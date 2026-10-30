Décines : une aire de jeux pour enfants incendiée, "40 000 euros partis en fumée"

Dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 octobre, un incendie a détruit une aire de jeux pour enfants située dans le parc des Droits de l'Homme, rue Georges-Bizet, au cœur de la commune.
Le sinistre, qui serait d'origine volontaire, a provoqué l'incompréhension de la maire de Décines-Charpieu, Laurence Fautra. "Immense colère et profonde consternation", a-t-elle réagi sur ses réseaux sociaux, dénonçant des "voyous" qui ont fait partir "40 000 euros de jeux pour enfants en fumée".
Une aire de jeux inaugurée il y a seulement un an
Alertée dans la nuit par les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers, la municipalité a rapidement été informée de l'incendie qui touchait cet équipement destiné aux plus jeunes.
Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Laurence Fautra s'est indignée de la destruction de cette structure, inaugurée il y a à peine un an. "J'ai un profond sentiment de dégoût face à ces agissements dont les familles et les enfants pâtiront", a également déclaré la maire.
Une enquête devra déterminer les circonstances de cet incendie et identifier les éventuels responsables. Selon Laurence Fautra, les policiers procèdent notamment à des vérifications des images de vidéoprotection.
De toutes façons même s’il n’avait pas été brûlé il n’aurait pas tardé à être saccagé ; 1 an c’est la durée moyenne des aires de jeux des quartiers de banlieues avant d’êtres détériorés….Signaler Répondre
Le bois cela brule, le plastique aussi, en revanche des jeux métalliques...Signaler Répondre
Wesh Wesh Walllllllllllah ? Walllllllllllah ? Dis walllllllllllah !!!!? sur la Mecque ????? Walllllllllllah la France c'est des racistes wesh sur la mecque !!!!!Signaler Répondre
Machallah, par Allah il faut détruire les jeux pour enfants et la musique car c'est sheitan comme dit dans le Saint Coran ! Inch Allah la France deviendra l'Algérie wallahSignaler Répondre
A villefranche, ils ont tout brulé la maison de quartier, l'église! Allo macron? darmanin? nunez? Mon vote est prêt pour 2027 !!!!!!Signaler Répondre
Après ça les mêmes vont dire qu'on s'occupe pas des quartiers mais ils respectent même pas les choses pour parc d'enfants ou ils habitent c'est comme mentalité, certains ont vraiment le diable en eux.Signaler Répondre
Oui et leur nouvelle FranceSignaler Répondre
C'est le vivre ensemble de LFISignaler Répondre
Réponse au doigt mouillé, tu donnes les lieux et les dates, ensuite on compte combien ça en fait et on commence à discuter. Tes délires et autres c...s lues sur les rézo sauce ne sont pas un largement valable.Signaler Répondre
Le 29 octobre 2020, un attentat au couteau à la basilique Notre-Dame de Nice a fait trois morts et a été revendiqué comme un acte de terrorisme islamiste.Signaler Répondre
Déroulement de l'attaque
L'attaque a eu lieu le 29 octobre 2020, vers 8 h 30, au sein de la basilique Notre-Dame-de-l'Assomption à Nice. L'auteur, Brahim Aouissaoui, un Tunisien de 21 ans, est entré dans l'église armé d'un couteau et a poignardé trois personnes en l'espace d'une dizaine de minutes, infligeant 60 à 70 coups de couteau. Il a crié « Allahu Akbar » pendant l'attaque et a été neutralisé par cinq policiers municipaux qui ont utilisé d'abord un pistolet à impulsion électrique, puis leurs armes de service, tirant 14 fois et le blessant grièvement avant son interpellation et son hospitalisation
D'après macron le roi du discout, là ce n'était pas un acte raciste!
Par contre a Trappes, 5 mn après les faits s 'en était un!
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Au moins 4Signaler Répondre
A laisser en l'état !!!Signaler Répondre
Ne plus reconstruire désormais !
C'est le programme électoral de LFI : tout brûler tout casser.Signaler Répondre
Ces 40000 euros auraient permis d’alimenter les écoles et collèges de Decines en « papiers toilettes « pendant un an ce qui aurait satisfait la principale revendication des étudiants…Signaler Répondre
COMBIEN d'églises brûlés au cours des 12 derniers mois ?Signaler Répondre
Entre ça et la bienvenue chez LFI, on voit que tous les jours les 2-neurones s'éclatent sur LM. Et il se croient malins en plus !Signaler Répondre
Laisser en l’état et ne rien réparer tant que l’on n’a pas les coupables ( trouvés ou dénoncés)Signaler Répondre
Encore une combustion instantanée ?Signaler Répondre
A ce prix-là ils auraient pu mettre de l'aluminium, qui évite les échardes...et les risques d'incendie!Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France...Signaler Répondre
Nous faire comprendre que nous n' aurons désormais plus la paix chez nous ?Signaler Répondre
Une haine de l’autre, sans doute ? Comme au Bataclan, par exemple.Signaler Répondre
Incendier une aire de jeu, ce n'était qu'un de ces lieux de perdition où garçons et filles perdaient leur temps au lieu d'aller étudier les textes sacrés (LOL)Signaler Répondre
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C’est nul de saccager de belles choses faites pour les enfants, ça sert à quoi de les priver de ces jeux? C’est pour dire quoi? Exprimer une petite colère? Un désœuvrement?Signaler Répondre
40 000 euros pour ce seul équipement pour les plus petits , ajouté après-coup ? Il y a comme un petit malentendu. Même si y mettre le feu est clairement nul.Signaler Répondre
Désigner les responsables est raciste. Pourquoi un article ?Signaler Répondre
rappelons nous Urba -Gracco , entre autre ...Signaler Répondre
EXPULSIONS, EXPULSIONS, EXPULSIONS.Signaler Répondre
Marine fera le ménage en 2027. Plus aucun déchet sur le sol français
Festivités de la nouvelle France....Le vivre ensemble, la société apaisée dans la bienveillance et le respect de l'autre, ça donne envie...Signaler Répondre
les enfants doivent travailler, pas jouerSignaler Répondre
si votre commentaire est pertinent ,la formulation est...heuu..."dérangeante"!Signaler Répondre
Le job assumé par les partenaires des représentants de la FI.Signaler Répondre
Puisqu'ils se veulent les procureurs de la bien-pensance, nous ferons désormais les raccourcis qui vont bien.
La signature, nous la connaissons tous, inutile de mettre des œillères.
Quand on voit les étendages à linge place Bellecour pour 1.6 M€, des poutres et des bouts de tissus...Signaler Répondre
Extrême droite derrière çaSignaler Répondre
D'une part, les personnes citées dans votre commentaire n'ont rien à voir ; d'autre part, ces incendiaires sont soutenus haut et fort par les gauchos (ces bons à rien), ainsi que par les juges rouges.Signaler Répondre
La gauche Bismillah qui continue jusqu’à quand ?Signaler Répondre
Avec l'explosion des coûts de l'énergie beaucoup de solutions alternatives se développent en matière de chauffage !Signaler Répondre
ça m'interroge aussi car à la vue des reportages TV sur ces aires de jeux, les normes de sécurité sont drastiques et tout est réglementé : chaque centimètre de l'aire de jeu doit respecter d'innombrables normes afin d'assurer la sécurité des petits, espacements minimums etc.Signaler Répondre
c'est ainsi étonnant que la résistance au feu ne soit pas requise... pour le prix......
Et personne ne trouve suspect tous ces incendies…..Signaler Répondre
L’article parle de 40 000 balles de toboggans pour gosse cramés, et toi tu viens chier la propagande de ton gourou Mélenchon sur Bruno Le Maire et la « lumière » de ta gauche de m*rde !Signaler Répondre
C’est quoi ta fameuse lumière ? Le brasier d'une balançoire en plastique allumé à 2h du mat’ par tes potes de la Jeune Garde ?
C’est Retailleau qui est venu cramer le toboggan en cachette, ou c'est encore un coup de l'extrême droite ?
Ferme-la avec tes slogans d'insoumis de salon, ravale ta tisane et dégage d'ici : ton cerveau est plus calciné et défoncé que le parc de Décines !
Les heures ont des poches maintenant ?Signaler Répondre
Tout le monde sait.Signaler Répondre
Bienvenue dans le délicieux monde des marchés publics ! Étant moi-même fonctionnaire chargé d'engager les dépenses pour mon organisme, je peux vous affirmer que les surfacturations sont légion !Signaler Répondre
Vous êtes une lumière…Signaler Répondre
c’est fort ennuyeux, mais en même temps une heure de jeu à 40 000 € qui s’en est mis plein les pochesSignaler Répondre
Toujours le même avec son tunel sans lumière qui radote avec ses copier coller . dans son tunnel avec un esprit tres étriqué le pauvre. nous en sommes là après 40 ans de socialisme. Cotisons nous pour lui acheter quelques neurones à ce braveSignaler Répondre
Encore un qui ne distingue pas sa droite de sa gauche. J'espère que vous ne conduisez pas.Signaler Répondre
Macron et ses sbires ne sont ni de droite ni d'extrême droite.Signaler Répondre
Ils sont de la gauche caviar prêt a tout pour se gaver et enrichir leurs copains, la définition même de la gauchiasse.
Bravo pour votre prix Nobel du mois.Signaler Répondre
Continuez et persévérez, vous êtes sur la bonne voie.
avec les casseurs pilleurs de l’extrême gauche il faut tout casser même les jeunes enfants ne sont pas épargné pour leur faire peur dès le plus jeune âge … pas sûr que ça fasse des électeurs gauchistes pour demainsSignaler Répondre