Lyon : un couvre-feu instauré sur une partie de la Presqu’île de 21h à 6h

Le dispositif de sécurité se renforce encore dans le centre de Lyon.

Après avoir interdit les manifestations, cortèges et rassemblements revendicatifs dans une partie de la Presqu’île ce lundi 19 octobre de 18h à 21h, le préfet du Rhône Étienne Guyot annonce désormais l’instauration d’un couvre-feu de 21h à 6h mardi matin.

La mesure est prise après les violences, dégradations et pillages du 17 octobre.

Circulation et présence sur la voie publique interdites

Entre 21h lundi et 6h mardi, la circulation des personnes et leur présence sur la voie publique seront interdites dans le périmètre concerné, sauf exceptions prévues par l’arrêté préfectoral.

Le secteur s’étend sur une partie importante de la Presqu’île, entre la rue Constantine au nord, avec la place des Terreaux exclue, les quais du Rhône à l’est, la rue de Condé au sud et les quais de Saône à l’ouest.

Les ponts franchissant le Rhône et la Saône sont exclus du périmètre.

Bars, restaurants, cinémas et salles de spectacles restent ouverts

Le couvre-feu ne signifie toutefois pas la fermeture des établissements.

Les bars, restaurants, cinémas et salles de spectacles pourront rester ouverts, précise la préfecture. Les transports en commun et les véhicules pourront également continuer à circuler.

Plusieurs déplacements resteront autorisés, notamment pour rejoindre ou quitter son domicile, son hôtel ou son lieu de travail, pour des raisons médicales ou familiales impérieuses, ou encore pour assister une personne vulnérable.

Le transit sans arrêt en voiture dans le périmètre restera également possible.

Les agents assurant des missions de service public, les journalistes dans l’exercice de leur activité et les élus dans le cadre de leur mandat bénéficieront aussi de dérogations.

Des contrôles annoncés dans la Presqu’île

Les forces de sécurité seront déployées afin de contrôler les personnes présentes dans le secteur et de vérifier que leur déplacement correspond bien à l’un des motifs autorisés.

Cette décision intervient après une journée du 17 octobre au cours de laquelle 160 personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue, selon la préfecture. Une quarantaine d’autres interpellations ont été réalisées depuis.

Les services de l’État font également état de plus d’une centaine de blessés parmi les forces de l’ordre.

Le préfet dit vouloir envoyer "un message de fermeté et d’action immédiate" afin de rassurer habitants et commerçants encore marqués par les événements du week-end.