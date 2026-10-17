Le LOU Rugby craque sur la dernière action pour son entrée en Challenge Cup face aux Sharks (33-40)

Neuf secondes à tenir, puis tout a basculé. Après l’essai de Baptiste Couilloud et la transformation de Paddy Jackson, le LOU pensait avoir arraché le match nul. Mais un renvoi mal maîtrisé a offert une dernière possession aux Sud-Africains, qui ont inscrit l’essai de la victoire dans le temps additionnel. Un dénouement cruel devant les 10 666 spectateurs du Matmut Stadium de Gerland.

Les Lyonnais avaient pourtant déjà trouvé les ressources pour revenir plusieurs fois. Menés 12-0, ils avaient renversé la situation grâce aux essais d’Adrien Séguret et de Monty Ioane, avant de rejoindre les vestiaires avec cinq points de retard (14-19).

Au retour de la pause, Lilian Baret avait redonné l’avantage au LOU (21-19). Mais les Sharks, tenants du titre et privés de la plupart de leurs internationaux sud-africains, avaient ensuite accéléré pour mener 33-21. Lyon avait alors remonté ses douze points de retard, profitant aussi de l’annulation d’un essai adverse après vérification vidéo pour une obstruction.

Pour sa 200e apparition sous le maillot lyonnais, le capitaine Baptiste Couilloud a bien cru sauver la soirée. Son essai n’aura finalement pas suffi.

Avec cinq essais inscrits mais six encaissés, le LOU manque son départ dans une compétition dont la finale se jouera au stade de l’OL.

Prochain match en Top 14 pour Lyon qui se déplacera à Bayonne samedi prochain.