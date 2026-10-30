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Près de Lyon : un gardien séquestré pendant un cambriolage à la voiture-bélier dans une entreprise de Chassieu

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Près de Lyon : un gardien séquestré pendant un cambriolage à la voiture-bélier dans une entreprise de Chassieu

Une entreprise de métallurgie située à Chassieu, dans l'est lyonnais, a été victime d'un spectaculaire cambriolage dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 octobre. Plusieurs individus auraient menacé et séquestré un agent de sécurité avant de défoncer le portail avec un véhicule volé. Les malfaiteurs ont pris la fuite avec plusieurs caisses contenant des pièces techniques.

Une opération manifestement préparée dans la zone industrielle de Chassieu. Selon les informations du Progrès, plusieurs individus se sont introduits jeudi 29 octobre, vers 2h du matin, dans l'enceinte de l'entreprise Pedersen, située rue d'Arsonval, qui fabrique des pièces en carbure et en diamant.

Les malfaiteurs seraient arrivés à bord d'un véhicule dérobé quelques heures plus tôt dans le département de l'Ain.

Sur place, ils auraient surpris le gardien alors qu'il effectuait sa ronde, avant de le menacer et de le séquestrer pendant le cambriolage.

Un portail défoncé à l'aide d'un véhicule volé

Selon les éléments confirmés par le parquet, les cambrioleurs ont utilisé leur véhicule pour forcer le portail du site.

Une fois à l'intérieur, ils se sont emparés de plusieurs caisses avant de prendre la fuite.

Les investigations doivent désormais permettre d'identifier les auteurs de cette opération et de préciser les circonstances dans lesquelles le gardien aurait été séquestré.

Une enquête a été ouverte pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Elle a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS).

À ce stade, aucune interpellation n'a encore eu lieu.

7 commentaires
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çà doit être le 31/10/2026 à 05:37
Le Monde de Mediapart a écrit le 30/10/2026 à 16h05

À t on retrouvé des tracts rn dans la voiture bélier ?

précisé dans le journal "le Monde"!

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Les Fachos Incultes le 30/10/2026 à 22:13
Le Monde de Mediapart a écrit le 30/10/2026 à 16h05

À t on retrouvé des tracts rn dans la voiture bélier ?

Peut-être un coran et Mein kampf ?

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un peu de sourire le 30/10/2026 à 21:34
Le Monde de Mediapart a écrit le 30/10/2026 à 16h05

À t on retrouvé des tracts rn dans la voiture bélier ?

dans ce monde de brutes …

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Le Monde de Mediapart le 30/10/2026 à 16:05

À t on retrouvé des tracts rn dans la voiture bélier ?

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Effectivement le 30/10/2026 à 13:56

Dans beaucoup de pays, des mesures de sécurité très efficace sont mis en oeuvre.
Des gardiens assermentés et armés avec le droit de tirer sur les intrus !
Notre pays fait la part belle aux racailles de tout bords.

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Lepapet le 30/10/2026 à 13:32

C'est pas le tout de voler de la matière première après, faut-il savoir la travailler cette matière première. Subodorant les profils professionnels des... spécialistes. C'est pas gagné d'avance . A Chassieu, l' Adjoint à la Sécurité s'appelle - Adjoint à la Tranquillité... De tranquillité à naïveté, il y a si peu. On regrette nos gardes champêtres, qui n'étaient pas des grands naïfs : eux.

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Ex Précisions le 30/10/2026 à 13:14

Ils font de l'outillage pour de l'usinage, qu'est-ce qu'ils ont volé ?
Peut-être pour une entreprise des pays de l'est...

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