Lyon : un cycliste sérieusement blessé, la trottinette impliquée recherchée par la police

Un accident s’est produit ce samedi à la mi-journée sur la piste cyclable du quai Claude Bernard, dans le 7e arrondissement de Lyon. Un trottinettiste a percuté un cycliste avant de prendre la fuite, selon les premières informations communiquées par la police.

Le cycliste a été blessé dans le choc. Son état n’inspire toutefois pas d’inquiétude majeure : son pronostic vital n’est pas engagé, même si ses blessures sont importantes.

Pompiers et CRS, déployés dans le cadre du dispositif de sécurité pour les manifestations de l'acte III, sont rapidement intervenus pour prendre en charge la victime.

La trottinette impliquée dans l’accident est actuellement recherchée.