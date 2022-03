Rhône : le Groupe LDLC récompensé pour son engagement dans le bien-être au travail de ses salariés

Le groupe de commerce en ligne spécialisé dans l’informatique et le high-tech, a obtenu la certification "Great Place to Work", qui constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité environnementale de travail d’une entreprise. Cette nouvelle certification est valable pour une durée d’un an.

Pendant 15 jours, une enquête Trust Index a été menée auprès des salariés de la société basée à Limonest. Sous forme d’un questionnaire totalement anonyme, les différents aspects de la qualité de vie au travail ont dû être évalués. Les scores ont été très positifs pour LDLC, puisque 89% des salariés déclarent qu’ils sont dans une entreprise où il fait bon travailler. Le taux de réponse positive a quant à lui explosé avec un score de 78%, soit une hausse de 7 points par rapport à l’année dernière.

En effet, le groupe est pionnier dans le domaine du "bien-être au travail". Depuis janvier 2021, Laurent de la Clergerie, le patron du groupe, a mis en place la semaine de 4 jours pour plus de 800 collaborateurs, puis en février 2021, un nouveau temps de travail hebdomadaire a été instauré avec des semaines de 32 heures pour l’ensemble de des salariés du groupe.

Le groupe dispose par ailleurs d’un siège social pensé pour favoriser le travail collaboratif, mélangeant les espaces de co-working et les espaces de loisir.

"Je suis si fier de voir que notre modèle fonctionne ! Nous sommes une entreprise basée sur la confiance et la bienveillance, avec comme préoccupation première le bien-être de ses salariés. Les sourires sont sur tous les visages, les gens sont heureux de venir au travail le matin. Je suis persuadé et convaincu que c’est la clé de notre performance. J’espère que nous servirons d’exemple et que demain d'autres sociétés nous rejoindrons dans notre démarche", a déclaré Laurent de la Clergerie, président et fondateur du Groupe LDLC, qui n’avait pas hésité à participer à l’émission Patron Incognito en janvier dernier.