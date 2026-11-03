Lyon : le métro C à l'arrêt toute la journée de mardi

Il va falloir prendre ses pieds pour monter/descendre la Croix-Rousse ce mardi. Depuis ce matin, le métro de la ligne C est à l'arrêt. La faute à un "incident technique" qui impacte les voies selon les TCL.
Le problème est survenu lundi après-midi et ne devrait être résolu qu'à compter de mardi en fin d'après-midi, vers 18h30.
En attendant, les TCL conseillent aux usagers de se reporter sur le bus C13.
C’est incroyable on entend plus les aulas et co se plaindre des pannes de métroSignaler Répondre
Arrêtons avec les transports en commun. Vive la voiture. On est libre au moins.Signaler Répondre