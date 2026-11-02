Prison de Lyon-Corbas : 71 détenus refusent de regagner leur cellule, les équipes d'intervention mobilisées

Dimanche 1er novembre, 71 détenus ont refusé de regagner leur cellule à l'issue de la promenade de l'après-midi.

Les faits se sont déroulés au sein du quartier maison d'arrêt hommes 2 (MAH2). Si plusieurs prisonniers ont finalement accepté de rentrer, 62 détenus ont persisté dans leur refus, restant dans la cour de promenade.

Une intervention des ERIS jusqu'à 21h

Face à cette situation, les équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) ont été mobilisées pour mettre fin au mouvement.

Selon le syndicat FO Justice, les détenus ont finalement regagné leur cellule aux alentours de 21h. Cinq mises en prévention ont ensuite été décidées.

Le syndicat affirme également que plusieurs détenus présents dans la cour de promenade étaient "visiblement alcoolisés".

La surpopulation carcérale pointée du doigt

Dans son communiqué, FO Justice établit un lien entre cet incident et les conditions de détention au sein de l'établissement pénitentiaire.

"Plusieurs d'entre eux ne supportent plus d'être placés à plus de 2 en cellule", souligne l'organisation syndicale.

Dénonçant une surpopulation carcérale devenue difficilement supportable, FO Justice alerte également sur les conséquences pour les agents pénitentiaires.

"La sécurité de nos agents est constamment mise en péril, nos détentions implosent, aucun secteur n'est épargné", déplore le syndicat, qui évoque un "épuisement moral et physique" des personnels.

"La surpopulation carcérale est une urgence absolue et il serait temps de s'y intéresser de plus près !!!", insiste FO Justice.

Ce nouvel incident intervient quelques jours après un autre refus de réintégrer dans la région. Ce jeudi 29 octobre ce sont les détenus du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces, en Isère, qui ont refusé de remonter en cellules.