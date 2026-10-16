Lyon Politiques : lycéens, Sarselli/Doucet et Saint-Fons - 16/10/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'ancienne maire du 1er arrondissement de Lyon Nathalie Perrin-Gilbert, la conseillère municipale de Lyon Anne Delaigle et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Mouvement lycéen : comprenez-vous le silence des élus locaux ?

- Baignade à la Confluence, soirée du Festival Lumière : Sarselli et Doucet condamnés à un "je t'aime, moi non plus" ?

- Elections municipales annulées à Saint-Fons : quelle remobilisation pour LFI ?

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