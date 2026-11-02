Drame sur l'A450 près de Lyon : une personne tuée dans un accident entre deux voitures

Une personne est décédée et une autre a été gravement blessée ce lundi 2 novembre, dans une collision impliquant deux voitures sur l’autoroute A450, à hauteur de Brignais (Rhône).

Le drame s’est produit aux alentours de 5h, dans le sens Lyon vers Saint-Étienne, sur une portion de chaussée à double sens de circulation, dépourvue de terre-plein central.

Selon le Progrès, les deux véhicules seraient entrés en collision frontale. Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer.

L'A450 fermée pendant près de trois heures

L'intervention des secours a nécessité l'interruption totale de la circulation dans les deux sens de l'A450. Une bretelle d'accès a également été fermée afin de sécuriser les opérations.

L'autoroute est restée coupée jusqu'à 7h45, provoquant d'importantes difficultés de circulation dans le secteur de Brignais, en cette matinée de rentrée.

Des bouchons se sont formés sur plusieurs kilomètres, tandis que des déviations locales ont été mises en place pour permettre aux automobilistes de contourner la zone.