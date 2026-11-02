Prison de Lyon-Corbas : 71 détenus refusent de regagner leur cellule, les équipes d'intervention mobilisées

Dimanche 1er novembre, 71 détenus ont refusé de regagner leur cellule à l'issue de la promenade de l'après-midi.
Les faits se sont déroulés au sein du quartier maison d'arrêt hommes 2 (MAH2). Si plusieurs prisonniers ont finalement accepté de rentrer, 62 détenus ont persisté dans leur refus, restant dans la cour de promenade.
Une intervention des ERIS jusqu'à 21h
Face à cette situation, les équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) ont été mobilisées pour mettre fin au mouvement.
Selon le syndicat FO Justice, les détenus ont finalement regagné leur cellule aux alentours de 21h. Cinq mises en prévention ont ensuite été décidées.
Le syndicat affirme également que plusieurs détenus présents dans la cour de promenade étaient "visiblement alcoolisés".
La surpopulation carcérale pointée du doigt
Dans son communiqué, FO Justice établit un lien entre cet incident et les conditions de détention au sein de l'établissement pénitentiaire.
"Plusieurs d'entre eux ne supportent plus d'être placés à plus de 2 en cellule", souligne l'organisation syndicale.
Dénonçant une surpopulation carcérale devenue difficilement supportable, FO Justice alerte également sur les conséquences pour les agents pénitentiaires.
"La sécurité de nos agents est constamment mise en péril, nos détentions implosent, aucun secteur n'est épargné", déplore le syndicat, qui évoque un "épuisement moral et physique" des personnels.
"La surpopulation carcérale est une urgence absolue et il serait temps de s'y intéresser de plus près !!!", insiste FO Justice.
Ce nouvel incident intervient quelques jours après un autre refus de réintégrer dans la région. Ce jeudi 29 octobre ce sont les détenus du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces, en Isère, qui ont refusé de remonter en cellules.
🚨LIVE: 🇫🇷CORBAS : NOUVELLE ALERTE ! Intervention en cours au bâtiment des travailleurs. Plusieurs détenus dénoncent déjà des violences et de possibles bavures lors de l’opération. Que se passe-t-il réellement derrière les murs de la prison ? Les faits doivent être éclaircis ! https://t.co/2kpF3aO1nV— Le Petit Journaliste (@LePtiJrnliste) November 1, 2026
"alcoolisés"... Forcément, la prison c'est devenu le Club Med...Signaler Répondre
nuit à la belle étoile ça aide a réfléchir même avec 1 seul neurone... pis ça facilite la fouille des cellulesSignaler Répondre
c'est le meme bordel que dans toutes nos administrations ; pléthore de personnel , de règlementations inapplicables et inappliquées , couts exponentiels et inefficacité généralisée ; mais surtout , il ne faut toucher a rien ; la fin est procheSignaler Répondre
Au cachot, à l'eau et au pain sec. Et il n'y aura plus de rébellion...Signaler Répondre
Qu'ils restent dehors sans manger et sans chauffage !Signaler Répondre
3, 4 jours dehors (nuit comprise...c'est la mienne)Signaler Répondre
Laissez les dehors la nuit et ils vont vite demander à rentrer !Signaler Répondre
7 ou 8 degrés annoncés cette nuit devraient leur rafraichir les idées ...Signaler Répondre
Assez hallucinant de lire ça, non seulement ils ont leur came mais maintenant de l'alcool. Mais c'est quoi ce bordel dans les taules françaises.Signaler Répondre
L'arrosage, devrait aider, c'est un moyen non violent, non létal,Signaler Répondre
S'ils se trouvent mieux que dans leur cellule, pourquoi s'inquiéter ?Signaler Répondre
Vu le paquet de récidivistes dans tous les domaines ils ne doivent pas se trouver trop mal en prison ils font tout pour y retourner. Comme dans tout, ils ont le choix, faire en sorte d'y aller ou pas. Mais qu'est ce qu'on aime palabrer, ils ont choisi.Signaler Répondre
Je me demande pourquoi en s'emm... ils veulent rester dehors bien alors on les laisse dehors, on ferme l'accès à la cour de promenade, après 1 ou 2 nuits ils demanderont eux même de rentrer. Ils ont le choix je ne vois pas le problème.Signaler Répondre
"Plusieurs d'entre eux ne supportent plus d'être placés à plus de 2 en cellule", souligne l'organisation syndicale.Signaler Répondre
Quelle honte! Les pauvres chéris!!!
Prenez les aux mots, laissez les dans la cour! On va bien rigoler!Signaler Répondre
Même eux manifestent 😂Signaler Répondre
La pas tell'ment changé la France... y a qu'elle décor qui évolue 🎵🎵🎷🎸
71 racailles bourrées qui font un caprice à Corbas et refusent de rentrer en cellule ?Signaler Répondre
Vite, envoyez les députés LFI avec des croissants et des excuses !
Des criminels qui se mettent une race à l'alcool de contrebande et font les caliméro, pendant que la gauche caviar chouine sur 'l'oppression' : la comédie est totale. Les ERIS ont remis ces guignols à leur place, mais la bande à Mélenchon va encore trouver le moyen de plaindre les pauvres chéris. Qu'on les foute tous au mitard et qu'ils la ferment !
L'air frais c'est bon pour les poumonsSignaler Répondre
Mais, s'ils sont dans cette situation , il y ont bien participé, en comparaison les personnes malade à l'hopital ou âgées en Epadh, sont malheureusement moins bien traitées et en plus financent leur hébergement et nourriture avec le forfait hospitalierSignaler Répondre
Les prisonniers qui ont failli dans la vie , ne paient rien
Au moins 30% sont des étrangers , d'autre sont bi nationaux
Pour aléger nos prisons, que les pays d'où viennent ces mauvais citoyens pourraient être récupérer par leur pays d'origine, ils pourraient ainsi comparer les conditions d'hébergement.
Laissez les dormir dehors, vous allez voir, ils vont taper aux portes pour qu'on les fasse entrer, haha!Signaler Répondre
LFI ne s’habitue plus à leur cellule?Signaler Répondre
même dans les prisons tout le monde souffre dans ce pays à cause de Macron chaque jour un nouveau problèmeSignaler Répondre
S' ils ne voulais pas rentrés ils fallaient les laisser dehors ....le probleme serais regler tout seulSignaler Répondre