C'est un retour de trêve internationale on ne peut plus corsé pour les Lyonnais. Ce samedi 28 novembre, le LOU Rugby, sixième, reçoit l'ogre du Stade Toulousain, leader, pour le compte de la 10e journée de Top 14. Un adversaire de taille pour les hommes de Karim Ghezal, qui retrouvent les terrains après trois semaines de répit suite au Championnat des Nations.

Durant cette légère pause dans la saison, les Lyonnais ont effectué un stage dans le sud, à Aix-en-Provence, pendant 10 jours. "Une coupure bénéfique" selon les dires de Karim Ghezal, entraîneur du LOU, en conférence de presse. "On a essayé de trouver un peu de soleil, tout en travaillant tranquillement pour remonter en game. On avait un groupe de 32, 33 joueurs, un staff plus réduit... Ça nous a aussi permis de passer du temps ensemble." Un sentiment partagé par Théo Millet, centre du LOU Rugby. "Ce stage nous a fait du bien dans les têtes, car on a pu changer d'environnement et bosser la cohésion".

Toulouse, premier obstacle d'un bloc de dix matchs

Au-delà du prestige de l'affiche, cette réception du Stade Toulousain marque le début d'une période ô combien important dans la saison du LOU. Durant la trêve, le technicien rhodanien a insisté sur la nécessité d'adapter le jeu de son équipe aux conditions hivernales, en faisant de la défense une priorité. La conquête, la discipline et l'occupation du terrain seront également des secteurs déterminants face au leader du championnat.

Malgré l'absence de plusieurs internationaux toulousains, dont Antoine Dupont, retenus par le Championnat des Nations, les Lyonnais ne s'attendent pas à une rencontre plus abordable. "Quand vous jouez une équipe qui est championne de France depuis plus de 1 500 jours, qui est première du Top 14, vous devez avoir une forte concentration et surtout l'envie de bien démarrer ce bloc", insiste Karim Ghezal. Même son de cloche du côté d'Antoine Deliance, capitaine du LOU. "Ça ne change pas grand-chose, car ils gagnent presque leurs saisons grâce à leurs doublons. L'équipe qui va arriver samedi aura un gros pack devant. Ça va être un gros match."

"À nous de retourner le stade et d'amener tout le monde avec nous"

Pour tenter de faire tomber le leader du Top 14, les Lyonnais pourront compter sur un Matmut Stadium de Gerland comble. "On joue à 21 heures, notre stade sera plein, donc la pression est sur nous. Mais on sait à quoi s'attendre. On sait qu'il y aura beaucoup de monde qui vont pousser pour eux (ndlr, les Toulousains), à nous de retourner le stade et d'amener tout le monde avec nous", ambitionne Théo Millet, pour qui la rencontre s'annonce particulière puisqu'il est né à Toulouse. Pour Antoine Deliance, l'engouement suscité par cette rencontre constitue une source de motivation supplémentaire. "Ça nous excite plus qu'autre chose de se dire qu'il y aura de la foule et du bruit dans le stade. C'est un plus pour nous d'avoir du monde pour nous encourager."

Sur le plan sportif, Karim Ghezal devra toutefois composer avec plusieurs absences. Alors que Mickaël Guillard est toujours retenu en équipe de France, Janse Roux n'a pas terminé son protocole commotion. Martin Méliande, victime d'une déchirure au mollet gauche, est également forfait. Le staff lyonnais devrait néanmoins pouvoir s'appuyer sur le retour de plusieurs cadres dans le XV de départ, à l'image de Baptiste Couilloud, Léo Berdeu, Beka Saginadze, Beka Shvangiradze ou encore Antoine Deliance. Jiuta Wainiqolo, Iosefo Masi et Monty Ioane, toujours retenus en sélection, manqueront en revanche à l'appel.

Un arbitre qui rappelle de mauvais souvenirs au LOU

Au sifflet, les hommes de Karim Ghezal retrouveront un arbitre qu'ils connaissent particulièrement bien : Thibault Santamaria. La première et dernière fois que l'officiel de Narbonne avait dirigé une rencontre du LOU, c'était lors de la rencontre face au Racing 92, le 24 janvier dernier. Une bataille remportée 35 à 34 par les Parisiens grâce à une pénalité litigieuse accordée à la toute fin par ce même arbitre.

Ce samedi, les Lyonnais espèrent connaître une tout autre issue face au quadruple champion de France d'affilée en titre. "Pour gagner un match comme ça, il faudra avoir un collectif hyper fort comme on a pu l'avoir dans ce début de saison", prévient Karim Ghezal. Coup d'envoi à 21 heures.