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Lyon : le métro C à l'arrêt toute la journée de mardi

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Lyon : le métro C à l'arrêt toute la journée de mardi

Lyon n'est plus reliée à sa colline de la Croix-Rousse. Le métro C ne circule plus ce mardi, à cause d'un incident technique.

Il va falloir prendre ses pieds pour monter/descendre la Croix-Rousse ce mardi. Depuis ce matin, le métro de la ligne C est à l'arrêt. La faute à un "incident technique" qui impacte les voies selon les TCL.

Le problème est survenu lundi après-midi et ne devrait être résolu qu'à compter de mardi en fin d'après-midi, vers 18h30.

En attendant, les TCL conseillent aux usagers de se reporter sur le bus C13.

Tags :

métro C

2 commentaires
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Merci Vero le 03/11/2026 à 08:17

C’est incroyable on entend plus les aulas et co se plaindre des pannes de métro

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KORBO le 03/11/2026 à 08:04

Arrêtons avec les transports en commun. Vive la voiture. On est libre au moins.

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