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Lyon : un cycliste sérieusement blessé, la trottinette impliquée recherchée par la police

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Lyon : un cycliste sérieusement blessé, la trottinette impliquée recherchée par la police
LyonMag

Un accident de la circulation est survenu ce samedi peu avant 13h30 sur les quais du Rhône à Lyon. Un cycliste a été percuté par un trottinettiste qui a ensuite pris la fuite.

Un accident s’est produit ce samedi à la mi-journée sur la piste cyclable du quai Claude Bernard, dans le 7e arrondissement de Lyon. Un trottinettiste a percuté un cycliste avant de prendre la fuite, selon les premières informations communiquées par la police.

Le cycliste a été blessé dans le choc. Son état n’inspire toutefois pas d’inquiétude majeure : son pronostic vital n’est pas engagé, même si ses blessures sont importantes.

Pompiers et CRS, déployés dans le cadre du dispositif de sécurité pour les manifestations de l'acte III, sont rapidement intervenus pour prendre en charge la victime.

La trottinette impliquée dans l’accident est actuellement recherchée.

29 commentaires
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père_poulard le 01/11/2026 à 10:29
Monpays a écrit le 01/11/2026 à 09h00

Au vu des pratiques quotidiennes , il est grand temps de rappeler au trottinettistes, cyclistes, piétons qui s'en donnent a cœur joie en termes d'incivilités que la voirie est un univers partagé , ou CHACUN doit être responsable et devrait appliquer un MEME code de conduite et comportement . L'ostracisme des automobiliste ne suffit pas pas à régler la circulation , vélo à contre sens hors couloir , trotinettes sur les trottoirs ou roulant à 50 Kmh ou a deux , piétons traversant aux feux rouges......etc , en cinq ans est passé du mode doux au mode dingue !

Il va falloir balayer devant votre porte : 500 piétons massacrés chaque année, massivement par les motorisés (automobilistes, PL, 2RM)

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Monpays le 01/11/2026 à 09:00

Au vu des pratiques quotidiennes , il est grand temps de rappeler au trottinettistes, cyclistes, piétons qui s'en donnent a cœur joie en termes d'incivilités que la voirie est un univers partagé , ou CHACUN doit être responsable et devrait appliquer un MEME code de conduite et comportement . L'ostracisme des automobiliste ne suffit pas pas à régler la circulation , vélo à contre sens hors couloir , trotinettes sur les trottoirs ou roulant à 50 Kmh ou a deux , piétons traversant aux feux rouges......etc , en cinq ans est passé du mode doux au mode dingue !

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La rédemption le 31/10/2026 à 23:49

Vive les modes doux!

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Looool le 31/10/2026 à 21:41
Tiens donc a écrit le 31/10/2026 à 20h11

Un trotinetiste un peu lache...
C est un honneur pour sa famille sans doute ?

Et ton orthographe un honneur pour la tienne ?

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Tiens donc le 31/10/2026 à 20:11

Un trotinetiste un peu lache...
C est un honneur pour sa famille sans doute ?

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Agir le 31/10/2026 à 19:43

Bismillah! C’est les ténèbres!

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neutre04 le 31/10/2026 à 19:26

trottinette arme dangereuse.

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Gloupsy le 31/10/2026 à 18:55

MDR
Ils se renversent entre eux.
Heureusement AUCUN piéton innocent est en cause.

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ben oui le 31/10/2026 à 18:24
Fréquent a écrit le 31/10/2026 à 16h29

Pratiquement tous les jours, à pied ou en voiture, je me retrouve face à des trottinettes qui foncent comme des fous, au mépris de tous les règles et de la sécurité. Plusieurs fois c'est passé au millimètre.
Mais comme on est dans un système de laxisme généralisé, ça peut durer encore longtemps.

mais il vont sauver la planète avec les trottichiotes chinoises, donc ils ont tous les droits ; pas vrai Doudou ?

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Et surtout le 31/10/2026 à 17:59
c'est nouveau a écrit le 31/10/2026 à 14h28

Un trottinettiste ? vous voulez dire un de ces barjots qui ne respectent rien avec des trottinettes débridées !

C'est ce qu'il voulait dire, mais il s'auto censure, faudrait pas passer pour un fasciste ou un raciste

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Aurélien Taschié le 31/10/2026 à 17:57

La trottinette tue partout !

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Départ en 2027 le 31/10/2026 à 17:51
à interdire a écrit le 31/10/2026 à 16h48

la dernière fois 2 jeunes sur une même trottinette, qui étaient des "chances" (vous aurez compris) ont fait exprès sur le trottoir de frôler au plus près tous les piétons à haute vitesse (y compris une femme avec sa poussette!) et en s’esclaffant de rire.

pas de soucis

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Excellent ! le 31/10/2026 à 17:38
même plus a écrit le 31/10/2026 à 16h32

Il paraitrait même que l'ancien propriétaire de la trottinette fréquente le même bar qu'un adhérant du RN. C'est donc bien un accident à caractère raciste.

C’est comme ça que je vous aime

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CQQFD69! le 31/10/2026 à 17:36

Il a dû partir dare dare pour vite refaire brider sa trottinette avant expertise judiciaire !

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Les cocus du binôme Hollande Macron ! le 31/10/2026 à 17:36
Ex Précisions a écrit le 31/10/2026 à 16h20

Le trottinettiste aurait laissé tomber un tract du RN selon Médiapart et Le Monde ;-)

"un trottinettiste qui a ensuite pris la fuite" c'est signé

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John-698 le 31/10/2026 à 17:27

Rien d'étonnant ça roule comme des barjot sur cette axe vélo et trottinettes y respectent absolument rien t'en mieux qui et des accident on va pouvoir enlever les trottinette velos

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gad le 31/10/2026 à 16:55
6gal a écrit le 31/10/2026 à 16h10

Fallait s'y attendre que ça allait arriver...

Ah ? Parce que vous croyez que c'est le 1er ? Ça fait déjà longtemps que les trottinettes sont un vrai fléau et que ça encombre les urgences. Vous pouvez me croire, les statistiques sont entrain d'exploser

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à interdire le 31/10/2026 à 16:48

la dernière fois 2 jeunes sur une même trottinette, qui étaient des "chances" (vous aurez compris) ont fait exprès sur le trottoir de frôler au plus près tous les piétons à haute vitesse (y compris une femme avec sa poussette!) et en s’esclaffant de rire.

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même plus le 31/10/2026 à 16:32
Ex Précisions a écrit le 31/10/2026 à 16h20

Le trottinettiste aurait laissé tomber un tract du RN selon Médiapart et Le Monde ;-)

Il paraitrait même que l'ancien propriétaire de la trottinette fréquente le même bar qu'un adhérant du RN. C'est donc bien un accident à caractère raciste.

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Fréquent le 31/10/2026 à 16:29

Pratiquement tous les jours, à pied ou en voiture, je me retrouve face à des trottinettes qui foncent comme des fous, au mépris de tous les règles et de la sécurité. Plusieurs fois c'est passé au millimètre.
Mais comme on est dans un système de laxisme généralisé, ça peut durer encore longtemps.

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Ex Précisions le 31/10/2026 à 16:20

Le trottinettiste aurait laissé tomber un tract du RN selon Médiapart et Le Monde ;-)

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6gal le 31/10/2026 à 16:10

Fallait s'y attendre que ça allait arriver...

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L’Hérésie le 31/10/2026 à 16:09

De la trottinette et du vélo dans une grande ville qui encombre les urgences...

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Mantra à réciter jusqu’à la transe le 31/10/2026 à 16:07

"Modes de transport doux pour ville apaisée"

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brigadier chef de la PM le 31/10/2026 à 15:38
saco697 a écrit le 31/10/2026 à 15h08

la guerre des deux roues et ses danger encore une invention de Doucet qui interdit à la police municipale de verbaliser les infractions des deux roues comme m’a dit un brigadier chef de la PM …. certainement un autre « partenaire privilégié de la mairie » en fuite …

De belles relations, ça sent pas la sueur ces animaux là
Quand on les a au téléphone, ne peuvent ou ne veulent jamais rien faire
A quoi servent-ils ?

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josete le 31/10/2026 à 15:26

Qu'on interdise toutes ces trottinettes en libre service il y en aura déjà moins. Des vrais dangers publics.

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saco697 le 31/10/2026 à 15:08

la guerre des deux roues et ses danger encore une invention de Doucet qui interdit à la police municipale de verbaliser les infractions des deux roues comme m’a dit un brigadier chef de la PM …. certainement un autre « partenaire privilégié de la mairie » en fuite …

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GAD le 31/10/2026 à 14:45

Accident violent entre modes doux ... Il est vrai que l'on est dans le 7° .

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c'est nouveau le 31/10/2026 à 14:28

Un trottinettiste ? vous voulez dire un de ces barjots qui ne respectent rien avec des trottinettes débridées !

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