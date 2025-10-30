Lyon : le Groupe LDLC accélère sa croissance au deuxième trimestre

Le chiffre d’affaires du groupe atteint 139,6 millions d’euros, en hausse de +11,1% par rapport à la même période l’an dernier. Sur l’ensemble du premier semestre, le chiffre d’affaires s’élève à 266,8 millions d’euros, soit une progression de +9,5%.

Le secteur BtoC (vente aux particuliers) reste le principal moteur de cette croissance, avec un chiffre d’affaires de 192 millions d’euros sur six mois, en hausse de +14,7%, dont +16,2% sur le seul deuxième trimestre. L’activité en ligne progresse de +19,7%, portée par la demande liée aux innovations technologiques et au renouvellement des équipements informatiques. Le réseau de boutiques physiques, quant à lui, connaît une accélération à +10,2% au deuxième trimestre, confirmant "la pertinence de la stratégie de proximité clients", selon le communiqué.

Le secteur BtoB (vente aux professionnels) retrouve, lui aussi, le chemin de la croissance avec +0,6 % au deuxième trimestre, malgré un recul limité à -1,7% sur le semestre. Les autres activités, dont L’Armoire de Bébé, s’établissent à 5,8 millions d’euros, soit un repli de 5%.

Olivier de la Clergerie, directeur général du Groupe LDLC, estime que "les efforts stratégiques déployés au cours des dernières années, notamment les investissements en marketing pour accroître la notoriété de la marque, portent aujourd’hui leurs fruits". Il ajoute que ces actions, combinées à "un travail réalisé sur les coûts en 2024-2025", devraient permettre au groupe lyonnais "de renouer avec la profitabilité dès le premier semestre de l’exercice en cours".

Le Groupe LDLC, coté sur Euronext Growth, prévoit la publication de ses résultats semestriels le 11 décembre 2025 après la clôture de la Bourse.