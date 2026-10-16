Lyon Politiques

Lyon Politiques : lycéens, Sarselli/Doucet et Saint-Fons - 16/10/26

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : lycéens, Sarselli/Doucet et Saint-Fons - 16/10/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'ancienne maire du 1er arrondissement de Lyon Nathalie Perrin-Gilbert, la conseillère municipale de Lyon Anne Delaigle et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Mouvement lycéen : comprenez-vous le silence des élus locaux ?
- Baignade à la Confluence, soirée du Festival Lumière : Sarselli et Doucet condamnés à un "je t'aime, moi non plus" ?
- Elections municipales annulées à Saint-Fons : quelle remobilisation pour LFI ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

X

Tags :

Lyon Politiques

mouvement lycéen

Véronique Sarselli

Grégory Doucet

saint-fons

LFI

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
La tambouille LFI le 16/10/2026 à 17:11

Le 17 , la cuisine LFI prépare sa tambouille, ils mélangent tout, l'essentiel c'est de foutre le bordel, et il y aura des cocus, dans tout les cas,
Mélanchon cherche à baiser tout le monde,

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.