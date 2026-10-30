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Décines : une aire de jeux pour enfants incendiée, "40 000 euros partis en fumée"

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Décines : une aire de jeux pour enfants incendiée, "40 000 euros partis en fumée"

Une aire de jeux pour enfants réduite en cendres en pleine nuit.

Dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 octobre, un incendie a détruit une aire de jeux pour enfants située dans le parc des Droits de l'Homme, rue Georges-Bizet, au cœur de la commune.

Le sinistre, qui serait d'origine volontaire, a provoqué l'incompréhension de la maire de Décines-Charpieu, Laurence Fautra. "Immense colère et profonde consternation", a-t-elle réagi sur ses réseaux sociaux, dénonçant des "voyous" qui ont fait partir "40 000 euros de jeux pour enfants en fumée".

Une aire de jeux inaugurée il y a seulement un an

Alertée dans la nuit par les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers, la municipalité a rapidement été informée de l'incendie qui touchait cet équipement destiné aux plus jeunes.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Laurence Fautra s'est indignée de la destruction de cette structure, inaugurée il y a à peine un an. "J'ai un profond sentiment de dégoût face à ces agissements dont les familles et les enfants pâtiront", a également déclaré la maire.

Une enquête devra déterminer les circonstances de cet incendie et identifier les éventuels responsables. Selon Laurence Fautra, les policiers procèdent notamment à des vérifications des images de vidéoprotection.

Tags :

incendie

parc des Droits de l'Homme

Décines-Charpieu

0-50 sur 74 commentaires
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Durée de vie le 01/11/2026 à 07:48
hollywood a écrit le 31/10/2026 à 13h24

Après ça les mêmes vont dire qu'on s'occupe pas des quartiers mais ils respectent même pas les choses pour parc d'enfants ou ils habitent c'est comme mentalité, certains ont vraiment le diable en eux.

De toutes façons même s’il n’avait pas été brûlé il n’aurait pas tardé à être saccagé ; 1 an c’est la durée moyenne des aires de jeux des quartiers de banlieues avant d’êtres détériorés….

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CQQFD69! le 31/10/2026 à 18:38

Le bois cela brule, le plastique aussi, en revanche des jeux métalliques...

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AlgérienGalerien le 31/10/2026 à 15:57

Wesh Wesh Walllllllllllah ? Walllllllllllah ? Dis walllllllllllah !!!!? sur la Mecque ????? Walllllllllllah la France c'est des racistes wesh sur la mecque !!!!!

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LFI je suce le 31/10/2026 à 15:52

Machallah, par Allah il faut détruire les jeux pour enfants et la musique car c'est sheitan comme dit dans le Saint Coran ! Inch Allah la France deviendra l'Algérie wallah

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combien de milliards mis dans les banlieues? le 31/10/2026 à 14:31
hollywood a écrit le 31/10/2026 à 13h24

Après ça les mêmes vont dire qu'on s'occupe pas des quartiers mais ils respectent même pas les choses pour parc d'enfants ou ils habitent c'est comme mentalité, certains ont vraiment le diable en eux.

A villefranche, ils ont tout brulé la maison de quartier, l'église! Allo macron? darmanin? nunez? Mon vote est prêt pour 2027 !!!!!!

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hollywood le 31/10/2026 à 13:24

Après ça les mêmes vont dire qu'on s'occupe pas des quartiers mais ils respectent même pas les choses pour parc d'enfants ou ils habitent c'est comme mentalité, certains ont vraiment le diable en eux.

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La nouvelle France by LFI le 31/10/2026 à 13:10
LFI 69 a écrit le 31/10/2026 à 11h54

C'est le vivre ensemble de LFI

Oui et leur nouvelle France

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LFI 69 le 31/10/2026 à 11:54
Mits a écrit le 30/10/2026 à 18h14

C’est nul de saccager de belles choses faites pour les enfants, ça sert à quoi de les priver de ces jeux? C’est pour dire quoi? Exprimer une petite colère? Un désœuvrement?

C'est le vivre ensemble de LFI

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Précise guignol sans cervelle le 31/10/2026 à 10:27
Cycy69 a écrit le 31/10/2026 à 08h50

Au moins 4

Réponse au doigt mouillé, tu donnes les lieux et les dates, ensuite on compte combien ça en fait et on commence à discuter. Tes délires et autres c...s lues sur les rézo sauce ne sont pas un largement valable.

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la propagande le 31/10/2026 à 09:12
Calagwer a écrit le 30/10/2026 à 18h05

Désigner les responsables est raciste. Pourquoi un article ?

Le 29 octobre 2020, un attentat au couteau à la basilique Notre-Dame de Nice a fait trois morts et a été revendiqué comme un acte de terrorisme islamiste.
Déroulement de l'attaque
L'attaque a eu lieu le 29 octobre 2020, vers 8 h 30, au sein de la basilique Notre-Dame-de-l'Assomption à Nice. L'auteur, Brahim Aouissaoui, un Tunisien de 21 ans, est entré dans l'église armé d'un couteau et a poignardé trois personnes en l'espace d'une dizaine de minutes, infligeant 60 à 70 coups de couteau. Il a crié « Allahu Akbar » pendant l'attaque et a été neutralisé par cinq policiers municipaux qui ont utilisé d'abord un pistolet à impulsion électrique, puis leurs armes de service, tirant 14 fois et le blessant grièvement avant son interpellation et son hospitalisation


D'après macron le roi du discout, là ce n'était pas un acte raciste!
Par contre a Trappes, 5 mn après les faits s 'en était un!
.

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Cycy69 le 31/10/2026 à 08:50
Juste pour savoir guignol sans cervelle a écrit le 30/10/2026 à 23h24

COMBIEN d'églises brûlés au cours des 12 derniers mois ?

Au moins 4

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Chris25 le 31/10/2026 à 08:13

A laisser en l'état !!!
Ne plus reconstruire désormais !

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La nouvelle France by LFI le 31/10/2026 à 08:07

C'est le programme électoral de LFI : tout brûler tout casser.

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Priorité le 31/10/2026 à 05:29
40 000 euros ? a écrit le 30/10/2026 à 18h07

40 000 euros pour ce seul équipement pour les plus petits , ajouté après-coup ? Il y a comme un petit malentendu. Même si y mettre le feu est clairement nul.

Ces 40000 euros auraient permis d’alimenter les écoles et collèges de Decines en « papiers toilettes « pendant un an ce qui aurait satisfait la principale revendication des étudiants…

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Juste pour savoir guignol sans cervelle le 30/10/2026 à 23:24
Jérémy a écrit le 30/10/2026 à 13h20

Quand ce sont des églises, c'est une combustion spontanée du Saint-Esprit, quand ce sont des biens publics, c'est volontaire.
Amen

COMBIEN d'églises brûlés au cours des 12 derniers mois ?

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Sans cervelle le 30/10/2026 à 23:23
la france a Macron a écrit le 30/10/2026 à 12h43

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Entre ça et la bienvenue chez LFI, on voit que tous les jours les 2-neurones s'éclatent sur LM. Et il se croient malins en plus !

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le shérif le 30/10/2026 à 22:11

Laisser en l’état et ne rien réparer tant que l’on n’a pas les coupables ( trouvés ou dénoncés)

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Racailles de m... le 30/10/2026 à 22:11

Encore une combustion instantanée ?

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bassta le 30/10/2026 à 21:45
martine a écrit le 30/10/2026 à 13h59

c’est fort ennuyeux, mais en même temps une heure de jeu à 40 000 € qui s’en est mis plein les poches

A ce prix-là ils auraient pu mettre de l'aluminium, qui évite les échardes...et les risques d'incendie!

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Petite Ortie le 30/10/2026 à 20:07
Mits a écrit le 30/10/2026 à 18h14

C’est nul de saccager de belles choses faites pour les enfants, ça sert à quoi de les priver de ces jeux? C’est pour dire quoi? Exprimer une petite colère? Un désœuvrement?

Bienvenue dans la nouvelle France...

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oui-oui le 30/10/2026 à 19:59
Mits a écrit le 30/10/2026 à 18h14

C’est nul de saccager de belles choses faites pour les enfants, ça sert à quoi de les priver de ces jeux? C’est pour dire quoi? Exprimer une petite colère? Un désœuvrement?

Nous faire comprendre que nous n' aurons désormais plus la paix chez nous ?

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NopasaranpendantmesRTT le 30/10/2026 à 18:50
Mits a écrit le 30/10/2026 à 18h14

C’est nul de saccager de belles choses faites pour les enfants, ça sert à quoi de les priver de ces jeux? C’est pour dire quoi? Exprimer une petite colère? Un désœuvrement?

Une haine de l’autre, sans doute ? Comme au Bataclan, par exemple.

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raslebol69 le 30/10/2026 à 18:28

Incendier une aire de jeu, ce n'était qu'un de ces lieux de perdition où garçons et filles perdaient leur temps au lieu d'aller étudier les textes sacrés (LOL)
.

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Mits le 30/10/2026 à 18:14

C’est nul de saccager de belles choses faites pour les enfants, ça sert à quoi de les priver de ces jeux? C’est pour dire quoi? Exprimer une petite colère? Un désœuvrement?

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40 000 euros ? le 30/10/2026 à 18:07

40 000 euros pour ce seul équipement pour les plus petits , ajouté après-coup ? Il y a comme un petit malentendu. Même si y mettre le feu est clairement nul.

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Calagwer le 30/10/2026 à 18:05

Désigner les responsables est raciste. Pourquoi un article ?

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et oui le 30/10/2026 à 18:02
Lilopu a écrit le 30/10/2026 à 14h03

Bienvenue dans le délicieux monde des marchés publics ! Étant moi-même fonctionnaire chargé d'engager les dépenses pour mon organisme, je peux vous affirmer que les surfacturations sont légion !

rappelons nous Urba -Gracco , entre autre ...

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 30/10/2026 à 17:10

EXPULSIONS, EXPULSIONS, EXPULSIONS.
Marine fera le ménage en 2027. Plus aucun déchet sur le sol français

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DeepFist le 30/10/2026 à 16:39

Festivités de la nouvelle France....Le vivre ensemble, la société apaisée dans la bienveillance et le respect de l'autre, ça donne envie...

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oisif le 30/10/2026 à 16:28

les enfants doivent travailler, pas jouer

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gratuit..gratuit... le 30/10/2026 à 16:05
Acte gratuit mais pourquoi ? a écrit le 30/10/2026 à 15h10

La gauche Bismillah qui continue jusqu’à quand ?

si votre commentaire est pertinent ,la formulation est...heuu..."dérangeante"!

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Izers le 30/10/2026 à 15:39

Le job assumé par les partenaires des représentants de la FI.
Puisqu'ils se veulent les procureurs de la bien-pensance, nous ferons désormais les raccourcis qui vont bien.

La signature, nous la connaissons tous, inutile de mettre des œillères.

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Ex Précisions le 30/10/2026 à 15:38
Lilopu a écrit le 30/10/2026 à 14h03

Bienvenue dans le délicieux monde des marchés publics ! Étant moi-même fonctionnaire chargé d'engager les dépenses pour mon organisme, je peux vous affirmer que les surfacturations sont légion !

Quand on voit les étendages à linge place Bellecour pour 1.6 M€, des poutres et des bouts de tissus...

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Steph 69 le 30/10/2026 à 15:37
Acte gratuit mais pourquoi ? a écrit le 30/10/2026 à 15h10

La gauche Bismillah qui continue jusqu’à quand ?

Extrême droite derrière ça

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 30/10/2026 à 15:20
la france a Macron a écrit le 30/10/2026 à 12h43

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

D'une part, les personnes citées dans votre commentaire n'ont rien à voir ; d'autre part, ces incendiaires sont soutenus haut et fort par les gauchos (ces bons à rien), ainsi que par les juges rouges.

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Acte gratuit mais pourquoi ? le 30/10/2026 à 15:10

La gauche Bismillah qui continue jusqu’à quand ?

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Ritchie le 30/10/2026 à 14:54

Avec l'explosion des coûts de l'énergie beaucoup de solutions alternatives se développent en matière de chauffage !

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etonnement partagé le 30/10/2026 à 14:36
martine a écrit le 30/10/2026 à 13h59

c’est fort ennuyeux, mais en même temps une heure de jeu à 40 000 € qui s’en est mis plein les poches

ça m'interroge aussi car à la vue des reportages TV sur ces aires de jeux, les normes de sécurité sont drastiques et tout est réglementé : chaque centimètre de l'aire de jeu doit respecter d'innombrables normes afin d'assurer la sécurité des petits, espacements minimums etc.

c'est ainsi étonnant que la résistance au feu ne soit pas requise... pour le prix......

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HardRockeuse le 30/10/2026 à 14:32

Et personne ne trouve suspect tous ces incendies…..

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Le Fustigeur le 30/10/2026 à 14:27
la france a Macron a écrit le 30/10/2026 à 12h43

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

L’article parle de 40 000 balles de toboggans pour gosse cramés, et toi tu viens chier la propagande de ton gourou Mélenchon sur Bruno Le Maire et la « lumière » de ta gauche de m*rde !

C’est quoi ta fameuse lumière ? Le brasier d'une balançoire en plastique allumé à 2h du mat’ par tes potes de la Jeune Garde ?
C’est Retailleau qui est venu cramer le toboggan en cachette, ou c'est encore un coup de l'extrême droite ?

Ferme-la avec tes slogans d'insoumis de salon, ravale ta tisane et dégage d'ici : ton cerveau est plus calciné et défoncé que le parc de Décines !

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GAD le 30/10/2026 à 14:25
martine a écrit le 30/10/2026 à 13h59

c’est fort ennuyeux, mais en même temps une heure de jeu à 40 000 € qui s’en est mis plein les poches

Les heures ont des poches maintenant ?

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Solidarité 69 le 30/10/2026 à 14:09
Jérémy a écrit le 30/10/2026 à 13h20

Quand ce sont des églises, c'est une combustion spontanée du Saint-Esprit, quand ce sont des biens publics, c'est volontaire.
Amen

Tout le monde sait.

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Lilopu le 30/10/2026 à 14:03
martine a écrit le 30/10/2026 à 13h59

c’est fort ennuyeux, mais en même temps une heure de jeu à 40 000 € qui s’en est mis plein les poches

Bienvenue dans le délicieux monde des marchés publics ! Étant moi-même fonctionnaire chargé d'engager les dépenses pour mon organisme, je peux vous affirmer que les surfacturations sont légion !

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Vous aussi le 30/10/2026 à 14:02
martine a écrit le 30/10/2026 à 13h59

c’est fort ennuyeux, mais en même temps une heure de jeu à 40 000 € qui s’en est mis plein les poches

Vous êtes une lumière…

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martine le 30/10/2026 à 13:59

c’est fort ennuyeux, mais en même temps une heure de jeu à 40 000 € qui s’en est mis plein les poches

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toujours le même le 30/10/2026 à 13:56

Toujours le même avec son tunel sans lumière qui radote avec ses copier coller . dans son tunnel avec un esprit tres étriqué le pauvre. nous en sommes là après 40 ans de socialisme. Cotisons nous pour lui acheter quelques neurones à ce brave

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Orev33 le 30/10/2026 à 13:55
la france a Macron a écrit le 30/10/2026 à 12h43

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Encore un qui ne distingue pas sa droite de sa gauche. J'espère que vous ne conduisez pas.

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Effectivement le 30/10/2026 à 13:52
la france a Macron a écrit le 30/10/2026 à 12h43

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Macron et ses sbires ne sont ni de droite ni d'extrême droite.
Ils sont de la gauche caviar prêt a tout pour se gaver et enrichir leurs copains, la définition même de la gauchiasse.

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Prix Nobel le 30/10/2026 à 13:52
la france a Macron a écrit le 30/10/2026 à 12h43

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

Bravo pour votre prix Nobel du mois.

Continuez et persévérez, vous êtes sur la bonne voie.

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saco697 le 30/10/2026 à 13:45

avec les casseurs pilleurs de l’extrême gauche il faut tout casser même les jeunes enfants ne sont pas épargné pour leur faire peur dès le plus jeune âge … pas sûr que ça fasse des électeurs gauchistes pour demains

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