Une opération manifestement préparée dans la zone industrielle de Chassieu. Selon les informations du Progrès, plusieurs individus se sont introduits jeudi 29 octobre, vers 2h du matin, dans l'enceinte de l'entreprise Pedersen, située rue d'Arsonval, qui fabrique des pièces en carbure et en diamant.

Les malfaiteurs seraient arrivés à bord d'un véhicule dérobé quelques heures plus tôt dans le département de l'Ain.

Sur place, ils auraient surpris le gardien alors qu'il effectuait sa ronde, avant de le menacer et de le séquestrer pendant le cambriolage.

Un portail défoncé à l'aide d'un véhicule volé

Selon les éléments confirmés par le parquet, les cambrioleurs ont utilisé leur véhicule pour forcer le portail du site.

Une fois à l'intérieur, ils se sont emparés de plusieurs caisses avant de prendre la fuite.

Les investigations doivent désormais permettre d'identifier les auteurs de cette opération et de préciser les circonstances dans lesquelles le gardien aurait été séquestré.

Une enquête a été ouverte pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Elle a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).

À ce stade, aucune interpellation n'a encore eu lieu.