Lyon : une nouvelle manifestation prévue ce mardi, le parcours dévoilé après des échanges avec la préfecture

Après plusieurs week-ends marqués par des manifestations pour la justice sociale et le pouvoir d'achat, un nouveau rassemblement est prévu ce mardi 3 novembre dans les rues de la capitale des Gaules.

Les organisations syndicales ont déposé une déclaration en préfecture. Le rendez-vous est annoncé dès 10h, place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Un parcours défini avec la préfecture

À l'issue des échanges entre les organisateurs et les autorités, un itinéraire a été arrêté pour encadrer cette nouvelle journée de mobilisation.

Selon les informations communiquées par la préfecture du Rhône, le cortège doit partir de la place Jean-Macé, emprunter l'avenue Berthelot, puis le boulevard des Tchécoslovaques et le cours Albert-Thomas, avant de rejoindre la Manufacture des Tabacs.

Les services de l'État précisent que "les organisations syndicales se sont également engagées à mettre en place un service d'ordre adapté, à maintenir le dialogue avec les autorités pendant le défilé et à organiser la dispersion des manifestants à l'arrivée."

Les violences du 17 octobre toujours dans les esprits

Cette nouvelle manifestation intervient dans un contexte social particulièrement tendu à Lyon, entre mobilisations lycéennes et rassemblements successifs pour le pouvoir d'achat et la justice sociale.

Les autorités gardent notamment en mémoire les importants débordements du samedi 17 octobre, lors du premier acte de la mobilisation. Des centaines de commerces avaient alors été pillés à Lyon, tandis que l'office de tourisme avait été incendié.

Les deux samedis suivants, les manifestations s'étaient déroulées dans des conditions nettement plus apaisées. Depuis ces violences, les autorités multiplient les précautions et les discussions avec les organisateurs pour éviter de nouveaux débordements. L'accès à la Presqu'île est notamment systématiquement écarté des parcours de manifestation.