Lyon : LDLC en négociations exclusives pour racheter Rue du Commerce

Si son PDG Laurent de la Clergerie mène une croisade pour le bien-être au travail avec la semaine de 4 jours, cela n'empêche pas l'entreprise lyonnaise de lorgner sur d'autres activités.

Après l'acquisition d'A.C.T.I. MAC en avril dernier, LDLC annonce être entré en négociations exclusives avec Rue du Commerce pour le rachat de son fonds de commerce de vente en ligne de produits informatiques.

"Cette opération viendrait conforter la position de leader-expert du Groupe LDLC dans la distribution online de produits informatique et high-tech", estime LDLC dans un communiqué.

La finalisation de cette opération, qui doit encore passer sous les fourches caudines de l'Autorité de la concurrence, est espérée avant le 30 juin 2024.

Rue du Commerce a été un acteur pionnier et incontournable du e-commerce français avec son lancement en 1999. Précurseur, le spécialiste du high-tech est le premier acteur français à lancer sa place de marché en France en 2007 avec plus de 6 millions d’offres produits, dont plus de 1300 marques et enseignes de référence.