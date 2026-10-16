Lyon Politiques : lycéens, Sarselli/Doucet et Saint-Fons - 16/10/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'ancienne maire du 1er arrondissement de Lyon Nathalie Perrin-Gilbert, la conseillère municipale de Lyon Anne Delaigle et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :
- Mouvement lycéen : comprenez-vous le silence des élus locaux ?
- Baignade à la Confluence, soirée du Festival Lumière : Sarselli et Doucet condamnés à un "je t'aime, moi non plus" ?
- Elections municipales annulées à Saint-Fons : quelle remobilisation pour LFI ?
Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.
Le 17 , la cuisine LFI prépare sa tambouille, ils mélangent tout, l'essentiel c'est de foutre le bordel, et il y aura des cocus, dans tout les cas,Signaler Répondre
Mélanchon cherche à baiser tout le monde,