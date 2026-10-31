Lyon : la Presqu'île se barricade, ambiance ville fantôme avant Halloween

Ambiance ville fantôme ce samedi matin à Lyon, à quelques heures d’une nouvelle manifestation et d’un bouclage de la Presqu’île #31octobre https://t.co/7mhAMZBsHA— Lyon Mag (@lyonmag) October 31, 2026
Second samedi noir d'affilée ?
Ce matin, à quelques heures d'une manifestation annoncée rive gauche entre la Manufacture des Tabacs et la place Jean-Macé, les commerçants de la Presqu'île s'attendent à une journée sans client. Et pour cause, le centre-ville sera à nouveau bouclé, avec potentiellement les ponts fermés à la circulation et le métro coupé.
La plupart des grandes enseignes ont donc décidé de fermer leur rideau et de protéger leurs vitrines avec des planches en bois. Une véritable catastrophe pour le commerce déjà pris à la gorge depuis des années.
Plus que des débordements en journée, c'est la soirée d'Halloween qui inquiète les commerçants. Quelle crédibilité donner aux appels à la "purge" qui fleurissent sur les réseaux sociaux et la menace de raids de petits groupes déguisés ? La préfecture du Rhône a indiqué avoir déployé un dispositif de sécurité conséquent, y compris à la nuit tombée. Réponse d'ici quelques heures.
Privation de liberté?Signaler Répondre
Pourquoi punir toute l'activité humaine tout ça parce un gouvernement ne sait pas trouver une solution avec les populations concernées?
quelle tristesse , vite la fin de ce quinquennat : une démission serait bien venue.Signaler Répondre
Tout n est pas qu'une question d argent..nous sommes le pays qui prélevons le plus d impôts pour un service publique de moins en moins performant......Signaler Répondre
Fonctionnaires en hausse a l éducation et a la santé, mais que des administratifs......
Une pléthore de contraintes administratives qui font que la police et la justice sont débordées.
Des associations et agences qui coûtent des millions dont on ne sait meme plus à quoi elles servent et n arrive plus a suivre les financements.
Quand je rentre dans une maison ou c est un bordel sans fin, je commence a trier et virer tout ce qui n est pas nécessaire. ...
J irais dépensé mes sous après, lorsque je saurai ce qui est nécessaire ou pas..
Ça s appelle de l intelligence économique. ...
Ville fantôme ?Signaler Répondre
Non ça fait 6 ans 1/2 que ça a commencé ;-)
C est la lutte finale, groupons nous et demain,Signaler Répondre
La France éternelle sera entre nos mains.....
Debout les fainéants de sciences po....
Debout les islamos gauchos.....
On va transformer ce pays,
En nation de touche pipi....
Lalalala....
Revendications multiples autorisées, meme recommandées ....okSignaler Répondre
Si je viens avec une pancarte, Melenchon et proxys en prison..,ça va le faire...🤪🤪❤️❤️😘
Doucet s'est abstenu au vote de la métropole pour les 10 millions d aide aux commerçants victimes des casseurs.Signaler Répondre
LFI eux ont carrément boycotte.....
La gauche fidèle à elle meme, coupable toujours mais responsable de rien .,...vivre avec des gens comme ça, non merci,.....
Sans eux oui, tout est possible....et meme vitale pour nous....
On attend juste les suites du procès du meurtre de Quentin , et les revocations, condamnations de tous ces dangereux factieux anti républicains..
La mobilisation prend de l’ampleur à Lyon. Les manifestants ont des revendications multiples, notamment plus de moyens dans l’éducation et la santé, moins d’argent dans la défense et l’armement, une refonte de la police, etc.Signaler Répondre
Ben mon gars, le révolution ça demande des efforts....et encore c est tranquillou a Lyon, t es pas dans la jungle bolivienne de ton idole le CHE...Signaler Répondre
SI maman t as bien donne ton argent de poche, tu pourras meme acheté merguez et coca au stand anticapitaliste de la CGT.....🌭...
des milliers de manifestant.e.s une fois de plus dans les rues lyonnaise ! la mobilisation à lyon est plus importante que le 17 et 24 octobreSignaler Répondre
Mais on est où là ? Attention ça va être long... Services partiels sur T1, T2, T3, Rhône Express. Station Part-Dieu non desservie. Gare Jean Macé fermée. Métro A, métro C, métro D arrêtés totalement. Funiculaires F1 et F2 fermés totalement. Ces décisions sont honteuses.Signaler Répondre
Ça a l'air d'être le FLOP généralisé. En tout cas sur les live on voit des cortèges bien moins fournis. Je pense qu'on est sorti de ce cirque. Enfin. Macron a gagné sur les jeunesSignaler Répondre
c'est parti ! Plusieurs milliers de manifestants quittent la Manufacture des Tabacs en direction de Jean-Macé pour l'acte III une mobilisation énorme à LyonSignaler Répondre
A Lyon ils interdisent les manifs en centre ville et ils interrompent tousles transports en commun pour empêcher les gens d aller manifester La nouvelle dérive autoritaire du macronisme et de la Métropole de LyonSignaler Répondre
Dans des logements vide à la rigueur.Signaler Répondre
Le pillards est tous sauf courageux
Faites attention a vos propos,.Signaler Répondre
Doudou risque de vous envoyer tous ces " mineurs " isolés dont il ne sait plus quoi faire.....un hébergement gratuit sans limite de temps, c est alléchant ...😂😂😂
Lorsque le vent aura tourne en 2027, il me tarde de voir leur tête, entendre leur discours...Signaler Répondre
Mais a la différence de 1945, nous avons les réseaux sociaux la télé, la presse ......les collabos pourront toujours nier, les preuves de leur traîtrise a la République sont déjà la..
Espérons un Nuremberg pour définitivement assainir notre pays et meme l europe de tous ces islamos gauchistes fascistes...
Regarde bfm, cnews, c est du direct....et surtout, mets de la ponctuation dans tes commentaires.Signaler Répondre
Tout le monde n a pas ton talent, maintenant reconnu, d apneiste.🤣🤣
j’ai hâte !! ils vont entrer ! mais par contre ils ne ressortiront pas !!Signaler Répondre
les chaînes d’info ne diffusent pas les manifestations dans toute la France ils attendent que des poubelles en feu pour transmettre en direct on parle d’un pays libre et démocratique les médias sont devenus un outil de manipulation dans la main du pouvoir et des puissances économiquesSignaler Répondre
Macron et ses alliés bolcheviques ecologistes ont bien réussi leur coup : détruire tout le tissu économique !Signaler Répondre
Et après ils viendront nous seriner avec leur "vivre ensemble". Espèces de traîtres !
Les manifestants sont aussi contre la consommation (avec le dernier iPhone en poche) donc qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'avoir du pouvoir d'achat ?Signaler Répondre
Avant d’aller manifester pensez à aller faire vos courses, parce que si vous n’êtes pas encore très convaincu, après avoir vu les prix vous n’hésiterez plusSignaler Répondre
"La purge", comme ils ont déjà tout pété ils vont entrer dans les habitations.Signaler Répondre
Vous avez une pronde admiration pour la racaille, devant laquelle vous avez appris à baisser les yeux. Et vous faites pareil qu’eux, en pensant obtenir leur estime. Peine perdue car ils s’en prendront à vous lorsque vous aurez foutu en l'air votre pays. Ils ne vous aiment pas, méprisent votre progressisme et haïssent les traîtres.Signaler Répondre
L essentiel c est que tous ces bobos ne viennent pas nous emmerder a la campagne pour le ravitaillement quand ils n auront plus rien a manger..🤣🤣Signaler Répondre
Mais oui mon petit, allez prépare toi, ce week end on va dîner chez tata josette, ....Signaler Répondre
Ne discute pas, tu es bien content quand elle te donne de l argent a Noël.....🧑🎄
Ca commence à ressembler au pays de l'est d'après guerre. un aller direct vers le passé ?Signaler Répondre
les riverains doivent être ravis : eux qui ont voté à la consultation de Doucet pour ne pas rouvrir les axes de circulation aux voitures parce qu'ils veulent le calme de la campagne, et bien, là, le calme ils l'ont... au détriment de tous les commerçants....Signaler Répondre
Les commerçants qui chialent parceque les Français manifestent pr leur pouvoir d'achat alors qu'ils se plaignent tte l'année qu'ils ont de moins en moins de clients à cause du pouvoir d'achat. C'est insupportableSignaler Répondre
j’adore lyon le samedi et le dimanche vide vivement que les manifestations continuent des mois et des moisSignaler Répondre
Ne pas se dissimuler le visage, ne pas insulter les policiers, ne pas incendier de bâtiments publics, ne pas refuser non plus le verdict des urnes. En croyant être un résistant, tu ressembles de plus en plus à un facho de gauche.Signaler Répondre
Force à toutes celles et ceux qui seront dans la rue a aujourd’hui et qui devront affronter les gaz et la répression. Le chemin sera long, le combat difficile, mais notre détermination est plus forte que tout. Nous ne reculerons pas. Jusqu’à la victoire pour la jeunesse.Signaler Répondre
Et Doucet leur crache à la figure en refusant de voter une aide pour les commerçants.Signaler Répondre
J’espère qu’ils apprécieront.
Doucet ne se cache plus et se réjouit de la fin du commerce en ville
En donnant le pouvoir à la rue, l'état prépare un retour à l'autoritarisme qui n'aura même pas besoin d’être imposé, tant il sera plébiscité par la populasse. Le bêtise du peuple de gauche est décidément insondable.Signaler Répondre
C'est ça la France qu'on aime, la peur au ventre et le vivre ensemble par LFISignaler Répondre
il manque seulement la ponctuation apprends a lire au lieu de baver devant l'inclusiveSignaler Répondre
voilà l’état de la ville gérée par l’alliance LFI/Les VERTS… la majorité des villes saccagées sont des villes gérées par la gauche …Signaler Répondre
Comme je l'ai déjà commenté hier ... Vu la systématisation des manifestations en tous genres , l'ancien exécutif de la Métropole aurait dû réaliser des Voies Revendicatives au lieu des Voies Cyclables bien souvent désertes .Signaler Répondre
Ce qui permettrait de mieux canaliser les manifs , voire de les isoler du reste de la ville par des clôtures grillagées ...
Vous pouvez traduire en français ? Merci !Signaler Répondre
Des commerces fermés, le rêve de la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
Doucet y est arrivé.
Plus de commerces , plus de voitures, plus d'acheteurs, il est aux anges.
Son rêve se concrétise.
Seule ombre au tableau, son amitié avec Raphaël Archenault alias Arnault... Attendons et voyons !
Le Khmer Vert réalise lentement mais sûrement la réalisation de sa but. Destruction totale du presqu'île pour la création de sa forêt urbaine pour remplacer les commerces et les résidences destinés à être rasés.Signaler Répondre
Je crois que l'Europe et particulièrement la France ont besoin de retrouver des valeurs d'ordres et de devoirs. Une société ne peut pas fonctionner qu'avec des droits.Signaler Répondre
Le système tient vaille que vaille grâce aux anciennes générations, mais qui naturellement disparaissent et s'épuisent.
Quand il n'y aura plus qu'un peuple d'individualistes qui ne voient le collectif que comme un guichet, que va t'il se passer?
Mes cibles,je ne veux pas savoir, je tireSignaler Répondre
Il est grand temps de supprimer las aides à ces syndicats avec 3 pelots de plus ces absences doivent compter pour leur suivi et procoquer un échec au bac quant aux bfm et autres qui invitent ces gochards qui ne réprésentent rien AMENDE DE L'ARCOMSignaler Répondre