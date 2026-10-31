Lyon : la Presqu'île se barricade, ambiance ville fantôme avant Halloween

Ambiance ville fantôme ce samedi matin à Lyon, à quelques heures d’une nouvelle manifestation et d’un bouclage de la Presqu’île #31octobre https://t.co/7mhAMZBsHA — Lyon Mag (@lyonmag) October 31, 2026

Second samedi noir d'affilée ?

Ce matin, à quelques heures d'une manifestation annoncée rive gauche entre la Manufacture des Tabacs et la place Jean-Macé, les commerçants de la Presqu'île s'attendent à une journée sans client. Et pour cause, le centre-ville sera à nouveau bouclé, avec potentiellement les ponts fermés à la circulation et le métro coupé.

La plupart des grandes enseignes ont donc décidé de fermer leur rideau et de protéger leurs vitrines avec des planches en bois. Une véritable catastrophe pour le commerce déjà pris à la gorge depuis des années.

Plus que des débordements en journée, c'est la soirée d'Halloween qui inquiète les commerçants. Quelle crédibilité donner aux appels à la "purge" qui fleurissent sur les réseaux sociaux et la menace de raids de petits groupes déguisés ? La préfecture du Rhône a indiqué avoir déployé un dispositif de sécurité conséquent, y compris à la nuit tombée. Réponse d'ici quelques heures.