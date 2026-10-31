Lyon : un cycliste sérieusement blessé, la trottinette impliquée recherchée par la police

Un accident s’est produit ce samedi à la mi-journée sur la piste cyclable du quai Claude Bernard, dans le 7e arrondissement de Lyon. Un trottinettiste a percuté un cycliste avant de prendre la fuite, selon les premières informations communiquées par la police.
Le cycliste a été blessé dans le choc. Son état n’inspire toutefois pas d’inquiétude majeure : son pronostic vital n’est pas engagé, même si ses blessures sont importantes.
Pompiers et CRS, déployés dans le cadre du dispositif de sécurité pour les manifestations de l'acte III, sont rapidement intervenus pour prendre en charge la victime.
La trottinette impliquée dans l’accident est actuellement recherchée.
Un cycliste grièvement blessé ce samedi sur les quais du Rhône à Lyon après une collision avec un trottinettiste. Ce dernier a pris la fuite et est activement recherché https://t.co/zHBLFnUL1a— Lyon Mag (@lyonmag) October 31, 2026
Il va falloir balayer devant votre porte : 500 piétons massacrés chaque année, massivement par les motorisés (automobilistes, PL, 2RM)Signaler Répondre
Au vu des pratiques quotidiennes , il est grand temps de rappeler au trottinettistes, cyclistes, piétons qui s'en donnent a cœur joie en termes d'incivilités que la voirie est un univers partagé , ou CHACUN doit être responsable et devrait appliquer un MEME code de conduite et comportement . L'ostracisme des automobiliste ne suffit pas pas à régler la circulation , vélo à contre sens hors couloir , trotinettes sur les trottoirs ou roulant à 50 Kmh ou a deux , piétons traversant aux feux rouges......etc , en cinq ans est passé du mode doux au mode dingue !Signaler Répondre
Vive les modes doux!Signaler Répondre
Et ton orthographe un honneur pour la tienne ?Signaler Répondre
Un trotinetiste un peu lache...Signaler Répondre
C est un honneur pour sa famille sans doute ?
Bismillah! C’est les ténèbres!Signaler Répondre
trottinette arme dangereuse.Signaler Répondre
MDRSignaler Répondre
Ils se renversent entre eux.
Heureusement AUCUN piéton innocent est en cause.
mais il vont sauver la planète avec les trottichiotes chinoises, donc ils ont tous les droits ; pas vrai Doudou ?Signaler Répondre
C'est ce qu'il voulait dire, mais il s'auto censure, faudrait pas passer pour un fasciste ou un racisteSignaler Répondre
La trottinette tue partout !Signaler Répondre
pas de soucisSignaler Répondre
C’est comme ça que je vous aimeSignaler Répondre
Il a dû partir dare dare pour vite refaire brider sa trottinette avant expertise judiciaire !Signaler Répondre
"un trottinettiste qui a ensuite pris la fuite" c'est signéSignaler Répondre
Rien d'étonnant ça roule comme des barjot sur cette axe vélo et trottinettes y respectent absolument rien t'en mieux qui et des accident on va pouvoir enlever les trottinette velosSignaler Répondre
Ah ? Parce que vous croyez que c'est le 1er ? Ça fait déjà longtemps que les trottinettes sont un vrai fléau et que ça encombre les urgences. Vous pouvez me croire, les statistiques sont entrain d'exploserSignaler Répondre
la dernière fois 2 jeunes sur une même trottinette, qui étaient des "chances" (vous aurez compris) ont fait exprès sur le trottoir de frôler au plus près tous les piétons à haute vitesse (y compris une femme avec sa poussette!) et en s’esclaffant de rire.Signaler Répondre
Il paraitrait même que l'ancien propriétaire de la trottinette fréquente le même bar qu'un adhérant du RN. C'est donc bien un accident à caractère raciste.Signaler Répondre
Pratiquement tous les jours, à pied ou en voiture, je me retrouve face à des trottinettes qui foncent comme des fous, au mépris de tous les règles et de la sécurité. Plusieurs fois c'est passé au millimètre.Signaler Répondre
Mais comme on est dans un système de laxisme généralisé, ça peut durer encore longtemps.
Le trottinettiste aurait laissé tomber un tract du RN selon Médiapart et Le Monde ;-)Signaler Répondre
Fallait s'y attendre que ça allait arriver...Signaler Répondre
De la trottinette et du vélo dans une grande ville qui encombre les urgences...Signaler Répondre
"Modes de transport doux pour ville apaisée"Signaler Répondre
De belles relations, ça sent pas la sueur ces animaux làSignaler Répondre
Quand on les a au téléphone, ne peuvent ou ne veulent jamais rien faire
A quoi servent-ils ?
Qu'on interdise toutes ces trottinettes en libre service il y en aura déjà moins. Des vrais dangers publics.Signaler Répondre
la guerre des deux roues et ses danger encore une invention de Doucet qui interdit à la police municipale de verbaliser les infractions des deux roues comme m’a dit un brigadier chef de la PM …. certainement un autre « partenaire privilégié de la mairie » en fuite …Signaler Répondre
Accident violent entre modes doux ... Il est vrai que l'on est dans le 7° .Signaler Répondre
Un trottinettiste ? vous voulez dire un de ces barjots qui ne respectent rien avec des trottinettes débridées !Signaler Répondre