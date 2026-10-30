LDLC : le groupe lyonnais limite la casse, mais reste dans le rouge

Dans un communiqué publié ce jeudi 29 octobre, le groupe lyonnais spécialisé dans la distribution de produits informatiques fait état d'un chiffre d'affaires de 241,3 millions d'euros sur les six premiers mois de son exercice 2026-2027, soit une baisse de 9,6 % sur un an.

Un recul qui masque toutefois une amélioration au cours des derniers mois. Après une chute de 14,3 % au premier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 132,3 millions d'euros au deuxième trimestre, limitant cette fois sa baisse à 5,3 %.

"Comme nous l'avions indiqué en juillet, le recul du premier trimestre n'était pas représentatif de l'exercice. Le deuxième trimestre le confirme", souligne Olivier de la Clergerie, directeur général du groupe LDLC.

Le marché des particuliers continue néanmoins de peser sur les performances de l'entreprise basée à Limonest. Sur le premier semestre, les activités BtoC (ventes aux particuliers) ont généré 159,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, en baisse de 16,9 % par rapport à l'année précédente.

La situation s'améliore légèrement au deuxième trimestre, avec un recul de 13,1 %, contre 21,2 % au trimestre précédent. Les ventes sur Internet restent particulièrement touchées, avec une baisse de 20,2 % sur l'ensemble du semestre, tandis que le chiffre d'affaires des boutiques recule de 11,3 %.

Pour expliquer ces difficultés, LDLC évoque notamment "une absence de nouveautés technologiques au sens large" et des prix de composants qui restent "à des plus hauts historiques", en particulier concernant la mémoire informatique.

Une croissance de 16,1 % auprès des professionnels

À l'inverse, les ventes aux entreprises affichent une dynamique positive.

L'activité BtoB (ventes aux professionnels) a progressé de 9,7 % sur le semestre, atteignant 75,7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une croissance qui s'est accélérée au deuxième trimestre, avec une hausse de 16,1 %.

Selon le groupe, cette progression reflète aussi les besoins des entreprises en matière de renouvellement, de modernisation et de sécurisation de leurs équipements informatiques.

LDLC indique également commencer à observer des investissements professionnels davantage tournés vers les équipements adaptés à l'intelligence artificielle.

Autre motif de satisfaction pour le distributeur : Rue du Commerce. La plateforme a plus que doublé son volume d'affaires au deuxième trimestre, à 12,5 millions d'euros, soit une progression de 104,3 %.

Malgré un environnement économique jugé défavorable, le groupe lyonnais confirme son objectif de préserver son taux de marge d'excédent brut d'exploitation (EBE) au niveau de l'exercice précédent.

Il mise en particulier sur la maîtrise de ses coûts et la réduction de ses stocks, estimée à environ 20 millions d'euros au 30 septembre 2026.

LDLC poursuit parallèlement le développement de son réseau commercial. Trois nouvelles boutiques sous son enseigne doivent ouvrir en novembre à Toulouse, Labège et Tours, après la reprise de magasins revendeurs agréés Apple.

À moyen terme, le groupe dit rester "confiant dans les perspectives de rebond de la demande", notamment grâce aux prochaines générations de cartes graphiques et aux innovations liées à l'intelligence artificielle.

Les résultats financiers détaillés du premier semestre 2026-2027 seront publiés le 10 décembre prochain.