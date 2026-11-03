Lyon : le métro C à l'arrêt toute la journée de mardi

Il va falloir prendre ses pieds pour monter/descendre la Croix-Rousse ce mardi. Depuis ce matin, le métro de la ligne C est à l'arrêt. La faute à un "incident technique" qui impacte les voies selon les TCL.

Le problème est survenu lundi après-midi et ne devrait être résolu qu'à compter de mardi en fin d'après-midi, vers 18h30.

En attendant, les TCL conseillent aux usagers de se reporter sur le bus C13.