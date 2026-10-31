Festival Yggdrasil à Bron : polémique autour de rapaces présentés au public pour Halloween

C’est donc un bras de fer inédit qui s’engage ce week-end aux portes du Fort de Bron, mettant directement en cause les choix de programmation de l'événement “L’étrange Noël des Sorciers”. Pour l’association de protection animale PAZ, la coupe est pleine. Ses militants ont prévu de se rassembler ce samedi devant les portes du Fort de Bron pour dénoncer l'utilisation de rapaces lors de manifestations publiques et festives.
“Ce qui est inacceptable, c'est d'utiliser des animaux sauvages, qui sont emprisonnés à vie juste pour les spectacles. [...] En dehors de ce festival, les rapaces vont retourner dans leur cage, dans leur volière, et ils vont être emprisonnés toute leur vie”, déplore Amandine Sanvisens, cofondatrice de l'association.
En pointant du doigt les contraintes logistiques lourdes pour les rapaces, le collectif espère bien bousculer les habitudes des programmateurs culturels. Son objectif affiché reste d'obtenir des engagements fermes et définitifs pour qu'aucune animation impliquant des animaux sauvages ne soit reconduite lors des prochaines éditions.
Un "non-évènement"
Du côté de l'équipe d'Yggdrasil, l'ambiance est plutôt à l'incompréhension face à ce que la co-organisatrice, Laetitia Trigeau, qualifie d'emblée de “non-événement”. L'organisation défend avec conviction le choix de son prestataire, la compagnie Esprit Fauconnerie, un professionnel qu'elle connaît bien et qui détient l'ensemble des autorisations légales requises pour présenter ses oiseaux au public.
Loin des grands numéros de dressage en cage ou des démonstrations aériennes spectaculaires, la prestation se veut "mesurée" : deux spécimens seulement dont un impressionnant hibou grand-duc accompagneront le fauconnier lors de déambulations apaisées dans les allées du fort.
Laetitia Trigeau insiste tout particulièrement sur la dimension éducative de la démarche : “C'est un fauconnier qui vient avec ses animaux et il les présente en déambulant dans le fort. Et il en profite pour faire un petit point de pédagogie. [...] Ce sont des animaux qui sont bichonnés toute l'année, il a un rapport avec ses oiseaux qui est absolument incroyable”.
L'impossible dialogue
Au-delà de la revendication sur la condition animale, le mode opératoire de cette contestation soulève de vives réactions.
Un véritable dialogue de sourds s'est installé entre les deux parties : alors que l’association PAZ affirme avoir contacté les organisateurs ainsi que la municipalité plusieurs semaines en amont pour ouvrir la discussion , la co-organisatrice assure n’avoir reçu aucun message direct à ce sujet et déplore vivement un manque d'échange constructif préalable.
Alors que le festival Yggdrasil revendique avant tout un esprit de bienveillance, de rassemblement et une "bouffée d'oxygène intergénérationnelle" loin des tracas du quotidien, cette polémique questionne plus largement la durabilité d’un événement si contesté.
d'en vivre grassement par le biais de subventions associatives qui nous coûtent des dizaines de milliards chaque annéeSignaler Répondre
...laPAZ ce sont des parisiens auxquels Doucet a commis l erreur de prêter oreille et ainsi de supprimer les poneys du parc et les pieges a rats...Signaler Répondre
Plus que jamais amis Lyonnais : Paris Paris on t ’....
Une grosse connerie,les prédateurs sont devenus des opportunistes,gros bluff ecolo sur le monde d aujourd huiSignaler Répondre
Un loup ne va pas courrir aprés le sanglier,espece invasive (qui détruit les champs agricole,nécéssaire au végétal des vegan) ,mais aprés une poule,un mouton ou autres bestiolles facilement accessibles.Meme les poubelles lui iront trés bien.
savez vous que les chats sont les premiers prédateurs des oiseaux "sauvages" ,des ecureuils et aux petits animaux,pourtant on ne va pas tous les tuer,ni meme encadrer leur nombre!
ecologie d hypocrites!
Ils sont fatiguant ses associations de sois disant protection des animaux, à toujours critiquer tout, il y a bien pire ailleurs et ils ne font jamais rien alors que là au contraire montrer ce genre d'animaux permet de faire connaître l’espèce et de mieux les protéger. Tout le monde n'a pas les lumières à tout les étage on dirait, problème de réflexion.Signaler Répondre
Certaines personnes se donnent pour mission de faire ch..... les autres.Signaler Répondre
Un bel animal sauvage , c'est un animal libre en pleine nature !Signaler Répondre
Ces idéologues de l'association n'ont aucune idée de la relation d'attachement des oiseaux à leur dresseur: pas besoin de cage,l'oiseau vient se percher sur son dresseur comme sur un parent qui le fait jouer et qui le nourrit.Signaler Répondre
Ils n'ont jamais manifesté devant le parc des oiseaux à Villars-les-Dombes ? Pourtant il y aurait matière si on suit la logique !Signaler Répondre
Plutôt de faire ch... les gens qui veulent se distraire un peu dans l'ambiance morose actuelle.
Ces gens défendent les rats et les pigeons ça veut tout dire...