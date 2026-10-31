Festival Yggdrasil à Bron : polémique autour de rapaces présentés au public pour Halloween

C’est donc un bras de fer inédit qui s’engage ce week-end aux portes du Fort de Bron, mettant directement en cause les choix de programmation de l'événement “L’étrange Noël des Sorciers”. Pour l’association de protection animale PAZ, la coupe est pleine. Ses militants ont prévu de se rassembler ce samedi devant les portes du Fort de Bron pour dénoncer l'utilisation de rapaces lors de manifestations publiques et festives.

“Ce qui est inacceptable, c'est d'utiliser des animaux sauvages, qui sont emprisonnés à vie juste pour les spectacles. [...] En dehors de ce festival, les rapaces vont retourner dans leur cage, dans leur volière, et ils vont être emprisonnés toute leur vie”, déplore Amandine Sanvisens, cofondatrice de l'association.

En pointant du doigt les contraintes logistiques lourdes pour les rapaces, le collectif espère bien bousculer les habitudes des programmateurs culturels. Son objectif affiché reste d'obtenir des engagements fermes et définitifs pour qu'aucune animation impliquant des animaux sauvages ne soit reconduite lors des prochaines éditions.

Un "non-évènement"

Du côté de l'équipe d'Yggdrasil, l'ambiance est plutôt à l'incompréhension face à ce que la co-organisatrice, Laetitia Trigeau, qualifie d'emblée de “non-événement”. L'organisation défend avec conviction le choix de son prestataire, la compagnie Esprit Fauconnerie, un professionnel qu'elle connaît bien et qui détient l'ensemble des autorisations légales requises pour présenter ses oiseaux au public.

Loin des grands numéros de dressage en cage ou des démonstrations aériennes spectaculaires, la prestation se veut "mesurée" : deux spécimens seulement dont un impressionnant hibou grand-duc accompagneront le fauconnier lors de déambulations apaisées dans les allées du fort.

Laetitia Trigeau insiste tout particulièrement sur la dimension éducative de la démarche : “C'est un fauconnier qui vient avec ses animaux et il les présente en déambulant dans le fort. Et il en profite pour faire un petit point de pédagogie. [...] Ce sont des animaux qui sont bichonnés toute l'année, il a un rapport avec ses oiseaux qui est absolument incroyable”.

L'impossible dialogue

Au-delà de la revendication sur la condition animale, le mode opératoire de cette contestation soulève de vives réactions.

Un véritable dialogue de sourds s'est installé entre les deux parties : alors que l’association PAZ affirme avoir contacté les organisateurs ainsi que la municipalité plusieurs semaines en amont pour ouvrir la discussion , la co-organisatrice assure n’avoir reçu aucun message direct à ce sujet et déplore vivement un manque d'échange constructif préalable.

Alors que le festival Yggdrasil revendique avant tout un esprit de bienveillance, de rassemblement et une "bouffée d'oxygène intergénérationnelle" loin des tracas du quotidien, cette polémique questionne plus largement la durabilité d’un événement si contesté.