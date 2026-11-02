Drame sur l'A450 près de Lyon : une personne tuée dans un accident entre deux voitures

Une personne est décédée et une autre a été gravement blessée ce lundi 2 novembre, dans une collision impliquant deux voitures sur l’autoroute A450, à hauteur de Brignais (Rhône).
Le drame s’est produit aux alentours de 5h, dans le sens Lyon vers Saint-Étienne, sur une portion de chaussée à double sens de circulation, dépourvue de terre-plein central.
Selon le Progrès, les deux véhicules seraient entrés en collision frontale. Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer.
L'A450 fermée pendant près de trois heures
L'intervention des secours a nécessité l'interruption totale de la circulation dans les deux sens de l'A450. Une bretelle d'accès a également été fermée afin de sécuriser les opérations.
L'autoroute est restée coupée jusqu'à 7h45, provoquant d'importantes difficultés de circulation dans le secteur de Brignais, en cette matinée de rentrée.
Des bouchons se sont formés sur plusieurs kilomètres, tandis que des déviations locales ont été mises en place pour permettre aux automobilistes de contourner la zone.
C'est une portion avec ligne continue donc interdiction de "doubler"... gros freinage au niveau du radar puis une fois passer grosse accélération.Signaler Répondre
Quelques gros connards qui roulent à fond la caisse dans leur bagnole (pourquoi si peu de contrôles mobiles sur cette A450 pourtant pratique pour des pointes de vitesse).
bien entendu vous avez énormément de "connards" qui s'en foutent royalement du code de la route ... dans certains coins il n'existe pas.
Mais je vous suis personne n'a jamais compris l'aménagement des routes et de la zone des 7 chemins.
Par contre remettre sur le tapis l'aménagement d'une nouvelle autoroute contre l'avis de toutes les communes des monts du lyonnais juste pour plaire à Lyon et à St Etienne c'est stupide aussi. Il n'y a pas que les "écolo" qui n'en veulent pas, il y a aussi toute la population de ce coin là.
Pourquoi emmerder des centaines de milliers de gens pour des connards de la route ?
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"Sur une portion de chaussée à double sens de circulation, dépourvue de terre-plein central."Signaler Répondre
Malheureusement c'est trop tard, mais tout est écrit dans l'article !
Décédé en allant travailler, qu'en pense la CGT (aménagements de sécurités) compte tenu de ses accointances politiques avec EELV ?
Voilà pourquoi il faut l'aménager en 2x2 voies, chaussées séparées. Ce serait fait depuis longtemps si les écolos n'avaient pas foutu leurs merdesSignaler Répondre