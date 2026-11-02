Lyon : une nouvelle manifestation prévue ce mardi, le parcours dévoilé après des échanges avec la préfecture

Après plusieurs week-ends marqués par des manifestations pour la justice sociale et le pouvoir d'achat, un nouveau rassemblement est prévu ce mardi 3 novembre dans les rues de la capitale des Gaules.
Les organisations syndicales ont déposé une déclaration en préfecture. Le rendez-vous est annoncé dès 10h, place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon.
Un parcours défini avec la préfecture
À l'issue des échanges entre les organisateurs et les autorités, un itinéraire a été arrêté pour encadrer cette nouvelle journée de mobilisation.
Selon les informations communiquées par la préfecture du Rhône, le cortège doit partir de la place Jean-Macé, emprunter l'avenue Berthelot, puis le boulevard des Tchécoslovaques et le cours Albert-Thomas, avant de rejoindre la Manufacture des Tabacs.
Les services de l'État précisent que "les organisations syndicales se sont également engagées à mettre en place un service d'ordre adapté, à maintenir le dialogue avec les autorités pendant le défilé et à organiser la dispersion des manifestants à l'arrivée."
Les violences du 17 octobre toujours dans les esprits
Cette nouvelle manifestation intervient dans un contexte social particulièrement tendu à Lyon, entre mobilisations lycéennes et rassemblements successifs pour le pouvoir d'achat et la justice sociale.
Les autorités gardent notamment en mémoire les importants débordements du samedi 17 octobre, lors du premier acte de la mobilisation. Des centaines de commerces avaient alors été pillés à Lyon, tandis que l'office de tourisme avait été incendié.
Les deux samedis suivants, les manifestations s'étaient déroulées dans des conditions nettement plus apaisées. Depuis ces violences, les autorités multiplient les précautions et les discussions avec les organisateurs pour éviter de nouveaux débordements. L'accès à la Presqu'île est notamment systématiquement écarté des parcours de manifestation.
contre la dictature nauséabonde de l'extrême gauche...Signaler Répondre
pour environ 17,5 Millions d'électeur au premier tour... 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Ils nous saoulent la, c'est bon y a des élections qui arrivent raz le bol de leur manifs pour un oui ou un non.Signaler Répondre
Faudra vraiment penser dans ce pays a réguler les manifs car en France les gens en abusent, des manifs ok mais de façon raisonnable, le droit à la tranquillité ça existe aussi.
" une immense victoire populaire contre la banalisation du racisme et des discours de haine ! "Signaler Répondre
Ce sont les gens de gauche qui passent leur temps a traiter leurs concitoyens de fascistes qui tiennent des discours de haine.
.....mais 5 millions.Signaler Répondre
Et pendant ce temps il y en a qui vont bosser ! Et qui paient pour mobiliser des forces de l’ordre à cause d’eux !!!!Signaler Répondre
Ras le bol de ces factions qui croient être "les seules voix", entre les deux extrêmes, il y a tout de même la majorité des citoyens, complètement invisibilisée par ces crétins braillant à longueur de journée !.. Le tout, avec la bénédiction de l'exécutif.Signaler Répondre
Des manifs tous les jours. Toutes ces personnes qui manifestent vivent de quoi? Les étudiants qui bloquent leurs universités ne se soucient pas de leurs études? Incompréhensible!.Signaler Répondre
Faute de frappe certainement : LFI c'est nos ennemis !!Signaler Répondre
Population française 69.1 millions donc on relativise un peu non?Signaler Répondre
N'essayez pas de faire passer les gens de ses mouvements comme étant représentatifs et majoritaire.
On voit quoi une "armée" de gauchiste (souvent payé sur argent public)
Puis quoi une pétition? le décompte se fait comme dans un congrés du PS, on peut voter 2 - 3 - 4 fois? on prend aussi l'identité des morts comme on été à la Toussaint il n'y a pas longtemps.
Le pétition de de Villiers sur un référendum sur l'immigration c'est quoi 2 ou 3 millions de signatures je crois.
En gros on est pour le référendum quand cela va dans le sens de la gauche mais pas contre totalement contre quand cela va dans le sens inverse.
Les députés RN et de droite Lisnard et Retailleau devraient initier une pétition pour la privatisation globale des médias publics au moins là cela réinjecterait les 4 milliards dans du "vrai culturel" comme la sauvegarde de notre patrimoine.
L'ARCOM inutile à supprimer ? que fait elle contre la radio antisémite NOVA qui diffuse sa haine à travers les médias Pigasse ?
Ce qui est marrant ici c'est qu'on a un lien d'intérêt important entre cette gauche et le macronisme au final... à croire que ses 2 mouvements vont parfaitement ensemble... non non Mr Macron ne serait pas un PS déguisé je n'y croirais pas ....
O,73% de la population du pays est pour la censure et le totalitarisme, tu parles d'une victoire.Signaler Répondre
Mais c'est ça la gauche! Tu bosses dur et paie des impôts pour ceux qui glandent rien!Signaler Répondre
Ils ceux plaignent mais la y perdent du pognon toutes les années manif greve depuis septembreSignaler Répondre
c’est sur que 500000 signatures sur 66 millions de français c’est représentatif, rdv aux urnes pour qu’enfin le peuple des silencieux et des campagnes renvoient tous ces bobos au boulotSignaler Répondre
Soit moins de 1% de la population... Votre pétition est un échec et vous le savez. Cnews est une chaîne privée et reste moins contestable que d'autres médias publics tournant à perte sur l'argent des contribuables.Signaler Répondre
Libre? C'est à dire?Signaler Répondre
Si cette pétition est comme celle des escrolos lyonnais oû les votes peuvent venir des 4 coins de l'europe 😂😂Signaler Répondre
La dictature lfiste en action, les nouveaux fachos en plein exercice pour interdire ce qui ne leur plaît pas.Signaler Répondre
Plus de 162000 euros sur allo don, la cagnotte mise en place par l amicale de la police nationale recueillie en 2 jours ..💙🤍❤️Signaler Répondre
La France est généreuse et sait reconnaître ceux qui lui veulent du bien, et qui la protège.
Merci a nos FDO👍 qui nous protègent de tous ces censeurs fascistes qui comme en 1940 veulent faire taire ceux qui n ont pas leur opinion.
500 000 signatures sur 70 millions de Français, je n'appelle pas ça une immense victoire.Signaler Répondre
0.75 % de la population. On est loin d'une majorité.Signaler Répondre
Si une pétition est faite pour la privatisation de France TV est faite, je pense que ça ne sera pas 500 000 signataires....Signaler Répondre
Pétition Cnews.Signaler Répondre
20 millions de personnes soutiennent la chaîne.
Une pétition est lancée pour fermer France TV
Un trajet à La Duchère serait sympa... Un bel exemple de vivre ensembleSignaler Répondre
Je suis une grand mère....sans pancarte, et par hasard je viens d entendre la chanson " mon vieux" de Daniel Guichard.Signaler Répondre
C était mon père, comme beaucoup d autres aujourd hui aussi...
On devrait diffuser cette chanson plus largement ..
Faire taire la presse libre d'opposition ne vous fera jamais gagner les électionsSignaler Répondre
20 millions sont pour le maintien de Cnews ( 34% des électeurs du RN et pour la dissolution du LFI La démocratie l'emportera !Signaler Répondre
Bof, sur plus de 60 millions de francais ...Signaler Répondre
Il y avait aussi la pétition de LFI contre la loi pour la police qui avait fait plus de 500000 signatures....classée par le bureau .
Cette pétition suivra le meme chemin, en plus bref, le parlement n a aucune légitimité a interdire une chaîne .
Comme d habitude, beaucoup de bruit juste pour le buzz, aucune efficacité concrète .
Mais merci aux gauchiasses, plus on vous voit , plus la droite prend des voix. ..
Ironie du sort, pour une fois que vous bossez, le benefice est pour votre adversaire🥰🥰
Allez, ne lâchez rien ....
Toi, dans ta vie, tu fais des ..... phrasesSignaler Répondre
en route vers une société sans contrepouvoirsSignaler Répondre
500 000 signatures : une immense victoire populaire contre la banalisation du racisme et des discours de haine ! Les 500 000 signatures recueillies par la pétition demandant la suppression de CNEWS constituent une victoire citoyenne majeureSignaler Répondre
Je suis salarié de Total, je bosse en 5x8 jour-nuit , dimanche et fêtes , je suis très bien payé, Total respecte son personnelSignaler Répondre
On a une prime d'intéressement basée sur le bénéfice de Total, et j'ai pas envie de partager avec des glandues comme la mémée
Savez vous tous les produits fabriqués grâce à la pétrochimie ?
Prochaine manifestation Fourvière par la montée des chazeaux......Signaler Répondre
Avec la participation de papy MELENCHON, Mathilde PANOT, en tête de cortège...et au rythme creole dont ils sont si Friends....pas un kole sere , un bon vieux zouk....
Sélection naturelle, .....ils partirent 10000.....et finirent ......🤣🤣🤣🤣
Qui apporte le pop corn ?
Pour les syndicalistes, les fins de mois sont aisées..ils disposent de jours d absences rémunérées pour exercer leur mandat..Signaler Répondre
Et hop, 1, jour de grève, je pose une ASA (autorisation spéciale d absence), je mets mon gilet a sigle, fait le tour des services pour rameuter du monde " il faut se battre pour de meilleurs salaires garantis "...😜
C est tranquille syndicaliste, un peu comme ONG ou député de gauche ...Tu grattes l argent, comme la droite, mais au nom du bien...ah ben ça va alors !!!
Ils ne nous prendraient pas un peu pour des cons de Nicolas 😡 ?
Pourquoi pas des manifs en périphérie de Lyon, Vaulx en velin, Vénissieux, Villeurbanne?.Signaler Répondre
Il y a de la place, des transports en commun, c est écolo comme démarche..
De plus les casseurs pilleurs et ceux qui les soutiennent joueront a domicile..
Production et consommation locale, encore plus écolo....LFIste....Le Foutoir Interne. .
Vous ne voulez plus participer à subventionner toute la pourriture mondiale? Réduisez votre taux à la source braves gens! Jusqu'à 10% de réduction du montant d'impôts sans pénalités. Vous devrez rattraper l'année d'après, mais ca fera des milliards supplémentaires à chercher pour l'état chaque mois. Ça accélèrera la fin de la fête pour toutes les cigales vivant de notre sueur.Signaler Répondre
messieurs les manifestants et messieurs de la préfecture. les riverains des 3eme et 7eme arrondissements en plus n’y ras le bonbon des manifs quasiment tous les jours sous leurs fenêtres. merci d’interdire les parcours. faites les passer le long du périphérique comme à Paris. on en peut plus, vous voulez notre mort ou quoi ? jeudi prochain faites les passer ailleurs, nous ne sommes pas des citoyens de seconde zoneSignaler Répondre
Avec tout ces jours de grèves, je m'interroge sur les fins de mois des grévistes... Vont-ils se plaindre en fin de mois d'avoir perdu du pouvoir d'achat? Ils veulent faire grève pour augmenter les salaires, mais comment une entreprise va-t-elle augmenter les salaires si les salariés ne sont pas au boulot? Et, augmenter les salaires c'est bien. Mais avec quelle argent? Celui du consommateur... Donc retour à la case départ. Bloquer l'économie locale ne fera rien avancer et bien contraire elle va amplifier le risque de fermeture d'entreprises et en découlera une augmentation du chômage. Les entreprises révisent de la TVA, ce qui permet de financer la santé, l'éducation, ... Mais bon, c'est peut-être un peut trop pointu comme analyse pour LFISTES robotisés par Mélenchon... Au final, il y aura toujours une personne qui va payer...Signaler Répondre
Il faut d' urgence expliquer ce que veut dire le mot " banqueroute ".Signaler Répondre
Encore un mardi au ralenti à cause de la même clique ! Entre les bobos d'EELV qui bloquent tout pour sauver des pigeons, la clique LFI qui souffle sur les cendres et ce cortège de parasites professionnels qui n'ont jamais cotisé un centime, on touche le fond du gouffre.Signaler Répondre
Mention spéciale à la mémé en bérêt de 'réfractaire' venue nous donner des cours de fiscalité sur Total : le niveau zéro de l'économie de comptoir en sortie d'Ehpad !
C'est du grand art : le travailleur paie, et l'armée des fainéants défile ! Qu'on les colle tous à ramasser les poubelles ou à balayer les boulevards qu'ils bloquent à longueur de semaine. Ras-le-bol de payer des impôts pour entretenir ce cirque de pleurnichards permanents. Rendez-nous notre ville, pose ton carton mamie, et allez tous vous trouver un vrai job !
Sait on la valeur de l immobilier a ce jour, dans le 7eme ?Signaler Répondre
Ca doit piquer pour ceux qui ont acheté la bas ? Les promoteurs disent merci, merci qui : Doucet, Dubost ??😜
Il n'y a plus rien dans les caisses ..............ils feraient bien de bosser et mettre un peu d'argent de côtéSignaler Répondre