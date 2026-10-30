Une opération manifestement préparée dans la zone industrielle de Chassieu. Selon les informations du Progrès, plusieurs individus se sont introduits jeudi 29 octobre, vers 2h du matin, dans l'enceinte de l'entreprise Pedersen, située rue d'Arsonval, qui fabrique des pièces en carbure et en diamant.
Les malfaiteurs seraient arrivés à bord d'un véhicule dérobé quelques heures plus tôt dans le département de l'Ain.
Sur place, ils auraient surpris le gardien alors qu'il effectuait sa ronde, avant de le menacer et de le séquestrer pendant le cambriolage.
Un portail défoncé à l'aide d'un véhicule volé
Selon les éléments confirmés par le parquet, les cambrioleurs ont utilisé leur véhicule pour forcer le portail du site.
Une fois à l'intérieur, ils se sont emparés de plusieurs caisses avant de prendre la fuite.
Les investigations doivent désormais permettre d'identifier les auteurs de cette opération et de préciser les circonstances dans lesquelles le gardien aurait été séquestré.
Une enquête a été ouverte pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Elle a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).
À ce stade, aucune interpellation n'a encore eu lieu.
précisé dans le journal "le Monde"!Signaler Répondre
Peut-être un coran et Mein kampf ?Signaler Répondre
dans ce monde de brutes …Signaler Répondre
À t on retrouvé des tracts rn dans la voiture bélier ?Signaler Répondre
Dans beaucoup de pays, des mesures de sécurité très efficace sont mis en oeuvre.Signaler Répondre
Des gardiens assermentés et armés avec le droit de tirer sur les intrus !
Notre pays fait la part belle aux racailles de tout bords.
C'est pas le tout de voler de la matière première après, faut-il savoir la travailler cette matière première. Subodorant les profils professionnels des... spécialistes. C'est pas gagné d'avance . A Chassieu, l' Adjoint à la Sécurité s'appelle - Adjoint à la Tranquillité... De tranquillité à naïveté, il y a si peu. On regrette nos gardes champêtres, qui n'étaient pas des grands naïfs : eux.Signaler Répondre
Ils font de l'outillage pour de l'usinage, qu'est-ce qu'ils ont volé ?Signaler Répondre
Peut-être pour une entreprise des pays de l'est...