Urbanisme

Incendie de l'Office du tourisme à Lyon : le bâtiment historique de la place Bellecour pourrait être entièrement démoli

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Incendie de l'Office du tourisme à Lyon : le bâtiment historique de la place Bellecour pourrait être entièrement démoli

Plus de deux semaines après son incendie lors des violences du 17 octobre à Lyon, l'avenir de l'Office du tourisme de la place Bellecour s'assombrit. Selon les premières expertises, le pavillon construit en 1852 pourrait devoir être intégralement démoli. Les architectes des bâtiments de France doivent prochainement examiner cet édifice historique.

Le bâtiment emblématique de la place Bellecour pourra-t-il être sauvé ? Après l'incendie qui l'a ravagé le 17 octobre dernier, les perspectives sont particulièrement inquiétantes.

Vendredi 30 octobre, de nouveaux experts se sont rendus sur place pour évaluer l'état de l'Office du tourisme de Lyon. Leurs premières conclusions laissent craindre une démolition complète de l'édifice selon le Progrès.

Une structure fragilisée par des flammes à plus de 1 000 degrés

Construit en 1852 par l'architecte Tony Desjardins, le pavillon a subi des dégâts considérables lors de son incendie.

Les flammes, dont la température aurait dépassé les 1 000 degrés, ont fortement endommagé la structure. Le toit, notamment, est désormais déformé.

Dans les jours qui ont suivi les violences, sa démolition avait été envisagée en raison des risques d'effondrement. Mais pour l'heure, la toiture tient toujours.

Le bâtiment a été entièrement sécurisé et entouré de plaques métalliques de plus de trois mètres de hauteur, masquant presque totalement les dégâts aux yeux des passants.

Les architectes des bâtiments de France attendus

La décision concernant l'avenir du pavillon n'est toutefois pas encore prise.

L'Office du tourisme se trouve dans le périmètre du site classé de la place Bellecour, protégé depuis 1941. Cette situation implique notamment l'intervention des architectes des bâtiments de France.

Ces derniers doivent prochainement se rendre sur place pour examiner l'état de l'édifice et participer au processus d'expertise, qui pourrait prendre du temps.

Si la démolition intégrale apparaît désormais comme une possibilité sérieuse, aucune décision définitive n'a encore été annoncée. L'expertise patrimoniale à venir sera déterminante pour l'avenir de cet édifice vieux de plus de 170 ans.

Tags :

Office de tourisme

17 octobre

Lyon

3 commentaires
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EnqueteLy le 03/11/2026 à 08:09

Ou en est l’enquête ? des arrestations ? avec toutes les vidéos qui circulent avec les auteurs ..

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Bert le 03/11/2026 à 07:56
Fabi a écrit le 03/11/2026 à 07h29

Il faut retrouver les responsables et les condamner à reconstruire

Vous avez raison
Démolition et reconstruction à l'identique par tous les temps.
Ça les occupera au lieu de faire des conneries

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Hildegonde le 03/11/2026 à 07:45

Non ! Non ! Non !
Alors que ces décérébrés ont épargné l'étendoir...
J'ai mal à mon Lyon .

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Lepapet le 03/11/2026 à 07:36

Sur le plan urbanistique, sécuritaire et financier, c'est vivement conseillé. Reste le Politique...Un grand plus sur un tract lors des prochaines municipales. Dans la rubrique : notre Bilan...

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Fabi le 03/11/2026 à 07:29

Il faut retrouver les responsables et les condamner à reconstruire

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