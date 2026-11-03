Incendie de l'Office du tourisme à Lyon : le bâtiment historique de la place Bellecour pourrait être entièrement démoli

Le bâtiment emblématique de la place Bellecour pourra-t-il être sauvé ? Après l'incendie qui l'a ravagé le 17 octobre dernier, les perspectives sont particulièrement inquiétantes.

Vendredi 30 octobre, de nouveaux experts se sont rendus sur place pour évaluer l'état de l'Office du tourisme de Lyon. Leurs premières conclusions laissent craindre une démolition complète de l'édifice selon le Progrès.

Une structure fragilisée par des flammes à plus de 1 000 degrés

Construit en 1852 par l'architecte Tony Desjardins, le pavillon a subi des dégâts considérables lors de son incendie.

Les scènes de liesse autour de l’office de tourisme en flammes se multiplient à Lyon https://t.co/oZfAg4tUsC — Lyon Mag (@lyonmag) October 17, 2026

Les flammes, dont la température aurait dépassé les 1 000 degrés, ont fortement endommagé la structure. Le toit, notamment, est désormais déformé.

Dans les jours qui ont suivi les violences, sa démolition avait été envisagée en raison des risques d'effondrement. Mais pour l'heure, la toiture tient toujours.

Le bâtiment a été entièrement sécurisé et entouré de plaques métalliques de plus de trois mètres de hauteur, masquant presque totalement les dégâts aux yeux des passants.

Les architectes des bâtiments de France attendus

La décision concernant l'avenir du pavillon n'est toutefois pas encore prise.

L'Office du tourisme se trouve dans le périmètre du site classé de la place Bellecour, protégé depuis 1941. Cette situation implique notamment l'intervention des architectes des bâtiments de France.

Ces derniers doivent prochainement se rendre sur place pour examiner l'état de l'édifice et participer au processus d'expertise, qui pourrait prendre du temps.

Si la démolition intégrale apparaît désormais comme une possibilité sérieuse, aucune décision définitive n'a encore été annoncée. L'expertise patrimoniale à venir sera déterminante pour l'avenir de cet édifice vieux de plus de 170 ans.