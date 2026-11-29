Comme acté par un arrêté du ministre de l’Intérieur en date du 11 septembre 2026, Nelson Bouard quittera Lyon le 14 décembre prochain pour rejoindre Rennes, où il prendra les fonctions de directeur zonal de la police nationale Ouest.

Nommé pour une durée de trois ans renouvelable, il succédera à Jean-François Papineau, qui part à la retraite. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Nelson Bouard supervisera plus de 12 000 policiers répartis dans une vingtaine de départements du Grand Ouest.

Jérôme Chappa attendu à Lyon le 21 décembre

Son successeur est désormais connu. Par un arrêté ministériel daté du 20 novembre, Jérôme Chappa a été nommé inspecteur général des services actifs de la police nationale et directeur interdépartemental de la police nationale (DIPN) du Rhône. Il prendra officiellement ses fonctions le 21 décembre prochain.

Le futur patron des policiers rhodaniens connaît bien les services de police de la région. À la tête de la police nationale en Isère depuis octobre 2023, il avait auparavant dirigé les effectifs de police en Savoie, à partir de septembre 2021.

Il a notamment accompagné la mise en œuvre de la réforme de la police nationale dans ces deux départements.