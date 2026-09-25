Une “sortie maladroite ?” La question était posée ce vendredi à Jérémie Bréaud, devant la mairie de Bron. Réponse du vice-président de la Métropole chargé de la sécurité : “Une de plus !” À quelques heures d’un rendez-vous prévu avec Philippe Prieto et Fanny Dubot, il n’a pas caché son agacement face aux conditions posées par la Ville de Lyon pour accepter l’aide métropolitaine.

Philippe Prieto avait appelé la Métropole à ne pas remettre à la rue les personnes hébergées dans l’Îlot Milan, évoquant notamment le risque qu’elles tombent sous l’emprise de réseaux criminels. Jérémie Bréaud y voit un raccourci “profondément choquant”, qui associerait précarité et délinquance dans une logique paternaliste et déresponsabilisante.

“Dire ça alors que dans la semaine on se rencontre, ce n’est pas très élégant”, glisse-t-il. Selon lui, la procédure d’expulsion a été lancée sous l’exécutif de Bruno Bernard : il invite donc l’adjoint lyonnais à appeler l’ancien président de la Métropole pour lui demander des explications, en rappelant qu’il considère Philippe Prieto comme quelqu’un de “charmant” et ouvert au dialogue.

Pour Jérémie Bréaud, les conditions posées par la mairie de Lyon à l’aide métropolitaine relèvent du “chantage”. Le maire de Bron y voit surtout une nouvelle “maladresse” de l’exécutif écologiste. Il rappelle la passe d’armes d’août, après la mort d’un homme de 82 ans victime d’un vol à l’arraché dans le métro : Grégory Doucet avait alors appelé la Métropole à renforcer la sécurité sur le réseau, s’attirant une réplique de Véronique Sarselli.

Bréaud ressort aussi une déclaration de Fanny Dubot. En 2021, la maire du 7e arrondissement avait confié qu’il lui arrivait de changer de trottoir près de la place Gabriel-Péri, à la Guillotière, pour passer “plus sereinement”. Une façon, pour lui, de rappeler que le sentiment d’insécurité traverse les étiquettes politiques, y compris lorsque les élus écologistes préfèrent, aujourd’hui, lui fixer des conditions avant d’accepter son aide.

L’ambiance promet d’être chaleureuse lors des prochaines discussions entre mairie et métropole.

Jérémie Bréaud assure néanmoins qu’il maintient la réunion avec Philippe Prieto et Fanny Dubot : “Les gamineries doivent cesser”. La Métropole doit présenter lundi une délibération prévoyant, selon lui, 5 millions d’euros par an pour aider les communes à financer leurs projets de sécurité. Lyon pourra en bénéficier, promet-il. À condition, cette fois, que les deux collectivités parviennent à s’asseoir autour de la même table sans commencer par régler leurs comptes.