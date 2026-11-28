Ils n’ont désormais plus à rougir. Ce samedi soir, le LOU recevait l’ogre du Stade Toulousain, quadruple champion en titre d’affilée du Top 14, à l’occasion de la 10e journée. Dans un Matmut Stadium de Gerland presque plein, mais en fusion totale, les Lyonnais ont globalement maîtrisé leur adversaire pour venir s’offrir une victoire de prestige face au leader du championnat (35-22).

Et pourtant, la partie avait débuté de manière délicate pour les hommes de Karim Ghezal. Dès la première minute, les Stadistes se sont offerts trois points à la suite d’une pénalité provoquée proche des perches. S’en sont suivies plusieurs offensives dangereuses des Toulousains, mettant en difficulté les avants du LOU. Mais ce ne sera le cas que pour les dix premières minutes, avant un premier essai, à la 11e minute, de Beka Shvangiradze.

Commence un travail de sape monstrueux du paquet d’avants rhodaniens, qui feront vivre un enfer aux hommes d’Ugo Mola jusqu’à un fait de jeu marquant en seconde période. Ethan Dumortier a ensuite creusé le doute dans la tête des Occitans en inscrivant le deuxième essai à la 15e minute de jeu. Puis le coup de massue est arrivée grâce à Arthur Mathiron, qui a brillamment intercepté une passe sautée de Richardis pour filer tout seul dans l’en-but. Simon Daronque a ensuite réduit la mise avant la pause (33e minute) en inscrivant le premier essai toulousain. À la pause, Baptiste Couilloud et les siens menaient 21 à 10. Seule ombre au tableau de cette première période, la sortie sur blessure de Fousseynou Cissokho, qui connaissait sa toute première titularisation en Top 14.

Même en infériorité numérique, Lyon ne tremble pas

Au retour des vestiaires, le LOU Rugby a immédiatement repris sa marche en avant grâce à une pénalité convertie par Léo Berdeu. À la 49e minute, alors que les Lyonnais pensaient inscrire un quatrième essai à la suite d’un long jeu au pied rasant, l’arbitre de la rencontre, Thibault Santamaria, a sanctionné Beka Saginadze d’un carton jaune pour un coup de coude.

Réduits à quatorze, les Rhodaniens n’ont pourtant pas perdu le fil de leur rencontre. Toujours aussi précieux face aux perches, Léo Berdeu a continué d’alimenter le tableau d’affichage. Les Lyonnais auraient même pu creuser davantage l’écart à la 58e minute, lorsqu’Ethan Dumortier est passé tout près d’aplatir le ballon à la suite d’un jeu au pied rasant de Baptiste Couilloud.

Mais le plus beau restait à venir. À la 63e minute, les hommes de Karim Ghezal ont remonté près de 80 mètres après avoir récupéré un ballon dans leur propre camp. Au départ comme à la conclusion de cette magnifique offensive collective, Beka Shvangiradze s’est offert un doublé, faisant chavirer les tribunes de Gerland. Toulouse a réagi une minute plus tard en inscrivant son deuxième essai de la soirée, sans parvenir à renverser la rencontre, victoire monumentale 35 à 22.

Homme du match : Beka Shvangiradze

S’il fallait retenir un homme de cette soirée, ce serait incontestablement Beka Shvangiradze. Omniprésent dans les rucks, précieux dans les percussions et auteur de deux essais, le troisième ligne géorgien a livré une prestation de très haut niveau. Sur sa deuxième réalisation, le Lyonnais s’est même mué en demi d’ouverture, glissant un ballon au pied petit côté pour amorcer une offensive qu’il a lui-même conclue quelques instants plus tard. À l’image de son troisième ligne, le LOU Rugby n’a pas nécessairement dominé son adversaire dans tous les secteurs du jeu, mais il a su maîtriser la rencontre et faire preuve d’une efficacité clinique dans la zone de vérité.

Malgré cette victoire de prestige, Karim Ghezal aura quelques points à corriger avant le prochain rendez-vous de son équipe. À dix minutes du terme, Marvin Okuya a notamment écopé d’un carton jaune pour un plaquage haut, illustrant les difficultés lyonnaises en matière de discipline au cours de la seconde période.

Sixième du Top 14 avant cette rencontre, le LOU Rugby réalise néanmoins une excellente opération sportive et lance idéalement son bloc de dix matchs en se hissant désormais à la quatrième place du championnat. Il faudra désormais confirmer ce succès sur la pelouse de Castres, samedi prochain (16h35).