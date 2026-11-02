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Prison de Lyon-Corbas : 71 détenus refusent de regagner leur cellule, les équipes d'intervention mobilisées

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Prison de Lyon-Corbas : 71 détenus refusent de regagner leur cellule, les équipes d'intervention mobilisées
Prison de Lyon-Corbas : 71 détenus refusent de regagner leur cellule, les équipes d'intervention mobilisées - LyonMag

Un mouvement de protestation a éclaté dimanche en fin de journée à la prison de Lyon-Corbas.

Dimanche 1er novembre, 71 détenus ont refusé de regagner leur cellule à l'issue de la promenade de l'après-midi.

Les faits se sont déroulés au sein du quartier maison d'arrêt hommes 2 (MAH2). Si plusieurs prisonniers ont finalement accepté de rentrer, 62 détenus ont persisté dans leur refus, restant dans la cour de promenade.

Une intervention des ERIS jusqu'à 21h

Face à cette situation, les équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) ont été mobilisées pour mettre fin au mouvement.

Selon le syndicat FO Justice, les détenus ont finalement regagné leur cellule aux alentours de 21h. Cinq mises en prévention ont ensuite été décidées.

Le syndicat affirme également que plusieurs détenus présents dans la cour de promenade étaient "visiblement alcoolisés".

La surpopulation carcérale pointée du doigt

Dans son communiqué, FO Justice établit un lien entre cet incident et les conditions de détention au sein de l'établissement pénitentiaire.

"Plusieurs d'entre eux ne supportent plus d'être placés à plus de 2 en cellule", souligne l'organisation syndicale.

Dénonçant une surpopulation carcérale devenue difficilement supportable, FO Justice alerte également sur les conséquences pour les agents pénitentiaires.

"La sécurité de nos agents est constamment mise en péril, nos détentions implosent, aucun secteur n'est épargné", déplore le syndicat, qui évoque un "épuisement moral et physique" des personnels.

"La surpopulation carcérale est une urgence absolue et il serait temps de s'y intéresser de plus près !!!", insiste FO Justice.

Ce nouvel incident intervient quelques jours après un autre refus de réintégrer dans la région. Ce jeudi 29 octobre ce sont les détenus du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces, en Isère, qui ont refusé de remonter en cellules.

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prison Lyon-Corbas

protestation

23 commentaires
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Racailles de m... le 03/11/2026 à 06:03

"alcoolisés"... Forcément, la prison c'est devenu le Club Med...

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Yep le 02/11/2026 à 23:20
c'est simple a écrit le 02/11/2026 à 18h34

Laissez les dehors la nuit et ils vont vite demander à rentrer !

nuit à la belle étoile ça aide a réfléchir même avec 1 seul neurone... pis ça facilite la fouille des cellules

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ben en fait le 02/11/2026 à 21:13
Alcoolisés ! a écrit le 02/11/2026 à 17h50

Assez hallucinant de lire ça, non seulement ils ont leur came mais maintenant de l'alcool. Mais c'est quoi ce bordel dans les taules françaises.

c'est le meme bordel que dans toutes nos administrations ; pléthore de personnel , de règlementations inapplicables et inappliquées , couts exponentiels et inefficacité généralisée ; mais surtout , il ne faut toucher a rien ; la fin est proche

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Racailles de m... le 02/11/2026 à 20:54

Au cachot, à l'eau et au pain sec. Et il n'y aura plus de rébellion...

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Cmoi le 02/11/2026 à 19:03

Qu'ils restent dehors sans manger et sans chauffage !

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J6 le 02/11/2026 à 18:50

3, 4 jours dehors (nuit comprise...c'est la mienne)

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c'est simple le 02/11/2026 à 18:34

Laissez les dehors la nuit et ils vont vite demander à rentrer !

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tout a fait le 02/11/2026 à 18:26
French connection a écrit le 02/11/2026 à 17h14

S'ils se trouvent mieux que dans leur cellule, pourquoi s'inquiéter ?

7 ou 8 degrés annoncés cette nuit devraient leur rafraichir les idées ...

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Alcoolisés ! le 02/11/2026 à 17:50

Assez hallucinant de lire ça, non seulement ils ont leur came mais maintenant de l'alcool. Mais c'est quoi ce bordel dans les taules françaises.

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Avec ou sans le 02/11/2026 à 17:20
Aglagla a écrit le 02/11/2026 à 16h31

Prenez les aux mots, laissez les dans la cour! On va bien rigoler!

L'arrosage, devrait aider, c'est un moyen non violent, non létal,

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French connection le 02/11/2026 à 17:14

S'ils se trouvent mieux que dans leur cellule, pourquoi s'inquiéter ?

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jo le 02/11/2026 à 17:02
Suite royale a écrit le 02/11/2026 à 16h36

"Plusieurs d'entre eux ne supportent plus d'être placés à plus de 2 en cellule", souligne l'organisation syndicale.
Quelle honte! Les pauvres chéris!!!

Vu le paquet de récidivistes dans tous les domaines ils ne doivent pas se trouver trop mal en prison ils font tout pour y retourner. Comme dans tout, ils ont le choix, faire en sorte d'y aller ou pas. Mais qu'est ce qu'on aime palabrer, ils ont choisi.

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jo le 02/11/2026 à 16:53

Je me demande pourquoi en s'emm... ils veulent rester dehors bien alors on les laisse dehors, on ferme l'accès à la cour de promenade, après 1 ou 2 nuits ils demanderont eux même de rentrer. Ils ont le choix je ne vois pas le problème.

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Suite royale le 02/11/2026 à 16:36

"Plusieurs d'entre eux ne supportent plus d'être placés à plus de 2 en cellule", souligne l'organisation syndicale.
Quelle honte! Les pauvres chéris!!!

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Aglagla le 02/11/2026 à 16:31

Prenez les aux mots, laissez les dans la cour! On va bien rigoler!

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Aie le 02/11/2026 à 16:24

Même eux manifestent 😂
La pas tell'ment changé la France... y a qu'elle décor qui évolue 🎵🎵🎷🎸

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DroitDeRéponseJMA le 02/11/2026 à 16:00

71 racailles bourrées qui font un caprice à Corbas et refusent de rentrer en cellule ?
Vite, envoyez les députés LFI avec des croissants et des excuses !

Des criminels qui se mettent une race à l'alcool de contrebande et font les caliméro, pendant que la gauche caviar chouine sur 'l'oppression' : la comédie est totale. Les ERIS ont remis ces guignols à leur place, mais la bande à Mélenchon va encore trouver le moyen de plaindre les pauvres chéris. Qu'on les foute tous au mitard et qu'ils la ferment !

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la vie au grand air le 02/11/2026 à 15:34

L'air frais c'est bon pour les poumons

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Beaucoup de misère humaine en prison le 02/11/2026 à 15:26

Mais, s'ils sont dans cette situation , il y ont bien participé, en comparaison les personnes malade à l'hopital ou âgées en Epadh, sont malheureusement moins bien traitées et en plus financent leur hébergement et nourriture avec le forfait hospitalier
Les prisonniers qui ont failli dans la vie , ne paient rien
Au moins 30% sont des étrangers , d'autre sont bi nationaux
Pour aléger nos prisons, que les pays d'où viennent ces mauvais citoyens pourraient être récupérer par leur pays d'origine, ils pourraient ainsi comparer les conditions d'hébergement.

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Bivouac le 02/11/2026 à 15:23

Laissez les dormir dehors, vous allez voir, ils vont taper aux portes pour qu'on les fasse entrer, haha!

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lyonnais et lyonnaise le 02/11/2026 à 15:10

LFI ne s’habitue plus à leur cellule?

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tout le monde souffre le 02/11/2026 à 14:54

même dans les prisons tout le monde souffre dans ce pays à cause de Macron chaque jour un nouveau problème

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bac73 le 02/11/2026 à 14:28

S' ils ne voulais pas rentrés ils fallaient les laisser dehors ....le probleme serais regler tout seul

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