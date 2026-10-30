Décines : une aire de jeux pour enfants incendiée, "40 000 euros partis en fumée"

Dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 octobre, un incendie a détruit une aire de jeux pour enfants située dans le parc des Droits de l'Homme, rue Georges-Bizet, au cœur de la commune.

Le sinistre, qui serait d'origine volontaire, a provoqué l'incompréhension de la maire de Décines-Charpieu, Laurence Fautra. "Immense colère et profonde consternation", a-t-elle réagi sur ses réseaux sociaux, dénonçant des "voyous" qui ont fait partir "40 000 euros de jeux pour enfants en fumée".

Une aire de jeux inaugurée il y a seulement un an

Alertée dans la nuit par les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers, la municipalité a rapidement été informée de l'incendie qui touchait cet équipement destiné aux plus jeunes.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Laurence Fautra s'est indignée de la destruction de cette structure, inaugurée il y a à peine un an. "J'ai un profond sentiment de dégoût face à ces agissements dont les familles et les enfants pâtiront", a également déclaré la maire.

Une enquête devra déterminer les circonstances de cet incendie et identifier les éventuels responsables. Selon Laurence Fautra, les policiers procèdent notamment à des vérifications des images de vidéoprotection.