux. Selon la préfecture, ces appels laissent présager "un risque très élevé d'exactions".

Des sanctions prévues en cas de non-respect

Dans son arrêté, le préfet du Rhône fait état d'une mobilisation potentiellement importante ce samedi. Selon les renseignements territoriaux, entre 20 000 et 25 000 personnes pourraient participer aux rassemblements dans l'agglomération lyonnaise.

Les autorités craignent notamment de nouvelles attaques contre les bâtiments publics et les commerces.Plusieurs publications diffusées sur les réseaux sociaux désigneraient explicitement des bâtiments institutionnels comme des cibles potentielles.

Autre inquiétude : certains commerçants, notamment dans les 2e et 6e arrondissements, auraient exprimé leur intention de s'organiser pour protéger eux-mêmes leurs établissements, faisant redouter de possibles affrontements avec des groupes de pilleurs.

La préfecture entend ainsi permettre aux forces de sécurité de se concentrer sur une intervention rapide en cas de nouveaux troubles à l'ordre public.

Les personnes participant à une manifestation interdite s'exposent à une contravention de quatrième classe (135 euros). Les organisateurs d'une manifestation interdite ou non déclarée encourent, quant à eux, jusqu'à six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

L''arrêté précise qu'une interdiction de circulation des personnes doit prendre le relais à partir de 23 heures dans un secteur plus restreint de la Presqu'île, conformément à un arrêté distinct.